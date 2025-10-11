Времето днес, прогноза за събота, 11 октомври: Облачно и ветровито

През нощта ще остане ветровито, облачността ще се увеличава и след полунощ на места, главно в Северна България и планините, ще превали дъжд, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат по-високи, в сравнение с петък, между 7° и 13°, в София – 10°, по Черноморието – около 12°, а дневните температури слабо ще се понижат с около градус и ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи, но след обяд облачността бързо ще намалее до слънчево време. В съботния ден ще бъде много ветровито. Ще духа силен северозападен вятър с пориви в областите с обявен код жълто до около 80 – 90 км/ч.

По Черноморието ще духа временно силен северозападен вятър. Преди обяд и там ще вали, но след обяд ще бъде слънчево, с максимални температури от 15° до 17°.

И в планините ще бъде ветровито, с валежи, над 1800 метра от сняг, по-интензивни в Централна Стара планина. Ще духа силен северозападен вятър.

През следващите дни ще бъде по-малко ветровито. В неделя и понеделник ще бъде и и предимно слънчево, с минимални температури между 5° и 10° и максимални - между 15° и 20°. Във вторник и сряда ще има валежи от дъжд. Ще започне да прониква по-студен въздух и дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.