Доброволци чистят София заради кризата с боклука

Гражданите на София излязоха на улиците, за да помогнат за почистването на града, след като кризата с извозването на отпадъците предизвика недоволство, съобщава Нова тв.
Доброволците организират събирането на отпадъците, подреждането на чувалите около контейнерите и координират камиони за извозването им.
Доброволецът Делян, който е пътувал от квартал "Редута" до "Лагера", споделя: "Градът е на всички и трябва да се обединим, за да помогнем един на друг. Утре може да е нашият квартал".
