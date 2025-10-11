Новини
Доброволци чистят София заради кризата с боклука

Доброволци чистят София заради кризата с боклука

11 Октомври, 2025 10:27

  • криза-
  • боклуци-
  • сметопочистване

Организират събирането на отпадъците и координират камиони за извозването им

Доброволци чистят София заради кризата с боклука - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданите на София излязоха на улиците, за да помогнат за почистването на града, след като кризата с извозването на отпадъците предизвика недоволство, съобщава Нова тв.

Доброволците организират събирането на отпадъците, подреждането на чувалите около контейнерите и координират камиони за извозването им.

Доброволецът Делян, който е пътувал от квартал "Редута" до "Лагера", споделя: "Градът е на всички и трябва да се обединим, за да помогнем един на друг. Утре може да е нашият квартал".


София / България
  • 1 Велев

    3 2 Отговор
    А кажете ми за какво са ни тея управници, щом доброволците им вършат работата. Да стоят там горе и да крадът и вкарват във война ли? Да ни карат с най-близките нам народи. А доброволците им вършат работата.. Капачки ще събираме.. Време им е да си поемат пътя към затвора!

    10:32 11.10.2025

  • 2 007 лиценз ту кил

    3 1 Отговор
    Затворници вече чистят в Красно село. Благо е в първия камион.

    10:33 11.10.2025

  • 3 Абе

    2 1 Отговор
    Доброволци се приемат само ако представят квитанция, че са си платили такса смет за текущата година.

    10:36 11.10.2025

  • 4 Гошо

    1 1 Отговор
    Кметчето Терзиев и той ли е един от доброволците?

    10:39 11.10.2025

  • 5 Получих разбенциене

    2 0 Отговор
    Но не виждаам нито един политик, управник и автор на « Факти» да са на ьарикадите на боклука!

    10:40 11.10.2025

  • 6 Търновец

    1 0 Отговор
    Някои казват "София не е България" и Тюркяните идват засега да чистят Софийски боклук

    10:41 11.10.2025

  • 7 Държавата срещу хората

    1 0 Отговор
    Но за сметка на това на страната на тия които грабят лъжат и крадат уж че законно. Медиите Банките Застрахователите Разни брокери и дилъри , електроразпределителни дружества Телекоми Западни супермаркети и хипермаркети и дори администрацията която позволява произвол над хората.

    10:45 11.10.2025

