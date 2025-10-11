Новини
Събарят хотела, построен върху река в „Елените“

Събарят хотела, построен върху река в „Елените“

11 Октомври, 2025 16:10

Властта разкрива данните от проверките след бедствието

Събарят хотела, построен върху река в „Елените“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Властта разкрива данните от проверките след бедствието в курортния комплекс „Елените“. Държавата ще събори хотела, построен върху река в наводнения курорт, съобщи бТВ.

Хотел „Негреско“ се намира по пътя на река Дращела, която преминава през „Елените“. Не е ясно кога реката отстъпва мястото си.

„Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел „Негреско“, каза пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

Седмица след водното бедствие в комплекса на брега на морето, властта е категорична, че върху река не може да се строи.

Проверка установи, че за колектора, в който е вкарана реката, няма нито един документ.

„Моята информация е, че в момента ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори в хотела“, каза още Иванов.

Регионалното министерство и екоминистерството обединяват усилията си за проверка на други рискови от природни катаклизми населени места в страната.

„Ще приложим един модел за интегриране на пространствени данни. Върху нашите карти ще нанесем данните на сградите, които са изградени в такива обекти. При намиране на различия ще извършим физически проверки“, обяви министърът на екологията Манол Генов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Крум

    48 0 Отговор
    Събарят го защото вече е стар и компрометиран след валежите. После щр се окаже че е незаконно съборен к шр осъдят общината да плати.

    16:13 11.10.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    33 4 Отговор
    Ще съборят на дедо си фърчилото - докато минат делата на всички инстанции той ще е станал паметник на културата. Държавата в лицето на институциите си вече е дала разрешение и единствения начин да го съборят е да платят много милиони обезщетение!

    Шайка полу-умни разиграват циркове на които да се ловят изцяло не-умни!

    16:14 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ООрана държава

    46 1 Отговор
    Кога ще се издирят разрешилите тоя строеж и да бъдат прилежно пакетирани в килии?

    16:15 11.10.2025

  • 5 Сериозно?!

    28 6 Отговор
    Ама, как така?! Как ще съборите хотела на Маджо, ортак и авер на Боко тиквата,?! Че те са като сиамски близнаци, имаха незаконна фабрика за цигари, ограбиха толкова нещастни турски тираджии по магистралите, размахвайки бухалки над главите им?! Да, Атанас Чобанов от Париж съобщи, че този хотел е на Маджо! Само че, дали ортакът му Боко селяндурина от Банкя ще го спаси?!

    16:16 11.10.2025

  • 6 Програмист

    17 1 Отговор
    📖 1. Битие 13:13

    > „А жителите на Содом бяха зли и грешни пред Господа твърде много.“

    Коментиран от #47

    16:16 11.10.2025

  • 7 Бендида

    40 0 Отговор
    То добре, ще го бутнат, но кога ще бутнат всички корумпета по веригата, дали разрешения...за какво ли не.

    16:18 11.10.2025

  • 8 Хахаа

    20 5 Отговор
    Украинки масово се редят за помощи в община Несебър

    Коментиран от #17, #18

    16:21 11.10.2025

  • 9 име

    21 1 Отговор
    Глоби за собствениците, те да си плащат за събарянето и извозвамено и да платят на МВР за работата на всички пожарникари и полицаи, данимаващи се с охрана на незаконните им строежи.

    16:22 11.10.2025

  • 10 Реалностите

    21 0 Отговор
    Пропускате обаче, че има законно издадено разрешително за строеж, така че собственика на хотела вероятно и почти 100% сигурно, ще осъди държавата за милиони, а те ще бъдат платени от данъците на всички български граждани! Защо ли, ами защото едни държавни лица от кметстството, вероятно са взели едни пари и сега ни лук яли ни мирисали!
    В момента държавата си прави и плаща кризисен ПР с парите на гражданите!

    16:24 11.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъъъ,такова...

    18 0 Отговор
    Ми той застрахован,бре...на после ще осъдят държавата за незаконно събаряне,гледай цирк

    16:25 11.10.2025

  • 13 Как

    22 0 Отговор
    Някакъв Ветко е взел няколко милиона евро от продажбата на апартаменти а сега държавата ще плати събарянето и извозването!

    16:27 11.10.2025

  • 14 А кой

    13 0 Отговор
    Ще връща рушветите

    16:28 11.10.2025

  • 15 Така де

    16 0 Отговор
    Щом кметът на Стара Загора имаше доблестта и събори десетки незаконни къщи в Стара Загора, някои от които двуетажни и триетажни, защо министърът да не издаде разпореждане за събаряне на незаконни хотели.

    Коментиран от #22

    16:28 11.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Аз видях

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаа":

    И макети беше там

    16:31 11.10.2025

  • 18 Е и какво

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаа":

    Теб това какво те засяга. Бягат от руските терористи. После ние ще си върнем парите, след като дядя Вова развее бялото знаме.

    16:33 11.10.2025

  • 19 Тома

    20 0 Отговор
    Ще е по газарско ако го оставят хотела като реката минава направо през него.Така ще събере милиони туристи да видят каква нация с какви управници живеят тук

    Коментиран от #41

    16:37 11.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Коста":

    А ти върви на ма йната си!

    16:37 11.10.2025

  • 22 Реалностите

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Така де":

    Циганските къщи в Ст. Загора нямат нито разрешително, а дтроеж, нито проекти, нито парцелите върху, които са строени са техни! Хотелът има валидно разрешително за строеж и това е огромната разлика! На практика държавата, ще извърши беззаконие, ако го събори!
    Отделен въпрос е защо и как са издали разрешително за строеж!? "Там е заровено кучето"!

    16:37 11.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АЛОООУ

    17 0 Отговор
    И не само този хотел, а всичко що е на пътя на коритото трябва НЕЗАБАВНО да бъде съборено !!!

    16:39 11.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Къде е държавата

    12 0 Отговор
    Кой разреши построяването на Хотел „Негреско“

    Коментиран от #32

    16:48 11.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 БАЙ СТАВРИ

    5 3 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ ЗАСТЪПИХА ЗА МИНОВНИТЕ И ПРИЧЕНИТЕ ЗА НАВОДНЕНИЯТА ВЪВ КАРЛОВСКИТЕ СЕЛА И ЗА ДРУГИ МЕСТА КЪДЕТО ИМАШЕ НАВОДНЕНИЯ И ТО СЪС ЖЕРТВИ,НО НА ЕЛЕНИТЕ ИМА УКРАЙНЦИ И СА ПОСТРАДАЛИ И АВТОМОБИЛИТЕ ИМ ПОСТРАДАХА И ЗА ТОВА СА ТОЛКОВА РЕШИТЕЛНИ.

    Коментиран от #30

    16:54 11.10.2025

  • 29 Кривоверен алкаш

    8 0 Отговор
    Сега виновните за смъртта на четирима човека,ще получат усмивка пред строя ли,или не се знаят кои са виновните...

    16:56 11.10.2025

  • 30 гост

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "БАЙ СТАВРИ":

    Нещата не са еднакви,,,в карловксо имаше непочистени реки и дерета докато тук има НЕЗАКОННО строителство...не бъркай украинците..

    16:58 11.10.2025

  • 31 Ветеран от Протеста

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "ас метам":

    2007 ма управляват Тройна коалиция БСП,ДПС ,НДСВ със корумпираното правителство на Сергей Станишев ...Тогава е строен и СОК Камчия - руска база на брега на Черно море.

    Коментиран от #34

    16:59 11.10.2025

  • 32 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Къде е държавата":

    По българското черноморие имаше прекрасни дюни, образувани в течение на милиони години. Бяха бастисани. Добре, че не сме на три морета, да бетонираме и тях.

    16:59 11.10.2025

  • 33 Анонимен

    5 0 Отговор
    Кой е собственик на този хотел

    Коментиран от #35

    17:01 11.10.2025

  • 34 Г;упусти

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ветеран от Протеста":

    Шефа каза че е виновен Борисов и да му искам устафката. Борисоф е виновен и че Слънцето изгрева от исток!

    17:03 11.10.2025

  • 35 гост

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Арабаджиев.

    Коментиран от #36

    17:03 11.10.2025

  • 36 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    Да си го събарятогава собственикът защо държавата се ангажира с частни имения

    17:11 11.10.2025

  • 37 ЧИЧО

    7 2 Отговор
    В Испания също е имало такова строителство,но приели Закон с който са съборили всичко много близо до водата.Сега има определено на какво разстояние от морето да се строи. Ако имаме Държава може да стане и при нас. Да не сме бетономорие.

    17:11 11.10.2025

  • 38 хаха

    2 1 Отговор
    Инвеститорът получил ли е разрешително? Получил е.

    Като платите нужното обезщетение тогава ще събаряте бе паплач!
    Сигурно изтърбушения хотел е нямал застраховка та сега вие ще обезщетявате "инвеститора".

    ХАХАХА
    Леле че сте елементарни.

    17:12 11.10.2025

  • 39 хотела с водопада

    1 1 Отговор
    КОГА???

    17:15 11.10.2025

  • 40 Рускините от Елените

    1 0 Отговор
    се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!!!

    17:16 11.10.2025

  • 41 ще го кръстим

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тома":

    паметник на човешката глупост и ще се прославим за пореден път пред целия Свят с българската лакомия и простотия а парите от билетите ще прибират безотчетно мутрите собственици на това безумие...

    17:18 11.10.2025

  • 42 А разстрелите?

    2 0 Отговор
    А разстлерите на Главния архитект, на Инвеститора, на Строителя и т.н.? Само потърсете в Интернет снимка на обекта и околностите и ще видите, колко много народ има за изтребване и сгради за събаряне!

    17:25 11.10.2025

  • 43 Студопор

    2 0 Отговор
    След дъжд качулка... Тя реката щеше да ви свърши работата.

    17:26 11.10.2025

  • 44 Вътрешен човек

    2 0 Отговор
    Ще съборят на дядо им фърчилото. Незаконно построена сграда е тази за която няма разрешение за строеж! Тази има даже разрешение за ползване. Погледнете кои са лицата, които са се подписали…включително рекетьорите от ГЕОЗАЩИТА ВАРНА! Разрешителното за строеж може да бъде атакувано единствено от прокуратурата по реда на надзора и то не след 20г експлоатация на сградата. Сега ако бъде съборена от държавата то ще стане чрез обещетение, за сметка на данъкоплатците и това е само в интерес на собствениците. С вашите пари ще построят нов хотел. Честито на печелившите. А как са построени 265 ВЕЦ или по-точно преградното водовземно съоръжение, намиращо се в реката. ? Да господин министър, продължавай да плещиш глупости и ще държиш власта вечно

    17:27 11.10.2025

  • 45 Емигрант

    1 0 Отговор
    Само да попитам тези българи живеещи в България, какво трябва да стане за да разберете, че политиците които избирате ви мамят и имитират работа, до кога ще търпите, колко живота ще живеете ? Как не разбирате, че тези мутри и бандити имитират загриженост за вас винаги само когато стане нещастие, когато вече е късно за всичко ? Що за мишкуване е това ваше търпение бе страхливци, чакате някой отвън да дойде и да ви помогне ? Слушате Тиквата и онзи от списъкът "Магнитски" и им осигурявате време да ви оберат до край, лъжат ви и ви настройват против президентът Радев който единствен до момента е във ваша защита, как не разбрахте, че той не е с Путин, а против него, факти има за това / ЕС и САЩ / ! БУДАЛИ !

    17:27 11.10.2025

  • 46 Мнение

    0 0 Отговор
    Една добра новина. Ама а дано, ама на дали. А другите кога?

    17:34 11.10.2025

  • 47 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Програмист":

    Това важи най-много за Слънчев бряг.

    17:36 11.10.2025

