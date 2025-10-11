Събарят хотела, построен върху река в „Елените“

Властта разкрива данните от проверките след бедствието в курортния комплекс „Елените“. Държавата ще събори хотела, построен върху река в наводнения курорт, съобщи бТВ.
Хотел „Негреско“ се намира по пътя на река Дращела, която преминава през „Елените“. Не е ясно кога реката отстъпва мястото си.
„Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел „Негреско“, каза пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.
Седмица след водното бедствие в комплекса на брега на морето, властта е категорична, че върху река не може да се строи.
Проверка установи, че за колектора, в който е вкарана реката, няма нито един документ.
„Моята информация е, че в момента ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори в хотела“, каза още Иванов.
Регионалното министерство и екоминистерството обединяват усилията си за проверка на други рискови от природни катаклизми населени места в страната.
„Ще приложим един модел за интегриране на пространствени данни. Върху нашите карти ще нанесем данните на сградите, които са изградени в такива обекти. При намиране на различия ще извършим физически проверки“, обяви министърът на екологията Манол Генов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум
16:13 11.10.2025
2 ДрайвингПлежър
Шайка полу-умни разиграват циркове на които да се ловят изцяло не-умни!
16:14 11.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ООрана държава
16:15 11.10.2025
5 Сериозно?!
16:16 11.10.2025
6 Програмист
> „А жителите на Содом бяха зли и грешни пред Господа твърде много.“
Коментиран от #47
16:16 11.10.2025
7 Бендида
16:18 11.10.2025
8 Хахаа
Коментиран от #17, #18
16:21 11.10.2025
9 име
16:22 11.10.2025
10 Реалностите
В момента държавата си прави и плаща кризисен ПР с парите на гражданите!
16:24 11.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ъъъ,такова...
16:25 11.10.2025
13 Как
16:27 11.10.2025
14 А кой
16:28 11.10.2025
15 Така де
Коментиран от #22
16:28 11.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Аз видях
До коментар #8 от "Хахаа":И макети беше там
16:31 11.10.2025
18 Е и какво
До коментар #8 от "Хахаа":Теб това какво те засяга. Бягат от руските терористи. После ние ще си върнем парите, след като дядя Вова развее бялото знаме.
16:33 11.10.2025
19 Тома
Коментиран от #41
16:37 11.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ивелин Михайлов
До коментар #16 от "Коста":А ти върви на ма йната си!
16:37 11.10.2025
22 Реалностите
До коментар #15 от "Така де":Циганските къщи в Ст. Загора нямат нито разрешително, а дтроеж, нито проекти, нито парцелите върху, които са строени са техни! Хотелът има валидно разрешително за строеж и това е огромната разлика! На практика държавата, ще извърши беззаконие, ако го събори!
Отделен въпрос е защо и как са издали разрешително за строеж!? "Там е заровено кучето"!
16:37 11.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АЛОООУ
16:39 11.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Къде е държавата
Коментиран от #32
16:48 11.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 БАЙ СТАВРИ
Коментиран от #30
16:54 11.10.2025
29 Кривоверен алкаш
16:56 11.10.2025
30 гост
До коментар #28 от "БАЙ СТАВРИ":Нещата не са еднакви,,,в карловксо имаше непочистени реки и дерета докато тук има НЕЗАКОННО строителство...не бъркай украинците..
16:58 11.10.2025
31 Ветеран от Протеста
До коментар #27 от "ас метам":2007 ма управляват Тройна коалиция БСП,ДПС ,НДСВ със корумпираното правителство на Сергей Станишев ...Тогава е строен и СОК Камчия - руска база на брега на Черно море.
Коментиран от #34
16:59 11.10.2025
32 Така е
До коментар #26 от "Къде е държавата":По българското черноморие имаше прекрасни дюни, образувани в течение на милиони години. Бяха бастисани. Добре, че не сме на три морета, да бетонираме и тях.
16:59 11.10.2025
33 Анонимен
Коментиран от #35
17:01 11.10.2025
34 Г;упусти
До коментар #31 от "Ветеран от Протеста":Шефа каза че е виновен Борисов и да му искам устафката. Борисоф е виновен и че Слънцето изгрева от исток!
17:03 11.10.2025
35 гост
До коментар #33 от "Анонимен":Арабаджиев.
Коментиран от #36
17:03 11.10.2025
36 Анонимен
До коментар #35 от "гост":Да си го събарятогава собственикът защо държавата се ангажира с частни имения
17:11 11.10.2025
37 ЧИЧО
17:11 11.10.2025
38 хаха
Като платите нужното обезщетение тогава ще събаряте бе паплач!
Сигурно изтърбушения хотел е нямал застраховка та сега вие ще обезщетявате "инвеститора".
ХАХАХА
Леле че сте елементарни.
17:12 11.10.2025
39 хотела с водопада
17:15 11.10.2025
40 Рускините от Елените
17:16 11.10.2025
41 ще го кръстим
До коментар #19 от "Тома":паметник на човешката глупост и ще се прославим за пореден път пред целия Свят с българската лакомия и простотия а парите от билетите ще прибират безотчетно мутрите собственици на това безумие...
17:18 11.10.2025
42 А разстрелите?
17:25 11.10.2025
43 Студопор
17:26 11.10.2025
44 Вътрешен човек
17:27 11.10.2025
45 Емигрант
17:27 11.10.2025
46 Мнение
17:34 11.10.2025
47 Отговор
До коментар #6 от "Програмист":Това важи най-много за Слънчев бряг.
17:36 11.10.2025