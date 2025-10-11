Новини
21-годишен загина в катастрофа на разклона за селата Бучино и Бело поле
21-годишен загина в катастрофа на разклона за селата Бучино и Бело поле

11 Октомври, 2025 22:50, обновена 11 Октомври, 2025 22:59

Инцидентът е станал около 18:40 часа

21-годишен загина в катастрофа на разклона за селата Бучино и Бело поле - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Мъж на 21 години от Благоевград загина при пътен инцидент на разклона за селата Бучино и Бело поле. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал около 18:40 часа в района на разклона за селата Бучино и Бело поле.

е станало пътно транспортно произшествие (ПТП), при което лек автомобил БМВ, управляван от 21-годишен мъж от гр. Благоевград, движейки се в посока от с. Долно Българчево към с. Бело поле е излязъл извън платното за движение, блъснал се е в земен скат и се е преобърнал няколко пъти. В резултат на инцидента водачът на автомобила е починал, а 28-годишен негов спътник от гр. Благоевград е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и наранявания в областта на гърба.

Преди дни мъж на 89 години беше загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград. По първоначална информация мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил.


Благоевград / България
  • 1 нищо

    7 0 Отговор
    ново под слънцето. Неудовлетворен младеж с мощна кола резултата е ясен. Не разбрахте ли, че нетрябва да купувате мощни коли на децата си преди на навъртят сериозен стаж зад волана. Също виновни са търговците които продават такива автомобили на млади и неопитни водачи. Виновна е и държавата защото не забрани управлението на мощни коли на водачи с малък опит.

    23:16 11.10.2025

  • 2 Абе младежи

    10 0 Отговор
    не разбрахте ли, че диагоналката, фитнеса, брадата, лошия поглед, празната глава и 30 годишната баварка, не Ви правят мафиоти! Просто сте паднала маса, която за нищо не става.

    23:22 11.10.2025

  • 3 Загрижен

    6 0 Отговор
    Бееве... 21 годишен... 100% е бил някакъв зверски рейсър. Как пък този земен скат е изскочил внезапно пред пилота на тая мега бегачка, пфу.

    23:31 11.10.2025

  • 4 Прокопи

    4 1 Отговор
    21 годишен с може би 30 годишно BMW/кошник/ нищо добро не може да се очаква. ЖАЛКО.

    23:32 11.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Здрасти

    4 0 Отговор
    Медиите са едни от основните виновници за смъртта дори и на този млад мъж. Благодарение на тях всичко в държавата ни е скапано и прогнило. В основата са на крепенето на този мракобесен режим.. Благодарение на тях толкова години нещата отиват все по на зле. И сега тук някакви от тея, ни съобщават за поредния изгубен живот -МЛАД! Статистика..

    Коментиран от #8

    23:38 11.10.2025

  • 7 Юрист

    2 1 Отговор
    Всичките с беемвета това заслужават.. нз защо в бг само най долните комплексари, чалгари и ута йки карат тая марка

    Коментиран от #9

    23:40 11.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Здрасти":

    Не медиите, а телевизиите и най вече риалитата, които превръщат най големите у тайки в звезди и модели за подражание

    Коментиран от #10

    23:41 11.10.2025

  • 9 Здрасти

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Юрист":

    Бмв е хубава кола. За съжаление малоумниците направиха така, че да те е срам да си купиш такова.

    23:42 11.10.2025

  • 10 Здрасти

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    Бъркаш като казваш, че не медиите. Покварата не е само един сериал "под прекритие" или предаването "малката булка си търси чичко паричко". Медиите в своята цялост телевизии, радиа, информационни източници предаващи новини правят цялата картина на заобикалящите ди днес. Те я оформят и поднасят.

    23:48 11.10.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Ако са носили в джоба 100 кинта за усилията на МВР значи всичко е наред! Може да си мрат!

    Дали драгия милиционер ще сподели пак някоя статистика - например колко са загиналите откакто ПАК поправиха закона и колко са им приходите за същия период!

    С МИЛИЦИОНЕРСКА ГЛУПОСТ НА КОЯТО ДРУЖНО РЪКОПЛЯСКАТЕ НЯМА ДА СТАНЕ! Просто да си знаете!

    00:02 12.10.2025

