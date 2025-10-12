Три села край Хасково си избират кметове

Частични избори за кмет се провеждат в 3 села в област Хасково, предаде БНТ.

Двама са кандидатите в харманлийското село Славяново. Трима се борят за поста в димитровградското с. Черногорово. Само един е претендентът за кмет на Долно Ботево в Община Минерални бани.

До частичния вот се стигна, след като избраните на редовните избори първенци на Черногорово и Долно Ботево починаха, а кметът на Славяново се оказа в конфликт на интереси.