Деница Сачева: Ще бъде предизвикателство Бюджет 2026

Деница Сачева: Ще бъде предизвикателство Бюджет 2026

12 Октомври, 2025 17:00 686 31

Няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление, каза тя

Деница Сачева: Ще бъде предизвикателство Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Неправилно тръгна дискусията - не е за взаимоотношенията между журналисти и политици, а за личната неприкосновеност, каза Деница Сачева, депутат от ГЕРБ, зам.-председател на ПГ в НС на партията и бивш социален министър, в интервю пред БНР.

"Към момента деловодството не работи, законът е в деловодството. Но ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Етиката във взаимоотношенията, при това технологично развитие, налага и трябва да се търсят регулации на поведение свързано с ИИ, да се дискредитират хората. Темата е голяма и изисква обществена дискусия и друг тип законодателство", коментира Сачева законопроектът на ИТН.

Тя бе категорична, че ГЕРБ - "не сме поемали ангажимент да работим като един организъм с коалиционните партньори, ние продължаваме да сме различни политически субекти" и не приема да се прехвърлят на тях негативи от други коалиционни партньори:

"Всяка партия в коалицията има право на законодателна инициатива. Надяваме се, че когато България стане член Еврозоната, от 1 януари 2026, активът да дойде основно в нас, защото положихме големи усилия в тази посока."

В предаването "Неделя 150" тя коментира дискусията в НС за бюджет 2026 и дали ще успеят да се разберат в управляващото мнозинство, подкрепено от ДПС-НН, или ще се оформят зависимости:

"Не може да говорим за бюджет и да не споменем всички щети, които нанесе Асен Василев да бюджета. Към момента, като дял от общите ни разходи - 67% са разходите за персонал – за заплати във всички сектор - социални и здравноосигурителни плащания. 67%! Няма зависимост процентна, но разберете, че този популизъм, който Асен изповядва, казва, че "астрологията не е консервативна наука", аз искам да кажа, че когато говори специално Асен Василев, "демагогията се оказва лесна професия"."

Сачева призна, че ще е трудно предизвикателство бюджетът:

"И ще е трудно да направим политики да развитие, ще бъде трудно да изпълним всички наши ангажименти, които са свързани с осигуряването на възнагражденията на хората, заети в държавната администрация и останалите сектори с обществени функции – здравеопазване, образование, отбрана, сигурност и това да не доведе до повишаване на данъците, предвид факта, че имаме нова ситуация – първият бюджет в евро."

Но заяви, че несъмнено ще бъде трудно предизвикателство, "но сме твърдо решени, че трябва да минем през него, както партиите, част от управленската коалиция, така и партии, които подкрепят европейското бъдеще на България".

Деница Сачева коментира, закриването на КПК и съобщи, че ще водят разговори с ЕК и сподели позиция за промените, касаещ продажбата на "Лукойл" и последната дума да бъде на ДАНС, когато има стратегически купувач.

Тя категорично отхвърли да се прехвърля вина на ГЕРБ за кризата с боклука в София:

Къде е ГЕРБ, когато Спаси София напусна коалицията в СОС. Къде е ГЕРБ когато Кирил Петков напусна политиката заради зам.-кмета на Столична община. Къде е ГЕРБ, че хора напуснаха екипа на кмета Васил Терзиев и 2 годни не може да създаде мнозинство в СОС. Той в собствената си коалиция, тях не можа да задържи и да ги убеди в своята компетентност."

А за отхвърлената помощ от правителството и "плаващите пясъци" бившият социален министър и депутат на ГЕРБ каза:

"Чух, че кметът Терзиев и екипът му имат план Б и С, не разбрах кой е план А. Правителството няма да сложи софиянци в залог на Васил Терзиев. Ние непрекъснато подаваме ръка на Терзиев. Той е кмет на София, защото Борсов призова да гласуват за него на балотажа през 2023 г. Така че той вече пое тази ръка. Ако се чувства в плаващи пясъци, той е в такива на Спаси София и "Демократична България", вероятно и на ПП! Там са "плаващите пясъци", но те не са в ГЕРБ, защото благодарене на гласовете на ГЕРБ той е кмет в момента."


  • 1 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Парите за следващата година са изхарчени авансово.

    17:02 12.10.2025

  • 2 Истината

    21 0 Отговор
    Предизвикателство за НЕможачите от ГЕРБ!

    17:04 12.10.2025

  • 3 Както

    17 0 Отговор
    и да го нарича въпросната , в случая "предизвикателство" - ще бъде истинска КАТАСТРОФА ! За държавата и за българските граждани ! И парите от Брюксел спират заради забатачената съдебна система , нищо не е изпълнено !

    17:06 12.10.2025

  • 4 Гост

    21 0 Отговор
    ЩЕ ПОВЪРНА....

    17:07 12.10.2025

  • 5 Град Симитли

    19 0 Отговор
    Баба Яга Сачева

    Коментиран от #17

    17:07 12.10.2025

  • 6 чекмеджанка сатърова

    19 0 Отговор
    Ще бъде предизвикателство Бюджет 2026
    за пълнене на чекмеждарницата
    ако не вдигнем данъците

    17:10 12.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Цунете ми парапета.

    17:11 12.10.2025

  • 8 Асен

    14 0 Отговор
    Еми да ще бъде,след колосалното увеличение на заплатите на МВР,учители и голямата излишна държавна администрация…

    17:13 12.10.2025

  • 9 С Патки !

    14 0 Отговор
    С Патки !

    Като Вас !

    Той Винаги е Бил Проблем !

    17:16 12.10.2025

  • 10 Тома

    15 0 Отговор
    Винаги когато видя тази хубавица цяла седмица не мога да го вдигна

    17:17 12.10.2025

  • 11 Това Говедо !

    16 0 Отговор
    Това Говедо !

    От Какво Разбира !

    Въобще ?

    Коментиран от #14

    17:17 12.10.2025

  • 12 Деница Алибегова

    13 0 Отговор
    Бегай при тъпкача си.

    17:17 12.10.2025

  • 13 по Славитрифоновски звучи така

    11 0 Отговор
    Паре нема
    действайте
    ако можете...
    А до края на годината има още много време!

    17:18 12.10.2025

  • 14 Да я

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това Говедо !":

    Тъпчат

    Коментиран от #18

    17:18 12.10.2025

  • 15 По-малко

    11 0 Отговор
    да бяхте краднали... Натъпкване нямате.

    17:19 12.10.2025

  • 16 Еврото !

    12 0 Отговор
    Еврото !

    Ще ги Спъне !

    17:19 12.10.2025

  • 17 Много

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Симитли":

    членестоноса.

    17:20 12.10.2025

  • 18 Не съм !

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да я":

    Не съм !

    Много Сегурен !

    17:20 12.10.2025

  • 19 Никой

    9 0 Отговор
    Ми - ГЕРБ имаха пълноценни, над 12 години.

    17:22 12.10.2025

  • 20 Цвете

    11 0 Отговор
    А ти " плаваща " спомняш ли си видеота, което охаректизира твоя шеф, преди да се " впуснеш " да защитаваш вашите, които причиниха дълбоки проблемите в България???? На това видео ,ти плюеш по мафията Борисов и не се срамуваш, че след плюнките ти си " върла " защитничка. Аз на твое място, повече не бих се появила никъде. И пак отново Василев ти е на устата. Василев ли отккрадна КТБ, ЛАФКА, БУЛГАРТАБАК И ОЩЕ в допълнение, Василев ли направи среща със сина на ТРЪМП, да раздава " тръби " ,които са държавни.???? Слез моме на земята и преди да критикуваш, брой до 10. България от управлението на Борисов е вече на дъното. Нима не виждаш???? Притурката Магнитски и той е дълбоко в кюпа. Така ли ще е караме за в бъдеще????? Мислиш, че нищо не се вижда объркала си се. 😠👎🙈🙉🙊

    17:22 12.10.2025

  • 21 Оня

    9 0 Отговор
    Това ги интересува само,бюджет.Още от сега подготвят раята,пари нема и другата година,щото сме ги дръпнали предварително.

    17:24 12.10.2025

  • 22 Гост

    9 0 Отговор
    Дано и тебе, някой ден, те застигне законът, пеефска слугиньо

    17:25 12.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 декларация

    8 0 Отговор
    БЮДЖЕТА НА БГ Е ИЗДЪНЕН ЗАРАДИ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ КОИТО ИЗОБЩО НЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ НА ДОХОДИТЕ СИ, А ПОСЛЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ИСКАТ ДА ГРЕБАТ ОТ ОБЩАТА КАЦА БЕЗ ДА СА ДОПРИНЕСЛИ С НИЩО ЗА ПЪЛНЕНЕТО И.

    ИМА 632 000 хрантутници накачени на държавна хранилка ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ БЕЗ ДА ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ. Всяка година им вдигат заплатите без да произвеждат нищо.

    А ПОСЛЕ ТЕЗИ СЪШИТЕ ИСКАТ ДА ВЗЕМАТ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЕНСИИ И ЛЕЧЕНИЕ, БЕЗ ДА СА ДОПРИНЕСЛИ С НИЩО ЗА ПЪЛНЕНЕТО МУ !

    ТРЯБВА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА БЪДАТ ПРИНУДЕНИ ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ КАКТО ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ!

    632 000 НАКАЧЕНИ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА ПО 500 - 700 ЛЕВА ОСИГУРОВКИ НА МЕСЕЦ ТОВА Е РАВНО НА
    4 000 000 000 - 6 000 000 000 МИЛИАРДА НЕЗАБАВНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТА !
    БЕЗ ДА СЕ ВДИГАТ ДАНЪЦИ АКЦИЗИ И ДДС

    17:32 12.10.2025

  • 25 Българските избиратели

    7 1 Отговор
    Незабавно да бъде сменен плоския данък с прогресивния такъв!

    Коментиран от #31

    17:34 12.10.2025

  • 26 ЗМЕИЦА ЛАПАЧЕВА

    9 0 Отговор
    Змеица Лапачева не е икономист, не е юрист, не е инженер.
    Изкарала е онлайн курсове по бляблябля - социален маркетинг, връзки с обществеността, политически маркетинг, управление на социалното подпомагане и услуги, управление на външни ресурси и управление на риска.

    17:35 12.10.2025

  • 27 Наглост ГЕРБерастка

    9 0 Отговор
    Лъжеш, ГЕРБачева, пардон - Сачева! Лъжеш като дърта циганка! Защото точно ти, нагла, коварна, мръсна и долна лъжкиньо, точно ти в комисията си вдигна мръсната ръчичика и гласува на първо четене мракобесния закон на ортаците ви - чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество! Ти гласува за мракобесния закон на чалгарите, новата ГЕРБерастка "звезда" - банкянската слугиня Рая НаДебелян - също! Да, ама главатарят ви от СИК - Банкя ви скръцна със зъби и сега лъжете и двете! Позор ма, ГЕРБачева, пардон - Сачева! Ти си повечи от позор! Пък и си много грозна с тази обла като тепсия физиономия!

    17:35 12.10.2025

  • 28 Кмета

    6 0 Отговор
    Наистина ще бъде предизвикателство колко процента от бюджета ще откраднете.

    18:07 12.10.2025

  • 29 оня с коня

    2 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    18:12 12.10.2025

  • 30 😂 РАЗХОДИ МНОГО

    1 0 Отговор
    ПРИХОДИ МАЛКО ---------------- КРАЖБИ И РАЗПРОДАЖБИ 😂 ------3.8% НА СЛЕДВАЩИТЕ ЗА ВСИЧКИ

    18:16 12.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

