Деница Сачева: Ще бъде предизвикателство Бюджет 2026

ГЕРБ ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Неправилно тръгна дискусията - не е за взаимоотношенията между журналисти и политици, а за личната неприкосновеност, каза Деница Сачева, депутат от ГЕРБ, зам.-председател на ПГ в НС на партията и бивш социален министър, в интервю пред БНР.
"Към момента деловодството не работи, законът е в деловодството. Но ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Етиката във взаимоотношенията, при това технологично развитие, налага и трябва да се търсят регулации на поведение свързано с ИИ, да се дискредитират хората. Темата е голяма и изисква обществена дискусия и друг тип законодателство", коментира Сачева законопроектът на ИТН.
Тя бе категорична, че ГЕРБ - "не сме поемали ангажимент да работим като един организъм с коалиционните партньори, ние продължаваме да сме различни политически субекти" и не приема да се прехвърлят на тях негативи от други коалиционни партньори:
"Всяка партия в коалицията има право на законодателна инициатива. Надяваме се, че когато България стане член Еврозоната, от 1 януари 2026, активът да дойде основно в нас, защото положихме големи усилия в тази посока."
В предаването "Неделя 150" тя коментира дискусията в НС за бюджет 2026 и дали ще успеят да се разберат в управляващото мнозинство, подкрепено от ДПС-НН, или ще се оформят зависимости:
"Не може да говорим за бюджет и да не споменем всички щети, които нанесе Асен Василев да бюджета. Към момента, като дял от общите ни разходи - 67% са разходите за персонал – за заплати във всички сектор - социални и здравноосигурителни плащания. 67%! Няма зависимост процентна, но разберете, че този популизъм, който Асен изповядва, казва, че "астрологията не е консервативна наука", аз искам да кажа, че когато говори специално Асен Василев, "демагогията се оказва лесна професия"."
Сачева призна, че ще е трудно предизвикателство бюджетът:
"И ще е трудно да направим политики да развитие, ще бъде трудно да изпълним всички наши ангажименти, които са свързани с осигуряването на възнагражденията на хората, заети в държавната администрация и останалите сектори с обществени функции – здравеопазване, образование, отбрана, сигурност и това да не доведе до повишаване на данъците, предвид факта, че имаме нова ситуация – първият бюджет в евро."
Но заяви, че несъмнено ще бъде трудно предизвикателство, "но сме твърдо решени, че трябва да минем през него, както партиите, част от управленската коалиция, така и партии, които подкрепят европейското бъдеще на България".
Деница Сачева коментира, закриването на КПК и съобщи, че ще водят разговори с ЕК и сподели позиция за промените, касаещ продажбата на "Лукойл" и последната дума да бъде на ДАНС, когато има стратегически купувач.
Тя категорично отхвърли да се прехвърля вина на ГЕРБ за кризата с боклука в София:
Къде е ГЕРБ, когато Спаси София напусна коалицията в СОС. Къде е ГЕРБ когато Кирил Петков напусна политиката заради зам.-кмета на Столична община. Къде е ГЕРБ, че хора напуснаха екипа на кмета Васил Терзиев и 2 годни не може да създаде мнозинство в СОС. Той в собствената си коалиция, тях не можа да задържи и да ги убеди в своята компетентност."
А за отхвърлената помощ от правителството и "плаващите пясъци" бившият социален министър и депутат на ГЕРБ каза:
"Чух, че кметът Терзиев и екипът му имат план Б и С, не разбрах кой е план А. Правителството няма да сложи софиянци в залог на Васил Терзиев. Ние непрекъснато подаваме ръка на Терзиев. Той е кмет на София, защото Борсов призова да гласуват за него на балотажа през 2023 г. Така че той вече пое тази ръка. Ако се чувства в плаващи пясъци, той е в такива на Спаси София и "Демократична България", вероятно и на ПП! Там са "плаващите пясъци", но те не са в ГЕРБ, защото благодарене на гласовете на ГЕРБ той е кмет в момента."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:02 12.10.2025
2 Истината
17:04 12.10.2025
3 Както
17:06 12.10.2025
4 Гост
17:07 12.10.2025
5 Град Симитли
Коментиран от #17
17:07 12.10.2025
6 чекмеджанка сатърова
за пълнене на чекмеждарницата
ако не вдигнем данъците
17:10 12.10.2025
7 Данко Харсъзина
17:11 12.10.2025
8 Асен
17:13 12.10.2025
9 С Патки !
Като Вас !
Той Винаги е Бил Проблем !
17:16 12.10.2025
10 Тома
17:17 12.10.2025
11 Това Говедо !
От Какво Разбира !
Въобще ?
Коментиран от #14
17:17 12.10.2025
12 Деница Алибегова
17:17 12.10.2025
13 по Славитрифоновски звучи така
действайте
ако можете...
А до края на годината има още много време!
17:18 12.10.2025
14 Да я
До коментар #11 от "Това Говедо !":Тъпчат
Коментиран от #18
17:18 12.10.2025
15 По-малко
17:19 12.10.2025
16 Еврото !
Ще ги Спъне !
17:19 12.10.2025
17 Много
До коментар #5 от "Град Симитли":членестоноса.
17:20 12.10.2025
18 Не съм !
До коментар #14 от "Да я":Не съм !
Много Сегурен !
17:20 12.10.2025
19 Никой
17:22 12.10.2025
20 Цвете
17:22 12.10.2025
21 Оня
17:24 12.10.2025
22 Гост
17:25 12.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 декларация
ИМА 632 000 хрантутници накачени на държавна хранилка ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ БЕЗ ДА ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ. Всяка година им вдигат заплатите без да произвеждат нищо.
А ПОСЛЕ ТЕЗИ СЪШИТЕ ИСКАТ ДА ВЗЕМАТ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЕНСИИ И ЛЕЧЕНИЕ, БЕЗ ДА СА ДОПРИНЕСЛИ С НИЩО ЗА ПЪЛНЕНЕТО МУ !
ТРЯБВА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА БЪДАТ ПРИНУДЕНИ ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ КАКТО ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ!
632 000 НАКАЧЕНИ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА ПО 500 - 700 ЛЕВА ОСИГУРОВКИ НА МЕСЕЦ ТОВА Е РАВНО НА
4 000 000 000 - 6 000 000 000 МИЛИАРДА НЕЗАБАВНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТА !
БЕЗ ДА СЕ ВДИГАТ ДАНЪЦИ АКЦИЗИ И ДДС
17:32 12.10.2025
25 Българските избиратели
Коментиран от #31
17:34 12.10.2025
26 ЗМЕИЦА ЛАПАЧЕВА
Изкарала е онлайн курсове по бляблябля - социален маркетинг, връзки с обществеността, политически маркетинг, управление на социалното подпомагане и услуги, управление на външни ресурси и управление на риска.
17:35 12.10.2025
27 Наглост ГЕРБерастка
17:35 12.10.2025
28 Кмета
18:07 12.10.2025
29 оня с коня
18:12 12.10.2025
30 😂 РАЗХОДИ МНОГО
18:16 12.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.