Желязков: Основната политическа война в България e за геополитическата ѝ ориентация

Премиерът Росен Желязков откри днес в Албена Годишната среща на местните власти. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Официалното откриване уважиха министрите на финансите Теменужка Петкова, на околната среда и водите Манол Генов, на образованието Красимир Вълчев, представителят на Европейската комисия за България Йорданка Чобанова, председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов. Сред официалните гости бе и генералният директор на БТА Кирил Вълчев, а Агенцията е медиен партньор на Годишната среща.
При откриването на форума премиерът подчерта, че ролята на местните власти при въвеждането на еврото е важна и основна, защото са най-близко до хората. Той допълни още, че имаме 15 процента ръст на събираемостта по отношение на данъците. Премиерът каза още, че неизразходваните средства от капиталовите разходи остават в общините. Министър-председателят припомни, че с промените в Наказателния кодекс ще бъде инкриминирано изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци и едва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа „замърсителят плаща“.Правителството стартира мандата си с политическа заявка за спиране на непрекъснатия изборен цикъл, давайки глътка въздух най-вече на общините, каза още Росен Желязков в Албена.
В приветствието си към участниците в срещата председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов посочи, че водите и превенцията срещу наводненията трябва да бъдат национален приоритет. Той акцентира още върху реформата за таксата за битовите отпадъци и необходимостта от регулярни плащания за проектите, които изпълняват местните власти. Изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева подчерта, че вече 143 години България има устойчива и силна местна власт, а съвременният несигурен свят дава безкрайни възможности да се мисли смело и да се действа отговорно.
В рамките на официалното откриване на форума НСОРБ връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините". Наградата "Глас на общините" за 2025 г. бе присъдена на генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Той подчерта, че мрежата на БТА позволява цялостно представяне на всички общини по най-различни теми. Вълчев заяви още, че лъжата се бори с повече истина чрез подкрепа за професионалните журналисти и медиите с редакционни стандарти, а не с ограничения, включително в закони, защото често най-големите нарушители са анонимни или трудно откриваеми в глобалното информационно пространство, за да бъдат наказани.
Годишната среща на местните власти днес започна с информационното събитие за програмите Европейската градска инициатива (ЕГИ) и УРБАКТ. На нея Райна Попова, държавен експерт, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщи, че се очаква през март 2026 г. да бъде открита нова покана към българските общини по програма УРБАКТ. Европейската градска инициатива ще финансира проекти на 94 български общини, допълни Делян Балев от звеното за контактна точка към НСОРБ. В рамките на събитието бе представен проектът на Община Враца, която планира до 2027 г. да засади поне 8000 дървета. Зам.-кметът на Троян Ангел Ангелов представи как Общината се грижи за четири свои оранжерии, две овощни градини, има и пчелин и къде реализира продукцията. Как Габрово е един от 100-те европейски града в мисия „Климатично неутрални и умни градове“ разказа представителят на Общината Пенчо Койчев. Георги Петков от Поморие представи проекта, дал възможност на Общината да обнови енергийно повече от 40 сгради.
Предстоят инвестиции в инфраструктурата на мрежата от школите в страната, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в дискусионния панел „Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето“. Той подписа с НСОРБ меморандум, който предвижда Министерството на образованието и сдружението на общините да си сътрудничат за развитие на природоматематическото образование. Председателят на организацията Даниел Панов акцентира върху нуждата от проучване по региони от какви специалисти има нужда пазарът на труда. Децата трябва да са не потребители, а създатели на модерни устройства, посочи председателят на Общинския съвет в Бургас Михаил Хаджиянев, който се спря върху добрия пример на крайморския град как се изгражда модерно училище със създаването на професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в града. Кметът на Враца Калин Каменов даде подробности за изграждането на Център за енергийно развитие и нови науки (ЦЕРНН) в града.
През първия ден от Годишната среща на местните власти бе открито и традиционното "Общинско Експо", в което през тази година се представят над 60 изложители.
Желязков: Основната политическа война в България e за геополитическата ѝ ориентация
12 Октомври, 2025 20:21, обновена 13 Октомври, 2025 04:48 2 269 97
Основен фактор в решаването на тази политическа война е въвеждането на еврото
