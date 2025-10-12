Новини
Желязков: Основната политическа война в България e за геополитическата ѝ ориентация

Желязков: Основната политическа война в България e за геополитическата ѝ ориентация

12 Октомври, 2025 20:21, обновена 13 Октомври, 2025 04:48

Основен фактор в решаването на тази политическа война е въвеждането на еврото

Желязков: Основната политическа война в България e за геополитическата ѝ ориентация - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Премиерът Росен Желязков откри днес в Албена Годишната среща на местните власти. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Официалното откриване уважиха министрите на финансите Теменужка Петкова, на околната среда и водите Манол Генов, на образованието Красимир Вълчев, представителят на Европейската комисия за България Йорданка Чобанова, председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов. Сред официалните гости бе и генералният директор на БТА Кирил Вълчев, а Агенцията е медиен партньор на Годишната среща.

При откриването на форума премиерът подчерта, че ролята на местните власти при въвеждането на еврото е важна и основна, защото са най-близко до хората. Той допълни още, че имаме 15 процента ръст на събираемостта по отношение на данъците. Премиерът каза още, че неизразходваните средства от капиталовите разходи остават в общините. Министър-председателят припомни, че с промените в Наказателния кодекс ще бъде инкриминирано изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци и едва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа „замърсителят плаща“.Правителството стартира мандата си с политическа заявка за спиране на непрекъснатия изборен цикъл, давайки глътка въздух най-вече на общините, каза още Росен Желязков в Албена.

В приветствието си към участниците в срещата председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов посочи, че водите и превенцията срещу наводненията трябва да бъдат национален приоритет. Той акцентира още върху реформата за таксата за битовите отпадъци и необходимостта от регулярни плащания за проектите, които изпълняват местните власти. Изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева подчерта, че вече 143 години България има устойчива и силна местна власт, а съвременният несигурен свят дава безкрайни възможности да се мисли смело и да се действа отговорно.

В рамките на официалното откриване на форума НСОРБ връчи наградите "Принос в местното самоуправление" и "Партньор в общините". Наградата "Глас на общините" за 2025 г. бе присъдена на генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Той подчерта, че мрежата на БТА позволява цялостно представяне на всички общини по най-различни теми. Вълчев заяви още, че лъжата се бори с повече истина чрез подкрепа за професионалните журналисти и медиите с редакционни стандарти, а не с ограничения, включително в закони, защото често най-големите нарушители са анонимни или трудно откриваеми в глобалното информационно пространство, за да бъдат наказани.

Годишната среща на местните власти днес започна с информационното събитие за програмите Европейската градска инициатива (ЕГИ) и УРБАКТ. На нея Райна Попова, държавен експерт, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщи, че се очаква през март 2026 г. да бъде открита нова покана към българските общини по програма УРБАКТ. Европейската градска инициатива ще финансира проекти на 94 български общини, допълни Делян Балев от звеното за контактна точка към НСОРБ. В рамките на събитието бе представен проектът на Община Враца, която планира до 2027 г. да засади поне 8000 дървета. Зам.-кметът на Троян Ангел Ангелов представи как Общината се грижи за четири свои оранжерии, две овощни градини, има и пчелин и къде реализира продукцията. Как Габрово е един от 100-те европейски града в мисия „Климатично неутрални и умни градове“ разказа представителят на Общината Пенчо Койчев. Георги Петков от Поморие представи проекта, дал възможност на Общината да обнови енергийно повече от 40 сгради.

Предстоят инвестиции в инфраструктурата на мрежата от школите в страната, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в дискусионния панел „Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето“. Той подписа с НСОРБ меморандум, който предвижда Министерството на образованието и сдружението на общините да си сътрудничат за развитие на природоматематическото образование. Председателят на организацията Даниел Панов акцентира върху нуждата от проучване по региони от какви специалисти има нужда пазарът на труда. Децата трябва да са не потребители, а създатели на модерни устройства, посочи председателят на Общинския съвет в Бургас Михаил Хаджиянев, който се спря върху добрия пример на крайморския град как се изгражда модерно училище със създаването на професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в града. Кметът на Враца Калин Каменов даде подробности за изграждането на Център за енергийно развитие и нови науки (ЦЕРНН) в града.

През първия ден от Годишната среща на местните власти бе открито и традиционното "Общинско Експо", в което през тази година се представят над 60 изложители.


  • 1 Не спира

    68 10 Отговор
    да стреля на посоки и все по - неуспешно .

    20:23 12.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    45 8 Отговор
    БЪЛ.Х.АР❗
    ПЛИЧ О ПЛИЧ-каш ли се❓

    20:24 12.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    72 8 Отговор
    Кога ще бъде арестуван за хотел Хаяши?

    Коментиран от #80

    20:24 12.10.2025

  • 4 Бялджип

    81 12 Отговор
    Жалък нещастник. Политически плъх и слуга. повече е излишно да пиша, народът го знае.

    20:25 12.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    64 9 Отговор
    А водопадът как , има ли вода❓
    А водомер сложи ли❓
    Не за водопада, а да ти показва
    КОЛКО ГОЛА ВОДА СИ❗

    Коментиран от #10

    20:25 12.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    56 17 Отговор
    Нашето спасение е БРИКС иначе до десет години Хазарите ще ни довършат.

    20:26 12.10.2025

  • 7 Хасковски каунь

    42 8 Отговор
    Срещу големите ББ и срещу голямото Д с голямото Г / отзад/ е войната

    20:26 12.10.2025

  • 8 На теб лично ти знаем

    61 12 Отговор
    "геополитическата ориентация" ....Колко неадекватен трябва да си верно в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #36

    20:26 12.10.2025

  • 9 кой да знае

    10 38 Отговор
    Определено е България да се оправлява от ДС, местния клон на КГБ. Всеки който си мисли, че може да отнеме властта на КГБ е пълен глупак, незапознат с основните геостратегически аксиоми!

    Коментиран от #14, #17, #82

    20:27 12.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    36 6 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Водопадът пречи на подслушване като се събира Мафията на съвещание в хотел Хаяши.

    20:27 12.10.2025

  • 11 Хахаха

    20 6 Отговор
    Вигенин педофилът приказва в техните сфери на управление нямало корупция. Хахахахаха пребройте си корумпираните хотелиери и бизнесмени и техните некадърни деца, които подготвяте да лъжат обществото.

    20:28 12.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    29 3 Отговор
    36 години нагоре....
    ПО СТЪЛБАТА КОЯТО ВОДИ НАДОЛУ❗

    20:28 12.10.2025

  • 13 Смотано тоталитарно нищожество

    50 9 Отговор
    А за "геополитическата ѝ ориентация" и еврото питахте ли хората? А? ....Ние пък във "атлантическата нацистка парламентарна диктатура" не искаме да живеем. И не искаме управляващите ни да целуват украински, мормонски, радикално-евангелистки и ционистки задници.
    Не искаме боклуци като дЖилезку и другото пишлеме. ГЕЙргиев да гледаме ! Гнус ни е ей! ... . Не искаме и глупости да слушаме как България "настоявала" Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ей ... и на Желязков, и на всички там олигофрени на ред и на продажните ви политолози и измекяри. Как по ясно да ви бъде обяснено?

    20:30 12.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "кой да знае":

    Знаеш ли какво е Оправление ❗

    20:30 12.10.2025

  • 15 Дивак

    8 36 Отговор
    В момента България има силно русистко корумпирано управление с партии проекции на БКП. ГЕРБ ДПС БСП са чисто корумпирани и русистки партии. Техни беквокали са ИТН Възраждане Величие и подобни партии на фашистка основа, които се представят за националисти и патриоти. Направо Ванче Михайлов или Стамболов биха се напикали от смях.

    Коментиран от #19

    20:31 12.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "кой да знае":

    Да знаеш , че да те Оправляват,
    не е да те ОПРАВЯТ❗

    20:31 12.10.2025

  • 18 Пич

    25 5 Отговор
    Този косто брошки кра вар не знае ли , че българите никога няма да намразят Русия и да заобичат наг лоса ксите...?!

    Коментиран от #20

    20:32 12.10.2025

  • 19 Изрод

    9 11 Отговор

    До коментар #15 от "Дивак":

    Нема по-големи съветофилски комунета от червените роми от гербппдбдпсбспитн.

    20:34 12.10.2025

  • 20 Пудел

    12 40 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Не говори за българите, на голяма част изобщо не ги интересува Русия! Изгонете Митрофанова и запорирайте имуществото на онези които имат пропутински възгледи.

    Коментиран от #29

    20:34 12.10.2025

  • 21 Далавера

    25 4 Отговор
    Водопад Желязков си ги шляпа като мокра пола у дирник! Той дори не е вдянал, че не сме против еврото, а против мутренския начин по който бяхме набутани в еврозоната, за да може да се открадне гаранцията за валутния борд!
    На етноса никой не му е виновен,тепърва! ще тегли!

    20:37 12.10.2025

  • 22 Един

    30 7 Отговор
    Лъжи, лъжи и пак лъжи!
    Този е абсолютно безгръбначен! Анти европейското не е про-руско!
    Европа потъва в блатото и е повече от естествена реакция да се пазиш да не те завлече вместо като това безумно нищо да викаш - удави и мен!

    Ще си платите всички еврофашистки безумци - но ще е прекалено късно за държавата!

    20:37 12.10.2025

  • 23 С минути България потъва

    29 6 Отговор
    под водата точно заради вашата "геополитическа ориентация" ! С минути хората обедняват

    20:37 12.10.2025

  • 24 Мда

    19 4 Отговор
    Бя, бля. Апартаментгейт - Цецка Сачева, Цв. Цв. и пр. гербави изгоряха. Кога ще изгори Желязков заради хотела с водопади, чЕкаме.

    20:38 12.10.2025

  • 25 Вие сте позор, вие сте нашият враг !

    27 6 Отговор
    А Атлантизма може да съществува
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....

    20:39 12.10.2025

  • 26 Ами

    21 5 Отговор
    Държавата ... Или това което е останало от нея, си потъва по план.
    Еврото ... То просто ще помогне да са закопаем по на дълбоко :)

    20:39 12.10.2025

  • 27 Психо

    15 3 Отговор
    Желязков малоумнатаМастия8324

    20:40 12.10.2025

  • 28 Неадекватното премиерче, хотелиера

    19 4 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    20:41 12.10.2025

  • 29 Касапин

    16 5 Отговор

    До коментар #20 от "Пудел":

    Запор на сметките, конфискация на имуществото и лустрация до девето коляно за сто години напред за десарските комунета от гербппдбдпсбспитн!!!

    Коментиран от #87

    20:41 12.10.2025

  • 30 Крадеца с хотела

    19 4 Отговор
    Пропаднал мафиот

    20:42 12.10.2025

  • 31 Абе ФАКТИчески мишки,

    5 5 Отговор
    защо няма место за коментари в статията "Вигенин: В управляваните от министрите на БСП сфери няма и съмнения за корупция" ? Цензура ли е това или ПУТИНИЗЪМ ?

    20:45 12.10.2025

  • 32 Луд

    9 2 Отговор
    Кои от вас разбира от материята геополитика.Вие сте въздух под. Налягане.

    20:46 12.10.2025

  • 33 какво ще предстои през месец януари,

    17 3 Отговор
    И идея си нямаш даже дЖилезку ! Но че едни 8% от "българските евра" на ЕЦБ ще подарим още на 1-ви това е сигурно. 8% от нашите пари ! Предатели...

    20:46 12.10.2025

  • 34 ниагарЧО

    9 3 Отговор
    тоя толкова се напъва за украйна, че би могло да се окаже накрая, че има помощ от приятел за хотела с водопада ... от зеления в зелено

    Коментиран от #65

    20:46 12.10.2025

  • 35 И дали след

    6 3 Отговор
    евентуалното въвеждане на еврото не можем пак при подходящо избран парламент НАТО да напуснем а? Я пак помисли!

    20:49 12.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 граф Монте Кристо

    9 5 Отговор
    Нови глупости,каква война за международна ориентация,някой оспорва ли сериозно евро-либерализма и натовската агресивност,никой не се осмелява.Затова са толкова самоуверени и куражлии евро-ястребите,сигурни са ,че са стиснали народа за гръцмУля и могат да го малтретират както намерят за добре,могат да започнат и война срещу Русия и никой няма да възрази,затова са толкова смели.

    20:51 12.10.2025

  • 38 Перо

    10 5 Отговор
    За да се говори за геополитическста ориентация на населението, се процедира като в белите държави, чрез референдуми за ЕС и НАТО, както и за излизането от тези организации! Същото е и за въвеждането на еврото! Това са изключително важни и кардинални въпроси за суверенитета на държавата и нейното бъдещо развитие!

    20:52 12.10.2025

  • 39 А ти кого подкрепяш бе

    8 4 Отговор
    червен църрввуланко N 8, терористите от ХАМАС ли ? Я да ми обясниш подробно защо Египет, С.Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт не искат на териториите си нито един "ГА(Ъ)ЗАНЕЦ" ?

    Коментиран от #85

    20:53 12.10.2025

  • 40 Постоянно разни олигофрени говорят за

    9 6 Отговор
    "въвеждането на еврото" но нито един не е казал до сега колко точно ще са тези напечатани "български евра" като номинал ! На колко точно е оценена България ? Колко? Колко на брой ще са банкоматите в България от които ще може да се теглят в кеш ? Колко? Точни цифри искаме нищожество! Ще има ли намаление на банкоматите в национален мащаб и с колко? И защо? ... Мълчите нали?

    Коментиран от #42

    20:55 12.10.2025

  • 41 граф Монте Кристо

    1 3 Отговор
    Ха да имаше някакви хайдути,организирани или не,другояче щяха да хортуват,доста по-предпазливо и нямаше да поемат такива агресивни ангажименти пред командването на нато,пред ецб как да ни щавят,да ни нитрисат нови и нови лишения и недоимък.

    20:59 12.10.2025

  • 42 Изписал си

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Постоянно разни олигофрени говорят за":

    4 реда на глупостта, няма да те питам осъзнаваш ли това !

    Коментиран от #46

    20:59 12.10.2025

  • 43 Ван дер Любе

    14 3 Отговор
    Желязков ни баламосва. Не е за ориентацията, а за курупцията. Корупцията изтощава България и не дава на хората да живеят нормално. Самата корупция възниква от ГЕРН, ДПС, ИТН, БСП, т.е. от правителството. Не случайно Магнитски са от тези партии. Ако нямаше корупция, никакви въпроси с ориентации нямаше да има.

    21:04 12.10.2025

  • 44 граф Монте Кристо

    6 4 Отговор
    Р. Радев какво направи за да защити интересите на българския народ,нищо,само се обажда ни в клин,ни в ръкав,дори за един референдум против еврото не се застъпи,да не говорим че трябваше отдавна да окошари цялата гербаджийска измет и сган от мутраци.

    Коментиран от #47

    21:05 12.10.2025

  • 45 Ъхъъъъъ.....

    11 2 Отговор
    (Росен Желязков в обръщението си към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена, уточнява БТА.)..... среща на мафията в Албена.... а що не на Елените а? Там сега е празно и хубавичко

    21:09 12.10.2025

  • 46 Не, не го осъзнавам

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Изписал си":

    Ще ми отговориш ли на въпросите щото аз не съм много умен?

    21:11 12.10.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 3 Отговор

    До коментар #44 от "граф Монте Кристо":

    Пак пишеш без да си подготвен❗
    1. Радев предаде в НС искането за референдум,
    но КИСЕЛовАТА в НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА не го допусна в зала❗
    2. Радев НЯМА ПРАВОМОЩИЯ да арестува и вкарва зад решетките❗

    21:12 12.10.2025

  • 48 тома

    13 2 Отговор
    При този никакъв срам.Печата фалшиви бюлетини сега хотел с водопад и всеки ден ни дава съвети

    21:13 12.10.2025

  • 49 К пут ин

    11 6 Отговор
    Гейополитическата ориентация към запада, не е за нас!

    21:14 12.10.2025

  • 50 Правителството дошло на власт за да

    10 4 Отговор
    "даде възможност за глътка въздух на всички участници в политическия живот" ....... четете ли му глупостите?

    21:15 12.10.2025

  • 51 Червената шапчица

    12 3 Отговор
    Проблемът е, че нито Свинята от Банкя е пожарникар, нито кулвето Рая е адвокат. И двамата по отделно и заедно уронват професията на простатитките.

    21:15 12.10.2025

  • 52 Да каже по добре дЖилезку

    12 4 Отговор
    Защо онези 52 колцентрове на еврейски и израелски боклуци за които Германската прокуратура говори.. и говори продължават да работят в България . Поне 8 са само в София ! ... Измамите и в момента продължават от територията на България! Над 5000 българи, служители в тези израелски кол центрове са потенциални клиенти на Европейските прокуратури. Същият тоя дЖклезку и думичка не е споменал .... 84 българи вече са с присъди в германски съдилища и поне още 350 ще бъдат осъдени ...иначе взело нищожеството да умува за с "трансграничната организирана престъпност"....На това ли му викат "Финтех" ?

    21:19 12.10.2025

  • 53 И политическа война в България

    8 2 Отговор
    ли вече има? А гражданска дали може да направите ? А постарайте се още малко смоотаняци

    21:23 12.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Горски

    13 6 Отговор
    България е в пред фалитно състояние и с двата крака сме влезли в гръцки сценарий, затова няма да влезем в еврозоната да приемем еврото. Моля ви копирайте този мой пост и го запазете, за да ми го натриете на носа, ако съм ви излъгал, подвел. Аз стоя винаги зад името си, а не като повечето тук се крият като мижитурки жалки. Напразни мечти. Евро без референдум няма да се приема, в противен случай апокалипсисът ще дойде по-рано. Диктатура ли сме или да? Българите ще съдят държавата до дупка. Никой не може да забранява на отделно лице, което е гражданин, да си държи спестяванията във валутата, която си иска. Като българи, си искаме лева. Всяка забрана на свободния ни избор ще бъде жестоко наказана от Провидението, което пази България! Еврото е грабеж! Такъв официализиран грабеж от пладнешки хайдуци спрямо народа ни историята не познава.

    21:25 12.10.2025

  • 56 Гост

    8 2 Отговор
    Пеефска слуга

    21:29 12.10.2025

  • 57 Сега почнахме

    3 2 Отговор
    и всичките провали и беди на "геополитическата ориентация" да ги прехвърляме май

    21:30 12.10.2025

  • 58 ха ха

    5 2 Отговор
    сега пък оправдават бандитския модел с геополитика , нагли до безкрай

    21:32 12.10.2025

  • 59 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 10 Отговор
    ZEЛЕНИЯ ЧОРАП , КОПЕЙКИН , ВЕЛИЧИЕ И КОРНИ .......................... ИСКАТ : ДИКТАТУРА И ФАШИZЪМ ............................ БОЙКО , ПЕЕВСКИ , БСП и СЛАВИ .......................... ИСКАТ : ДЕМОКРАЦИЯ И (ЕС) ........................ ФАКТ !

    21:33 12.10.2025

  • 60 !!!?

    6 5 Отговор
    След една година Мистър Кеш може да бъде подсъден...за източване парични ресурси на държавата в особенно голями размери и съмнение за копупционна схема заплашваща националната съигурност !

    21:36 12.10.2025

  • 61 Джулязов

    8 4 Отговор
    Ни позна трети председателю ! Основната борба е как да остане народ тука и да се освободи от самозвано и самоизбиращо се политическо управление . Да се освободи веднъж за винаги от комунистическите ви фамилии пребоядисвани неколкократно през последните 36 години и с произход от преди 80 години. Да спре подаването на парични средства към ненаситните ви и невероятно алчни фамилии. За начало трябва да се въведе образователен ценз за право на гласуване с минимум завършен 10 клас . На тези от комисиите крадящи и унищожаващи гласове - директно затвор поне 5 години за подигравка ,опорочаване и отнемане правата на граждани и най-вече на селяни в селата. Лично бих му натрошил нещо за да не може да влезе повече в комисия само да видя в моята секция как се гаври с моя и на съседите гласове. А вие ги оставяте дори и на балотаж да отидат защото дори в това сте на роднинско любовни връзки по уж партийна линия. Ми завъртайте ги бе, ротационен принцип няма ли за вас ? Край нямат тези БСП ,Герб и ДПС което и да е от двете . Голям род и всичките наредени в управлението. Просите си нещо голямо и сериозно ,нямащо нищо общо с геополитика . Лъжете и мажете защото знаете ,че тук вече кипи от възмущение ,бедност и липса на хора поради вашата космическа наглост на супер богаташи и Богове. Ще горите и то не само в ада. Нямате мярка наглий.

    21:41 12.10.2025

  • 62 !!!?

    7 8 Отговор
    Копейките се надяват, че щом българите са против Боко и Прасето ще изберат за президент отново кремълски лакей като Мистър Кеш !!!?

    21:42 12.10.2025

  • 63 Гнусни предатели и еничари

    9 5 Отговор
    Българският народ е против ес,нато и еврото? Но ще дойде видов ден и еничарите няма да успеят да се хванат дори за колесниците!

    21:43 12.10.2025

  • 64 сноу

    3 1 Отговор
    Не знам аз колко е основна тая уйна, ама това че плямпаш само глупости и повтаряш като папагал идиотщините на мърсул ,със сигурност ще докараш войната..

    21:46 12.10.2025

  • 65 Воднянка

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "ниагарЧО":

    След няколко години ,като утихне палячовското перчене на слугата и вече не е нужен , ще изчезне и кредита от десетки милиони . Изведнъж ,на куп и тихичко по терлички. Всеки уважаващ себе си селски кмет на ГЕРБ ,станал милионер за 10 години от заплати , е взимал за всеки случай някакви кредити които после се изплащат на куп. Та и тоя да не остане на зад . А колко е натрупал от далавери като "Костинбродската " само той си знае. Колко ли струва и подписа му за бъдещото ограбване на Маришкия басеин от Американски институти първо и после техните фирми които може и да се представят като общи с нечие / негово / участие. подставени лица колкото искаш в Бг. така наречена икономика представляваща пералнята на пари на политическата мафия.

    21:57 12.10.2025

  • 66 Дано се удавиш

    3 4 Отговор
    В шадравана с водопада! Гнус престъпна.

    22:00 12.10.2025

  • 67 Българин

    3 4 Отговор
    България си е на мястото за разлика от ТОЗизруд.

    22:07 12.10.2025

  • 68 БеГемот

    5 3 Отговор
    Тоя хитър лисугер с посредствен интелект несе ли срамува от себе си....винаги се чудя на хората които искат да минават за интелигентни а се поставят с готовност в услуга и под властта на примитиви....

    22:07 12.10.2025

  • 69 Щото ни требе

    4 4 Отговор
    Основната ми геополитическа ориентация - против хотелите с водопади... ,щото все пак ни трЕБе вода.

    22:10 12.10.2025

  • 70 Е да

    4 4 Отговор
    Пълни глупости! Основната конфронтация в България е между народа и корумпираните крадци, наречени политици, съдии, прокурори и пр. сган!

    22:13 12.10.2025

  • 71 Никой

    5 1 Отговор
    Докога ГЕРБ ще ни смучат - те не са подходящи. Има млади хора.

    Кой ти воюва срещу Еврото - става въпрос - да ни питат поне - формално - все пак ставаме с друга валута.

    Но това е почеркът на Мафията - без обяснения. Сега - този си взима заплатката, само костюмът му е - 6-7 000 лева - докато ние преживяваме.

    Трябваше Референдум - от какво ги е страх ГЕРБ - нали държат циганските махали - чиновниците. Нема да стане - да не стане - ако трябва - в Костинброд ще се печатат. Бюлетините - хартиените - ще извадим от Костинброд.

    22:18 12.10.2025

  • 72 Дернев

    6 3 Отговор
    Бъдещето на БГ е там където има бъдеще. А то е единствено в Европа- единна и неделима, както континента е. Континента трябва да пазим. Опазим ли го ще опазим и страните в него. Всички страни. Няма мир и сигурност на континента, ако абсолютно всички страни в него не искат това. Както е сега, за което основната причина са ЕС и НАТО с което водят Европа и европейците към гибел. Трябва да се освободим от това вредно за страната правителство и да застанем зад единна Европа, обединени Балкани. Ако не, нов Варшавски договор. С това няма да спасим Европа, но поне сериозно ще забавим гибелта й.

    22:23 12.10.2025

  • 73 Пълни глупости

    6 2 Отговор
    Основната политическа война е как мръсната крадлива, мързелива и алчна мафия в лицето основно на ГЕРП и ДПС-НН, но в последно време и на БСП и ИТН, окупирала държавата, да бъде изкоренена , мародерите да си получат заслуженото.

    22:25 12.10.2025

  • 74 ОСНОВНАТА ВОЙНА Е КОРУПЦИЯТА И КРАЖБИТЕ

    5 2 Отговор
    Лъжецо РЪЖДЯСЪЛ ОТ ШАЙКАТА, КОРУПЦИЯТА У НАС УБИВА! ТАМ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО ЛЪЖЕЦ ОТ ШАЙКАТА РАЗБОЙКОВА. КОРУПЦИЯТА УБИВА ПО ПЪТИЩАТА, ПО ХОТЕЛИТЕ, ПО МОСТОВЕТЕ, ПО РЕКИТЕ. МРЪСЕН ЛЪЖЕЦ ГЕРБЕРСКИ.

    22:26 12.10.2025

  • 75 Факт

    8 2 Отговор
    Управляват опортюнисти, които не са способни на нищо, освен да премахват белезите на държавността. Не оставят икономическа основа да се обяви някакъв неутралитет.

    22:27 12.10.2025

  • 76 Баш Балък

    5 1 Отговор
    На власт сте защото народа не гласува, отделно манипулациите, народа не гласува защото е отчаян, отчаян е заради едни и същи БОК.уци, които така са нагласили нещата народа просто да не гласува. Комедийно шоу на дерибеи, които първи ще напуснат потъващия кораб като плъховете.

    22:36 12.10.2025

  • 77 ЕвроАтлантически безроден простак

    10 2 Отговор
    Значи, Основната политическа война в България за геополитическата ѝ ориентация и основен фактор в решаването на тази политическа война е въвеждането на еврото?!?!

    Разбирате ли!?!? Не гласът на хората, не референдума, а фашизма на една германска партия определя бъдещето на страната.

    22:38 12.10.2025

  • 78 Кой е желязков?

    3 3 Отговор
    Прилича ми на плъх. Но може и да е мишка с хотел и водопад за десетки милиони (без легален произход).

    Едно е сигурно - подлога е на бай Тиквун и за това е начело на обрания бостан България.

    22:39 12.10.2025

  • 79 000

    5 6 Отговор
    ес и еврозоната се разпадат хпред очите ни и ще ни завлекат в бездната.

    22:40 12.10.2025

  • 80 Видьо Видев

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ОТВОРЕНО ПИСМО

    От изборите зависи всичко останало след това!
    Изборите правеха смешните мукавени трабанти в ГДР и грациозните мерцедеси в ГФР!
    Изборите правят така, че по-малката по площ и от България и с по-малко природни ресурси Южна Корея,
    да има по-голям БВП от най-голямата в света държава по площ Русия, с несметни природни богатства!

    Невъзможна е просперираща България, без демократични избори!
    Въпреки непрекъснатите субсидии,
    България ще продължава да затъва на дъното на Европейският съюз!
    Вече далече дори и от Румъния!

    Докато изборите не са демократични, както в другите държави от ЕС!

    Единствено в България няма активна регестрация за изборите.
    В резултат на това, в избирателните списъци има почти милион фалшиви избиратели,
    за заблуда наричани "мъртви души"!
    И след като избирателните списъци за фалшиви, следователно
    и изборите са фалшиви!

    Освен в България, навсякъде в ЕС може да се гласува и по пощата!
    И то седмица преди денят на изборите!
    Така всеки желаещ гласоподавател,
    независимо къде и при какви обстоятелства се намира в денят на изборите,
    има възможност да упражни конституционното си право на глас!

    В България, партийната олигархия е узурпирала народният суверенитет!
    Изборът на депутатите не зависи дори от симпатизантите на партиите!
    Зависи от това, дали партийната олигархия ще ги подстави на избираемо място!

    Нещо повече!
    Партийните олигарси се самопоставят за водачи на партийните л

    22:54 12.10.2025

  • 81 Бай Араб

    6 4 Отговор
    Глада в Русия направи тоалетите ненужни , никой не посещава тоалетна.

    Коментиран от #86

    22:58 12.10.2025

  • 82 Дядо ви

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "кой да знае":

    Навремето наричахме "Чугунени глави" зомбираните комунисти, които без оглед реалността като развален грамофон повтаряха своите откачени глупости. Сега имаме нови Чугунени глави, за всичко са им виновни КГБ и ДС. Тридесет и повече години вече ги няма тия структури
    а тези които тогава предаваха Родината си се прекачиха на новия влак - американо-европейски. И сега новите Чугунени евро-американо предатели продължават да циклят. Пфу!

    23:04 12.10.2025

  • 83 Желяската

    1 1 Отговор
    ходи,като претакан катър .на баир.

    23:32 12.10.2025

  • 84 Ей така си мисля

    2 1 Отговор
    Този го раздава отворко, навсякъде го посрещат и му се хилят, позволява си лично мнение, Баце си мълчи, за хотелчето не се шуми, мисирките не го кълват, като тефлонов е, явно брюкселските вампири на него са се спрели за следващ валия ?!?

    00:27 13.10.2025

  • 85 Знаеш ли поне

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "А ти кого подкрепяш бе":

    КОЙ създаде терористите от Хамас и защо?

    00:29 13.10.2025

  • 86 Хазарта

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Бай Араб":

    Кай чесно, мноо си прос....., отеца как те търпи?

    00:31 13.10.2025

  • 87 ганю

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Касапин":

    мафията е изобретение на запада не е на комунизма
    демокрацията което е народовластие
    е по близо до комуната

    00:37 13.10.2025

  • 88 роси кирилова

    2 2 Отговор
    боса по асфалта крадя си свиркам си и често пърдя си имам си хотел със водопад балъъъци!!!

    00:39 13.10.2025

  • 89 Баев

    1 1 Отговор
    Геополитика е да построиш хотел с водопад в България, къща в Барселона, апартаменти в Дубай, без да платиш и лев лични пари. А войната за българската геополитическа ориентация е да задържиш каквото си откраднал без да влизаш в затвора. Видно е че Желязков иска да воюва, но дали е ходил запас?

    02:40 13.10.2025

  • 90 тиго

    1 1 Отговор
    Падам от смях като гледам яловите напъни на тази медия да си направи нещо в сайта ,новини или подобни !Цял ден в интернет вървят записи и лайфове как се гласува под контрол в Пазарджик ,как се купуват гласове как ги гонят по улицата дилърите на гласове ,как хората правят граждански арести ,как милицията не прави нищо ,а тия хубостници тук полупроводниците ми трапосват властта да им гледам физиономиите ! Съшото и с „националните“ медии вятър и мъгла ама поне са там ! А тези чакат да препишат нещо да си вържат клюкарника даже и снимките не са техни ! Смях в залата .

    03:23 13.10.2025

  • 91 Не лъжи!

    0 0 Отговор
    Глупости на търкалета!Основната борба е борбата с корупцията и лошото управление на държавата.

    04:28 13.10.2025

  • 92 Без Решение на НС

    3 1 Отговор
    участникът в Аферата Костинброд с 450 000 напечатани бюлетини, обвинен и оправдан, ни вкарва в "Коалицията на Желаещите" без Решение на НС. Подарява редкоземните метали на България. Ще купува най-скъпите малки модулни реактори без конкурс, ако знае какво е модулен реактор? Шефът му ни зароби с 20 милиарда лева заеми 2025 г., Горанов 16 милиарда, общо от 50 милиарда държавни заеми, 36 милиарда на Желязков, Борисов, Петкова, Горанов, Главчев. Унишожиха Белене, ЮП, БА и се хвалиха с доносите си, че Орешарски продължаваше строеж ЮП и Белене, като търсеше инвеститори за 3-ти пакет. Преподписаха Концесии неизгодни злато. Профукаха 6 милиарда подарен ток Укр. Молдова, Македония. 6 милиарда разходи за въвеждане еврошийт. 10 милиарда за превъоръжаване 2024 г. 26 милиарда профукани само 2024 г. Унищожи Референдум. Унищожи Български лЪв. Лиши Сопот от печалби за 5 г. напред. Денков ПП, ДБ ни вкара осъдените мигранти и заводите за Мухи. Лиши ни от евтини ток, вода, газ, петрол. Сключиха безобразна сделка за 7 и 8 блок и скъпо ядрено гориво, заробиха ни със 60 милиарда лева, първоначална цена заеми и лихви.
    ОСТАВКА на БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП.

    04:40 13.10.2025

  • 93 Европа е подчинена на ТНК-тата

    0 0 Отговор
    и технофеодалите над 40 000 лобисти, като само 20 000 са регистрирани в Брюксел, заговориха за "Просветен Деспотизъм". Лишиха икономиките на ЕС от евтина енергия, ще плащат годишно 1 трилион долара на САЩ инвестиции, отделно от 5% от БВП за превъоръжаване. За България превъоръжаването на година са 10 милиарда лева само за 2024 г. от БВП, Франция се тресе от скандали с над 115% дългове от БВП и г л у пендърите като Еврогария, ще плащат под една или друга форма дълговете на Франция, Белгия, Италия, Испания, Португалия, задължени да купуват обезценените им държавни книжа с висок риск,.
    Шефът на Полска Централна банка: "няма да приемем еврото, защото ще предизвика: дефицит, инфлация, милиарди заеми, повишаване на цени".
    Шеф на БНБ, Радев:
    "Юро има за всички!"
    (след като обезцених умишлено лЪв 2020, предизвиквайки инфлация, дефицит, дългови спирали, чудовищно покачване на цени лекарства, ток, вода, данъци газ, повиших с 200% такси на банки). И скрих Работен Доклад от 227 стр за ползи и вреди от юро.
    От януари 2026 започва Адът Юро за Еврогария. Повишаване на цени, данъци, инфлация, цифрова Ди к татура.

    05:17 13.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Срамота

    1 0 Отговор
    от 1- 83 коментарите са от вчера!

    Коментиран от #96

    06:06 13.10.2025

  • 96 Репортер

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Срамота":

    Стар трик. Обновена (разбирай, променена една буква) статия и кликосъбирачката продължава на следващия ден. Има такива статии с разлика години в коментарите. Мързел и некадърност са най-често причините.

    06:15 13.10.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

