Новини
България »
Желязков: Основната политическа война в България за геополитическата ѝ ориентация

Желязков: Основната политическа война в България за геополитическата ѝ ориентация

12 Октомври, 2025 20:21 815 63

  • росен желязков-
  • албена-
  • курорт-
  • общини-
  • евро-
  • политическа война

Основен фактор в решаването на тази политическа война е въвеждането на еврото

Желязков: Основната политическа война в България за геополитическата ѝ ориентация - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Основната политическа война, която се води в България, е тази, свързана с геополитическата ориентация на страната и накъде отива държавата в нейното бъдеще. Тази теза изрази по време на словото си при откриването на Годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България в курортен комплекс Албена министър-председателят Росен Желязков, цитиран от БНР.

По думите му основен фактор в решаването на тази политическа война е въвеждането на еврото в България и именно в този процес общините имат решаващо значение.

Ролята на местните власти при въвеждането на еврото е важна и основна, защото са най-близко до хората и най-ясно и категорично може да разсеят страховете им от това какво ще предстои през месец януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, ръст на цените. Това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне първите шест месеца на 2026 година, каза премиерът Росен Желязков в обръщението си към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена, уточнява БТА.

"Правителството дойде с ясна политическа заявка - да спре непрекъснатия изборен цикъл, липсата на приемственост на политики и на очаквания и даде възможност за глътка въздух на всички участници в политическия живот, икономическите цикли и най-вече на общините", каза още премиерът. Той посочи, че правителството се е справило политически с част от заявките, които са дадени в началото на мандата - като финансова и макроикономическа стабилност, покриване на корвенгертните критерии България от 1 януари да бъде част от еврозоната, възстановяване на възможностите, плащанията по ПВУ, по-добро управление на оперативните програми.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не спира

    34 4 Отговор
    да стреля на посоки и все по - неуспешно .

    20:23 12.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 3 Отговор
    БЪЛ.Х.АР❗
    ПЛИЧ О ПЛИЧ-каш ли се❓

    20:24 12.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    36 3 Отговор
    Кога ще бъде арестуван за хотел Хаяши?

    20:24 12.10.2025

  • 4 Бялджип

    34 4 Отговор
    Жалък нещастник. Политически плъх и слуга. повече е излишно да пиша, народът го знае.

    20:25 12.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    30 2 Отговор
    А водопадът как , има ли вода❓
    А водомер сложи ли❓
    Не за водопада, а да ти показва
    КОЛКО ГОЛА ВОДА СИ❗

    Коментиран от #10

    20:25 12.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Нашето спасение е БРИКС иначе до десет години Хазарите ще ни довършат.

    20:26 12.10.2025

  • 7 Хасковски каунь

    19 2 Отговор
    Срещу големите ББ и срещу голямото Д с голямото Г / отзад/ е войната

    20:26 12.10.2025

  • 8 На теб лично ти знаем

    21 3 Отговор
    "геополитическата ориентация" ....Колко неадекватен трябва да си верно в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #36

    20:26 12.10.2025

  • 9 кой да знае

    5 11 Отговор
    Определено е България да се оправлява от ДС, местния клон на КГБ. Всеки който си мисли, че може да отнеме властта на КГБ е пълен глупак, незапознат с основните геостратегически аксиоми!

    Коментиран от #14, #17

    20:27 12.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    22 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Водопадът пречи на подслушване като се събира Мафията на съвещание в хотел Хаяши.

    20:27 12.10.2025

  • 11 Хахаха

    12 0 Отговор
    Вигенин педофилът приказва в техните сфери на управление нямало корупция. Хахахахаха пребройте си корумпираните хотелиери и бизнесмени и техните некадърни деца, които подготвяте да лъжат обществото.

    20:28 12.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    36 години нагоре....
    ПО СТЪЛБАТА КОЯТО ВОДИ НАДОЛУ❗

    20:28 12.10.2025

  • 13 Смотано тоталитарно нищожество

    15 1 Отговор
    А за "геополитическата ѝ ориентация" и еврото питахте ли хората? А? ....Ние пък във "атлантическата нацистка парламентарна диктатура" не искаме да живеем. И не искаме управляващите ни да целуват украински, мормонски, радикално-евангелистки и ционистки задници.
    Не искаме боклуци като дЖилезку и другото пишлеме. ГЕЙргиев да гледаме ! Гнус ни е ей! ... . Не искаме и глупости да слушаме как България "настоявала" Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ей ... и на Желязков, и на всички там олигофрени на ред и на продажните ви политолози и измекяри. Как по ясно да ви бъде обяснено?

    20:30 12.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "кой да знае":

    Знаеш ли какво е Оправление ❗

    20:30 12.10.2025

  • 15 Дивак

    3 15 Отговор
    В момента България има силно русистко корумпирано управление с партии проекции на БКП. ГЕРБ ДПС БСП са чисто корумпирани и русистки партии. Техни беквокали са ИТН Възраждане Величие и подобни партии на фашистка основа, които се представят за националисти и патриоти. Направо Ванче Михайлов или Стамболов биха се напикали от смях.

    Коментиран от #19

    20:31 12.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "кой да знае":

    Да знаеш , че да те Оправляват,
    не е да те ОПРАВЯТ❗

    20:31 12.10.2025

  • 18 Пич

    15 0 Отговор
    Този косто брошки кра вар не знае ли , че българите никога няма да намразят Русия и да заобичат наг лоса ксите...?!

    Коментиран от #20

    20:32 12.10.2025

  • 19 Изрод

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Дивак":

    Нема по-големи съветофилски комунета от червените роми от гербппдбдпсбспитн.

    20:34 12.10.2025

  • 20 Пудел

    4 15 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Не говори за българите, на голяма част изобщо не ги интересува Русия! Изгонете Митрофанова и запорирайте имуществото на онези които имат пропутински възгледи.

    Коментиран от #29

    20:34 12.10.2025

  • 21 Далавера

    10 0 Отговор
    Водопад Желязков си ги шляпа като мокра пола у дирник! Той дори не е вдянал, че не сме против еврото, а против мутренския начин по който бяхме набутани в еврозоната, за да може да се открадне гаранцията за валутния борд!
    На етноса никой не му е виновен,тепърва! ще тегли!

    20:37 12.10.2025

  • 22 Един

    12 1 Отговор
    Лъжи, лъжи и пак лъжи!
    Този е абсолютно безгръбначен! Анти европейското не е про-руско!
    Европа потъва в блатото и е повече от естествена реакция да се пазиш да не те завлече вместо като това безумно нищо да викаш - удави и мен!

    Ще си платите всички еврофашистки безумци - но ще е прекалено късно за държавата!

    20:37 12.10.2025

  • 23 С минути България потъва

    14 1 Отговор
    под водата точно заради вашата "геополитическа ориентация" ! С минути хората обедняват

    20:37 12.10.2025

  • 24 Мда

    11 0 Отговор
    Бя, бля. Апартаментгейт - Цецка Сачева, Цв. Цв. и пр. гербави изгоряха. Кога ще изгори Желязков заради хотела с водопади, чЕкаме.

    20:38 12.10.2025

  • 25 Вие сте позор, вие сте нашият враг !

    11 1 Отговор
    А Атлантизма може да съществува
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....

    20:39 12.10.2025

  • 26 Ами

    9 0 Отговор
    Държавата ... Или това което е останало от нея, си потъва по план.
    Еврото ... То просто ще помогне да са закопаем по на дълбоко :)

    20:39 12.10.2025

  • 27 Психо

    8 0 Отговор
    Желязков малоумнатаМастия8324

    20:40 12.10.2025

  • 28 Неадекватното премиерче, хотелиера

    8 0 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    20:41 12.10.2025

  • 29 Касапин

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пудел":

    Запор на сметките, конфискация на имуществото и лустрация до девето коляно за сто години напред за десарските комунета от гербппдбдпсбспитн!!!

    20:41 12.10.2025

  • 30 Крадеца с хотела

    10 0 Отговор
    Пропаднал мафиот

    20:42 12.10.2025

  • 31 Абе ФАКТИчески мишки,

    2 0 Отговор
    защо няма место за коментари в статията "Вигенин: В управляваните от министрите на БСП сфери няма и съмнения за корупция" ? Цензура ли е това или ПУТИНИЗЪМ ?

    20:45 12.10.2025

  • 32 Луд

    3 0 Отговор
    Кои от вас разбира от материята геополитика.Вие сте въздух под. Налягане.

    20:46 12.10.2025

  • 33 какво ще предстои през месец януари,

    8 0 Отговор
    И идея си нямаш даже дЖилезку ! Но че едни 8% от "българските евра" на ЕЦБ ще подарим още на 1-ви това е сигурно. 8% от нашите пари ! Предатели...

    20:46 12.10.2025

  • 34 ниагарЧО

    3 0 Отговор
    тоя толкова се напъва за украйна, че би могло да се окаже накрая, че има помощ от приятел за хотела с водопада ... от зеления в зелено

    20:46 12.10.2025

  • 35 И дали след

    4 0 Отговор
    евентуалното въвеждане на еврото не можем пак при подходящо избран парламент НАТО да напуснем а? Я пак помисли!

    20:49 12.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 граф Монте Кристо

    4 1 Отговор
    Нови глупости,каква война за международна ориентация,някой оспорва ли сериозно евро-либерализма и натовската агресивност,никой не се осмелява.Затова са толкова самоуверени и куражлии евро-ястребите,сигурни са ,че са стиснали народа за гръцмУля и могат да го малтретират както намерят за добре,могат да започнат и война срещу Русия и никой няма да възрази,затова са толкова смели.

    20:51 12.10.2025

  • 38 Перо

    7 0 Отговор
    За да се говори за геополитическста ориентация на населението, се процедира като в белите държави, чрез референдуми за ЕС и НАТО, както и за излизането от тези организации! Същото е и за въвеждането на еврото! Това са изключително важни и кардинални въпроси за суверенитета на държавата и нейното бъдещо развитие!

    20:52 12.10.2025

  • 39 А ти кого подкрепяш бе

    0 1 Отговор
    червен църрввуланко N 8, терористите от ХАМАС ли ? Я да ми обясниш подробно защо Египет, С.Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт не искат на териториите си нито един "ГА(Ъ)ЗАНЕЦ" ?

    20:53 12.10.2025

  • 40 Постоянно разни олигофрени говорят за

    5 2 Отговор
    "въвеждането на еврото" но нито един не е казал до сега колко точно ще са тези напечатани "български евра" като номинал ! На колко точно е оценена България ? Колко? Колко на брой ще са банкоматите в България от които ще може да се теглят в кеш ? Колко? Точни цифри искаме нищожество! Ще има ли намаление на банкоматите в национален мащаб и с колко? И защо? ... Мълчите нали?

    Коментиран от #42

    20:55 12.10.2025

  • 41 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Ха да имаше някакви хайдути,организирани или не,другояче щяха да хортуват,доста по-предпазливо и нямаше да поемат такива агресивни ангажименти пред командването на нато,пред ецб как да ни щавят,да ни нитрисат нови и нови лишения и недоимък.

    20:59 12.10.2025

  • 42 Изписал си

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Постоянно разни олигофрени говорят за":

    4 реда на глупостта, няма да те питам осъзнаваш ли това !

    Коментиран от #46

    20:59 12.10.2025

  • 43 Ван дер Любе

    5 0 Отговор
    Желязков ни баламосва. Не е за ориентацията, а за курупцията. Корупцията изтощава България и не дава на хората да живеят нормално. Самата корупция възниква от ГЕРН, ДПС, ИТН, БСП, т.е. от правителството. Не случайно Магнитски са от тези партии. Ако нямаше корупция, никакви въпроси с ориентации нямаше да има.

    21:04 12.10.2025

  • 44 граф Монте Кристо

    3 0 Отговор
    Р. Радев какво направи за да защити интересите на българския народ,нищо,само се обажда ни в клин,ни в ръкав,дори за един референдум против еврото не се застъпи,да не говорим че трябваше отдавна да окошари цялата гербаджийска измет и сган от мутраци.

    Коментиран от #47

    21:05 12.10.2025

  • 45 Ъхъъъъъ.....

    4 0 Отговор
    (Росен Желязков в обръщението си към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена, уточнява БТА.)..... среща на мафията в Албена.... а що не на Елените а? Там сега е празно и хубавичко

    21:09 12.10.2025

  • 46 Не, не го осъзнавам

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Изписал си":

    Ще ми отговориш ли на въпросите щото аз не съм много умен?

    21:11 12.10.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "граф Монте Кристо":

    Пак пишеш без да си подготвен❗
    1. Радев предаде в НС искането за референдум,
    но КИСЕЛовАТА в НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА не го допусна в зала❗
    2. Радев НЯМА ПРАВОМОЩИЯ да арестува и вкарва зад решетките❗

    21:12 12.10.2025

  • 48 тома

    5 1 Отговор
    При този никакъв срам.Печата фалшиви бюлетини сега хотел с водопад и всеки ден ни дава съвети

    21:13 12.10.2025

  • 49 К пут ин

    7 2 Отговор
    Гейополитическата ориентация към запада, не е за нас!

    21:14 12.10.2025

  • 50 Правителството дошло на власт за да

    7 2 Отговор
    "даде възможност за глътка въздух на всички участници в политическия живот" ....... четете ли му глупостите?

    21:15 12.10.2025

  • 51 Червената шапчица

    7 1 Отговор
    Проблемът е, че нито Свинята от Банкя е пожарникар, нито кулвето Рая е адвокат. И двамата по отделно и заедно уронват професията на простатитките.

    21:15 12.10.2025

  • 52 Да каже по добре дЖилезку

    5 2 Отговор
    Защо онези 52 колцентрове на еврейски и израелски боклуци за които Германската прокуратура говори.. и говори продължават да работят в България . Поне 8 са само в София ! ... Измамите и в момента продължават от територията на България! Над 5000 българи, служители в тези израелски кол центрове са потенциални клиенти на Европейските прокуратури. Същият тоя дЖклезку и думичка не е споменал .... 84 българи вече са с присъди в германски съдилища и поне още 350 ще бъдат осъдени ...иначе взело нищожеството да умува за с "трансграничната организирана престъпност"....На това ли му викат "Финтех" ?

    21:19 12.10.2025

  • 53 И политическа война в България

    3 1 Отговор
    ли вече има? А гражданска дали може да направите ? А постарайте се още малко смоотаняци

    21:23 12.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Горски

    4 2 Отговор
    България е в пред фалитно състояние и с двата крака сме влезли в гръцки сценарий, затова няма да влезем в еврозоната да приемем еврото. Моля ви копирайте този мой пост и го запазете, за да ми го натриете на носа, ако съм ви излъгал, подвел. Аз стоя винаги зад името си, а не като повечето тук се крият като мижитурки жалки. Напразни мечти. Евро без референдум няма да се приема, в противен случай апокалипсисът ще дойде по-рано. Диктатура ли сме или да? Българите ще съдят държавата до дупка. Никой не може да забранява на отделно лице, което е гражданин, да си държи спестяванията във валутата, която си иска. Като българи, си искаме лева. Всяка забрана на свободния ни избор ще бъде жестоко наказана от Провидението, което пази България! Еврото е грабеж! Такъв официализиран грабеж от пладнешки хайдуци спрямо народа ни историята не познава.

    21:25 12.10.2025

  • 56 Гост

    2 2 Отговор
    Пеефска слуга

    21:29 12.10.2025

  • 57 Сега почнахме

    1 2 Отговор
    и всичките провали и беди на "геополитическата ориентация" да ги прехвърляме май

    21:30 12.10.2025

  • 58 ха ха

    0 2 Отговор
    сега пък оправдават бандитския модел с геополитика , нагли до безкрай

    21:32 12.10.2025

  • 59 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ZEЛЕНИЯ ЧОРАП , КОПЕЙКИН , ВЕЛИЧИЕ И КОРНИ .......................... ИСКАТ : ДИКТАТУРА И ФАШИZЪМ ............................ БОЙКО , ПЕЕВСКИ , БСП и СЛАВИ .......................... ИСКАТ : ДЕМОКРАЦИЯ И (ЕС) ........................ ФАКТ !

    21:33 12.10.2025

  • 60 !!!?

    2 0 Отговор
    След една година Мистър Кеш може да бъде подсъден...за източване парични ресурси на държавата в особенно голями размери и съмнение за копупционна схема заплашваща националната съигурност !

    21:36 12.10.2025

  • 61 Джулязов

    1 2 Отговор
    Ни позна трети председателю ! Основната борба е как да остане народ тука и да се освободи от самозвано и самоизбиращо се политическо управление . Да се освободи веднъж за винаги от комунистическите ви фамилии пребоядисвани неколкократно през последните 36 години и с произход от преди 80 години. Да спре подаването на парични средства към ненаситните ви и невероятно алчни фамилии. За начало трябва да се въведе образователен ценз за право на гласуване с минимум завършен 10 клас . На тези от комисиите крадящи и унищожаващи гласове - директно затвор поне 5 години за подигравка ,опорочаване и отнемане правата на граждани и най-вече на селяни в селата. Лично бих му натрошил нещо за да не може да влезе повече в комисия само да видя в моята секция как се гаври с моя и на съседите гласове. А вие ги оставяте дори и на балотаж да отидат защото дори в това сте на роднинско любовни връзки по уж партийна линия. Ми завъртайте ги бе, ротационен принцип няма ли за вас ? Край нямат тези БСП ,Герб и ДПС което и да е от двете . Голям род и всичките наредени в управлението. Просите си нещо голямо и сериозно ,нямащо нищо общо с геополитика . Лъжете и мажете защото знаете ,че тук вече кипи от възмущение ,бедност и липса на хора поради вашата космическа наглост на супер богаташи и Богове. Ще горите и то не само в ада. Нямате мярка наглий.

    21:41 12.10.2025

  • 62 !!!?

    0 0 Отговор
    Копейките се надяват, че щом българите са против Боко и Прасето ще изберат за президент отново кремълски лакей като Мистър Кеш !!!?

    21:42 12.10.2025

  • 63 Гнусни предатели и еничари

    1 0 Отговор
    Българският народ е против ес,нато и еврото? Но ще дойде видов ден и еничарите няма да успеят да се хванат дори за колесниците!

    21:43 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове