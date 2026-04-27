Общините започват проверки за премахването на агитационните материали от изборите

След като вчера изтече седемдневният срок от изборите на 19 април, когато партиите и коалициите трябваше да свалят агитационните си материали от публичните пространства, днес общините започват проверки. Това съобщават от Нова телевизия.
В зависимост от обема на непремахнатите агитационни материали се налагат съответните санкции. Предвидените глоби за нарушителите варират между 511 и 2 556 евро.
В началото на изборния процес партиите внасят в общините депозит в размер на 511 евро, който няма да бъде върнат, ако те не премахнат рекламните си материали.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фАНТОМасс
07:21 27.04.2026
2 Ха ха ха ха ха ха ха
07:29 27.04.2026
3 Само питам
07:30 27.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Радев
07:40 27.04.2026
6 Т-н
08:15 27.04.2026