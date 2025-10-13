Новини
Целият екипаж на бедстващия в Черно море товарен кораб EILEEN е спасен

Целият екипаж на бедстващия в Черно море товарен кораб EILEEN е спасен

13 Октомври, 2025 04:38, обновена 13 Октомври, 2025 04:44

Десет украински моряци бяха транспортирани до турско пристанище

Целият екипаж на бедстващия в Черно море товарен кораб EILEEN е спасен - 1
Снимка: Български военноморски сили
БТА БТА

Спасителната операция в Черно море приключи успешно със спасяването на целия екипаж на товарния кораб EILEEN, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията. Операцията е проведена от Морския спасителен координационен център (МСКЦ) -Варна, като благодарение на бързата и ефективна реакция е осигурена безопасността на моряците.

В 13:14 ч. вчера е получен сигнал за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода. Според сигнала корабът EILEEN, който плава под камерунски флаг, се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът от 10 украински моряци е напуснал кораба с два спасителни плота. По първоначална информация плавателният съд е получил крен - наклонил се е, като екипажът не е могъл самостоятелно да овладее ситуацията.

След искане за съдействие от Военноморските сили на България, на мястото на инцидента бе изпратен хеликоптер, а корвета „Бодри“ бе приведена в готовност. В сътрудничество с турския кораб Морат Илхан, бяха открити и локализирани двата спасителни плота, като 10-те украински моряци на борда на товарния кораб бяха евакуирани и качени на борда на турския кораб, допълват от Министерството на транспорта.

Медицинският преглед на място потвърди, че не се налага въздушна евакуация и моряците бяха транспортирани до турско пристанище. Последният от екипажа беше качен на турския спомагателен кораб в 19:31 ч.

Хеликоптерът на Военноморските сили на България се върна в базата, а българските и румънските катери бяха освободени от операцията. Операцията беше извършена в много кратки срокове и приключи успешно, посочват още от Министерството на транспорта.


България
