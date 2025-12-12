Новини
Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол върви по план, съобщиха от Министерството на транспорта

Операцията по изтегляне на „Кайрос" край Ахтопол върви по план, съобщиха от Министерството на транспорта

12 Декември, 2025 16:05 798 25

До края на деня предстои сключване на договор с избрания изпълнител

Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол върви по план, съобщиха от Министерството на транспорта - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Операцията по изтегляне на танкера „Кайрос“, заседнал в района на Ахтопол, протича по график и без забавяне, съобщиха днес от Министерството на транспорта и съобщенията.

Правителството е одобрило решение за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнение на дейностите по операцията. До края на деня предстои сключване на договор с избрания изпълнител, уточни БТА.

От министерството посочват, че паралелно е започнала подготовка на оборудването и мобилизирането на специализирани екипи, като тези дейности ще продължат и утре. Финалният етап от операцията по изтеглянето на „Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е планиран за неделя, при подходящи метеорологични условия.

За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, който ще осигури електрозахранване за задействане на хидравличните системи и повдигане на котвата.

БТА припомня, че миналия петък танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол. След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, от областната администрация в Бургас съобщиха, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията.

Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов поискаха разяснение от посланика на Турция в България Мехмет Уянък относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в българските териториални води.

Турският дипломат е заявил, че операцията с танкера „Кайрос“ край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава.

По думите му, турските институции вече са започнали разследване по случая и ще предоставят своевременно пълна информация на българските власти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    НЯМА ТАКАВА ИЗЛАГАЦИЯ....
    ДА НЕ ВИДЯТ ЦЯЛ ТАНКЕР....

    Коментиран от #2

    16:11 12.12.2025

  • 2 Бялджип

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Видяли са го, но са жалки плъхове и страхливци. Турция си хвърля боклука у нас, нашите гледат и не смеят нищо да направят. Дали турците щяха да посмеят да го направят с друга черноморска държава?

    Коментиран от #7

    16:15 12.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    По план замърсява плажовете.

    Коментиран от #22

    16:17 12.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горно Уйно

    5 0 Отговор
    Толко време мина, а я още не моем да разберем тоя параход заседнал ли е или е на котва.

    Коментиран от #13

    16:23 12.12.2025

  • 6 Любител гмуркач

    3 1 Отговор
    Потапяйте го да има къде да се гмуркаме

    16:32 12.12.2025

  • 7 Търновец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бялджип":

    Досега ни хвърляха нелегални мигранти менте маркови стоки и наркотици, сега ни набутаха нелегален кораб

    Коментиран от #16

    16:33 12.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпрос

    4 0 Отговор
    Умишлено ли пишете с грешки: "БТА припомня, че миналия петък танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол. ", или това са Ви възможностите?

    Кайрос не е заседнал, поне към момента.

    16:36 12.12.2025

  • 10 Робин Хорсфол

    2 0 Отговор
    Да жиевее държавата на пиратитее....

    16:37 12.12.2025

  • 11 Заседнал или на котва?

    3 0 Отговор
    Къде е истината или Венцислав Михайлов не прави разлика между заседнал кораб и кораб на котва?

    И от какъв зор ИАМА или правителството в оставка се канят да завлекат 274-метровия умрял кораб в Бургаския залив?

    Металният и опасен за морето и плажовете БОКЛУК м/т "Кайрос" ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТ НА ТУРЦИЯ, КОЯТО НИ ГО ПОДХВЪРЛИ, като се оправдава пред малоумното ни правителство в оставка, че това било станало случайно, без знанието на турските власти, от някакъв си частник, когото разследвали...

    В България няма корабостроителница, която да докува 274-метровия умрял танкер; да му ремонтира руля и винта, ако въобще стават за ремонт.

    Закотвят ли веднъж танкера в Бургаския залив, там ще си остане.

    Българските влекачи да завлекат м/т "Кайрос" в турските териториални води и да го изостявят на котва пред пясъчния плаж на юг от нос "Инеада".

    А турците да си го правят каквото искат. (Можеха да го завлекат на буксир до Мраморно море, до кораборемонтните докове на "Тузлата".)

    Коментиран от #25

    16:40 12.12.2025

  • 12 Зеленски

    2 0 Отговор
    Браво на моите БГ слуги.

    16:41 12.12.2025

  • 13 На котва е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горно Уйно":

    На котва е, но попитайте някой от моментните началници, същите, които ни спасяваха и от ВераСу, дали поне един човек в ИАМА има опит/е отдавал котва без главна машина/подрулващо/захранване на брашпил?

    Коментиран от #20

    16:43 12.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сзо

    2 0 Отговор
    Корабът потъва по план, вода има за всички.

    Коментиран от #23

    16:48 12.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тити

    1 1 Отговор
    Дайте кораба на електората на Шиши ще го разлистят за седмица и то без пари

    Коментиран от #21

    16:54 12.12.2025

  • 18 Така.

    0 0 Отговор
    Обяснете с думи прости,кораба заседнал ли е,на котва ли е,или е в някакво друго състояние.Ами грозно е би другари журналисти.Грозно е.Нямате ли някой познат моряк за консултация.КДП Живко Петров има телефон,питайте го.Поне знам,че той е моряк от класа защото съм плавал с него на такива супертанкери и като началник на Морска администрация ще Ви обясни.А не да пишете глупости.

    Коментиран от #24

    16:58 12.12.2025

  • 19 Някой

    0 0 Отговор
    Да искат парите от Зеленски. Дето и наруши договора за транспортните кораби в Черно море, дето реваха за зърното и коридор.

    17:06 12.12.2025

  • 20 На котва, но заседнал. Така ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "На котва е":

    Най-лесно е да се отдаде котвата. Не й трябва нито машина, нито брашпил, камо ли пък подрулващо.

    Ти откъде ги научи тези думички?

    От интернет?

    17:09 12.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Съчувствам ти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти му мисли.
    Нали и там имаш заведения ...

    17:14 12.12.2025

  • 23 В случая

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сзо":

    Мазут, масла, газьол и нефт има за всички по Черноморското ни крайбрежие.

    Само да духнат североизточните бурни ветрове...

    17:15 12.12.2025

  • 24 Склянката

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Така.":

    Танкера е застанал на котва,не е заседнал все още.Тук проблема е дали инерт-газ системата в празните танкове е работеща...Помним как се взриви нашия празен танкер Места пред рейда на Констанца.

    17:16 12.12.2025

  • 25 Митьо джибрата

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Заседнал или на котва?":

    Абе и аз ,като колегата не правя разлика след третата чаша ,кога седна на маса...котва ли съм пуснал за малко или...яко заседнал :))

    17:19 12.12.2025

