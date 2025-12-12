Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол върви по план, съобщиха от Министерството на транспорта

Операцията по изтегляне на танкера „Кайрос“, заседнал в района на Ахтопол, протича по график и без забавяне, съобщиха днес от Министерството на транспорта и съобщенията.
Правителството е одобрило решение за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнение на дейностите по операцията. До края на деня предстои сключване на договор с избрания изпълнител, уточни БТА.
От министерството посочват, че паралелно е започнала подготовка на оборудването и мобилизирането на специализирани екипи, като тези дейности ще продължат и утре. Финалният етап от операцията по изтеглянето на „Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е планиран за неделя, при подходящи метеорологични условия.
За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, който ще осигури електрозахранване за задействане на хидравличните системи и повдигане на котвата.
БТА припомня, че миналия петък танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол. След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, от областната администрация в Бургас съобщиха, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията.
Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов поискаха разяснение от посланика на Турция в България Мехмет Уянък относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в българските териториални води.
Турският дипломат е заявил, че операцията с танкера „Кайрос“ край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава.
По думите му, турските институции вече са започнали разследване по случая и ще предоставят своевременно пълна информация на българските власти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА НЕ ВИДЯТ ЦЯЛ ТАНКЕР....
Коментиран от #2
16:11 12.12.2025
2 Бялджип
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Видяли са го, но са жалки плъхове и страхливци. Турция си хвърля боклука у нас, нашите гледат и не смеят нищо да направят. Дали турците щяха да посмеят да го направят с друга черноморска държава?
Коментиран от #7
16:15 12.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #22
16:17 12.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Горно Уйно
Коментиран от #13
16:23 12.12.2025
6 Любител гмуркач
16:32 12.12.2025
7 Търновец
До коментар #2 от "Бялджип":Досега ни хвърляха нелегални мигранти менте маркови стоки и наркотици, сега ни набутаха нелегален кораб
Коментиран от #16
16:33 12.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Въпрос
Кайрос не е заседнал, поне към момента.
16:36 12.12.2025
10 Робин Хорсфол
16:37 12.12.2025
11 Заседнал или на котва?
И от какъв зор ИАМА или правителството в оставка се канят да завлекат 274-метровия умрял кораб в Бургаския залив?
Металният и опасен за морето и плажовете БОКЛУК м/т "Кайрос" ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТ НА ТУРЦИЯ, КОЯТО НИ ГО ПОДХВЪРЛИ, като се оправдава пред малоумното ни правителство в оставка, че това било станало случайно, без знанието на турските власти, от някакъв си частник, когото разследвали...
В България няма корабостроителница, която да докува 274-метровия умрял танкер; да му ремонтира руля и винта, ако въобще стават за ремонт.
Закотвят ли веднъж танкера в Бургаския залив, там ще си остане.
Българските влекачи да завлекат м/т "Кайрос" в турските териториални води и да го изостявят на котва пред пясъчния плаж на юг от нос "Инеада".
А турците да си го правят каквото искат. (Можеха да го завлекат на буксир до Мраморно море, до кораборемонтните докове на "Тузлата".)
Коментиран от #25
16:40 12.12.2025
12 Зеленски
16:41 12.12.2025
13 На котва е
До коментар #5 от "Горно Уйно":На котва е, но попитайте някой от моментните началници, същите, които ни спасяваха и от ВераСу, дали поне един човек в ИАМА има опит/е отдавал котва без главна машина/подрулващо/захранване на брашпил?
Коментиран от #20
16:43 12.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сзо
Коментиран от #23
16:48 12.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тити
Коментиран от #21
16:54 12.12.2025
18 Така.
Коментиран от #24
16:58 12.12.2025
19 Някой
17:06 12.12.2025
20 На котва, но заседнал. Така ли?
До коментар #13 от "На котва е":Най-лесно е да се отдаде котвата. Не й трябва нито машина, нито брашпил, камо ли пък подрулващо.
Ти откъде ги научи тези думички?
От интернет?
17:09 12.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Съчувствам ти
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти му мисли.
Нали и там имаш заведения ...
17:14 12.12.2025
23 В случая
До коментар #15 от "Сзо":Мазут, масла, газьол и нефт има за всички по Черноморското ни крайбрежие.
Само да духнат североизточните бурни ветрове...
17:15 12.12.2025
24 Склянката
До коментар #18 от "Така.":Танкера е застанал на котва,не е заседнал все още.Тук проблема е дали инерт-газ системата в празните танкове е работеща...Помним как се взриви нашия празен танкер Места пред рейда на Констанца.
17:16 12.12.2025
25 Митьо джибрата
До коментар #11 от "Заседнал или на котва?":Абе и аз ,като колегата не правя разлика след третата чаша ,кога седна на маса...котва ли съм пуснал за малко или...яко заседнал :))
17:19 12.12.2025