Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол върви по план, съобщиха от Министерството на транспорта

Операцията по изтегляне на танкера „Кайрос“, заседнал в района на Ахтопол, протича по график и без забавяне, съобщиха днес от Министерството на транспорта и съобщенията.

Правителството е одобрило решение за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнение на дейностите по операцията. До края на деня предстои сключване на договор с избрания изпълнител, уточни БТА.

От министерството посочват, че паралелно е започнала подготовка на оборудването и мобилизирането на специализирани екипи, като тези дейности ще продължат и утре. Финалният етап от операцията по изтеглянето на „Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е планиран за неделя, при подходящи метеорологични условия.

За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, който ще осигури електрозахранване за задействане на хидравличните системи и повдигане на котвата.

БТА припомня, че миналия петък танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол. След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, от областната администрация в Бургас съобщиха, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията.

Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов поискаха разяснение от посланика на Турция в България Мехмет Уянък относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в българските териториални води.

Турският дипломат е заявил, че операцията с танкера „Кайрос“ край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава.

По думите му, турските институции вече са започнали разследване по случая и ще предоставят своевременно пълна информация на българските власти.