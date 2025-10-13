Новини
2026: Дефицит, събираемост на приходите или ръст на разходите

13 Октомври, 2025 09:48 672 7

Какво да очакваме от новия бюджет?

Има потенциал за много по-голяма събираемост на приходите заради размера на сивия сектор - 22-35%. Наблюдаваме обаче непреценени очаквания за сроковете, в които това да се случи. Това каза икономическият съветник на БСК доц. Щерьо Ножаров в ефира на "Здравей, България" по "Нова телевизия".

По думите му сроковете за нарастване на събираемостта не могат да бъдат кратки. "Настоящият бюджет влезе в сила през април, така че до края на годината е наистина екстремен срок. За следващата година очакваната събираемост отново ще се подобри. В последните 5 години тя расте средно с 5 млрд. - това е нормален потенциал. Този ръст обаче все повече ще се забавя. Нетните първични разходи могат да се увеличат само с 4,9% за 2026 г. - наполовина спрямо тази година. Това поставя под съмнение автоматичните механизми за индексиране на заплати. Трябва задължително да има буфер от 0,3% в бюджетния дефицит. Три пъти са нараснали разходите за персонал в последните 10 години. 1/3 от населението е с прекъснати здравноосигурителни права", обясни Ножаров.

От своя страна икономистът Георги Вулджев смята, че има голям проблем с бюджета. "Бяхме предупреждавани през всички години след 2021 г. - имаше изпреварващ ръст на текущите разходи при двуцифрен данъчен растеж. Въпреки това дефицитът е неконтролируем. Имаме големи проблеми със събираемостта, защото беше поставена твърде голяма цел. Събра се авансов дивидент от държавните предприятия - 900 млн., както и половин милиард от банките, но въпреки това дефицитът е напът да излезе извън границите. Догодина вече трябва да се спре с изпреварващия ръст на разходите - не може да бъде двуцифрен със сигурност. Става дума за заплати и издръжка на ведомствата", коментира Вулджев.

На свой ред икономистът Владимир Сиркаров посочи, че процедурата за Бюджет 2026 трябваше вече да е започнала. "Да се надяваме, че ще се задейства, защото остава все по-малко време за дискусии и уточняване на детайлите. Аз бих искал да видя бюджет без дефицит, което е много трудно. Може да се случи, ако се ограничи ръстът на разходите и се направи по-качествена прогноза за приходите. Капитализирането на ББР и БЕХ даде своите ефекти, които бяха наречени счетоводни трикове - 5,5 млрд. общо. Това са държавни разходи. Издръжка, заплати, всички тези големи харчове, които бяха популистки, трябва да бъдат ограничени. При добър икономически растеж, разходите ще спаднат спрямо БВП", прогнозира Сиркаров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Данъците за следващата година вече ги изхарчиха авансово тази.Банките и бизнеса дадоха милиарди авансово данък за да вържат бюджета тази година.

    09:53 13.10.2025

  • 2 Намаляте

    5 0 Отговор
    държавни разходи, и си оправяте дефицита. Не може да крият дефицит от 6% минавайки през държавни разходи, да взимат 20 милиарда лева заеми, и после да увеличават дънци: осигуровки, цени, ток, вода, административни услуги., осигуровки. Само за 5 години от 2020 до 2025 г.
    Увеличиха: такси на банки с 200%,
    бюджетни заплати с 150%,
    заплати СОС 300%,
    бюджетни заплати със 100%.
    Киселова заплата 30 000 лева. Депутати заплати 15 - 20 000 лева.
    Който е харчил, теглил заеми да плаща.
    Чудовищно увеличение на цени: лекарства, храни, като НСИ, за да скрие инфлацията дава борсови цени.
    Кой потребител купува храна от борсите.
    Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ИТН.
    Оставка!

    09:54 13.10.2025

  • 3 икономист

    2 1 Отговор
    Вече и децата разбраха колко бели прави еврото , но хората си мълчат

    10:03 13.10.2025

  • 4 Един

    1 0 Отговор
    Тоя да си върне дипломата - всякакви малоумници бродят из студиата и дават акъли :D :D

    Те щяха да оптимизират събираемостта и тази година - за това всъщност сме и в толкова брутален дефицит. НАТЪКМИХА една цифра, за да влезем в еврозоната и да могат лесно да крадат пари, докато бруталната реалност показва, че приходите ги няма!

    Ако продължават с тия простотии, догодина нещата ще са още по-зле и ще сме през ръба!

    Така или иначе Гръцкия сценарий ни е гарантиран - въпросът е некадърниците от герб и прасевски колко бързо ще ни оберат!

    10:03 13.10.2025

  • 5 Симеон Иванов

    2 0 Отговор
    За съжаление сме ръководени от глутница неможачи ...
    Дефицита не е проблем - това са едни чисълца, дето лесно се "издокарват",
    проблема е, че нищо не се прави като хората, заради лошо управление ...
    Ето - харчат се стотици милиони за магистралите - някой да е виждал читава магистрала в България !?
    Читави улици, канализация, електро и топлоснабдяване, образование, здравеопазване ....
    Мога да ви кажа, че бюджетите за тези дейности са сравними с европейските, а резултата хич не е ...

    10:07 13.10.2025

  • 6 Пловдив Кичука

    1 2 Отговор
    Вчера до пазарчето до 1-во раойнно един ром събираше подписи в защита на лева, до там ли я докарахте бе "възрожденци" ? :) хахахахаах

    10:26 13.10.2025

  • 7 кои са в сивия сектор

    0 0 Отговор
    Работещите на държавна работа са в сивия сектор, защото не плащат осигуровки.

    Не може така другари, всички работещи българи плащаме осигуровки, само вие в държавния сектор се скатавате.

    А като се разболеете и се пенсионирате искате да гребете от парите в общата каца, без да сте допринесли с нищо за пълненето и.
    И докога така ще се скатавате и няма да си плащате осигуровките ?

    10:33 13.10.2025

