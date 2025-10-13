2026: Дефицит, събираемост на приходите или ръст на разходите

Има потенциал за много по-голяма събираемост на приходите заради размера на сивия сектор - 22-35%. Наблюдаваме обаче непреценени очаквания за сроковете, в които това да се случи. Това каза икономическият съветник на БСК доц. Щерьо Ножаров в ефира на "Здравей, България" по "Нова телевизия".

По думите му сроковете за нарастване на събираемостта не могат да бъдат кратки. "Настоящият бюджет влезе в сила през април, така че до края на годината е наистина екстремен срок. За следващата година очакваната събираемост отново ще се подобри. В последните 5 години тя расте средно с 5 млрд. - това е нормален потенциал. Този ръст обаче все повече ще се забавя. Нетните първични разходи могат да се увеличат само с 4,9% за 2026 г. - наполовина спрямо тази година. Това поставя под съмнение автоматичните механизми за индексиране на заплати. Трябва задължително да има буфер от 0,3% в бюджетния дефицит. Три пъти са нараснали разходите за персонал в последните 10 години. 1/3 от населението е с прекъснати здравноосигурителни права", обясни Ножаров.

От своя страна икономистът Георги Вулджев смята, че има голям проблем с бюджета. "Бяхме предупреждавани през всички години след 2021 г. - имаше изпреварващ ръст на текущите разходи при двуцифрен данъчен растеж. Въпреки това дефицитът е неконтролируем. Имаме големи проблеми със събираемостта, защото беше поставена твърде голяма цел. Събра се авансов дивидент от държавните предприятия - 900 млн., както и половин милиард от банките, но въпреки това дефицитът е напът да излезе извън границите. Догодина вече трябва да се спре с изпреварващия ръст на разходите - не може да бъде двуцифрен със сигурност. Става дума за заплати и издръжка на ведомствата", коментира Вулджев.

На свой ред икономистът Владимир Сиркаров посочи, че процедурата за Бюджет 2026 трябваше вече да е започнала. "Да се надяваме, че ще се задейства, защото остава все по-малко време за дискусии и уточняване на детайлите. Аз бих искал да видя бюджет без дефицит, което е много трудно. Може да се случи, ако се ограничи ръстът на разходите и се направи по-качествена прогноза за приходите. Капитализирането на ББР и БЕХ даде своите ефекти, които бяха наречени счетоводни трикове - 5,5 млрд. общо. Това са държавни разходи. Издръжка, заплати, всички тези големи харчове, които бяха популистки, трябва да бъдат ограничени. При добър икономически растеж, разходите ще спаднат спрямо БВП", прогнозира Сиркаров.