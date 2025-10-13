Новини
Адв. Петър Славов: Политиците да се събудят и да оправят изборните правила

13 Октомври, 2025 10:19 404 4

  • петър славов-
  • избори-
  • пазарджик

Случи се буквално едно ново начало в изборния ни процес

Адв. Петър Славов: Политиците да се събудят и да оправят изборните правила - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Изборният кодекс да бъде оправен, за да може лошите практики, които видяхме за сетен път, да бъдат преустановени и да имаме нормален и честен вот".

Това заяви пред БНР адвокат Петър Славов в коментар за вчерашните избори в Пазарджик.

"Вчера изобилстваха социалните мрежи от видеа, в които най-различни хора се виждаха как биват докарвани на групи, под строй, биваха "посрещани" пред избирателните секции от определени хора. След това излизаха и питаха "Кой дава сега 50-те лева?". Всички можем да се досещаме как са били убедени да гласуват и какво се е случило с техния вот. Най-тъжното е може би, че МВР не видя нито едно нарушение и продължава да анализира ситуацията. Гражданите видяха доста нарушения, включително се случиха граждански арести на два автомобила, в които бяха установени цяла пачка с по 50 лв., тефтерче с лични данни на хора", описа ситуацията той.

Трябва да видим и видеонаблюдението, допълни адвокат Славов и обобщи:

"Случи се буквално едно ново начало в изборния ни процес".

Виждаме, че "Новото начало" убедително води, докато на предишните избори ДПС нямаше нито един общински съветник, отбеляза той в предаването "Преди всички".

"Това, което се случи също, е, че гражданската активност и многото наблюдатели повлияха донякъде до това тези практики на докарване на хора под строй да бъдат спрени във втората част на изборния ден и затова може би останахме с тази сравнително ниска избирателна активност. Можеше да имаме убедително ново начало", коментира Петър Славов.

Според него хората в известна степен не използват машините за гласуване, заради това, което се случи с тях. Той е категоричен, че не трябва да има общо броене и го нарече "абсурдно".

Нищо не се случва с Изборния кодекс от февруари насам, подчерта Славов и предупреди:

"Надявам се политиците в НС да се събудят, особено виждайки това, което се случи вчера, особено по-малките партии, които на практика изпадат под чертата в Пазарджик, и да си дадат сметка, че е много възможно това да е една генерална репетиция за бъдещи особено предсрочни парламентарни избори, ако има, че това ново начало с пълна сила ще се случва и там. Това е простата равносметка, ако не си оправим изборните правила и гаранциите за честността на вота".

Той подчерта, че след изборите в Пазарджик малките партии вече ги няма:

"Хубаво е да се събудят и да помислят дали от опозицията не могат да се обединят, да формират едно тематично мнозинство и да оправят изборните правила, защото иначе Новото начало очевидно ще ги помете с хартиените манипулации".

Славов коментира и казуса "Благомир Коцев". По думите му за да се пристъпи към частични избори за кмет, законът изисква 6 месеца даден кмет да не е изпълнявал своите правомощия и то по здравословни причини. Силно се надявам да не стигнем до негативни сценарии и да прилагаме тази разпоредба, каза той.

"Необяснимо изглежда това държане в ареста на кмета на Варна. Спокойно може да му бъде наложена по-лека мярка".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко и ШиШи ООД

    7 0 Отговор
    Много интересно как Боко и Шишони ще "оправят" изборните правила?!

    10:23 13.10.2025

  • 2 Един

    0 1 Отговор
    Тоз пък! И как ще си нагласяме победите ако вземем да оправим правилата? За ко ше плащаме?

    10:26 13.10.2025

  • 3 категорична

    2 0 Отговор
    Трябва забрана на неграмотни хора да гласуват.

    10:32 13.10.2025

  • 4 жвсед

    0 0 Отговор
    Когато не могат да лъжат както преди, показва че ГЕРБ са на 6 то място. Когато и Величие брой резултата и не могат да надписват и ГЕРБ са 6 ти без никакво влияние. Лъжливия и крадлив циганин от Банкя, не излиза да обяснява как е "първи". Смятаите как е лъгал поне 10 години. Слава Богу всеки може да види като са по честни изборите как ГЕРБ са в канала. Следствие съд и да чукат камъни.

    10:34 13.10.2025

