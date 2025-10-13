Новини
България »
Младежкото БСП с идея за данъчна реформа. Реформата не е наказание, а възстановяване на справедливостта

Младежкото БСП с идея за данъчна реформа. Реформата не е наказание, а възстановяване на справедливостта

13 Октомври, 2025 11:14 556 13

  • бсп-
  • младежи-
  • реформа-
  • младежко бсп

С фокус към работещите хора

Младежкото БСП с идея за данъчна реформа. Реформата не е наказание, а възстановяване на справедливостта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният съвет на Младежкото обединение в Българската социалистическа партия прие пакет от предложения за дълбока данъчна реформа, която поставя в центъра справедливостта, солидарността и подкрепата за работещите хора. Това съобщиха от пресцентъра на социалистите.

Младежите от БСП изтъкват, че целта им е да изградят икономика, която възнаграждава труда и почтеността, а не привилегиите и безконтролната алчност. Младите социалисти отбелязват, че искат държава, която подкрепя малкия бизнес, младите предприемачи и семействата, които с труд и упоритост градят бъдещето си в България.

Те посочват, че с реформата се дава началото на нов модел на развитие, който създава силна средна класа и стабилна, предвидима икономическа среда. Социалистите имат няколко основи предложения. Те са:

Младежкото БСП отбелязва, че по този начин големите корпорации, които печелят над 1 млн. лв. годишно и представляват най-горния 1% от всички компании, ще допринасят за обществото, в което работят и печелят, с над 3 млрд. лв. повече годишно.

Младите социалисти подчертават, че така само най-богатите 4% от българите ще допринасят с 200 млн. лв. повече на годишна база към държавния бюджет.

Според младежкото БСП реформата може да донесе 4 млрд. приходи в държавната хазна. Те смятат, че тези пари може да се вложат в здравеопазването, образованието, осигуряването на социална защита на най-уязвимите групи, инвестицията в кадри, подпомагането на българския спорт и запазването на българската култура, борбата с демографската криза и развитието на млади български таланти.

Социалистите посочват, че страната ни се нуждае от решителни мерки за по-висока събираемост и ефективен контрол върху приходите. Справедливите данъци имат смисъл само когато се събират от всички - без изключения, вратички и чадъри.

Младежкото БСП отбелязва, че реформата не е наказание, а възстановяване на справедливостта. Време е милионерите и големите корпорации да поемат своята отговорност - така, както го правят в развитите и социално ангажирани държави в Европа и по света, поясняват от формацията.

"С тази данъчна реформа ние поставяме началото на нов обществен договор - в който държавата стои зад труда, младите имат перспектива, най-уязвимите са защитени, а средната класа е гръбнакът на обществото, не неговият спасител в последния момент. Ние вярваме, че справедливостта е най-силната форма на развитие. Днес поставяме основите на нова България -солидарна, модерна и справедлива.", добавят от партията.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Данъците се вдигат, защото вече никой не ще да дава заеми на гербаджията.

    11:18 13.10.2025

  • 2 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    11 1 Отговор
    Тия младежи са изкукали

    11:18 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Град Симитли

    5 1 Отговор
    Демек искат прогресивно облагане
    Което няма да стане
    Да се сърдят на бате си Серго!

    11:19 13.10.2025

  • 5 Иван Грозни

    9 1 Отговор
    Тия са младата смяна на предателите. Не трябва да им се дава шанс.

    11:21 13.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    5 1 Отговор
    Айде нема нужда точно тиа младежи да дават акъл.

    11:28 13.10.2025

  • 9 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор
    Ако на 20 години не си бил комунист, нямаш сърце. Но ако на 40 години продължаваш да си комунист, нямаш ум.

    Става дума за истински комунисти де.

    11:30 13.10.2025

  • 10 Един

    4 0 Отговор
    Реформа и БСП и съм дотам!
    А като ми кажеш че на всичко отгоре са и "младите социалисти" зад тая реформа, шайка политически натегачи без ден реален опит и в общия случай без грам акъл и бегам с 200

    Доста издържах в тая кочина, за съжаление вече все по-често мисля за напускане! Просто няма да има промяна и ако има такава ще е към по-лошо! Много, много по-лошо!

    11:32 13.10.2025

  • 11 Когото ми Върнете !

    4 0 Отговор
    Когото ми Върнете !

    Човешките и Гражданските Права !

    Регламентирани от Закона !

    Тогава Можем да Говорим !

    За Реформи !

    До тотава !

    Си Е Пладнешки !

    Грабеж !

    11:43 13.10.2025

  • 12 кога

    4 0 Отговор
    Хайде прогресивен данък на тия на заплата,пенсия,че и с ТЕЛК има в МВР,а и депутатите вземат по 10-20000 лв.

    11:46 13.10.2025

  • 13 млад възрастен

    0 0 Отговор
    И, без референдуми.

    12:15 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове