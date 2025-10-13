Младежкото БСП с идея за данъчна реформа. Реформата не е наказание, а възстановяване на справедливостта

Националният съвет на Младежкото обединение в Българската социалистическа партия прие пакет от предложения за дълбока данъчна реформа, която поставя в центъра справедливостта, солидарността и подкрепата за работещите хора. Това съобщиха от пресцентъра на социалистите.

Младежите от БСП изтъкват, че целта им е да изградят икономика, която възнаграждава труда и почтеността, а не привилегиите и безконтролната алчност. Младите социалисти отбелязват, че искат държава, която подкрепя малкия бизнес, младите предприемачи и семействата, които с труд и упоритост градят бъдещето си в България.

Те посочват, че с реформата се дава началото на нов модел на развитие, който създава силна средна класа и стабилна, предвидима икономическа среда. Социалистите имат няколко основи предложения. Те са:

Младежкото БСП отбелязва, че по този начин големите корпорации, които печелят над 1 млн. лв. годишно и представляват най-горния 1% от всички компании, ще допринасят за обществото, в което работят и печелят, с над 3 млрд. лв. повече годишно.

Младите социалисти подчертават, че така само най-богатите 4% от българите ще допринасят с 200 млн. лв. повече на годишна база към държавния бюджет.

Според младежкото БСП реформата може да донесе 4 млрд. приходи в държавната хазна. Те смятат, че тези пари може да се вложат в здравеопазването, образованието, осигуряването на социална защита на най-уязвимите групи, инвестицията в кадри, подпомагането на българския спорт и запазването на българската култура, борбата с демографската криза и развитието на млади български таланти.

Социалистите посочват, че страната ни се нуждае от решителни мерки за по-висока събираемост и ефективен контрол върху приходите. Справедливите данъци имат смисъл само когато се събират от всички - без изключения, вратички и чадъри.

Младежкото БСП отбелязва, че реформата не е наказание, а възстановяване на справедливостта. Време е милионерите и големите корпорации да поемат своята отговорност - така, както го правят в развитите и социално ангажирани държави в Европа и по света, поясняват от формацията.

"С тази данъчна реформа ние поставяме началото на нов обществен договор - в който държавата стои зад труда, младите имат перспектива, най-уязвимите са защитени, а средната класа е гръбнакът на обществото, не неговият спасител в последния момент. Ние вярваме, че справедливостта е най-силната форма на развитие. Днес поставяме основите на нова България -солидарна, модерна и справедлива.", добавят от партията.