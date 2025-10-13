Цанко Бачийски: През 2027 г. пети блок ще работи изцяло с американско гориво

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира за планов годишен ремонт. Блокът има проблем с един от парогенераторите. Предвиждат се мерки да се установи какъв точно е проблемът. Не става въпрос за радикални действия.

Това коментира пред БНР председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.

"Спира се далеч преди да има някаква опасност за каквото и да било – нито за околната среда, нито за хората", уверява шефът на АЯР.

По отношение на шести блок в Агенцията още не са постъпвали никакви искания за смяна на горивото, уточнява той.

Преходът към друг тип гориво в пети блок ще продължи 4 години, като миналата година е била заредена една четвърт от зоната, а сега вече половината от активната зона е заредена с американско гориво, параметрите се наблюдават и към момента няма данни за проблеми, казва Бачийски.

"Чак 2027 г. зоната ще бъде изцяло с американско гориво. Дотогава Агенцията е дала разрешение за преход към ново гориво и всяка година при плановия годишен ремонт се сменя една четвърт от зоната и се отчитат резултатите от предишната година. Към момента няма отклонения. Горивото работи нормално, без всякакви притеснения."

Приключва разглеждането на документите, изисквани за избор на площадка за осми блок. Това се налага, тъй като площадката, на която трябва да бъдат разположени новите мощности, е лицензирана само за един блок. АЯР ще даде разрешение за допълнителни изследвания възможно ли е да бъде разположен още един блок там.

"До средата на следващата година ще има яснота. Всичко сочи, че няма проблем и най-вероятно до средата на следващата година ще има разрешение за разполагането на още един блок на избраната вече площадка", прогнозира Цанко Бачийски в предаването "Преди всички".

"Очаквам най-късно до началото на есента на следващата година да има одобрена площадка за осми блок."

Към момента няма решение на правителството, за да започне лицензионният процес за малките моделни реактори, но АЯР се подготвя за такъв процес, коментира още председателят на АЯР. Към момента малките модулни реактори са в процес на разработка и работят само в Русия и Китай.

"А дали някога ще бъдат разположени в България, дали е целесъобразно да бъдат разположени и какви са ползите от тях, това трябва да го реши този, който има необходимост и интерес от разполагането на такива ядрени съоръжения. Има интерес – не само в България, в цяла Европа. Имат предимства тези реактори, имат голяма гъвкавост, много добри характеристики на безопасност – поне декларирани. Не виждам драма в това и тук, в България да се появят."