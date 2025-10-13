Слави Трифонов изтегли спорния законопроект на ИТН

На основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, законопроектът на ИТН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс със сигнатура 51-554-01-178 е оттеглен.
Това написа във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.
Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури - и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема.
Във въпросния проектозакон въобще не ставаше дума за каквато и да е ревизия на свободата на словото. Просто е абсурдно „Има такъв народ“ да иска подобно нещо. Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента.
Всъщност пиша всичко това, защото хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа. Аз ще ви цитирам думите на един велик човек, който вече не е сред нас, но аз имах честта да познавам и да общувам с него - Рангел Вълчанов. Светла му памет!
Та, той ми казваше: „Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!“ И беше прав.
До коментар #1 от "Гербер":И ДПС-Ново начало нямаше да допусне такава гавра със свободата на словото. Аз затова ги подкрепям безрезервно!
Толкова се компрометирахте за 10месеца че сте политически трупове
Сигурен съм че и тв бизнесът ви пада главоломно
Разбра се че сте ужасно зависими
11 Руфинкината /чалга вариант/
на високана планина,
никой до нея немаше
сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
Той си Славуци думаше:
- Славуцоо, моя дощеро,
мила ли ти е рубана,
рубана още либено?
- Майчинко, мила Кодошко,
не ми е мило любено,
ам ми е мила диньоса,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
пък я ще в земя да влеза.
Иди ми, Тошко, порукай
дебел Шиши да дойде,
да си му придам, майчинко,
моята партийка да води,
моена руба да носи...."
13:29 13.10.2025
До коментар #8 от "Карлос Друсар друсаното Карли":На м@акяси от долу!
Това политическо недоразумение, да вземе да се оттегли от политиката и да си пее песнички и да се не занимава с неща дето не му прилягат
26 ИТН
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
Пак сме в магазина на супер-търговеца, продаващ бански гащи 😂😂😂
34 Да гледам на живо
До коментар #25 от "Страшно е":Обърна се на малки имена преди малко към всички лидери на опозиционните партии в парламента да се присъединят за граждански арести на пеевски и слугата му борисов. Каза днес е Пазарджик а утре цяла България и вече няма кой да ни спаси. Ще останем и без домове. Борисов се прежали и подари Герб на шопара за да оцелее физически. Спасението е граждански арест
36 И защо е нужно?!
До коментар #26 от "ИТН":Да копи и пействаш Иво Сиромахов...?!
13:58 13.10.2025
41 въпрос
До коментар #34 от "Да гледам на живо":Къде излъчват ?
42 Роза
До коментар #17 от "123456":Ами то е много хубаво това,че Слави не е отгледал дете-как щеше да го възпита?!И на какво щеше да го научи?!
43 Минувач
Този проектозакон беше само и единствено срещу Пеевски и неговите заплахи с компромати на лична основа. Да, Пеевски държи някои с пари, други с професионални компромати за кражби, но има и такива с компромати на лична основа.
Славуне, уплаши се от Пеевски, защото ако това беше влязло в зала за обсъждане и гласуване, щеше да има раздор в коалицията ви с Пеевски.
Накара ли ти се, уплаши ли се, Славуне?
Сега твоите моми курбан ли ги даде на Пеевски да ги държи с компроматите. Ами ти да не си мислиш, че така ще са все още твои, а? Те вече стават, ако не са станали вече НЕГОВИ! Също, като Тошко, дето взема по 50 000 лв/мес от Пеевски... Той вече не е от ИТН, а и не само той!
Славуне, кажи, уплаши ли се от Пеевски и ГЕРБ или просто твоите хора от ИТН те накараха да го оттеглиш, защото просто те вече не са твои?!?
45 Г.Георгиев
На така наречените "европейски" чиновници и без това им се налага постоянно да ПЕЧАТАТ "евро" за така наречената "Украйна", с което обезценяват "еврото".
49 Левски е казал
Има закон в който пише че никой не може да бъде сниман и записван без негово съгласие
50 Излъга ги
До коментар #26 от "ИТН":Защото са тъпи ,тъпи та дрънкат за това ги излъга.Проблема е ,че са страшно много народ
53 В профила му и на Бареков нюз
До коментар #41 от "въпрос":Преди малко
