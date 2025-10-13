Новини
Слави Трифонов изтегли спорния законопроект на ИТН

13 Октомври, 2025 13:24 1 092 53

Това става на основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

На основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, законопроектът на ИТН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс със сигнатура 51-554-01-178 е оттеглен.

Това написа във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури - и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема.

Във въпросния проектозакон въобще не ставаше дума за каквато и да е ревизия на свободата на словото. Просто е абсурдно „Има такъв народ“ да иска подобно нещо. Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента.

Всъщност пиша всичко това, защото хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа. Аз ще ви цитирам думите на един велик човек, който вече не е сред нас, но аз имах честта да познавам и да общувам с него - Рангел Вълчанов. Светла му памет!

Та, той ми казваше: „Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!“ И беше прав.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гербер

    11 23 Отговор
    Добре, че беше г-н Борисов, иначе свободата на словото щеше да е застрашена !!

    Коментиран от #8

    13:25 13.10.2025

  • 2 Анонимен

    47 0 Отговор
    Славуца, колко хора е обидил и злоупотребил с "личното им пространство", по този закон ще трябва да лежи в ЦСЗ, поне 200 години

    13:26 13.10.2025

  • 3 Спорен ?

    48 1 Отговор
    Позорен ! Оставка и вън от Парламента тази позорна и ненужна , направо вредна , сбирщина !

    13:26 13.10.2025

  • 4 Охо Бохо

    41 1 Отговор
    Чалгаджийски мелодрами.

    13:27 13.10.2025

  • 5 честен ционист

    28 1 Отговор
    Няма значение, че го е изтеглил, важното е, че правят сметка, да ви заключат всички до един, ако не продълажвате да ходите за гъби.

    13:27 13.10.2025

  • 6 Пич

    38 0 Отговор
    Трифонов !!! Навсякъде позьорстваш , а се оказа едно много дребно човече !!!

    13:27 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Карлос Друсар друсаното Карли

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гербер":

    И ДПС-Ново начало нямаше да допусне такава гавра със свободата на словото. Аз затова ги подкрепям безрезервно!

    Коментиран от #13

    13:28 13.10.2025

  • 9 мауси

    23 2 Отговор
    Иво Сиромахов ми е съученик от първи клас. Излезе най-голямия мъж от цялата гилдия на Слави. Иво им правеше всичко в шоуто. Но до сега България никога не е била толкова ниско ниво от страна на парламента. Всички депутати са много чувствителни. Хората нямат вяра в нищо което е в България. За това се лекуват в Турция и други страни. Тук няма лечение а постоянен пациент за печалба. Но това е друга тема. Само се моля Ивелин да има сили и да не се откаже. Мисля че скоро всичко ще се промени. Но вие сте за пореден път прав и съм съгласна с всяка дума.

    13:28 13.10.2025

  • 10 Оказаха се поредната партенка

    28 0 Отговор
    Колкото и да гризете кокала и вашият край ще дойде и никога вече няма да влезете в парламента
    Толкова се компрометирахте за 10месеца че сте политически трупове
    Сигурен съм че и тв бизнесът ви пада главоломно
    Разбра се че сте ужасно зависими

    13:29 13.10.2025

  • 11 Руфинкината /чалга вариант/

    11 1 Отговор
    "Славуца болна легнала
    на високана планина,
    никой до нея немаше
    сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
    Той си Славуци думаше:
    - Славуцоо, моя дощеро,
    мила ли ти е рубана,
    рубана още либено?
    - Майчинко, мила Кодошко,
    не ми е мило любено,
    ам ми е мила диньоса,
    че са е пролет пукнала,
    всичко от земя излиза,
    пък я ще в земя да влеза.
    Иди ми, Тошко, порукай
    дебел Шиши да дойде,
    да си му придам, майчинко,
    моята партийка да води,
    моена руба да носи...."

    13:29 13.10.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    21 0 Отговор
    А дупедатите кога ще ги изтегли??

    13:30 13.10.2025

  • 13 Подкрепи

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Карлос Друсар друсаното Карли":

    На м@акяси от долу!

    13:32 13.10.2025

  • 14 ЖАЛКИ

    13 0 Отговор
    БОКЛУЦИ!

    13:32 13.10.2025

  • 15 Дааа

    9 0 Отговор
    Не спорния проектозакон, ами цялото си участие във властта на Шиши ( И боко ), трябва да се изтегли! Чак тогава, можеше да подземие големия срам и позор ! Който се е хванал с тях, неизменно изтича в канала... Сега Пеевски превзема окончателно и ГЕРБ, всички видяхме какво стана в Пазарджик, за ГЕРБ- едва 5-6 процента.... Защото Пеевски вече превзема ромските гласове, а те доскоро бяха основно за ГЕРБ.....

    13:37 13.10.2025

  • 16 Долна продажна гнyc

    10 0 Отговор
    Най мразена в България. Видя се впера в Пазарджик? Дори роднините ви не гласуваха за вас!

    13:38 13.10.2025

  • 17 123456

    12 0 Отговор
    Слави, проклеха те милиони честни хора , които повярваха на празните ти думи ! Не разбра ли , че милини левове и долари не могат да ти купят щастие ! Едно дете не можеш да отгледаш - исик ти и милионите ! И аз те проклинам , предател долен !

    Коментиран от #42

    13:40 13.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фикри

    6 0 Отговор
    Когато чалгата влезе в политиката.
    Това политическо недоразумение, да вземе да се оттегли от политиката и да си пее песнички и да се не занимава с неща дето не му прилягат

    13:42 13.10.2025

  • 20 Промяна

    1 8 Отговор
    Няколко Платени БЕЗДЕЛНИЦИ тук не сте България хаххахааа

    13:43 13.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 баш фен

    5 0 Отговор
    Не вярвам на нито една дума изречена от Зулуса .Не съм абонат на телевизята му и няма да стъпя на нито едно участие и без друго само Столипиново и факултета ще му ходят на концерта

    13:46 13.10.2025

  • 23 Нямате право!

    4 0 Отговор
    Нямате право да триете истината! Внесената от каруцарина Хаджи Тошко Африкански и Балабана Джебчията порнография е чиста проба законопроикт, а не "проект", както се оправдава сакатато учиндолско нищожество! Или на вас толкова ви хареса, този "проект" на чалгарската сбирщина в парламента, че вече го прилагате! Не ви прави чест! Да, учиндолският чалгар на Републиката е лъжец!

    13:48 13.10.2025

  • 24 Има!

    5 0 Отговор
    Има такъв простак! Именува се Славуца Трифонова!

    13:49 13.10.2025

  • 25 Страшно е

    3 1 Отговор
    Бившият евродепутат Бареков с подръжници щурмува централата на пеевски за извършване на граждански арест

    Коментиран от #34

    13:49 13.10.2025

  • 26 ИТН

    7 0 Отговор
    Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
    За електронно гласуване?
    За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
    За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
    За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
    Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?
    Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?

    Коментиран от #35, #36, #50

    13:49 13.10.2025

  • 27 метавселена

    3 0 Отговор
    Ние ако сме дочули , че сина на Тошко , взема комисионни от болни хора за да им урежда лечение в Турция , това лична информация ли е ,или трябва обществото да знае .Не казвам ,че е вярно , само че сме дочули .....

    13:52 13.10.2025

  • 28 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Ако някой не е виждал колкото болен толкова и долен селяк да види снимката !

    13:52 13.10.2025

  • 29 Праектозаконът ви

    4 0 Отговор
    не е проблем. Вие сте проблем. Целунахте се уста в уста, ае да не казвам с кого. В момента, в който отхвърлихте референдума за еврото, трябваше да се оттегли те от правителството, ако имахте чест и достойнство. Какво стана със суверенна, гиди пезевенковци с пезевенковци такива.

    13:52 13.10.2025

  • 30 боби

    5 0 Отговор
    Слави,не изпадай в риторични отклонения! Достатъчно се омъскари и повече не се показвай в медийното пространство,а за публичното такова, ти сам няма да се покажеш,защото знаеш какво ще получиш! Вече никой не ти вярвя за нищооооо! За нас българите, ти вече не си фактор!

    13:53 13.10.2025

  • 31 НРБългария

    3 0 Отговор
    Време е обществото да покаже , че има много по висок интелект , от този индивид .

    13:53 13.10.2025

  • 32 Кит

    4 0 Отговор
    Поредното на си. Ра не на Чалгаря, дезодорирано с огромно количество кухи високопарни думи...
    Пак сме в магазина на супер-търговеца, продаващ бански гащи 😂😂😂

    13:54 13.10.2025

  • 33 народа

    3 0 Отговор
    Вземете му веднага личната карта .Този , не трябва да се нарича българин

    13:57 13.10.2025

  • 34 Да гледам на живо

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Страшно е":

    Обърна се на малки имена преди малко към всички лидери на опозиционните партии в парламента да се присъединят за граждански арести на пеевски и слугата му борисов. Каза днес е Пазарджик а утре цяла България и вече няма кой да ни спаси. Ще останем и без домове. Борисов се прежали и подари Герб на шопара за да оцелее физически. Спасението е граждански арест

    Коментиран от #41

    13:58 13.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И защо е нужно?!

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ИТН":

    Да копи и пействаш Иво Сиромахов...?!

    13:58 13.10.2025

  • 37 Варна

    3 0 Отговор
    Имаше тъп.нари които повярваха че тази Амеба която не можа да създаде семейство,не можа едно дете да отгледа макар и осиновено ще направи нещо за България и хората.Всичките престъпници които са в ОПГ Парламент разчитат точно на това,на простотията на българина и за това във властта се появяват изр..ди като Славуца,ББ,ДП,Сопола,Киро Тъпото,Ася Жартиера и тн

    13:59 13.10.2025

  • 38 въпрос

    1 0 Отговор
    Що ли пък теб не те изтегли Бог бе, сакато нищожество, гадно, коварно, мръсно и неграмотно?!

    13:59 13.10.2025

  • 39 Фори

    2 0 Отговор
    Нищо не става от чалгаджииската партия и най-вече от дългия и ниския чалгари!

    13:59 13.10.2025

  • 40 Славуца

    1 0 Отговор
    Славуцата цял живот публично се гаври с хора, но никога не е понасял същото върху себе си. Вероятно никой в БГ не е съдил толкова много жълтите вестници, колкото той, защото не търпи слухове за себе си. През 2016 заплашваше собственикът на един сайт, защото беше дал гласност на информация, че харесва и мъже.

    14:00 13.10.2025

  • 41 въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Да гледам на живо":

    Къде излъчват ?

    Коментиран от #53

    14:01 13.10.2025

  • 42 Роза

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "123456":

    Ами то е много хубаво това,че Слави не е отгледал дете-как щеше да го възпита?!И на какво щеше да го научи?!

    14:02 13.10.2025

  • 43 Минувач

    1 0 Отговор
    Славуне, защо се уплаши, бе?
    Този проектозакон беше само и единствено срещу Пеевски и неговите заплахи с компромати на лична основа. Да, Пеевски държи някои с пари, други с професионални компромати за кражби, но има и такива с компромати на лична основа.
    Славуне, уплаши се от Пеевски, защото ако това беше влязло в зала за обсъждане и гласуване, щеше да има раздор в коалицията ви с Пеевски.
    Накара ли ти се, уплаши ли се, Славуне?
    Сега твоите моми курбан ли ги даде на Пеевски да ги държи с компроматите. Ами ти да не си мислиш, че така ще са все още твои, а? Те вече стават, ако не са станали вече НЕГОВИ! Също, като Тошко, дето взема по 50 000 лв/мес от Пеевски... Той вече не е от ИТН, а и не само той!
    Славуне, кажи, уплаши ли се от Пеевски и ГЕРБ или просто твоите хора от ИТН те накараха да го оттеглиш, защото просто те вече не са твои?!?

    14:02 13.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Г.Георгиев

    1 2 Отговор
    Както е тръгнало, спокойно можем да си работим в "България" използвайки ТУРСКИ ЛИРИ, вместо наложеното ни НАСИЛА "евро".

    На така наречените "европейски" чиновници и без това им се налага постоянно да ПЕЧАТАТ "евро" за така наречената "Украйна", с което обезценяват "еврото".

    14:03 13.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Левски е казал

    1 0 Отговор
    Който ни освободи той ще ни пороби
    Има закон в който пише че никой не може да бъде сниман и записван без негово съгласие

    14:08 13.10.2025

  • 50 Излъга ги

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "ИТН":

    Защото са тъпи ,тъпи та дрънкат за това ги излъга.Проблема е ,че са страшно много народ

    14:10 13.10.2025

  • 51 Нашмъркан чалгар

    2 0 Отговор
    Таки ли пак ти нареди да го изтеглиш. Самото назначаване на проститутката ти в парламента е срам и позор!!!

    14:11 13.10.2025

  • 52 Мнение

    1 0 Отговор
    Кой е Слави Трифонов? Защо не го наричате Станислав? Слави беше миналия век с мутрите и джиповете. И как точно някой, който е никой, изтегля законопроект на парламентарна група?

    14:12 13.10.2025

  • 53 В профила му и на Бареков нюз

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "въпрос":

    Преди малко

    14:12 13.10.2025

