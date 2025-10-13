Новини
Тунел „Железница“ е в топ 5 на конкурс на ЕК за най-добри проекти

13 Октомври, 2025 13:51 424 5

Гласуването за финалистите ще определи Наградата на публиката. То започна в началото на септември и продължава до средата на октомври

Тунел „Железница" е в топ 5 на конкурс на ЕК за най-добри проекти
Проектът за изграждането на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“ е сред петте номинации, достигнали до последна фаза на надпреварата в категория „Свързана Европа“ на конкурса REGIOSTARS 2025, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Гасуването в конкурса за най-добри проекти на Европейската комисия е до 15 октомври.

Гласуването за финалистите ще определи Наградата на публиката. То започна в началото на септември и продължава до средата на октомври. Всички желаещи да подкрепят проекта за тунел „Железница“, могат да го направят тук. Публичният вот е достъпен и във всички социални платформи, на страниците на инициативата- REGIOSTARS Awards public voting.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще представи проекта по време на Европейската седмица на регионите и градовете, която ще се проведе тази седмица в Брюксел. Българският проект ще бъде представен от инж. Златка Петева – директор на дирекция „Европейски проекти за транспортна свързаност”, и от Наталия Ламбрева - началник на отдел в същата дирекция. Във форума ще участва и инж. Венцислав Атанасов, член на УС на АПИ.

На база оценките на журито, победителите в съответната категория ще бъдат обявени на официалната церемония, която ще се проведе на 15 октомври.

Общият брой на проектите в конкурса е 266 от всички държави-членки на ЕС. Определените за последна фаза проекти са оценени от жури, назначено от Европейската комисия.

Тунел „Железница“ е с дължина около 2 км и е с две отделни тръби за движение. Съоръжението е с всички системи за безопасност, енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Между тръбите има четири напречни връзки за пешеходци и още две за автомобили, по които могат да минават линейки, пожарни и други специализирани машини. В случай на пътен инцидент или затваряне на една от тръбите те ще се използват за безопасно извеждане на пътниците.

В обхвата на проекта е изградена и площадка за хеликоптери, която може да се използва както за медицински хеликоптери, така и при масови инциденти, планински спасителни операции и др. Проектът е реализиран със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.


