Новини
България »
София »
Сблъсък между Jaguar и камион от военен конвой на бул. "Ботевградско шосе" в София

Сблъсък между Jaguar и камион от военен конвой на бул. "Ботевградско шосе" в София

13 Октомври, 2025 17:34 1 482 26

  • катастрофа-
  • ягуар-
  • камион-
  • военен конвой-
  • ботевградско шосе

Зрелищният пътен инцидент е възникнал малко преди 15 часа. Нанесени са само материални щети.

Сблъсък между Jaguar и камион от военен конвой на бул. "Ботевградско шосе" в София - 1
Снимка: Иво Митров/ Катастрофи в София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между луксозен автомобил Jaguar и камион от военен конвой е станала в София, съобщиха в социалните мрежи потребители, свидетели на инцидента, цитирани от Dariknews.bg.

Впоследствие от Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха за сблъсък между автомобил и военен камион.

Зрелищният пътен инцидент е възникнал малко преди 15 часа на столичния бул. "Ботевградско шосе" 491. Нанесени са само материални щети.

Според очевидци на място веднага са пристигнали екипи на полицията. На място изчакват всички превозни средства от военния конвой.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 атлантически делириум

    24 9 Отговор
    Хибридна атака, хибридна атака...!

    17:43 13.10.2025

  • 2 Хахахаха

    22 2 Отговор
    Горкото животно.

    17:43 13.10.2025

  • 3 А, бе, тия

    26 9 Отговор
    Военни шофьори имат ли въобще книжки? То, не е било военна колона да излезе на пътя и да не предизвика катастрофа!

    Коментиран от #11

    17:45 13.10.2025

  • 4 Дрът русофил

    9 20 Отговор
    Маскалия утече у каналя.

    17:49 13.10.2025

  • 5 Ягуарът

    14 2 Отговор
    е кекава кола , често и собственика !

    Коментиран от #16

    17:49 13.10.2025

  • 6 НАТО

    10 12 Отговор
    Ще въоръжим Украйна до зъби!

    Коментиран от #18

    17:50 13.10.2025

  • 7 Рускините от Елените

    9 17 Отговор
    се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!!!

    Коментиран от #17, #20

    17:51 13.10.2025

  • 8 име

    19 9 Отговор
    Гледам, карат някви леки гаубици към бандеристан, сигурно паследните останали на територията.

    17:52 13.10.2025

  • 9 Сатана Z

    18 10 Отговор
    Унищожена колона на НАТО ,а сме едва понеделник.

    Коментиран от #13

    17:54 13.10.2025

  • 10 ти ли бе

    6 3 Отговор
    Това ли ОТАН?!В кауша...

    17:57 13.10.2025

  • 11 мъдев

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "А, бе, тия":

    има тапия за балканче......отон-чо....

    18:00 13.10.2025

  • 12 123456

    11 6 Отговор
    Ахааа - ето кой кара оръдия на Укрите ! Няма да помогне май !

    18:00 13.10.2025

  • 13 фютт

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    а калната ти каvepна как е

    18:09 13.10.2025

  • 14 Баш Балък

    8 2 Отговор
    Не ми се мисли ако конвой тръгне на война, не мой стигна до Пазарджик.

    18:20 13.10.2025

  • 15 Дудов

    6 1 Отговор
    Било е яко зрелище.Сигурно Ягуара е умрял от раните си и загуба на кръв

    18:21 13.10.2025

  • 16 Умен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ягуарът":

    Собствениците на Джазови са а на л но податливи според статистиката

    18:23 13.10.2025

  • 17 Ха ха

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Рускините от Елените":

    Живея в Мадрид с украинци.До един са запознати с наводнението от свои познати и от новините им.Така че май са укри по опашките.

    18:23 13.10.2025

  • 18 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "НАТО":

    До кои зъби ще я въоръжиш 000крайна като руснаците им ги избиха зъбите?

    Коментиран от #21

    18:24 13.10.2025

  • 19 Тити

    5 0 Отговор
    Нищо ново в гетото София.

    18:24 13.10.2025

  • 20 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Рускините от Елените":

    Май бъркаш руснаците с украинските просяци ?

    Коментиран от #22

    18:26 13.10.2025

  • 21 заедно

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    в тебе

    18:27 13.10.2025

  • 22 натаха

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    как дила

    Коментиран от #24

    18:28 13.10.2025

  • 23 Бонго

    6 1 Отговор
    браво, истински българин! Опитал е с цената на живота си да спре изнасянето на оръжие за украината!!!

    18:30 13.10.2025

  • 24 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "натаха":

    Руския ти е на доста ниско ниво, но няма страшно, ще го научиш перфектно има време.

    18:31 13.10.2025

  • 25 какви военни конвои бре

    10 1 Отговор
    във война ли сме? някой ще обясни ли или имаме право само да плащаме такси и данъци??

    Коментиран от #26

    18:34 13.10.2025

  • 26 не питай

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "какви военни конвои бре":

    като ти дойде повиквателната ще разбереш.Продават ни, заменят ни, крадат ни и нямат никакво намерение да ни обясняват каквото и да е. Младите ни мъже са без военна подготовка - пиши ги пушечно месо, всички скривалища са продадени, казаха ни да се крием в мазетата, няма никакви военни запаси, всичко е ошушкано, за да живеят няколко души в държавата като арабски шейхове. Но пък от 01.01. 2026 се нареждаме на масата до богатите, които фалират един след друг. Дори в най-млачните периоди от българската история не е имало такова предателство.

    18:59 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове