Сблъсък между Jaguar и камион от военен конвой на бул. "Ботевградско шосе" в София

Катастрофа между луксозен автомобил Jaguar и камион от военен конвой е станала в София, съобщиха в социалните мрежи потребители, свидетели на инцидента, цитирани от Dariknews.bg.
Впоследствие от Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха за сблъсък между автомобил и военен камион.
Зрелищният пътен инцидент е възникнал малко преди 15 часа на столичния бул. "Ботевградско шосе" 491. Нанесени са само материални щети.
Според очевидци на място веднага са пристигнали екипи на полицията. На място изчакват всички превозни средства от военния конвой.
