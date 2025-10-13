Крум Зарков: Демокрацията ни е тежко ранена в самата си основа – изборите, и затова не функционира в своите институции

„Не бих казал, че има изненада на изборите в Пазарджик. Вчера видяхме, че българите не можем да проведем честни избори. От една страна държавата, която чрез институциите си не може да наложи спазването на правилата, а и ние като общество отказваме да упражняваме политическите си права. Няколкото граждански ареста от вчера няма да попълнят тази липса.“

Това заяви в ефира на bTV Крум Зарков, бивш правосъден министър, цитиран от novini.bg.

„Живеем в среда на ускорена деградация на демокрацията. Демокрацията има нужда от защита. Последна бариера за защита остават гражданите – като си изхвърлят боклуците, като гласуват, като протестират. Това е пътят на гражданската реакция на очевидното разлагане на демократичния процес, на който сме свидетели. Първата политическа сила – ДПС – Ново начало, която днес бие фанфарите, има 17% от 35% гласували, или сумарно 5000 гласа. Да, изненада е ГЕРБ, доколкото не си спомням да е била на шесто място. Но всички стойности са толкова смешни, че не виждам смисъл да се коментират тези резултати. Видяхме национални избори, които КС преначерта впоследствие. Демокрацията ни е тежко ранена в самата си основа – изборите, и затова не функционира в своите институции“, категоричен е той.

Относно мандата на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Зарков бе категоричен, че законът е ясен.

„Става дума за закон, който някои хора не искат да прочетат, и то става дума за органите, които трябва да го приложат. Законът е ясен – от 21 януари никой не може да бъде и.ф. главен прокурор за повече от 6 месеца. На 21 юли са минали шест месеца. Има конституционна логика зад това ограничение – когато една фигура изпълнява функциите временно – а тук става въпрос не аз 6 месеца, а за две години, без срок за това нещо, се заобикаля реда, по който се назначават хората на тази позиция“, обясни той.

И обясни, че ВСС ще заседава в четвъртък и тогава ще се произнесе. По думите му зад искането за тълкуването на закона се крие искане за промяната му.

„Сарафов много държи да продължи да бъде и.ф. главен прокурор до избора на нов главен прокурор. Явно когато се излезе от този кабинет, не се влиза лесно пак в него“, каза още той.

„Мотивите за оставянето на Коцев в ареста звучат недостатъчно убедителни. Появяват се свидетелства на човек, който после се отказва от тях и твърди, че са му отправяни заплахи от шефа на КПК. Появява се депутат, но не се разбира кой е той, за да дойде делото в София. Появява се сега нов таен свидетел – руски или украински, който едновременно е таен, но пък се появява човек, който казва, че не е той. В такава атмосфера тези, които твърдят, че това е политическа разправа, имат аргументи за това“ на мнение е Зарков.

Категоричен е, че най-хубавото на законопроекта на „Има такъв народ“ е това, че е оттеглен.

„Слагам го в графа „груба грешка“, но това не е грешка само на гърба на ИТН. Ако не беше обществената реакция, коалиционните партньорите щяха да го подкрепят и в зала. Ако мислите, че това е било димка, за да покрие нещо друго, не мисля – това бе непремерена законодателна инициатива и тя щеше да мине, ако не беше събудила обществена реакция“, допълни още той.