Караджов: Има над 1100 действащи концесии в България (Обзор)

Концесията не е продажба, а партньорство. Тя е начин държавата и общините да изграждат, поддържат и управляват инфраструктура с участието на частния сектор, без да натоварват публичните бюджети. С тези думи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се обърна към участниците в годишната среща на Националното сдружение на общините (НСОРБ), която се провежда в Албена.
В изказването си министър Караджов подчерта, че Европа навлиза в нова инвестиционна епоха, в която грантовото финансиране постепенно ще отстъпва място на финансови инструменти и партньорства с частния сектор. Общините имат ключова роля в този процес – защото те са най-близо до хората и знаят къде са нуждите. Затова нашата задача е да им дадем инструментите, с които могат да превърнат тези нужди в реални инвестиции“, заяви той.
По данни от Националния концесионен регистър към октомври 2025 г. в България има 1182 действащи концесии, от които 507 са общински. Това означава, че близо половината концесии в страната вече се реализират от местните власти – доказателство, че общините осъзнават силата на този инструмент за растеж“, отбеляза министър Караджов.
Сред най-активните общини са Добрич, Пазарджик и Пловдив, които прилагат концесионния модел не само за спортни и туристически обекти, но и за транспортна и екологична инфраструктура.
Вицепремиерът постави акцент върху необходимостта от съвместни концесии между държавата и общините – нов модел, който ще позволи реализиране на по-големи регионални проекти с общ ефект. „До момента няма нито една реализирана съвместна концесия. Време е да променим това. Заедно можем да изграждаме депа, индустриални зони, туристически маршрути и транспортни връзки, които да носят полза за цели области, а не само за една община“, заяви той.
Министър Караджов посочи като успешен пример Община Горна Малина, която чрез концесия е възродила старо училище в с. Осоица и го е превърнала в Международно училище „Космос“ – част от Cambridge International School. „Това не е просто инфраструктурен проект, а възраждане на общността. Такива примери показват как един малък град може да привлече хора и инвестиции”, каза Гроздан Караджов.
Той даде пример с пристанищата Бургас – Изток 2 и Бургас – Запад с над 614 милиона лева инвестиции, над 60 милиона лева приходи за държавата, нови дълбоководни корабни места и модерни терминали.
Транспортният министър припомни, че резултатът от концесията на летище София е 624 милиона евро инвестиции, включително предстоящото изграждане на Терминал 3, както и 281 милиона евро авансово внесени в бюджета. Ефектът при летищата Варна и Бургас е над 400 милиона лева концесионни плащания и над 220 милиона евро реални инвестиции.
„Държавата ще подкрепи активните общини чрез методически насоки и шаблони за концесии, национална платформа за публично-частни партньорства и изготвянето на План за действие за общинските концесии с конкретни проекти в транспорт, образование и култура. Инфраструктурата не е просто бетон и асфалт – тя е връзката между хората, между регионите и между поколенията. Само чрез доверие и съвместна воля можем да постигнем трайно развитие“, каза още той.
1 Сандо
22:47 13.10.2025
2 Сатана Z
Почти всичко ценно в общините а актувана държавна собственост,а не общинска ,с която да се разпорежда.
22:47 13.10.2025
3 Дoбитъкa спи
22:47 13.10.2025
4 Гошо
❓ СПИТЕ ли? Или чоплите семки, гледайки поредното “реалити”? А може би сте в някоя квартална кръчма?
❗️ И докато се “вайкате” колко е несправедлив живота, едно дебело момче овладява държавата Ви! Единствено ПП/ДБ дават отпор и група граждански активисти!
😴 СПЕТЕ, СПЕТЕ! Приятни сънища!
Коментиран от #6
22:51 13.10.2025
5 ООрана държава
22:58 13.10.2025
6 ония с коня солтуклиева
До коментар #4 от "Гошо":Славе ще изчегърта шиши и бойко ама с език
Коментиран от #7
22:59 13.10.2025
7 Абе
До коментар #6 от "ония с коня солтуклиева":Защо да не ги изчегърта? Слави е честен и достоен за разлика от вас!😅
23:01 13.10.2025
8 Сталин
23:32 13.10.2025