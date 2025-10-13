Новини
България »
Караджов: Има над 1100 действащи концесии в България (Обзор)

Караджов: Има над 1100 действащи концесии в България (Обзор)

13 Октомври, 2025 22:45 527 8

  • гроздан караджов-
  • концесии-
  • общини

Все повече общини избират този модел за растеж

Караджов: Има над 1100 действащи концесии в България (Обзор) - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Концесията не е продажба, а партньорство. Тя е начин държавата и общините да изграждат, поддържат и управляват инфраструктура с участието на частния сектор, без да натоварват публичните бюджети. С тези думи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се обърна към участниците в годишната среща на Националното сдружение на общините (НСОРБ), която се провежда в Албена.

В изказването си министър Караджов подчерта, че Европа навлиза в нова инвестиционна епоха, в която грантовото финансиране постепенно ще отстъпва място на финансови инструменти и партньорства с частния сектор. Общините имат ключова роля в този процес – защото те са най-близо до хората и знаят къде са нуждите. Затова нашата задача е да им дадем инструментите, с които могат да превърнат тези нужди в реални инвестиции“, заяви той.

По данни от Националния концесионен регистър към октомври 2025 г. в България има 1182 действащи концесии, от които 507 са общински. Това означава, че близо половината концесии в страната вече се реализират от местните власти – доказателство, че общините осъзнават силата на този инструмент за растеж“, отбеляза министър Караджов.

Сред най-активните общини са Добрич, Пазарджик и Пловдив, които прилагат концесионния модел не само за спортни и туристически обекти, но и за транспортна и екологична инфраструктура.

Вицепремиерът постави акцент върху необходимостта от съвместни концесии между държавата и общините – нов модел, който ще позволи реализиране на по-големи регионални проекти с общ ефект. „До момента няма нито една реализирана съвместна концесия. Време е да променим това. Заедно можем да изграждаме депа, индустриални зони, туристически маршрути и транспортни връзки, които да носят полза за цели области, а не само за една община“, заяви той.

Министър Караджов посочи като успешен пример Община Горна Малина, която чрез концесия е възродила старо училище в с. Осоица и го е превърнала в Международно училище „Космос“ – част от Cambridge International School. „Това не е просто инфраструктурен проект, а възраждане на общността. Такива примери показват как един малък град може да привлече хора и инвестиции”, каза Гроздан Караджов.

Той даде пример с пристанищата Бургас – Изток 2 и Бургас – Запад с над 614 милиона лева инвестиции, над 60 милиона лева приходи за държавата, нови дълбоководни корабни места и модерни терминали.

Транспортният министър припомни, че резултатът от концесията на летище София е 624 милиона евро инвестиции, включително предстоящото изграждане на Терминал 3, както и 281 милиона евро авансово внесени в бюджета. Ефектът при летищата Варна и Бургас е над 400 милиона лева концесионни плащания и над 220 милиона евро реални инвестиции.

„Държавата ще подкрепи активните общини чрез методически насоки и шаблони за концесии, национална платформа за публично-частни партньорства и изготвянето на План за действие за общинските концесии с конкретни проекти в транспорт, образование и култура. Инфраструктурата не е просто бетон и асфалт – тя е връзката между хората, между регионите и между поколенията. Само чрез доверие и съвместна воля можем да постигнем трайно развитие“, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    5 0 Отговор
    Партньорство е когато всеки печели от сделката.Когато единия умишлено губи,и то много,то това е признак за колониален статут.

    22:47 13.10.2025

  • 2 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Дънди спокойно си краде златото на България докато Каражов дрънка глупости.
    Почти всичко ценно в общините а актувана държавна собственост,а не общинска ,с която да се разпорежда.

    22:47 13.10.2025

  • 3 Дoбитъкa спи

    6 0 Отговор
    Раздават народната собственост на свои хора, които да доят народа за нещо, което му принадлежи.

    22:47 13.10.2025

  • 4 Гошо

    5 0 Отговор
    🔴 Добър вечер, уважаеми зрители!
    ❓ СПИТЕ ли? Или чоплите семки, гледайки поредното “реалити”? А може би сте в някоя квартална кръчма?
    ❗️ И докато се “вайкате” колко е несправедлив живота, едно дебело момче овладява държавата Ви! Единствено ПП/ДБ дават отпор и група граждански активисти!
    😴 СПЕТЕ, СПЕТЕ! Приятни сънища!

    Коментиран от #6

    22:51 13.10.2025

  • 5 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Тоя ми прилича на актьор от Живите мъртви, едно от зомбитата

    22:58 13.10.2025

  • 6 ония с коня солтуклиева

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Славе ще изчегърта шиши и бойко ама с език

    Коментиран от #7

    22:59 13.10.2025

  • 7 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ония с коня солтуклиева":

    Защо да не ги изчегърта? Слави е честен и достоен за разлика от вас!😅

    23:01 13.10.2025

  • 8 Сталин

    1 0 Отговор
    Концесии,това е обир и измама ,мутри и бандити правят "бизнес" с държавни пари

    23:32 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове