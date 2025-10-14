Дете е в кома и с опасност за живота след инцидент с тротинетка

12-годишно дете е в тежко състояние след инцидент с тротинетка в Бургаско, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 13 октомври във вилна зона "Чолакова чешма" край несебърското село Кошарица - на велосипедна алея.

Момчето е от Казахстан и живее в селото. Детето е в болница - с черепно-мозъчна травма, в кома и с опастност за живота.

По случая се води разследване.