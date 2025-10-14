Новини
Дете е в кома и с опасност за живота след инцидент с тротинетка

14 Октомври, 2025 10:10 727 8

Детето е в болница - с черепно-мозъчна травма

12-годишно дете е в тежко състояние след инцидент с тротинетка в Бургаско, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 13 октомври във вилна зона "Чолакова чешма" край несебърското село Кошарица - на велосипедна алея.

Момчето е от Казахстан и живее в селото. Детето е в болница - с черепно-мозъчна травма, в кома и с опастност за живота.

По случая се води разследване.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ин ци дента :

    5 1 Отговор
    Е мили тро тинетката......
    Тря аас.......
    - Я.....литна ми ви бра тора..... ама..... защо се търкалят два ви бра тора......?! Ауууу......Ъъъъъ (р е в) изпълни ми се мечтатаааа...

    10:15 14.10.2025

  • 4 Аз да пиша

    4 9 Отговор
    И,тротинетката не обича ватничета Рашистко..

    10:19 14.10.2025

  • 5 Фори

    5 8 Отговор
    Руснаците от малки не спазват правилата , най-вече ако живеят в друга държава.

    10:21 14.10.2025

  • 6 Ежко Бежко

    6 4 Отговор
    Коментар 4 и 5 вие сте ненормални. Омразата ви е отнела човешките чувства. Превърнали сте се в жлъчна киселина. Отвращавате ме.

    Коментиран от #7

    10:26 14.10.2025

  • 7 В този...

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ежко Бежко":

    ... канал е така. Но пък всички са специалисти!! Свиквай!!!

    Коментиран от #8

    10:32 14.10.2025

  • 8 Ежко Бежко

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "В този...":

    Напротив. Хора, не свиквайте с тези, които злорадстват когато дете е в кома, само защото е от някъде си другаде. От такива се раждат и убийците, като този на Чарли Кърк. Хора, не свиквайте.

    10:42 14.10.2025

