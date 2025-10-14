Дете е в кома и с опасност за живота след инцидент с тротинетка

12-годишно дете е в тежко състояние след инцидент с тротинетка в Бургаско, съобщиха от полицията.
Произшествието е станало на 13 октомври във вилна зона "Чолакова чешма" край несебърското село Кошарица - на велосипедна алея.
Момчето е от Казахстан и живее в селото. Детето е в болница - с черепно-мозъчна травма, в кома и с опастност за живота.
По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ин ци дента :
Тря аас.......
- Я.....литна ми ви бра тора..... ама..... защо се търкалят два ви бра тора......?! Ауууу......Ъъъъъ (р е в) изпълни ми се мечтатаааа...
10:15 14.10.2025
4 Аз да пиша
10:19 14.10.2025
5 Фори
10:21 14.10.2025
6 Ежко Бежко
Коментиран от #7
10:26 14.10.2025
7 В този...
До коментар #6 от "Ежко Бежко":... канал е така. Но пък всички са специалисти!! Свиквай!!!
Коментиран от #8
10:32 14.10.2025
8 Ежко Бежко
До коментар #7 от "В този...":Напротив. Хора, не свиквайте с тези, които злорадстват когато дете е в кома, само защото е от някъде си другаде. От такива се раждат и убийците, като този на Чарли Кърк. Хора, не свиквайте.
10:42 14.10.2025