Двама души са с изгаряния след пожар в Дом за възрастни хора край Варна

Двама трудноподвижни възрастни хора са настанени в Клиниката по изгаряния във ВМА-Варна, след като снощи са пострадали при пожар в Дома за възрастни хора край града.
Екипите на пожарната са установили, че гори стая, както и покривът на едноетажна къща, а на терасата са двама мъже, те са спасени.
Настанените в Клиниката са с изгаряния по цялото тяло, предава БНР.
От здравното заведение отказват информация за състоянието им.
