Двама души са с изгаряния след пожар в Дом за възрастни хора край Варна

Двама трудноподвижни възрастни хора са настанени в Клиниката по изгаряния във ВМА-Варна, след като снощи са пострадали при пожар в Дома за възрастни хора край града.

Екипите на пожарната са установили, че гори стая, както и покривът на едноетажна къща, а на терасата са двама мъже, те са спасени.

Настанените в Клиниката са с изгаряния по цялото тяло, предава БНР.

От здравното заведение отказват информация за състоянието им.