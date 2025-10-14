Новини
България »
Двама души са с изгаряния след пожар в Дом за възрастни хора край Варна

Двама души са с изгаряния след пожар в Дом за възрастни хора край Варна

14 Октомври, 2025 11:21 756 2

  • пожар-
  • дом за възрастни хора-
  • варна

Екипите на пожарната са установили, че гори стая, както и покривът на едноетажна къща

Двама души са с изгаряния след пожар в Дом за възрастни хора край Варна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама трудноподвижни възрастни хора са настанени в Клиниката по изгаряния във ВМА-Варна, след като снощи са пострадали при пожар в Дома за възрастни хора край града.

Екипите на пожарната са установили, че гори стая, както и покривът на едноетажна къща, а на терасата са двама мъже, те са спасени.

Настанените в Клиниката са с изгаряния по цялото тяло, предава БНР.

От здравното заведение отказват информация за състоянието им.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 немам думи

    1 0 Отговор
    Двама трудноподвижни възрастни хора

    12:03 14.10.2025

  • 2 уточнение

    4 0 Отговор
    Около Варна,до Варна?То и Провадия е до Варна.Суворово също.Та за къде става дума това "до Варна".По добре да не бяхте писали нищо.Ама кой Ви учи на занаят бе,кой?Този дом законен ли е,или затова мънкате и сричате,а?Май всеки който има запустяла вила я прави място за умиране на изхвърлени нещастници от недобросъвестни наследници.

    12:35 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове