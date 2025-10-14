Новини
За полугодие: НОИ е изплатил 11,5 милиарда лева за пенсии

14 Октомври, 2025 12:47 385 10

Средният размер на пенсията на един пенсионер за първото полугодие, включително с добавки, е 935 лева

За полугодие: НОИ е изплатил 11,5 милиарда лева за пенсии - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

477 хиляди пенсии за инвалидност поради общо заболяване е изплатил към края на месец юни Националният осигурителен институт. За година броят им нараства с 18 хиляди. Други 55 хиляди от пенсиите са били социални, инвалидни - при тях ръстът за година е от 2 хиляди. Общо изплащаните пенсии са били 2 милиона 56 хиляди. Това показват най-новите обобщени данни на осигурителната институция, цитирани от БНР.

От януари до края на юни НОИ е отпуснал 52 370 пенсии и е прекратил малко над 53 хиляди.

От новите пенсии близо 25 хиляди са инвалидните за общо заболяване и 2400 социални инвалидни.

От общия брой изплащани трудови инвалидни пенсии 102 хиляди са за намалена работоспособност над 90%, 170 хиляди за ТЕЛК от 71 до 90 на сто, 189 хиляди между 50 и 70%.

При социалните инвалидни 30 хиляди са за ТЕЛК между 70 и 90 процента, а 25 хиляди за над 90%.

Близо милион и половина от пенсионерите са с пенсия за стаж и възраст към края на юни, 734 хиляди от трета категория труд и 720 хиляди със смесен стаж.

Общо за пенсии НОИ е платил 11,5 милиарда лева за полугодието, от тях над 2,5 милиарда за инвалидните, включително и тези за трудови злополуки.

Средният размер на пенсията на един пенсионер за първото полугодие, включително с добавки, е 935 лева, тази за стаж и възраст достига 996 лева, а инвалидната за общо заболяване е 678 лева.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Стотици хил пенсионери взимат по жалките 425лв пенсия, докато гербаджиите с машинации са направили на недоучилите си родители да взимат по 3 бона пенсии. Такива пари нито са виждали като заплата на младини, нито пък имат и стажа, за да са ги заслужили.

    12:50 14.10.2025

  • 2 Красимир Петров

    8 0 Отговор
    Спрете ТЕЛК пенсийте на индианците и електората на ДПС

    Коментиран от #4

    12:51 14.10.2025

  • 3 Ясно

    4 0 Отговор
    Днес ще четем за пенсиите и пенсионерите , които са трън в очите на останалите и на медиите от край време но не знам защо.

    Коментиран от #7

    12:52 14.10.2025

  • 4 Кирил

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Е кой ще гласува? Това си е поредната държавна субсидия за наборк на гласове. То е ясно и всички знаят, какво се прави, но никой не може да го пипа.

    12:52 14.10.2025

  • 5 ме ви ре

    0 0 Отговор
    за нашите отива повечето а трогите за бачкаторите да имат за хапчета и тока

    12:57 14.10.2025

  • 6 Дойдат ли комунистите на власт и

    1 0 Отговор
    Почват да броят парите на хората факт. А когато пък да демократите те по еже няма какво да правят почват да събарят паметниците на комунистите. И двете групи да ви кажа са ми непоносими.

    12:59 14.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ясно":

    Старата римска максима "Разделяй и владей!"❗
    Пенсионери срещу работещи,
    Мъже срещу жени,
    Етнос срещу етнос,
    Бедни срещу богати,
    Столица срещу провинция....
    Важно им е да не излезе целият народ
    и да ИЗРИТА онези 240 хрантутника❗

    13:02 14.10.2025

  • 8 ейййййй, не спряхте

    1 0 Отговор
    Голям трън в съзнанието на много хора са тези пенсии.
    Пенсиите, та пенсиите. Абе, защо не се вгледате в това, че има стотици хора, които заемат никому неизвестни длъжности, в измислени отдели, раздели, агенции, дирекции и Бог знае още какви местенца, и заплатите им са до небесата.
    Стига вече. Това постоянно вглеждане в пенсиите прилича на геноцид.
    И не слагайте под един знаменател всички пенсионери. Някои може да живеят по-нормално, но има хора, които едва оцеляват. Стоят на студено, хранят се лошо, не се лекуват, не излизат от вкъщи. Има една притча за царят, който избил всички възрастни. Прочетете я. Дано схванете поуката.

    13:02 14.10.2025

  • 9 Да видим Разходите

    0 0 Отговор
    Само за 2025 г. лихвите вероятно ще стигнат 6 милиарда лева, по заеми. 6 милиарда лева минус за 2 години подарен ток за Укр. и Молдова, Македония. 10 милиарда лева за превъоръжаване само за 2024 г. 6 милиарда лева по въвеждане на Юрошийт, разходи. Ето 32 милиарда лева МИНУС за бюджета. Купуване на скъпи ток, петрол, газ Според Делян Добрев по-скъп газ на ПП, ДБ струва на бюджета 2 милиарда лева минус за период от април до декември само за 2022 г. Според Миленов всяка година от територият се изнасят 5 милиарда. Като действията на ПП, ДБ предизвикаха сключването на неизгоден договор Боташ, още минимум 3 милиарда минус. За увеличената администрация с 33% не пишем, разходите по бюджетни заплати с 100% увеличение за 5 г.
    Киселова заплата 30 000 лева месечно, за да хвърля Референдуми в кошчета на НС. Депутати 15-20 000 лева. Шефове на болници, държавни по 60 до 250 000.
    "ще се фалира, яко ще се фалира".

    13:06 14.10.2025

  • 10 Пенсионерите седят на топли местенца

    0 0 Отговор
    Взимат заплати в държавни учреждения, а младите седят без работа!

    13:06 14.10.2025

