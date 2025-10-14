Новини
Румен Радев върна за ново обсъждане измененията в Закона за ДАНС

14 Октомври, 2025 15:48 608 19

Президентът припомня събитията отпреди 12 години, когато НС избра Делян Пеевски за председател на ДАНС

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври 2025 г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание, съобщи бТВ.

В мотивите се подчертава, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. „По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса“, уточняват от администрацията на държавния глава.

Радев припомня събитията отпреди 12 години, когато правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАНС беше за първи път възложено на Народното събрание.

В деня на обнародване на тогавашните поправки в закона, на 14 юни 2013 г., Народното събрание избра Делян Пеевски за председател на ДАНС и това предизвика бурни обществени протести. Няколко дни по-късно Народното събрание отмени това свое решение, а в началото на 2015 г. възстанови правомощието на президента да назначава или освобождава председателя на ДАНС по предложение на правителството.

„Законът за изменение на Закона за ДАНС от 2 октомври т.г. не предлага каквито е да било гаранции, че парламентът няма да действа и в бъдеще по аналогичен начин“, пише още в мотивите на президента.

Освен това президентът оспорва мотивите на вносителите на законопроекта, че изборът на председател на ДАНС от Народното събрание „ще бъде гаранция за стабилност и предвидимост, както и за обществено доверие“.

„Напротив, опитът от последните години сочи, че при кадровите си решения Народното събрание или бездейства с години, или действа в нарушение на Конституцията. Именно заради поведението на Народното събрание принципът на мандатност на редица висши държавни длъжности, който е основен стълб на демократичното управление, понастоящем у нас е тежко компрометиран.

С поверяване на решенията за избиране и за освобождаване на председателя на ДАНС на Народното събрание съществува реален риск всяка промяна в политическата конюнктура да води до смяна на председателя на ДАНС в нарушение на принципа за мандатност", уточнява Радев.


България
  • 1 честен ционист

    4 12 Отговор
    Има ушите като на куклата от Ку-ку

    Коментиран от #5, #6, #18

    15:49 14.10.2025

  • 2 Карлос Друсар

    4 15 Отговор
    Мистър Кеш, малко време ти остава. ДПС-Ново начало е бъдещето.

    Коментиран от #4, #8, #9

    15:50 14.10.2025

  • 3 Добре

    4 2 Отговор
    но рендетата ще го гласуват !

    15:51 14.10.2025

  • 4 Верно

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Карлос Друсар":

    Задръстеняци !

    15:52 14.10.2025

  • 5 А бе,

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    като твоите !

    15:53 14.10.2025

  • 6 Да де, ама

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Радев има и мозък и е умен за разлика от простата и лрадлива герберска Тиква Борисов и svinskoto му приятелче Пеевски.

    Коментиран от #14

    15:55 14.10.2025

  • 7 Гост

    4 11 Отговор
    Върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество“!

    Коментиран от #10, #11

    15:55 14.10.2025

  • 9 Прав си!

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Карлос Друсар":

    Пеевски и Тиквата Борисов ще са нещо ново в централен софийски затвор.

    Коментиран от #15

    15:56 14.10.2025

  • 10 Лост

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Били миял грездея?

    15:56 14.10.2025

  • 11 А бре,

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Гост седи докато го гостят !

    15:57 14.10.2025

  • 12 Горски

    3 5 Отговор
    И какво от това ? Колкото и да пречи на всичко, което НС гласува пак ще го приемат, вместо да пречи на правителството и НС, да иде да се моли на султана да опрости 1 милион на ден, дето му хариза тоя! До края на седмицата ветото му ще отиде в канала. България осъжда остро терористичния акт на "Хамас" и застава категорично зад Израел. Това послание отправиха президента Румен Радев, председателя на НС Росен Желязков, вицепремиера Мария Габриел и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, които се включиха в Молитва за мир в Софийската синагога.

    16:08 14.10.2025

  • 13 БАДЖО

    3 3 Отговор
    А кой БЕШЕ този П€Д€рад€в....., ТОВА НЕ € ЛИ НА онази Бурга$ката Ш.в ран тия Д€$ъ "мъж л€ то",
    Д€ТО ПАРТИЯТА го уЖ€НИ ПР€ДИЗБОРНО В КРАЯ НА 2016г.???
    АМАН ОТ П€Д€рад€вщини!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д . Р. $ТИ!

    16:09 14.10.2025

  • 14 Кремълопитек

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да де, ама":

    Не може от един военен да очаквате нещо положително! Не случайно в демократичните държави избягват военен да става президент! Просто максимата е в сила, когато Господ е раздавал акъл. Военните са били на маневри или под моста!!!

    Коментиран от #16, #17

    16:19 14.10.2025

  • 15 1000+

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Прав си!":

    Още година му остава, после ще прави компания на Блаже Коцев

    Коментиран от #19

    16:20 14.10.2025

  • 16 А теб

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кремълопитек":

    дори не те е забелязал.🤣

    16:26 14.10.2025

  • 17 Голям

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кремълопитек":

    свиньопитек си, троле

    16:29 14.10.2025

  • 18 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Така е ,обаче акъла му е колкото на цялата ти рода събрана заедно.

    16:31 14.10.2025

  • 19 18+

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "1000+":

    Благо Коцев ще излезе, защото е невинен, но с влизането на Тиквата и ПееФ в затвора, ще започнат всенародните тържества.

    16:32 14.10.2025

