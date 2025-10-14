Румен Радев върна за ново обсъждане измененията в Закона за ДАНС

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври 2025 г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание, съобщи бТВ.
В мотивите се подчертава, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. „По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса“, уточняват от администрацията на държавния глава.
Радев припомня събитията отпреди 12 години, когато правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАНС беше за първи път възложено на Народното събрание.
В деня на обнародване на тогавашните поправки в закона, на 14 юни 2013 г., Народното събрание избра Делян Пеевски за председател на ДАНС и това предизвика бурни обществени протести. Няколко дни по-късно Народното събрание отмени това свое решение, а в началото на 2015 г. възстанови правомощието на президента да назначава или освобождава председателя на ДАНС по предложение на правителството.
„Законът за изменение на Закона за ДАНС от 2 октомври т.г. не предлага каквито е да било гаранции, че парламентът няма да действа и в бъдеще по аналогичен начин“, пише още в мотивите на президента.
Освен това президентът оспорва мотивите на вносителите на законопроекта, че изборът на председател на ДАНС от Народното събрание „ще бъде гаранция за стабилност и предвидимост, както и за обществено доверие“.
„Напротив, опитът от последните години сочи, че при кадровите си решения Народното събрание или бездейства с години, или действа в нарушение на Конституцията. Именно заради поведението на Народното събрание принципът на мандатност на редица висши държавни длъжности, който е основен стълб на демократичното управление, понастоящем у нас е тежко компрометиран.
С поверяване на решенията за избиране и за освобождаване на председателя на ДАНС на Народното събрание съществува реален риск всяка промяна в политическата конюнктура да води до смяна на председателя на ДАНС в нарушение на принципа за мандатност", уточнява Радев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5, #6, #18
15:49 14.10.2025
2 Карлос Друсар
Коментиран от #4, #8, #9
15:50 14.10.2025
3 Добре
15:51 14.10.2025
4 Верно
До коментар #2 от "Карлос Друсар":Задръстеняци !
15:52 14.10.2025
5 А бе,
До коментар #1 от "честен ционист":като твоите !
15:53 14.10.2025
6 Да де, ама
До коментар #1 от "честен ционист":Радев има и мозък и е умен за разлика от простата и лрадлива герберска Тиква Борисов и svinskoto му приятелче Пеевски.
Коментиран от #14
15:55 14.10.2025
7 Гост
Коментиран от #10, #11
15:55 14.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Прав си!
До коментар #2 от "Карлос Друсар":Пеевски и Тиквата Борисов ще са нещо ново в централен софийски затвор.
Коментиран от #15
15:56 14.10.2025
10 Лост
До коментар #7 от "Гост":Били миял грездея?
15:56 14.10.2025
11 А бре,
До коментар #7 от "Гост":Гост седи докато го гостят !
15:57 14.10.2025
12 Горски
16:08 14.10.2025
13 БАДЖО
Д€ТО ПАРТИЯТА го уЖ€НИ ПР€ДИЗБОРНО В КРАЯ НА 2016г.???
АМАН ОТ П€Д€рад€вщини!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д . Р. $ТИ!
16:09 14.10.2025
14 Кремълопитек
До коментар #6 от "Да де, ама":Не може от един военен да очаквате нещо положително! Не случайно в демократичните държави избягват военен да става президент! Просто максимата е в сила, когато Господ е раздавал акъл. Военните са били на маневри или под моста!!!
Коментиран от #16, #17
16:19 14.10.2025
15 1000+
До коментар #9 от "Прав си!":Още година му остава, после ще прави компания на Блаже Коцев
Коментиран от #19
16:20 14.10.2025
16 А теб
До коментар #14 от "Кремълопитек":дори не те е забелязал.🤣
16:26 14.10.2025
17 Голям
До коментар #14 от "Кремълопитек":свиньопитек си, троле
16:29 14.10.2025
18 Оня
До коментар #1 от "честен ционист":Така е ,обаче акъла му е колкото на цялата ти рода събрана заедно.
16:31 14.10.2025
19 18+
До коментар #15 от "1000+":Благо Коцев ще излезе, защото е невинен, но с влизането на Тиквата и ПееФ в затвора, ще започнат всенародните тържества.
16:32 14.10.2025