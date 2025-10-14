Новини
България »
Министърът на правосъдието иска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието иска наказания за четирима нотариуси

14 Октомври, 2025 17:23 871 10

  • мп-
  • наказания-
  • нотариуси

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки

Министърът на правосъдието иска наказания за четирима нотариуси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предложения за дисциплинарни наказания „лишаване от правоспособност за срок от една година“ на трима нотариуси и едно предупреждение за лишаване от правоспособност на четвърти нотариус изпрати министърът на правосъдието Георги Георгиев до Нотариалната камара.

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието по заповед на министър Георгиев.

Първото искане за лишаване от правоспособност за срок от 1 г. и налагане на финансова санкция е за нотариус от София, а нарушенията са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи - за покупко-продажба.

Издаденият констативен нотариален акт е за имот на бул. „Цар Борис III“ с площ от 469 кв. м. с построени в него жилищна и селскостопанска сграда. Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от уведомление за промяна на кадастъра от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По-малко от три месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на въпросния имот, последвана от още една продажба 8 месеца по-късно.

Проверката на Инспектората е установила съществени нарушения при издаването и на трите нотариални акта. В първия констативен акт нотариусът е приел, че лицето е придобило имота по давност въз основа на немотивирано постановление. Изслушани са само свидетелски показания, като единият свидетел не е одобрен от кмета на общината, както изисква ГПК. Нотариалният акт за покупко-продажба е подписан, въпреки че са били вписани искова молба и възбрана по отношение на същия имот. Нотариусът не само не е отказал да изповяда сделката, но в акта е записал, че върху имота няма тежести, което не отговаря на фактите.

По отношение на същия нотариус Инспекторатът е установила и допуснати нарушения при издаването на друг констативен нотариален акт за имот, който се намира в столичния район „Искър“. При издаването му нотариусът не е направил проверка за наличие на други права върху имота, на кого е записан той в данъчната служба и кой плаща данъци за него. Изготвил е немотивирано постановление само въз основа на показания на свидетели, които не са съседи на имота, макар че е посочил обратното.

Второто предложение е за лишаване от правоспособност за срок от 1 година на нотариус от Казанлък. Извършената проверка е по сигнал от гражданин, че от всички имоти, които притежава – 4 са били дарени, а един е продаден без негово знание. Това се е случило с общо пълномощно, което дава право на упълномощения да дарява и продава имуществото по извършения начин. Установени са и други нарушения, свързани с плащането по единствената възмездна сделка и приложените документи към актовете. По случая тече и проверка на прокуратурата със съмнения за извършена измама.

Третият нотариус, по отношение на когото е предложено лишаване от правоспособност за 1 година, е от гр. Балчик. Отново за издаден констативен нотариален акт при грубо пренебрегване на изискуемите предварителни проверки.

Предложено е и дисциплинарно наказание „предупреждение за лишаване от правоспособност“ за нотариус от Варна. Констатираните нарушения от Инспектората в този случай са във връзка с изготвяне на нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу моторно превозно средство. Установено е, че вписването на нотариалния акт е два дни след сделката, както и липса на нотариалния регистър по време на проверката, който бил изнесен за подвързване.

Резултатите от всички проверки са изпратени и до прокуратурата за присъединяване към събраните материали по сигналите от гражданите, изпратени и до нея.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кривосъдие

    5 0 Отговор
    И само това ли ще им е наказанието? Съд и затвор!

    Коментиран от #5

    17:36 14.10.2025

  • 2 Крали Марко

    5 0 Отговор
    В Китай такива престъпници , умишлено извършващи престъпления с цел финансова облага ги бесят по площадите за назидание на останалите !!!

    17:38 14.10.2025

  • 3 Шоо

    4 0 Отговор
    Министърът и Инспекторатът не могат да преценяват никакви нотариални актове, а само съд с влязло в сила решение.

    17:41 14.10.2025

  • 4 Добре че нашия човек не е тука

    3 0 Отговор
    Шегичка ве.

    17:42 14.10.2025

  • 5 Ало, министъре...

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "кривосъдие":

    При всякакви избори и за портиер, и за Президент,
    поименно се посочва един измежду кандидатите за дадена позиция!
    Само при изборите на депутатите не е така!
    Навсякъде и винаги, без посочен поименно кандидат,
    гласуването се отчита като недействително!
    Навсякъде в ЕС, гласуване без преференция за даден кандидат за депутат,
    се отчита, като недействително!

    България вече е в ЕС и в НАТО,
    но изборите са все още по руски обрацец!

    От изборите зависи всичко останало след това!
    Изборите правеха смешните мукавени трабанти в ГДР и грациозните мерцедеси в ГФР!
    Изборите правят така, че по-малката по площ и от България и с по-малко природни ресурси Южна Корея,
    да има по-голям БВП от най-голямата в света държава по площ Русия, с несметни природни богатства!

    Невъзможна е просперираща България, без демократични избори!
    Въпреки непрекъснатите субсидии,
    България ще продължава да затъва на дъното на Европейският съюз!
    Вече далече дори и от Румъния!

    Докато изборите не са демократични, както в другите държави от ЕС!

    Единствено в България няма активна регестрация за изборите.
    В резултат на това, в избирателните списъци има почти милион фалшиви избиратели,
    за заблуда наричани "мъртви души"!
    И след като избирателните списъци за фалшиви, следователно
    и изборите са фалшиви!

    Освен в България, навсякъде в ЕС може да се гласува и по пощата!
    И то седмица преди денят на изборите!
    Така всеки желаещ гласоподавател,
    независимо къде и при какви обстоят

    17:43 14.10.2025

  • 6 А прокуратурата спи

    4 1 Отговор
    Трябва затвот за такива ИЗМАМНИЦИ ! Нотариуси били !

    17:44 14.10.2025

  • 7 Колю Дъргата

    4 1 Отговор
    Интересно. Тук говорим за тежки криминални прояви от юристи, които държавата би трябвало да контролира. Вместо това им се иска "една година лишаване от права", което е все едно да убиете човек и някой да иска да Ви накаже с обществено порицание?!

    17:49 14.10.2025

  • 8 Нотариалните кантори

    2 0 Отговор
    Защо са в жилищни сгради
    а не са в офис сгради и бизнес центрове където има охрана и видеонаблюдение и паркинг места за клиенти с автомобили

    17:49 14.10.2025

  • 9 горски

    3 0 Отговор
    Всички честни инвеститори бягат от държавата на Мутрите. Само се чудя кой е по смешен - къдравата СЮ или този и си мисля ,че е този защото целуваше ръката на капото в ефир. 5 млн. "спасихте", но откраднахте 16 млрд. и заробихте внуците и пра внуците. Ковачки ощетява България с 600 млн. годишно - до кога ? Освен това трови българите от десетилетие и нищо не се предприема. И Гошо истината излезе от дупката да се похвали ама за крадците на милиарди нищо не казва. А още по срамно нещо е простата и крадлива Тиква Борисов, който в продължение на тринадесет години като министър председател ни срамеше пред света. След излагацията на Сю и този излезе да се хвали с пет милиона. Мисирките може и да са прости, но на такива смешни изявления не кълват. Само от една отсечка на тиквена магистрала се краде повече, а на снимките от чекмеджето имаше 500к евро в кеш. "Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, не овладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение....Европа не е на лобистите, а на гражданите, и именно те трябва да са в центъра на всяка политика. Вашите сгрешени политики са заплаха за самата европейска цивилизация.

    17:50 14.10.2025

  • 10 Завинаги лишен,

    0 1 Отговор
    щото такъв нотаиус пак ще си върши дейност ,след годинката. Те са непоправими.

    18:01 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове