Министърът на правосъдието иска наказания за четирима нотариуси

Предложения за дисциплинарни наказания „лишаване от правоспособност за срок от една година“ на трима нотариуси и едно предупреждение за лишаване от правоспособност на четвърти нотариус изпрати министърът на правосъдието Георги Георгиев до Нотариалната камара.
Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието по заповед на министър Георгиев.
Първото искане за лишаване от правоспособност за срок от 1 г. и налагане на финансова санкция е за нотариус от София, а нарушенията са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи - за покупко-продажба.
Издаденият констативен нотариален акт е за имот на бул. „Цар Борис III“ с площ от 469 кв. м. с построени в него жилищна и селскостопанска сграда. Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от уведомление за промяна на кадастъра от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По-малко от три месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на въпросния имот, последвана от още една продажба 8 месеца по-късно.
Проверката на Инспектората е установила съществени нарушения при издаването и на трите нотариални акта. В първия констативен акт нотариусът е приел, че лицето е придобило имота по давност въз основа на немотивирано постановление. Изслушани са само свидетелски показания, като единият свидетел не е одобрен от кмета на общината, както изисква ГПК. Нотариалният акт за покупко-продажба е подписан, въпреки че са били вписани искова молба и възбрана по отношение на същия имот. Нотариусът не само не е отказал да изповяда сделката, но в акта е записал, че върху имота няма тежести, което не отговаря на фактите.
По отношение на същия нотариус Инспекторатът е установила и допуснати нарушения при издаването на друг констативен нотариален акт за имот, който се намира в столичния район „Искър“. При издаването му нотариусът не е направил проверка за наличие на други права върху имота, на кого е записан той в данъчната служба и кой плаща данъци за него. Изготвил е немотивирано постановление само въз основа на показания на свидетели, които не са съседи на имота, макар че е посочил обратното.
Второто предложение е за лишаване от правоспособност за срок от 1 година на нотариус от Казанлък. Извършената проверка е по сигнал от гражданин, че от всички имоти, които притежава – 4 са били дарени, а един е продаден без негово знание. Това се е случило с общо пълномощно, което дава право на упълномощения да дарява и продава имуществото по извършения начин. Установени са и други нарушения, свързани с плащането по единствената възмездна сделка и приложените документи към актовете. По случая тече и проверка на прокуратурата със съмнения за извършена измама.
Третият нотариус, по отношение на когото е предложено лишаване от правоспособност за 1 година, е от гр. Балчик. Отново за издаден констативен нотариален акт при грубо пренебрегване на изискуемите предварителни проверки.
Предложено е и дисциплинарно наказание „предупреждение за лишаване от правоспособност“ за нотариус от Варна. Констатираните нарушения от Инспектората в този случай са във връзка с изготвяне на нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу моторно превозно средство. Установено е, че вписването на нотариалния акт е два дни след сделката, както и липса на нотариалния регистър по време на проверката, който бил изнесен за подвързване.
Резултатите от всички проверки са изпратени и до прокуратурата за присъединяване към събраните материали по сигналите от гражданите, изпратени и до нея.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кривосъдие
Коментиран от #5
17:36 14.10.2025
2 Крали Марко
17:38 14.10.2025
3 Шоо
17:41 14.10.2025
4 Добре че нашия човек не е тука
17:42 14.10.2025
5 Ало, министъре...
До коментар #1 от "кривосъдие":При всякакви избори и за портиер, и за Президент,
поименно се посочва един измежду кандидатите за дадена позиция!
Само при изборите на депутатите не е така!
Навсякъде и винаги, без посочен поименно кандидат,
гласуването се отчита като недействително!
Навсякъде в ЕС, гласуване без преференция за даден кандидат за депутат,
се отчита, като недействително!
България вече е в ЕС и в НАТО,
но изборите са все още по руски обрацец!
От изборите зависи всичко останало след това!
Изборите правеха смешните мукавени трабанти в ГДР и грациозните мерцедеси в ГФР!
Изборите правят така, че по-малката по площ и от България и с по-малко природни ресурси Южна Корея,
да има по-голям БВП от най-голямата в света държава по площ Русия, с несметни природни богатства!
Невъзможна е просперираща България, без демократични избори!
Въпреки непрекъснатите субсидии,
България ще продължава да затъва на дъното на Европейският съюз!
Вече далече дори и от Румъния!
Докато изборите не са демократични, както в другите държави от ЕС!
Единствено в България няма активна регестрация за изборите.
В резултат на това, в избирателните списъци има почти милион фалшиви избиратели,
за заблуда наричани "мъртви души"!
И след като избирателните списъци за фалшиви, следователно
и изборите са фалшиви!
Освен в България, навсякъде в ЕС може да се гласува и по пощата!
И то седмица преди денят на изборите!
Така всеки желаещ гласоподавател,
независимо къде и при какви обстоят
17:43 14.10.2025
6 А прокуратурата спи
17:44 14.10.2025
7 Колю Дъргата
17:49 14.10.2025
8 Нотариалните кантори
а не са в офис сгради и бизнес центрове където има охрана и видеонаблюдение и паркинг места за клиенти с автомобили
17:49 14.10.2025
9 горски
17:50 14.10.2025
10 Завинаги лишен,
18:01 14.10.2025