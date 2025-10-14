Новини
България »
Благомир Коцев пред Европейски комитет: Когато демокрацията е атакувана в една членка, тя е отслабена в цяла Европа

14 Октомври, 2025 18:43 914 29

  • благомир коцев-
  • европейски комитет на регионите

Писмото от ареста беше прочетено от общинския съветник от Варна София Колева

Благомир Коцев пред Европейски комитет: Когато демокрацията е атакувана в една членка, тя е отслабена в цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа.“ Това заявява кметът на Варна, Благомир Коцев, в обръщение към членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел. Ако не беше несправедливо държан в ареста вече повече от три месеца, днес в Брюксел Благомир Коцев трябваше да бъде като докладчик на заседанието на Комитета днес.

Писмото от ареста беше прочетено от общинския съветник от Варна София Колева, след което цялата зала стана на крака и аплодира посланието на Благомир Коцев. От своя страна председателят на групата на Обнови Европа в Европейския комитет на регионите Франсоа Декостер се обърна към София Колева и каза да предаде на Благомир Коцев следното: „Неговата битка е наша битка! Надяваме се скоро да се завърне тук сред нас“.

Ето пълният текст на обръщението на Благомир Коцев:

Изявление на Благомир Коцев, кмет на Варна и докладчик на Европейския комитет на регионите

Уважаеми членове на Комитета на регионите,

Уважаеми колеги,

Уважаеми граждани на Европа,

Днес се обръщам към вас не от конферентната зала, където се надявах да застана сред вас, а от затворническа килия в собствената ми страна – България. Говоря не само като демократично избран кмет и гражданин на Европейския съюз, но и като представител на всички, които вярват в свободата, прозрачността и върховенството на закона.

През ноември 2023 г., на местните избори, варненци повериха своя вот на нашата споделена визия за реформи, откритост и модернизация. Новата администрация започна да се справя с дългогодишни проблеми, да премахва монополи и да възстановява справедливостта в обществените поръчки. Тези усилия бързо предизвикаха съпротива от онези, които се бяха настанили удобно в сянката на корупцията.

През юли 2024 г. беше започнато политически мотивирано разследване срещу същата тази администрация, основано на твърдения на лица, свързани с предишната администрация и с управляващия елит на България. Последва театрален арест, извършен от десетки правителствени агенти - акт, целящ да сплаши не само мен, кмет от опозицията, но и цялото движение за промяна в България.

След това бяха използвани фалшиви обвинения в корупция, за да се оправдае задържането без достоверни доказателства. Свидетели в последствие заявиха, че показанията им са били изтръгнати под натиск или в замяна на лични облаги. И все пак, българските съдилища продължават да игнорират фактите и презумпцията за невинност.

Но този случай не касае само един човек. Става въпрос за състоянието на демокрацията и правосъдието в България – член на Европейския съюз, където политическите репресии отново рискуват да се превърнат в инструмент за управление. Тези, които се противопоставят на дълбоките властови мрежи, на олигархичните интереси и техните политически покровители са подложени на натиск, сплашване или лишаване от свобода.

Предложенията за свобода в замяна на лоялност към дискредитирани фигури – включително лица, санкционирани по Закона „Магнитски“ за корупция и злоупотреба с власт са симптом на по-дълбока криза. Изборът, пред който са изправени реформаторите в България днес е между мълчание и почтеност. Ние избрахме почтеност и приемаме последствията от този избор.

Въпреки тези обстоятелства ръководството на Европейския комитет на регионите показа вяра в демократичните институции като повери на българската делегация ролята на докладчик по стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион. Този акт на солидарност изпраща силно послание: Европа вижда отвъд стените на репресиите и истината, и почтеността не могат да бъдат заглушени.

Нашата вяра в справедливостта и във всички, които служат на закона с почтеност остава. Истината ще надделее и европейските принципи на справедливост и човешки права ще триумфират над манипулацията, и страха. Когато този ден дойде работата по изграждането на по-добра Варна и по-справедлива България ще продължи с обновена сила, и колективна воля.

Препотвърждавам ангажимента си към европейските ценности и към каузата на свободна и демократична България от килията си. Дори в ареста нашите усилия продължават да представляват гражданите на Варна и да допринасят за споделената визия на Европа за мир, просперитет и сътрудничество в Черноморския регион.

Към моите колеги и всички европейски граждани, които слушат днес: Моля, не отмествайте поглед. Това, което се случва в България засяга всички нас. Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа.

Вярваме в справедливостта. Вярваме в истината. И вярваме, че заедно Европа няма да позволи политическото лишаване от свобода да се върне на нейна земя.

Благодарим ви, че сте до жителите на Варна. Благодаря ви, че се застъпвате за демокрацията.

Благомир Коцев

Кмет на Варна, България

Докладчик на Европейския комитет на регионите


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 9 Отговор
    АХ ВИОЛЕТА ВИОЛЕТА
    ...ПЛАЧИ ДЕТЕ , БАЩА ТИ Е НЕВИНЕН

    18:45 14.10.2025

  • 2 честен ционист

    9 14 Отговор
    Европа не дава и 5 пари за тази руска губерния и местните отчислители Коцевци.

    Коментиран от #8

    18:47 14.10.2025

  • 3 грантоед

    9 4 Отговор
    Това Комитета на регионите някакво НПО ли е?

    18:49 14.10.2025

  • 4 Пловдив

    12 11 Отговор
    Браво на Благо! Респект!

    Коментиран от #6, #10

    18:49 14.10.2025

  • 5 Некой

    3 5 Отговор
    Я напомни на комитета, че вече си осъжда за схеми на запад. Или и западняците са подвластни на чичо ти бойко?

    18:52 14.10.2025

  • 6 Изденал

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пловдив":

    Пловдивски паветник.

    18:52 14.10.2025

  • 7 КиКи

    7 7 Отговор
    Неговата битка е наша битка!

    Коментиран от #12

    18:52 14.10.2025

  • 8 Страх я е

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Че ако я интересуват тези губернии, 5милиона руснаци ще тръгнат да търсят бащите си в България и след това ще залеят Европа.

    18:53 14.10.2025

  • 9 Демокрация ?

    7 3 Отговор
    Тероризация ! Позор !

    18:53 14.10.2025

  • 10 честен ционист

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "Пловдив":

    Това име Благомир фалшиво ли е, някак съчинено през годините на Демокрацията ми се струва? Има Благовест, Благой, дори Благо, ама Благомир ми е като Издислав.

    18:53 14.10.2025

  • 11 Промяна

    6 7 Отговор
    Демокрацията бил този Коцев Е нали сте шарлатаните и се смятате за недосегаеми

    18:54 14.10.2025

  • 12 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "КиКи":

    Пиши от свое име

    Коментиран от #13

    18:55 14.10.2025

  • 13 КиКи

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково

    Коментиран от #15, #27

    18:59 14.10.2025

  • 14 гост

    12 3 Отговор
    Най - малко съм почитател на ПП/ДБ! Но, това което правят прокуратурата и съдилищата на Двете Б и дебелото Д не е правено и в Германия преди 85 години!

    19:06 14.10.2025

  • 15 БКП демокрад

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "КиКи":

    Баща му Рубин е бивш агент на ДС

    19:10 14.10.2025

  • 16 българка

    6 6 Отговор
    За да стоиш твърдо на тази позиция, въпреки репресията, се иска голяма смелост и вярност на каузата за свобода и справедливост. А на тези, които се подиграват под горния текст, препоръчвам да се вгледат в себе си и да си направят самооценка, ако има за какво.

    Коментиран от #26

    19:11 14.10.2025

  • 17 Независим

    3 5 Отговор
    Свобода за Кицев, затвор за Борисов и Пеевски.

    19:16 14.10.2025

  • 18 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 4 Отговор
    Там да гний в зандана никакво пускане

    Коментиран от #19

    19:17 14.10.2025

  • 19 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Съвсем заприлича на Альоша Навальный този страдалец.

    19:28 14.10.2025

  • 20 ГЕРБ

    1 1 Отговор
    На бандитите мястото е в затвора

    Коментиран от #22

    19:33 14.10.2025

  • 21 Крайно време

    1 1 Отговор
    е Европейската комисия и Европейският парламент да се намесят. Когато мечката играе у съседите, прави си сметката.

    19:33 14.10.2025

  • 22 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "ГЕРБ":

    Ако беше така от ГЕРБ щеше да остане само ГЕРБ деца, защото закриха ТВУ-тата.

    19:34 14.10.2025

  • 23 Бойко

    0 1 Отговор
    Ооо смешко смешко

    19:34 14.10.2025

  • 24 665

    1 1 Отговор
    Татко Рубин , тоз демократичен крадец от ДС, също трябва да е при Благо!

    19:35 14.10.2025

  • 25 Виница

    0 1 Отговор
    Шопите ни откраднаха кмета , а сега и европейското по волейбол...

    19:35 14.10.2025

  • 26 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "българка":

    Репресия защото го разследват Е нали шарлатаните са над законите А когато ходят да тероризират български граждани заедно с наетите Хубавец Барек какво е Вече шарлатани и Пеевски ще управляват тук

    19:36 14.10.2025

  • 27 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "КиКи":

    Защото ти си казал нали Шарлатаните се смятат над законите и наистина са такива 5 години саботажи 5 години кпажби 5 години лъжи и то безнаказани

    19:37 14.10.2025

  • 28 Българин

    1 0 Отговор
    благо, за държавна измяна с по-малко от 25 календара няма да минеш. А има и по-разумни варианти. Така че, натискай си парцалките и се моли за пощада.

    19:39 14.10.2025

  • 29 Страх лозе пази

    2 0 Отговор
    Народа го е казал: "Страх лозе папи".
    Кмета на Варна усеща,че примката около врата му се затяга, и понеже Пп-ДБ видяха,че няма как да им се получи с натиск от улицата,решиха да се активизират в Европа.
    Това обаче едва ли ще повлияе на съда,който е независим.
    Време е кметовете да понесат своята отговорност и специално тези,които са крали и прибирали тлъсти комисионни.

    19:46 14.10.2025

