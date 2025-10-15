Новини
България »
Изборите в Пазарджик ще са тема и в Комисията за контрол над службите

Изборите в Пазарджик ще са тема и в Комисията за контрол над службите

15 Октомври, 2025 07:31 745 14

  • избори-
  • пазарджик

Депутатите ще изслушат председателя на Държавната агенция за национална сигурност и директора на териториалната дирекция на агенцията в Пазарджик

Изборите в Пазарджик ще са тема и в Комисията за контрол над службите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборите в община Пазарджик ще са тема и в Комисията за контрол над службите. Депутатите ще изслушат председателя на Държавната агенция за национална сигурност и директора на териториалната дирекция на агенцията в Пазарджик.

Те трябва да отговорят на въпроси относно появили се информации за купуване на гласове, търговия с влияние и фалшификация на изборни книжа.

В неделя по време на изборите в пазарджишкото село Огняново се стигна до напрежение, като граждани блокираха автомобили заради съмнение за търговия с гласове. Намеси се и полицията, стигна се до арести, но не заради купен вот.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    07:35 15.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    След изборите в Пазарджик Буци разбра,
    че Другаря"П" го мина с 200 ❗
    Вече нямало да прави кворум‼️

    07:36 15.10.2025

  • 3 В ПАЗАРДЖИК

    12 1 Отговор
    Не е имало избори. Имаше някаква пародия.

    07:39 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Приватизирани служби

    4 1 Отговор
    Купени с огромното увеличение на заплатите

    08:15 15.10.2025

  • 10 35 ГОДИНИ

    1 1 Отговор
    СТИГАТ!
    VRЕМЕТО Е НАШE!

    08:21 15.10.2025

  • 11 Шиши атлантика демократ си купува

    1 1 Отговор
    На воля ! Службите са му на каишка, честито на всички

    08:22 15.10.2025

  • 12 Ожесточена

    0 0 Отговор
    битка за ромската махала!

    08:23 15.10.2025

  • 13 ШИШИ им увеличи заплатките

    1 0 Отговор
    И сега действат но негови заповеди е външния дълг расти ли расте

    08:24 15.10.2025

  • 14 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    0 0 Отговор
    По Татово в бозаджийницата:
    - Една боза от 6 стотинки.
    - Бозата от 6 вече е 12.
    - Двойна ли е?
    - Не.
    - Значи има увеличение!
    - Другарко, у нас няма увеличение на цените! Ние не сме САЩ! Просто вече 6 стотинки са за бозата и 6 стотинки за братските развиващи се страни.
    - Оффф... Така може! Заповядайте 12 стотинки.
    - Ето ви ресто 6.
    - Е защо? Нали е 12?
    - Боза няма.

    08:28 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове