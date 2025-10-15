Изборите в Пазарджик ще са тема и в Комисията за контрол над службите

Изборите в община Пазарджик ще са тема и в Комисията за контрол над службите. Депутатите ще изслушат председателя на Държавната агенция за национална сигурност и директора на териториалната дирекция на агенцията в Пазарджик.
Те трябва да отговорят на въпроси относно появили се информации за купуване на гласове, търговия с влияние и фалшификация на изборни книжа.
В неделя по време на изборите в пазарджишкото село Огняново се стигна до напрежение, като граждани блокираха автомобили заради съмнение за търговия с гласове. Намеси се и полицията, стигна се до арести, но не заради купен вот.
1 оня с коня
07:35 15.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
че Другаря"П" го мина с 200 ❗
Вече нямало да прави кворум‼️
07:36 15.10.2025
3 В ПАЗАРДЖИК
07:39 15.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Приватизирани служби
08:15 15.10.2025
10 35 ГОДИНИ
VRЕМЕТО Е НАШE!
08:21 15.10.2025
11 Шиши атлантика демократ си купува
08:22 15.10.2025
12 Ожесточена
08:23 15.10.2025
13 ШИШИ им увеличи заплатките
08:24 15.10.2025
14 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
- Една боза от 6 стотинки.
- Бозата от 6 вече е 12.
- Двойна ли е?
- Не.
- Значи има увеличение!
- Другарко, у нас няма увеличение на цените! Ние не сме САЩ! Просто вече 6 стотинки са за бозата и 6 стотинки за братските развиващи се страни.
- Оффф... Така може! Заповядайте 12 стотинки.
- Ето ви ресто 6.
- Е защо? Нали е 12?
- Боза няма.
08:28 15.10.2025