Шофьорка блъсна 12-годишно дете в Харманли и избяга

15 Октомври, 2025 10:31 873 8

Инцидентът е станал на 14 октомври на улица "Ал. Константинов"

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

37-годишна шофьорка блъсна 12-годишно дете в Харманли и избяга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 14 октомври на улица "Ал. Константинов".

Водачката е ударила детето, но не е изчакала пристигането на униформените.

Момчето е прегледано и освободено. Спрямо нея е взето административно отношение.


  • 1 ФАКТ

    10 3 Отговор
    Ще избяга ами, нали е българка.

    Коментиран от #7

    10:33 15.10.2025

  • 2 Пич

    5 3 Отговор
    Добре де , никой на света не е застрахован от такова нещо ! Но защо ще бягаш , помогни с каквото можеш !

    10:34 15.10.2025

  • 3 българките

    1 4 Отговор
    са много женствени и одухотворени...

    Коментиран от #4

    10:36 15.10.2025

  • 4 Да бе

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "българките":

    Много одухват.

    10:38 15.10.2025

  • 5 ако беше коч дело насрочват

    2 2 Отговор
    а после кифлите плямпат за дискриминация

    Спрямо нея е взето административно отношение

    10:40 15.10.2025

  • 6 два журналистка си?

    5 0 Отговор
    "Момчето е прегледано и освободено. Спрямо нея е взето административно отношение."(c) - според момчето ли?

    10:41 15.10.2025

  • 7 Българка?!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    В Харманли?!

    10:54 15.10.2025

  • 8 Карлос Друсар

    2 5 Отговор
    И аз съм блъскал и съм бягал, не е болка за умиране. Детето няма място на пътното платно. Невинна е дамата.

    10:59 15.10.2025

