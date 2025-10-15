37-годишна шофьорка блъсна 12-годишно дете в Харманли и избяга, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 14 октомври на улица "Ал. Константинов".
Водачката е ударила детето, но не е изчакала пристигането на униформените.
Момчето е прегледано и освободено. Спрямо нея е взето административно отношение.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #7
10:33 15.10.2025
2 Пич
10:34 15.10.2025
3 българките
Коментиран от #4
10:36 15.10.2025
4 Да бе
До коментар #3 от "българките":Много одухват.
10:38 15.10.2025
5 ако беше коч дело насрочват
Спрямо нея е взето административно отношение
10:40 15.10.2025
6 два журналистка си?
10:41 15.10.2025
7 Българка?!
До коментар #1 от "ФАКТ":В Харманли?!
10:54 15.10.2025
8 Карлос Друсар
10:59 15.10.2025