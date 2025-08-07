Новини
Нов пожар пламна в Хасковско, ситуацията в Сакар не е овладяна все още

7 Август, 2025 21:08 569 12

Гори между селата Момино и Елена, в широколистна гора

Нов пожар пламна в Хасковско, ситуацията в Сакар не е овладяна все още - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

17 екипа на пожарната остават в Сакар. Пожарът там все още не е овладян. Над село Йерусалимово все още горят отделни огнища и заради тях пожарът не може да бъде обявен за локализиран.

Това обобщи бТВ.

Днес на обход там беше шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов. По негови думи това е най-големият активен пожар в момента на територията на страната.

„Основно усилията са да го запазим в тези граници, които са до момента, разбира се, се там, докъдето можем да достигнем с екипи, за да можем да го угасим, но все още не можем да кажем, че е изцяло овладян или локализиран“, каза главен комисар Джартов.

Още един пожар избухна на територията на област Хасково в късния следобед. Гори между селата Момино и Елена, в широколистна гора. Заради високите температури и силния на моменти вятър, огънят бързо се разпространи и достигна района на село Момино, съобщиха от Община Хасково.

Част от пожарникарите в Сакар бяха изпратени там. На терен за овладяване на пламъците работят 5 пожарни. Горят широколистна гора, сухи треви и храсти.

На място е заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев, който заедно с целия наличен състав на Общинско лесничейство Хасково и техника от „Екопрогрес“ подпомага противопожарни екипи в гасенето. Няма опасност за населението в селата Момино и Елена.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парашутиста гербаджия

    5 0 Отговор
    А по новините директора на пожарната Джарков каза, че пожарите са овладяни.

    Коментиран от #6

    21:17 07.08.2025

  • 2 тиквата

    1 0 Отговор
    нашите примати се учат да боравят с огън

    21:18 07.08.2025

  • 3 Тиквата да изпраща ескадрилите Ф- ки

    2 0 Отговор
    Да гасят ....ама може пожара да почака докато дойдат фърчилата през 2040 година !!!!!

    21:21 07.08.2025

  • 4 Банкята съм !

    3 0 Отговор
    Дреме на ГУЯ ....аз съм на хамака и си гледам кефа ....ще гори , ще гори ....колко ще изгори ....точно токова колкото сме предвидили със шиши ...!!!!!!

    21:25 07.08.2025

  • 5 Мда

    3 0 Отговор
    Палят ни, в болниците ни убиват, грабят ни, тровят ни с храната, продават дрога на децата ни, а ние спим!
    Народе събуди се, продават ни за да си спасят задниците !

    21:29 07.08.2025

  • 7 Ми то.....

    1 1 Отговор
    И герджийте казват , че цените на стоките падат и сме под 3% .....ама не е тъй като влезеш в магазина и погледнеш всичко е нагоре ....не надолу ...все едно си възбуден тинейджър !!!!!

    21:31 07.08.2025

  • 8 Тиквария

    1 0 Отговор
    Алчните герберасти не искат да спрат пожарите. Приеха закон за дране на шофьорите, но дървената мафия им е мила и няма да забранят износа.

    21:46 07.08.2025

  • 9 МИРО

    1 1 Отговор
    ЗА КАКВО СИ, РАДЕВ, ЗА КАКВО СИ ?!
    ЗА КАКВО СИ НИ КАЖИ !!!
    ХЕМ, БЪЛГАРИЯ ПРОДАДЕ,
    ХЕМ, ТИ, НИЩО НЕ СТОРИ !!!!

    Коментиран от #11, #12

    21:53 07.08.2025

  • 10 ниКой

    0 0 Отговор
    ...най-трудно изтрезняваме, когато не сме пили алкохол...в един хол...к жена красива ...като модел гол...

    21:57 07.08.2025

  • 12 Лелееее

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "МИРО":

    Каква глупост

    22:02 07.08.2025

