Нов пожар пламна в Хасковско, ситуацията в Сакар не е овладяна все още

17 екипа на пожарната остават в Сакар. Пожарът там все още не е овладян. Над село Йерусалимово все още горят отделни огнища и заради тях пожарът не може да бъде обявен за локализиран.
Това обобщи бТВ.
Днес на обход там беше шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов. По негови думи това е най-големият активен пожар в момента на територията на страната.
„Основно усилията са да го запазим в тези граници, които са до момента, разбира се, се там, докъдето можем да достигнем с екипи, за да можем да го угасим, но все още не можем да кажем, че е изцяло овладян или локализиран“, каза главен комисар Джартов.
Още един пожар избухна на територията на област Хасково в късния следобед. Гори между селата Момино и Елена, в широколистна гора. Заради високите температури и силния на моменти вятър, огънят бързо се разпространи и достигна района на село Момино, съобщиха от Община Хасково.
Част от пожарникарите в Сакар бяха изпратени там. На терен за овладяване на пламъците работят 5 пожарни. Горят широколистна гора, сухи треви и храсти.
На място е заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев, който заедно с целия наличен състав на Общинско лесничейство Хасково и техника от „Екопрогрес“ подпомага противопожарни екипи в гасенето. Няма опасност за населението в селата Момино и Елена.
