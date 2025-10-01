Новини
България »
Харманли ще надгражда компостиращата инсталация за биоразградими битови отпадъци

Харманли ще надгражда компостиращата инсталация за биоразградими битови отпадъци

1 Октомври, 2025 08:02 356

  • отпадъци-
  • околна среда-
  • харманли-
  • мосв-
  • биоразградими битови отпадъци

По проекта ще бъдат закупени съдове за разделно за събиране на битови биоразградими хранителни отпадъци и специализирани съоръжения и техника за тяхното транспортиране

Харманли ще надгражда компостиращата инсталация за биоразградими битови отпадъци - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Настоящият проект предвижда увеличаване капацитета на съществуваща компостираща инсталация, разположена на територията на община Харманли, местност „Бешката“, с 930 тона годишно.

По проекта ще бъдат закупени съдове за разделно събиране на битови биоразградими хранителни отпадъци и специализирани съоръжения и техника за тяхното транспортиране.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране, както и за цялостното намаляване на количествата депонирани битови отпадъци в страната.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 30 месеца.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове