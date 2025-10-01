Харманли ще надгражда компостиращата инсталация за биоразградими битови отпадъци

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Настоящият проект предвижда увеличаване капацитета на съществуваща компостираща инсталация, разположена на територията на община Харманли, местност „Бешката“, с 930 тона годишно.

По проекта ще бъдат закупени съдове за разделно събиране на битови биоразградими хранителни отпадъци и специализирани съоръжения и техника за тяхното транспортиране.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране, както и за цялостното намаляване на количествата депонирани битови отпадъци в страната.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 30 месеца.