Георг Георгиев от Перник: Без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство

Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.
По думите на министъра без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет. Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл, добави още той.
, каза още Георгиев.
Той посочи още, че докато кабинетът „Желязков“ се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си. Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб, добави Георгиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:50 15.10.2025
2 Както
16:52 15.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
После СъДъСъ и те така....❗
Ама сега са декоративни групи❗
16:55 15.10.2025
4 Стефко
16:55 15.10.2025
5 50/50
16:57 15.10.2025
6 Гейорг
16:58 15.10.2025
7 Гражданин
16:58 15.10.2025
8 Тома
17:00 15.10.2025
9 Нещастник
И тебе ще тетгази мечка.
17:01 15.10.2025
10 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
МакедониооооО
17:04 15.10.2025
11 404
17:05 15.10.2025
12 Това
17:05 15.10.2025
13 Реалност
Може:
- Без Борисов да е премиер. Всъщност именно тогава ни приеха в Шенген и Еврозоната.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
17:06 15.10.2025
14 1-20
17:06 15.10.2025
15 от Перник
17:08 15.10.2025
16 За година и 7 месеца без ГЕРБ
- Нарастване на БВП;
- Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
- Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което дава надежди да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към края на 2024 г.;
- Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
- За еврозоната има добри новини от ключови представители на ЕС. В официални документи страната се окуражава по пътя ѝ към еврозоната. Ако правителството не беше паднало, можеше вече да имаме и споменаване на членство от 2025 г. в официална комуникация на ЕС;
- Страната влезе в Шенген и има сериозни основания да се смята, че до края на годината ограниченията върху сухопътните граници ще бъдат вдигнати;
- Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
- Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
- Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.
17:09 15.10.2025
17 Град Симитли
.... Ето кои айдучаги са подпалили "СтоманаИндъстриз",
докато са брали железо!
17:10 15.10.2025
18 горски
17:10 15.10.2025
19 На Вашия широк гръб
17:12 15.10.2025
20 Боруна Лом
17:12 15.10.2025
21 Гост
17:12 15.10.2025
22 Кой ви каза че
17:13 15.10.2025
23 Венета Борисова
17:15 15.10.2025
24 24 човека
17:15 15.10.2025
25 Това е
17:15 15.10.2025
26 Хайде бе
17:19 15.10.2025
27 менда
17:19 15.10.2025
28 Бегай!
17:19 15.10.2025
29 кабинетът „дЖилезку“
17:19 15.10.2025
30 По конституция парламента е съставен от
Който не е в парламента всяка сутрин нарушава конституцията на Република България
Конституция на Република България
Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители.
17:22 15.10.2025