Георг Георгиев от Перник: Без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство

Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.

По думите на министъра без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет. Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл, добави още той.

, каза още Георгиев.

Той посочи още, че докато кабинетът „Желязков“ се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си. Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб, добави Георгиев.