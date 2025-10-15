Новини
Георг Георгиев от Перник: Без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство

15 Октомври, 2025 16:49

Всички, които се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки политически сектор, посочи външният министър

Георг Георгиев от Перник: Без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.

По думите на министъра без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет. Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл, добави още той.

Той посочи още, че докато кабинетът „Желязков“ се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си. Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб, добави Георгиев.


  • 1 честен ционист

    5 15 Отговор
    Мнозинството сме с Момчето.

    16:50 15.10.2025

  • 2 Както

    20 1 Отговор
    може без герб , така може и без теб ! Чудесно даже !

    16:52 15.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор
    Те и БъКъПъ си мислеха, че няма кой да ги събори ❗
    После СъДъСъ и те така....❗
    Ама сега са декоративни групи❗

    16:55 15.10.2025

  • 4 Стефко

    12 1 Отговор
    Това младо и образовано момче нека говори истини и защо се срина държавността. Добре би било да потърси причините първо в техните партийни действия, след това да гледа и анализира други партии. Успех.

    16:55 15.10.2025

  • 5 50/50

    6 5 Отговор
    Без Георг външната ви политика е не възможна!

    16:57 15.10.2025

  • 6 Гейорг

    10 0 Отговор
    Без продажни задници, няма да има и гей движение.

    16:58 15.10.2025

  • 7 Гражданин

    11 1 Отговор
    С ГРАБ стигнахме дъното на блатото ,и сега копане под тинята.

    16:58 15.10.2025

  • 8 Тома

    7 0 Отговор
    Както на софияпрайд герги.Там е мнозинството

    17:00 15.10.2025

  • 9 Нещастник

    9 1 Отговор
    Ти си за едно дърво! Как може да поемаш пост, от който нищо не вдяваш?
    И тебе ще тетгази мечка.

    17:01 15.10.2025

  • 10 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    2 1 Отговор
    Ми то имаше вече, но слаФчо предпочете да подкрепи Таки, който си искаше митницата обратно под негов контрол, а и Кирчо му беше спрял 2 млрд. причини да подкрепя Правителството.
    МакедониооооО

    17:04 15.10.2025

  • 11 404

    7 1 Отговор
    Тоя НЕ българин кви ги бращолеви

    17:05 15.10.2025

  • 12 Това

    10 1 Отговор
    защо го пускате на международни срещи ? Навсякъде резили където отиде , пълнен срам ! Това ли е лицето на страната , представляващо я в международен план ? Че и "полиглот" като оня , чиято престъпна ръка целува !

    17:05 15.10.2025

  • 13 Реалност

    2 3 Отговор
    Ето, че България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер. Всъщност именно тогава ни приеха в Шенген и Еврозоната.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.

    17:06 15.10.2025

  • 14 1-20

    4 1 Отговор
    Малко е целувал ръката на Тиквата. Изглежда вече има мерак да го целува и на друго място.

    17:06 15.10.2025

  • 15 от Перник

    0 0 Отговор
    Естествено.....

    17:08 15.10.2025

  • 16 За година и 7 месеца без ГЕРБ

    2 1 Отговор
    - Нарастване на доходите и средната заплата. По паритет на покупателна способност на разполагаемите доходи България почти настига държави като Унгария, Словакия, Румъния;
    - Нарастване на БВП;
    - Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
    - Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което дава надежди да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към края на 2024 г.;
    - Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
    - За еврозоната има добри новини от ключови представители на ЕС. В официални документи страната се окуражава по пътя ѝ към еврозоната. Ако правителството не беше паднало, можеше вече да имаме и споменаване на членство от 2025 г. в официална комуникация на ЕС;
    - Страната влезе в Шенген и има сериозни основания да се смята, че до края на годината ограниченията върху сухопътните граници ще бъдат вдигнати;
    - Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
    - Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
    - Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
    Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.

    17:09 15.10.2025

  • 17 Град Симитли

    2 1 Отговор
    ".... министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ..."
    .... Ето кои айдучаги са подпалили "СтоманаИндъстриз",
    докато са брали железо!

    17:10 15.10.2025

  • 18 горски

    3 1 Отговор
    Преди целуваше ръката на дебила от Банкя се му целува чудото спаружено. И тоя Чекииджиа се прави на разбирач. Бая охранен тоз министър. От заплатата ли се храни, или от далавери с поръчки? Този почва да се освинва полека лека. 15г и ще е като останалите шопари в парламента. Прякора " Гошо тъпото " никога няма да умре ! Винаги ще се намери някой Георг който дръзновено да застане зад него. Тълкувания от някакъв си нищожник , който не трябва да сее обажда за каквото и да било , а що резили сътвори на международен мащаб , скандал и резил.

    17:10 15.10.2025

  • 19 На Вашия широк гръб

    5 1 Отговор
    Аз му викам задник па не знам вие как му викате там у Перник

    17:12 15.10.2025

  • 20 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ЕВРО. ГЕЙЗЕР БРАДЯСАЛ!ПУУУУ

    17:12 15.10.2025

  • 21 Гост

    4 1 Отговор
    То и без тебе не може да има гей парад

    17:12 15.10.2025

  • 22 Кой ви каза че

    6 0 Отговор
    без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет ? А? Може, може и още как може

    17:13 15.10.2025

  • 23 Венета Борисова

    0 0 Отговор
    Ходи да целуваш на Пеевски...... за да те остави в политиката.

    17:15 15.10.2025

  • 24 24 човека

    2 0 Отговор
    в Перник бяха тези на които им викат "събрание на актива на ГЕРБ" ...... 24 човека !

    17:15 15.10.2025

  • 25 Това е

    0 0 Отговор
    Това гнусно същество ако се роди втори път няма да се отчува.

    17:15 15.10.2025

  • 26 Хайде бе

    0 0 Отговор
    Докато не реши ДП да ви приключи по места и да си направите по една снимка пред Герб-а

    17:19 15.10.2025

  • 27 менда

    0 0 Отговор
    к@пута ,с шарените чорапки ,кой сега е-ве жена му ,че тоя дава повече от нея

    17:19 15.10.2025

  • 28 Бегай!

    1 0 Отговор
    Знаем го Тиквата, прави се на обиден за да му целуват задните части!

    17:19 15.10.2025

  • 29 кабинетът „дЖилезку“

    1 0 Отговор
    Е ПРОСТО ПАРОДИЕН и не знам как се бил опитвал да изкара държавността на преден план но е абсурдно че хората още го търпят ....Криза след криза създава във всички възможни области

    17:19 15.10.2025

  • 30 По конституция парламента е съставен от

    1 0 Отговор
    240 депутати
    Който не е в парламента всяка сутрин нарушава конституцията на Република България

    Конституция на Република България
    Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители.

    17:22 15.10.2025

