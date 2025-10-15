Екип на РИОСВ – София следи ситуацията с възникналия пожар в „Стомана индъстри“ – Перник

След сигнал за възникнал пожар на територията на „Стомана индъстри“ в град Перник, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) изпрати екип на място.

Целта на екипа е да извърши подробен оглед на района и да оцени въздействието на инцидента върху околната среда. За да се осигури бърза и точна оценка на ситуацията, на място ще бъде извършено изследване на качеството на атмосферния въздух.

Резултатите от направените анализи ще бъдат оповестени публично веднага след като бъдат получени.