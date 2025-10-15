Новини
Димитър Ганев: Можем да говорим за първата по-сериозна правителствена криза от началото на мандата

15 Октомври, 2025 21:33 471 7

Има три опции - най-малко вероятната са избори веднага, а най-вероятната – кадрови промени, коментира социологът

Димитър Ганев: Можем да говорим за първата по-сериозна правителствена криза от началото на мандата - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Можем да говорим за първата по-сериозна правителствена криза от началото на мандата“, каза в „Лице в лице“ социологът Димитър Ганев след изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов вчера.

Той вижда три опции. Според него най-малко вероятната е да се отиде на нови избори веднага.

„Това ми се струва твърде малко вероятно, защото не мисля, че някой от играчите, включително и ГЕРБ, има интерес от предсрочни парламентарни избори. Това, че електоралната картина в момента е такава, не означава, че няма риск на полето да навлезе нов играч. Дават се достатъчно ясни задавки от президента Радев“, коментира Ганев.

Според него той ще размести електоралната картина.

„Втората опция, която е малко по-вероятна, но също ми се струва не чак толкова, е свързана с това да има сериозна трансформация в конфигурацията. А именно да се сменят доста лица в кабинета, да се върви към ново споразумение, към ресори, промяна в ресори и т.н.“, на мнение е социологът.

Според него една много сериозна трансформация в конфигурацията е много трудно усилие, особено предвид факта, че парламентарното мнозинство е сложно – съставено е от четири субекта.

Според Димитър Ганев третата и най-вероятна опция е правителствената криза да бъде решена с няколко кадрови промени - да бъдат сменени няколко министри.

„Не може това дълго изявление на Борисов и това напрежение в момента да мине просто с някакви козметични промени. Смятам, че по-скоро ще има промени в кадровия състав на Министерския съвет“, на мнение е социологът.

„Със сигурност влизаме в трудна за правителството ситуация“, обобщи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 3 Да,бе

    2 0 Отговор
    Къф мандат,Ганев...Туй са хрониките на тулупий,кражби,кражби и накрая пладнешки обир...Иначе е като мъжете,ама сам със себе си.

    21:43 15.10.2025

  • 4 СЪС СТАРИ

    0 0 Отговор
    КУ ВИ НОВ БА Р ДАК НЕ СЕ ПРАВИ.
    ТРЯБВАТ НОВИ СМЕЛИ И НЕКОРУМПИРАНИ ХОРА.

    21:43 15.10.2025

  • 5 12340

    0 0 Отговор
    Мисирка!
    Най-обикновена мисирка, само че, плешива като ХХХ!

    21:47 15.10.2025

  • 6 🎃🤷🏿‍♂️🐷

    0 1 Отговор
    Бойко не смее да гъкне, че 🐷ще извади компроматите.

    21:53 15.10.2025

  • 7 ПОДКРЕПЯМ

    1 0 Отговор
    ОСТАВКА И РЕФЕРЕНДУМ!!!
    НАСИЛСТВЕНОТО НИ НАТИКВАНЕ В ЕВРОЗОНАТА Е НЕЗАКОННО!!

    22:00 15.10.2025

