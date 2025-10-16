Времето днес, прогноза за четвъртък, 16 октомври: Облачно, валежи на югоизток и в планините

Сутринта на много места ще се образуват мъгли, предаде БНТ.

Минимални температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – 4°, на морския бряг - около 11°, а максималните - между 14° и 19°, в София - около 15°, по Черноморието - от 16° до 18°.

През деня ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превалява на места в югоизточните и планинските части от страната. Ще духа слаб, в Източна България и на морския бряг - до умерен източен вятър.

И по Черноморието ще преобладава облачно време. Температурата на морската вода е 18° - 19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна, а на места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части - от запад. Максималната температури по най-високите върхове ще са от минус 1 на Мусала до около плюс 1 на Черни връх.