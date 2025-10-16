Новини
Времето днес, прогноза за четвъртък, 16 октомври: Облачно, валежи на югоизток и в планините

16 Октомври, 2025 05:21

Максималните температури ще са между 14° и 19°, в София - около 15°

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сутринта на много места ще се образуват мъгли, предаде БНТ.

Минимални температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – 4°, на морския бряг - около 11°, а максималните - между 14° и 19°, в София - около 15°, по Черноморието - от 16° до 18°.

През деня ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превалява на места в югоизточните и планинските части от страната. Ще духа слаб, в Източна България и на морския бряг - до умерен източен вятър.

И по Черноморието ще преобладава облачно време. Температурата на морската вода е 18° - 19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна, а на места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части - от запад. Максималната температури по най-високите върхове ще са от минус 1 на Мусала до около плюс 1 на Черни връх.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #3

    06:41 16.10.2025

  • 2 хаберих

    0 0 Отговор
    Когато мъж заспи с лице в салатата - това е свинщина. Когато жена заспи така - това било маска за лице!

    06:44 16.10.2025

  • 3 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    67 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ношки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме наебете....,!

    07:10 16.10.2025

