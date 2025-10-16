Генерал-майор Николай Русев: Чакаме пълното оборудване, за да използваме F-16 за дежурства

Българските изтребители F-16 Block 70 ще започнат да охраняват въздушното пространство на страната, когато пилотите са напълно подготвени и пристигне цялото необходимо оборудване по договора от 2019 година. Това заяви командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев в интервю за БТА по повод празника на авиацията и ВВС, който се отбелязва днес – 16 октомври.
"Включването на изтребителите F-16 в охраната на въздушното пространство не зависи изцяло от нас. Това ще се случи, когато получим всичко необходимо по договора, подписан през 2019 година, и когато пилотите ни са готови да поемат дежурството," обясни генерал-майор Русев. Той уточни, че докато не пристигне цялото оборудване, не може да гарантира точна дата за започване на бойните дежурства с F-16.
До момента България е получила четири самолета F-16 Block 70 – два двуместни и два едноместни. Командирът на ВВС очаква в близко време да бъдат доставени още два, а до края на годината общо осем самолета. Така първият договор за доставка ще бъде изпълнен изцяло до края на 2025 година.
От четирите вече пристигнали самолета само един е официално приет. Останалите два са в процес на приемане, който включва и задължително летателно изпитване с поне по един полет на всеки самолет.
България разполага със шест пилоти, обучени да летят на F-16, но само двама от тях могат да управляват българския вариант на самолета – F-16 Block 70. Останалите четирима са летяли в САЩ на по-стар вариант на изтребителя и се нуждаят от допълнителни полети на учебно-бойните двуместни машини, за да се приучат към особеностите на новия модел.
Най-голям е недостигът на офицери във Военновъздушните сили – около 20 процента, сподели генерал-майор Русев. Въпреки това, желанието на младите хора да служат в армията нараства, особено след подобряването на заплащането. От началото на тази година военните заплати се изчисляват въз основа на средната работна заплата за страната.
"Войнишката професия изглежда доста атрактивна, но в същото време много хора, които не преценяват реално собствените си възможности, кандидатстват за кадрови войници и биват късани на приемните изпити. Имаме стандарти, които смятаме да поддържаме, и по никакъв начин няма да допуснем снижаване на критериите за прием," категоричен е командирът на ВВС.
Генерал-майор Русев заяви категорично, че през последната година не е имало нарушения на въздушното пространство на България. Имало е загуба на радиовръзка с цивилни самолети, летящи във въздушното пространство на страната, но във всички случаи връзката е била възстановявана или самолетът е бил прехващан от български изтребители и е напускал територията без проблеми.
В началото на октомври командирът на ВВС участва в ежегодната среща на командирите на военновъздушните сили на страните членки на НАТО. Там беше обсъдена цялостната система за командване и управление, правилата за действие при нарушаване на въздушното пространство от безпилотни летателни апарати и мерките за улесняване на презграничните операции.
"Това е сериозен проблем и в момента се правят анализи. Няма изградена система, която да защитава на 100 процента от бойни дронове," каза генерал-майор Русев. Той уточни, че за комерсиалните дронове има фирми, които разработват защитни системи, но това не решава проблема с военните безпилотни апарати.
България разполага със зенитно-ракетни комплекси, изтребителна авиация и вертолетна авиация, която се оборудва за борба с дронове. "Въпросът е дали ще отговорим по адекватен начин, тъй като едно е да изстреляш ракета за милион и половина долара срещу дрон, който струва две-три хиляди долара," обясни командирът на ВВС. В системата на НАТО се работи активно по този въпрос и скоро се очаква да бъде намерен балансът.
ВВС разполагат с вертолети Ми-17 и Cougar, оборудвани с техника за гасене на пожари. Вече има и подготвени екипажи, които могат да използват система за гасене на пожари на борда на самолета Spartan. Тя може да се използва с определени ограничения – трябва да се спазват точни скорости на самолета и контейнерите с вода да се спускат от строго определени височини.
"За догодина ще увеличим броя на вертолетите, които могат да участват в гасенето на пожари. Надявам се догодина поне осем вертолета да могат да участват," допълни генерал-майор Русев.
На 16 октомври се отбелязва годишнината от първия в историята на българската авиация и в Европа полет на самолет с разузнавателна цел в реални бойни условия. През 1912 година по време на Балканската война пилотът поручик Радул Милков и наблюдателят поручик Продан Таракчиев летят със своя "Албатрос" над Одринската крепост, разузнават разположението на резервите и успяват да хвърлят две ръчни гранати над гара Караагач. Това е и първото бомбардиране от въздуха над Стария континент в истинска фронтова обстановка.
Днес в 09:00 часа на паметника на летеца в София бяха поднесени венци и цветя, а от 10:30 часа в Централния военен клуб започна официалното честване с награждаване на личен състав и концерт на Представителния духов оркестър на ВВС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #9
08:11 16.10.2025
2 АГАТ а Кристи
08:12 16.10.2025
3 Гост
08:12 16.10.2025
4 Фен
Коментиран от #17
08:13 16.10.2025
5 Новичок
08:14 16.10.2025
6 Мишел
08:16 16.10.2025
7 Въпросче
Коментиран от #21
08:16 16.10.2025
8 Продължаваме дъното
08:20 16.10.2025
9 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "Пич":А, авантюристи, които да се опитат да го подкарат има ли?😂
Коментиран от #22
08:21 16.10.2025
10 Перо
08:22 16.10.2025
11 факуса
08:23 16.10.2025
12 Ивелин Михайлов
08:24 16.10.2025
13 браво на подписалите договора
08:24 16.10.2025
14 Липсва
08:24 16.10.2025
15 МП4
08:25 16.10.2025
16 Некой си
Само на мен ли ми се губи един самолет?
Коментиран от #40
08:25 16.10.2025
17 факуса
До коментар #4 от "Фен":по добре на въртележка за луна парк да ги сложат поне децата да им се радват,а и ще сме първи с най скъпата такава в света и тулупа да и среже лентата както обича с ято мисирки наоколо,тъкмо и егото ще си начеше покрай пазарджишкото падение
08:26 16.10.2025
18 Калоян
Вижте опашката на този,около кръгчето как си личи...
08:28 16.10.2025
19 Госあ
08:28 16.10.2025
20 Да,да
08:28 16.10.2025
21 1234
До коментар #7 от "Въпросче":лъжите няма как да са обективни,самолетите ако са в ред поне единя може се ползва за тренировъчни полети ама не сме го видели,така,че пак лъжи
08:29 16.10.2025
22 Пич
До коментар #9 от "Хахахаха😂😂😂😂":Ма тия са военни бе...!!! Връзват един , набутват го в самолета и да се оправя. Няма нужда да е развързан , защото и самолета не фърчи !!!
08:31 16.10.2025
23 Госあ
08:31 16.10.2025
24 Р Г В
Като кацнаха самолетите в родината ,се оказа че само двама авиатори са обучени да ги пилотират а вероятно другите четирима ще насочват при полет колегите си по ориентири на земята при ниска облачност..А като долетят другите изтребители вероятно министъра ще наема пилоти от Бангладеш срещу 500 щ.д. заплата. И това ако не е позор, здраве му кажи.
08:31 16.10.2025
25 Нашта работа е
Коментиран от #26
08:32 16.10.2025
26 Всъщност
До коментар #25 от "Нашта работа е":Нашта работа е "овце , дето хранят продажби атлантически политици " . Как може за F18 да се плати 20 (двадесет) Пъти по висока цена от тази за аналозите му Миг 29 , които нашите евроатлантици явно умишлено не изпратиха на задължителни в Русия ❓
Коментиран от #30
08:39 16.10.2025
27 ВВСар
- $ОЦИАЛНА Д€ЙНО$Т-ДАВА НА НАШИТ€ ХОРА И НА КУЦО И $АКАТО ПР€ХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА;
- БИЗН€$ Д€НО$Т: КОМИ$ИОНИ ЗА "политицит€" И Лоби$тит€.
"Графа"(БЕЗ ЗРВ ПРИКРИТИЕ С 3-4 МиГ-29) -НАЙ-$КЪПИЯТ авио-любит€л$ки клуб в $В€ТА!
Коментиран от #28
08:41 16.10.2025
28 ВВСар
До коментар #27 от "ВВСар":ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
08:41 16.10.2025
29 Тъп евроатлантически натовец
Коментиран от #32
08:43 16.10.2025
30 Всъщност
До коментар #26 от "Всъщност":Миг 29 , които нашите евроатлантици явно умишлено не изпратиха (вече 20 години ❗) на задължителни ремонти на двигатели самолет в Русия ❓
08:43 16.10.2025
31 име
08:43 16.10.2025
32 име
До коментар #29 от "Тъп евроатлантически натовец":И продължаваме да чакаме за части. Ами, ако е война и ни трябват части от краварите за ремонт? Направо ги отписваме тия самолети. С тях и без тях, даже афганистанските козари с калашниците да ни нападнат, пак ще ни бъхтят.
Коментиран от #34
08:46 16.10.2025
33 Боко БорисоФ
– два новоСтари двуместни и два Стари едноместни,
от които само един може да излети!
08:47 16.10.2025
34 Дали
До коментар #32 от "име":Запряна ще вдигне Ф - ката ?
08:53 16.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ако
08:55 16.10.2025
37 Ротация на мненията
Тоест никога. И за какво са ни Ф16 като имама\е само ракетите им са само по 8.
08:56 16.10.2025
38 Толкова
08:59 16.10.2025
39 Симо
09:00 16.10.2025
40 Ами на него
До коментар #16 от "Некой си":Само документите са му пристигнали сигурно
09:02 16.10.2025
41 5555
09:07 16.10.2025
42 Бандера
09:10 16.10.2025