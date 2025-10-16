Новини
Генерал-майор Николай Русев: Чакаме пълното оборудване, за да използваме F-16 за дежурства

16 Октомври, 2025 08:09 1 097 42

До момента България е получила четири самолета F-16 Block 70 – два двуместни и два едноместни

Генерал-майор Николай Русев: Чакаме пълното оборудване, за да използваме F-16 за дежурства - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българските изтребители F-16 Block 70 ще започнат да охраняват въздушното пространство на страната, когато пилотите са напълно подготвени и пристигне цялото необходимо оборудване по договора от 2019 година. Това заяви командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев в интервю за БТА по повод празника на авиацията и ВВС, който се отбелязва днес – 16 октомври.

"Включването на изтребителите F-16 в охраната на въздушното пространство не зависи изцяло от нас. Това ще се случи, когато получим всичко необходимо по договора, подписан през 2019 година, и когато пилотите ни са готови да поемат дежурството," обясни генерал-майор Русев. Той уточни, че докато не пристигне цялото оборудване, не може да гарантира точна дата за започване на бойните дежурства с F-16.

До момента България е получила четири самолета F-16 Block 70 – два двуместни и два едноместни. Командирът на ВВС очаква в близко време да бъдат доставени още два, а до края на годината общо осем самолета. Така първият договор за доставка ще бъде изпълнен изцяло до края на 2025 година.

От четирите вече пристигнали самолета само един е официално приет. Останалите два са в процес на приемане, който включва и задължително летателно изпитване с поне по един полет на всеки самолет.

България разполага със шест пилоти, обучени да летят на F-16, но само двама от тях могат да управляват българския вариант на самолета – F-16 Block 70. Останалите четирима са летяли в САЩ на по-стар вариант на изтребителя и се нуждаят от допълнителни полети на учебно-бойните двуместни машини, за да се приучат към особеностите на новия модел.

Най-голям е недостигът на офицери във Военновъздушните сили – около 20 процента, сподели генерал-майор Русев. Въпреки това, желанието на младите хора да служат в армията нараства, особено след подобряването на заплащането. От началото на тази година военните заплати се изчисляват въз основа на средната работна заплата за страната.

"Войнишката професия изглежда доста атрактивна, но в същото време много хора, които не преценяват реално собствените си възможности, кандидатстват за кадрови войници и биват късани на приемните изпити. Имаме стандарти, които смятаме да поддържаме, и по никакъв начин няма да допуснем снижаване на критериите за прием," категоричен е командирът на ВВС.

Генерал-майор Русев заяви категорично, че през последната година не е имало нарушения на въздушното пространство на България. Имало е загуба на радиовръзка с цивилни самолети, летящи във въздушното пространство на страната, но във всички случаи връзката е била възстановявана или самолетът е бил прехващан от български изтребители и е напускал територията без проблеми.

В началото на октомври командирът на ВВС участва в ежегодната среща на командирите на военновъздушните сили на страните членки на НАТО. Там беше обсъдена цялостната система за командване и управление, правилата за действие при нарушаване на въздушното пространство от безпилотни летателни апарати и мерките за улесняване на презграничните операции.

"Това е сериозен проблем и в момента се правят анализи. Няма изградена система, която да защитава на 100 процента от бойни дронове," каза генерал-майор Русев. Той уточни, че за комерсиалните дронове има фирми, които разработват защитни системи, но това не решава проблема с военните безпилотни апарати.

България разполага със зенитно-ракетни комплекси, изтребителна авиация и вертолетна авиация, която се оборудва за борба с дронове. "Въпросът е дали ще отговорим по адекватен начин, тъй като едно е да изстреляш ракета за милион и половина долара срещу дрон, който струва две-три хиляди долара," обясни командирът на ВВС. В системата на НАТО се работи активно по този въпрос и скоро се очаква да бъде намерен балансът.

ВВС разполагат с вертолети Ми-17 и Cougar, оборудвани с техника за гасене на пожари. Вече има и подготвени екипажи, които могат да използват система за гасене на пожари на борда на самолета Spartan. Тя може да се използва с определени ограничения – трябва да се спазват точни скорости на самолета и контейнерите с вода да се спускат от строго определени височини.

"За догодина ще увеличим броя на вертолетите, които могат да участват в гасенето на пожари. Надявам се догодина поне осем вертолета да могат да участват," допълни генерал-майор Русев.

На 16 октомври се отбелязва годишнината от първия в историята на българската авиация и в Европа полет на самолет с разузнавателна цел в реални бойни условия. През 1912 година по време на Балканската война пилотът поручик Радул Милков и наблюдателят поручик Продан Таракчиев летят със своя "Албатрос" над Одринската крепост, разузнават разположението на резервите и успяват да хвърлят две ръчни гранати над гара Караагач. Това е и първото бомбардиране от въздуха над Стария континент в истинска фронтова обстановка.

Днес в 09:00 часа на паметника на летеца в София бяха поднесени венци и цветя, а от 10:30 часа в Централния военен клуб започна официалното честване с награждаване на личен състав и концерт на Представителния духов оркестър на ВВС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    40 4 Отговор
    Пълното оборудване - манивела , ластик за изстрелване , и цигани дърпачи на щат !!!

    Коментиран от #9

    08:11 16.10.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    35 2 Отговор
    Габрово - "Хумор, сатира и забава"...

    08:12 16.10.2025

  • 3 Гост

    31 2 Отговор
    То, оквен да се засмееш и после да им теглиш една, какво друго да кажеш!

    08:12 16.10.2025

  • 4 Фен

    29 2 Отговор
    Те докато дойдат, и вече са за музея. Или може да ги натрупаме един върху друг, за основа на стената срещу дронове?🤔

    Коментиран от #17

    08:13 16.10.2025

  • 5 Новичок

    16 2 Отговор
    Ще има и оборудване,ама друг път.Пфу...6ляд.

    08:14 16.10.2025

  • 6 Мишел

    20 2 Отговор
    Май са ни изпратили един от тези, които ще се ползват за резервни части.

    08:16 16.10.2025

  • 7 Въпросче

    13 0 Отговор
    Защо досега мънкаха и не излязоха с подобен пълен преглед на положението ? Добра и обективна статия . Може да се направят доста изводи .

    Коментиран от #21

    08:16 16.10.2025

  • 8 Продължаваме дъното

    18 2 Отговор
    С големи заплати , а десет лицеви опори не могат да направят!

    08:20 16.10.2025

  • 9 Хахахаха😂😂😂😂

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А, авантюристи, които да се опитат да го подкарат има ли?😂

    Коментиран от #22

    08:21 16.10.2025

  • 10 Перо

    17 0 Отговор
    В най-развитите страни вече произвеждат 6-то поколение изтребители, ние ще въвеждаме на въоръжение 4-то поколение, след 3-4 г.! Трудностите с военнотехническото, инфраструктурно и кадрово обезпечаване и включените за това средства и време се предвиждат предварително още на ниво преговори и се търсят възможности и оценка на офертата! А сега всеки ден ни се сервира нещо ново за изпълнение и плащане, по чужди програми и плащане! Някой дава ли си сметка как се изкарват тези постъпления в бюджета??? Кои са били лицата в комисията за поръчката и търсена ли им е отговорност за престъпната дейност от некадърност, корупция или зависимост? Да не говорим, че вече имаме нова военнотехническа обстановка и дронове, което значително намалява отбранителния ефект от изтребителите!

    08:22 16.10.2025

  • 11 факуса

    11 0 Отговор
    и как сте пропуснали да покажете тез пробни задължителни при приемането полети кат за най дребното нещо тичат мисирки покрай вас да ви снимат,лъжеш ама нема кой да ти вярва,и кво пречи да се упражнват и без пълен пакет оборудване освен ПРОБЛЕМИ с самолетите и явно с всички,оставка продажници

    08:23 16.10.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    15 0 Отговор
    Аха значи 6 години чакахме самолети, сега още толкова и за оборудване 😆

    08:24 16.10.2025

  • 13 браво на подписалите договора

    19 1 Отговор
    Ако и в Украйна приемаха така техните дарени самолети, Русия щеше да ги смачкала до сега! А нашите са ПЛАТЕНИ преди 6 години, и то на двойни цени! Сега се оказва, че нямаме пилоти, нямаме и оборудване?!

    08:24 16.10.2025

  • 14 Липсва

    4 1 Отговор
    още доокомплектовка за да може да лети. Иначе фалкона не е лош самолет. Доказан във времето ветеран от 1973г.

    08:24 16.10.2025

  • 15 МП4

    11 0 Отговор
    Комиците , new season 17 😁😁😁😁😁

    08:25 16.10.2025

  • 16 Некой си

    13 0 Отговор
    Препрочитам определен пасаж вече 5 пъти: "От четирите вече пристигнали самолета само един е официално приет. Останалите два са в процес на приемане..."
    Само на мен ли ми се губи един самолет?

    Коментиран от #40

    08:25 16.10.2025

  • 17 факуса

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    по добре на въртележка за луна парк да ги сложат поне децата да им се радват,а и ще сме първи с най скъпата такава в света и тулупа да и среже лентата както обича с ято мисирки наоколо,тъкмо и егото ще си начеше покрай пазарджишкото падение

    08:26 16.10.2025

  • 18 Калоян

    9 0 Отговор
    Чакат нови четки и прясна боя за пребоядисване , че старите оставят следи от пребоядисването.
    Вижте опашката на този,около кръгчето как си личи...

    08:28 16.10.2025

  • 19 Госあ

    5 0 Отговор
    ха ха ха ха

    08:28 16.10.2025

  • 20 Да,да

    1 0 Отговор
    Пропуснах да присъствам на паметника в 9.00 ч. Сега вече е 8.30!

    08:28 16.10.2025

  • 21 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въпросче":

    лъжите няма как да са обективни,самолетите ако са в ред поне единя може се ползва за тренировъчни полети ама не сме го видели,така,че пак лъжи

    08:29 16.10.2025

  • 22 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Ма тия са военни бе...!!! Връзват един , набутват го в самолета и да се оправя. Няма нужда да е развързан , защото и самолета не фърчи !!!

    08:31 16.10.2025

  • 23 Госあ

    8 0 Отговор
    На тия самолети им викали прахосмукачки. Нашите пилоти само ще ги лъскат на земята заради капризното им проектиране, скъпата поддръжка и летателен час. И това не го казвам аз, а един боен пилот.

    08:31 16.10.2025

  • 24 Р Г В

    7 0 Отговор
    Докато чакахме ефките се оправдаваха че се обучават пилоти и технически персонал за подръжката на машините.
    Като кацнаха самолетите в родината ,се оказа че само двама авиатори са обучени да ги пилотират а вероятно другите четирима ще насочват при полет колегите си по ориентири на земята при ниска облачност..А като долетят другите изтребители вероятно министъра ще наема пилоти от Бангладеш срещу 500 щ.д. заплата. И това ако не е позор, здраве му кажи.

    08:31 16.10.2025

  • 25 Нашта работа е

    6 1 Отговор
    На голо дупе чифт пищови

    Коментиран от #26

    08:32 16.10.2025

  • 26 Всъщност

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нашта работа е":

    Нашта работа е "овце , дето хранят продажби атлантически политици " . Как може за F18 да се плати 20 (двадесет) Пъти по висока цена от тази за аналозите му Миг 29 , които нашите евроатлантици явно умишлено не изпратиха на задължителни в Русия ❓

    Коментиран от #30

    08:39 16.10.2025

  • 27 ВВСар

    1 0 Отговор
    ВВС/"авиацийката" € ОТДАВНА УМРЯЛА,НО ПОДЯЖДА "армийката" И НА ПРАКТИКА ИЗПЪЛНЯВАТ:

    - $ОЦИАЛНА Д€ЙНО$Т-ДАВА НА НАШИТ€ ХОРА И НА КУЦО И $АКАТО ПР€ХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА;
    - БИЗН€$ Д€НО$Т: КОМИ$ИОНИ ЗА "политицит€" И Лоби$тит€.

    "Графа"(БЕЗ ЗРВ ПРИКРИТИЕ С 3-4 МиГ-29) -НАЙ-$КЪПИЯТ авио-любит€л$ки клуб в $В€ТА!

    Коментиран от #28

    08:41 16.10.2025

  • 28 ВВСар

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "ВВСар":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    08:41 16.10.2025

  • 29 Тъп евроатлантически натовец

    6 0 Отговор
    Колко десетитетия чакаме тия таралясници, а сега чакаме и оборудване. Уникална натовска простотия.

    Коментиран от #32

    08:43 16.10.2025

  • 30 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Всъщност":

    Миг 29 , които нашите евроатлантици явно умишлено не изпратиха (вече 20 години ❗) на задължителни ремонти на двигатели самолет в Русия ❓

    08:43 16.10.2025

  • 31 име

    0 0 Отговор
    ПроститеПарчета и ДайБъллгария осигуриха даже по-скъп договор, с 40 милиона по-скъп. На боко договора е за 1,256 млрд. долара. Втория договор е за 1,296 млрд. от които 3.6 милиона за радиосистема и поддръжка и оборудване. 24 милиона по втория договор за ракети минаха като "подарък" от краварите. Подарък, ама договора с 40 милиона по-скъп. А ПП случайно са смукнали над 800 милиона долара по УСАИД за 3години. Източник армимедия бг, статията се казва "Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16?"

    08:43 16.10.2025

  • 32 име

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тъп евроатлантически натовец":

    И продължаваме да чакаме за части. Ами, ако е война и ни трябват части от краварите за ремонт? Направо ги отписваме тия самолети. С тях и без тях, даже афганистанските козари с калашниците да ни нападнат, пак ще ни бъхтят.

    Коментиран от #34

    08:46 16.10.2025

  • 33 Боко БорисоФ

    4 0 Отговор
    До момента България е получила четири самолета F-16 Block 70
    – два новоСтари двуместни и два Стари едноместни,
    от които само един може да излети!

    08:47 16.10.2025

  • 34 Дали

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Запряна ще вдигне Ф - ката ?

    08:53 16.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ако

    2 0 Отговор
    бяха Грипен до сега да са дошли,а не като тия счупени ефки с пробити резервоари

    08:55 16.10.2025

  • 37 Ротация на мненията

    1 0 Отговор
    Българските изтребители F-16 Block 70 ще започнат да охраняват въздушното пространство на страната, когато ...

    Тоест никога. И за какво са ни Ф16 като имама\е само ракетите им са само по 8.

    08:56 16.10.2025

  • 38 Толкова

    0 0 Отговор
    Ли сложно е да се намери сладкарско обурудване ,машина за памук и т.н.

    08:59 16.10.2025

  • 39 Симо

    0 0 Отговор
    От колко години се готвим да преминем на американска авиационна техника и имаме само двама пилоти, които може би ще могат да летят горе-долу. Или тази техника е свръх сложна и напреднала ( самлет от миналия век) или бавно се учим. С тези темпове, ще преминем обратно към изтока, преди нашите пилоти да са се научили да летят на западната техника. Ако днес руснаците ни нападнат, ще трябва да разчитаме на партиоти от селскостопанската авиация, като във филма „Денят на независимостта“ .....

    09:00 16.10.2025

  • 40 Ами на него

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Некой си":

    Само документите са му пристигнали сигурно

    09:02 16.10.2025

  • 41 5555

    1 0 Отговор
    Тоя обяснява как бойната ни авиация се превръща в пожарна авиация… Абе луди ли сте?… Пожарната авиация трябва да е отделна служба, а не като бойните ни пилоти дето загинаха правейки авио демонстрационни акробатики, за да се пъчат разни дебели шкембета колко сме мултифункционални… Безмозъчна работа…Ами включете и гражданската авиация в гасенето… Кратуни кухи…

    09:07 16.10.2025

  • 42 Бандера

    1 0 Отговор
    Малко информация за копейките: когато през 1989 г. пристигнаха първите Миг 29 трябваше да изминат ДВЕ ГОДИНИ за да започнат да летят! И преди 1989 г. България плащаше на Русия за отбрана между 8% и 20% от БВП на страната!

    09:10 16.10.2025

