България ще поиска разсрочване на плащанията за американските изтребители F-16

България ще поиска разсрочване на плащанията за американските изтребители F-16

14 Ноември, 2025 14:48

14 Ноември, 2025 14:48 802 21

МО разгледа всички възможни варианти за ограничаване на разходите през 2026 г.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 2,708 млрд. евро ще бъде бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г., каза ресорният министър Атанас Запрянов на заседанието на парламентарната комисия по отбрана. Депутатите ще гласуват на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП), посочи министърът.

Разходите за отбрана за 2026 г. са заложени да бъдат 2,657 млрд. евро, както и 51 млн. евро за държавните висши военни училища, пише в законопроекта. За персонал са предвидени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи - 946 млн. евро.

МО разгледа всички възможни варианти за ограничаване на разходите през 2026 г. и ще предприеме действия за тяхното редуциране, включително преговори със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70 с 361 млн. евро от 2026 г. за 2028 г., съобщи Атанас Запрянов, цитиран от БТА.

Министърът каза, че чрез разсрочване на плащанията за F-16 ще се компенсира недостигът по някои вече сключени договори в размер на около 210 млн. евро и необходимите разходи по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)" - 151 млн. евро. Наложително е средствата по SAFE за 2027–2028 г. да бъдат предвидени като допълнение към бюджета за отбрана за тези години, добави Запрянов.


  • 1 1488

    16 1 Отговор
    все пак сме в клуба на богатите

    Коментиран от #5, #17

    14:50 14.11.2025

  • 2 Някой

    9 1 Отговор
    Как мислите, дали доларът дотогава няма да е поскъпнал?

    14:51 14.11.2025

  • 3 А за

    12 1 Отговор
    дадените вече милиарди Ганьо ще пие чаша студена вода и наново ще плаща , а ?

    14:51 14.11.2025

  • 4 факуса

    7 1 Отговор
    продажниците да се откажат от останалите ръждилници

    Коментиран от #9

    14:52 14.11.2025

  • 5 Дааааа

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Амае питаме къде с...рат гладните!

    14:52 14.11.2025

  • 6 втора употреба

    5 2 Отговор
    Музейните експонати започнаха ли да летят

    14:53 14.11.2025

  • 7 БГ.пенсионер

    5 2 Отговор
    Тръмп и памперсите ще ни вземе ,с тези некадърни и красиви политици. А Боко - Лакея никога повече няма да припари до Дончо в БЕлият дом.

    14:54 14.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Държавата фалира.

    14:56 14.11.2025

  • 9 Абе фикусче

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "факуса":

    Ти не разбра ли, че всичко е платено авансово и то на теойна цена. Единственото, което се разсрочва е доставката на платената и надплатена скрап, а това дето се доставя със закъснение вместо найлони на седалките е недоокомлектована втора злоупотреба.

    14:57 14.11.2025

  • 10 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    А оня изкукуригал старец ще иска ли ремонт по гаранция на тези боклуци или от нас да мине?

    14:58 14.11.2025

  • 11 Един

    3 2 Отговор
    Какво по-голямо признание, че държавата е реално фалирала!
    Очаквайте зверска мизерия като дойде еврото! Заради мизерното евро 2ра - 3та година бутаме с измислени, нагласени, престъпни бюджети и нещата вече са мега зле!
    И ако на 2ри като изтрезнеете не излезете да им вземете главите на тия крадци и мафиоти си заслужавате съдбата!

    Коментиран от #21

    14:59 14.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ПАРИ ЗА ПЕНСИИ И ЗАПЛАТИ МОЖЕ ДА НЯМА,
    НО ЗА ЖЕЛЕЗАТА НА ТРУПЧЕТА ЩЕ СЕ БРОЯТ
    МИЛИАРДИ....

    15:02 14.11.2025

  • 14 си дзън

    2 0 Отговор
    ВВС от 8000 шапки с големи заплати за 8 летящи машини. Световен рекорд.

    15:03 14.11.2025

  • 15 НЕСКА ДО НОВА ЗАГОРА ВИДЯХ

    2 0 Отговор
    ВОенна колона десетина 50 ГОДИШНИ ЗИЛА ПРЕДВОЖДАНИ ГОРДО ОТ НОВ ЖИП ФОРД РЕНДЖЪР.......

    15:04 14.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пич

    2 0 Отговор
    Върнете ги като бракувани и не плащайте нищо !!! Ако говедата много настояват им платете с фалшиви пари , защото ни дадоха фалшиви самолети !!!

    15:09 14.11.2025

  • 19 Гарантирано от Герб

    1 0 Отговор
    И без това няма гориво.

    Коментиран от #20

    15:18 14.11.2025

  • 20 Е то оставаше и да има

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гарантирано от Герб":

    Цял отбор експерти пълнят един пробит резервоар, за да си направят експертната оценка.

    15:25 14.11.2025

  • 21 явер

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Какво общо има еврото, че не ми е ясно, на нас за нашата глупост ни е виновно друго или други. В България от 1997 г. сме в евро за тези, който ни им е ясно, просто смяняме едни хартийки с други. Утре като паднем по футбол от Турция, ще са ни виновни турците, публиката, стадиона и Ердоган, но не и нашата некадърност във всичко.

    15:27 14.11.2025

