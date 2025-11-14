България ще поиска разсрочване на плащанията за американските изтребители F-16

Общо 2,708 млрд. евро ще бъде бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г., каза ресорният министър Атанас Запрянов на заседанието на парламентарната комисия по отбрана. Депутатите ще гласуват на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.
Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП), посочи министърът.
Разходите за отбрана за 2026 г. са заложени да бъдат 2,657 млрд. евро, както и 51 млн. евро за държавните висши военни училища, пише в законопроекта. За персонал са предвидени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи - 946 млн. евро.
МО разгледа всички възможни варианти за ограничаване на разходите през 2026 г. и ще предприеме действия за тяхното редуциране, включително преговори със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70 с 361 млн. евро от 2026 г. за 2028 г., съобщи Атанас Запрянов, цитиран от БТА.
Министърът каза, че чрез разсрочване на плащанията за F-16 ще се компенсира недостигът по някои вече сключени договори в размер на около 210 млн. евро и необходимите разходи по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)" - 151 млн. евро. Наложително е средствата по SAFE за 2027–2028 г. да бъдат предвидени като допълнение към бюджета за отбрана за тези години, добави Запрянов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #5, #17
14:50 14.11.2025
2 Някой
14:51 14.11.2025
3 А за
14:51 14.11.2025
4 факуса
Коментиран от #9
14:52 14.11.2025
5 Дааааа
До коментар #1 от "1488":Амае питаме къде с...рат гладните!
14:52 14.11.2025
6 втора употреба
14:53 14.11.2025
7 БГ.пенсионер
14:54 14.11.2025
8 Последния Софиянец
14:56 14.11.2025
9 Абе фикусче
До коментар #4 от "факуса":Ти не разбра ли, че всичко е платено авансово и то на теойна цена. Единственото, което се разсрочва е доставката на платената и надплатена скрап, а това дето се доставя със закъснение вместо найлони на седалките е недоокомлектована втора злоупотреба.
14:57 14.11.2025
10 Хохо Бохо
14:58 14.11.2025
11 Един
Очаквайте зверска мизерия като дойде еврото! Заради мизерното евро 2ра - 3та година бутаме с измислени, нагласени, престъпни бюджети и нещата вече са мега зле!
И ако на 2ри като изтрезнеете не излезете да им вземете главите на тия крадци и мафиоти си заслужавате съдбата!
Коментиран от #21
14:59 14.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НО ЗА ЖЕЛЕЗАТА НА ТРУПЧЕТА ЩЕ СЕ БРОЯТ
МИЛИАРДИ....
15:02 14.11.2025
14 си дзън
15:03 14.11.2025
15 НЕСКА ДО НОВА ЗАГОРА ВИДЯХ
15:04 14.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пич
15:09 14.11.2025
19 Гарантирано от Герб
Коментиран от #20
15:18 14.11.2025
20 Е то оставаше и да има
До коментар #19 от "Гарантирано от Герб":Цял отбор експерти пълнят един пробит резервоар, за да си направят експертната оценка.
15:25 14.11.2025
21 явер
До коментар #11 от "Един":Какво общо има еврото, че не ми е ясно, на нас за нашата глупост ни е виновно друго или други. В България от 1997 г. сме в евро за тези, който ни им е ясно, просто смяняме едни хартийки с други. Утре като паднем по футбол от Турция, ще са ни виновни турците, публиката, стадиона и Ердоган, но не и нашата некадърност във всичко.
15:27 14.11.2025