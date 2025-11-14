България ще поиска разсрочване на плащанията за американските изтребители F-16

Общо 2,708 млрд. евро ще бъде бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г., каза ресорният министър Атанас Запрянов на заседанието на парламентарната комисия по отбрана. Депутатите ще гласуват на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП), посочи министърът.

Разходите за отбрана за 2026 г. са заложени да бъдат 2,657 млрд. евро, както и 51 млн. евро за държавните висши военни училища, пише в законопроекта. За персонал са предвидени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи - 946 млн. евро.

МО разгледа всички възможни варианти за ограничаване на разходите през 2026 г. и ще предприеме действия за тяхното редуциране, включително преговори със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70 с 361 млн. евро от 2026 г. за 2028 г., съобщи Атанас Запрянов, цитиран от БТА.

Министърът каза, че чрез разсрочване на плащанията за F-16 ще се компенсира недостигът по някои вече сключени договори в размер на около 210 млн. евро и необходимите разходи по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)" - 151 млн. евро. Наложително е средствата по SAFE за 2027–2028 г. да бъдат предвидени като допълнение към бюджета за отбрана за тези години, добави Запрянов.