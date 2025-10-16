КЗП хвана само 50 нарушения при проверки в над 500 обекта за обозначаването на цените

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила проверки в над 500 обекта за обозначаването на цените в лева и евро. Това съобщи пред БНТ и. ф. председател на КЗП Александър Колячев. Констатирали сме около 50 нарушения. Това е много добър сигнал за това как се справя бизнеса с това ново предизвикателство, коментира той.

"Грешките при изписването на етикетите е да кажем в шрифта, цената в евро да е по-голяма, да има обявена цена само в лева, ситно изписани цени", обясни Колячев и допълни, че това може да въведе потребителя в заблуждение. По думите му обаче като цяло бизнесът се справя добре с предизвикателствата около въвеждането на еврото. Колячев каза още, че малко от засичаните грешки са в полза на потребителите, посочи той, цитиран от news.bg.

Санкциите за такъв тип нарушения са между 500 и 7000 лева, а при повторното им допускане се удвояват.

"Според мен потребителите трябва да свикнат с новата ситуация с въвеждане на еврото. Смятам, че двойното обозначаване на цените е важен елемент в този процес. Точно заради това законодателят е предвидил двойното обозначение да продължи за по-дълъг период - до средата на другата година", коментира Александър Колячев.

Скоро ще можем да наблюдаваме цените по рафтовете в магазините, каза още той и добавим че за тази цел е създадена платформата "Колко струва". За търговците, които не предоставят информация за цените си, са предвидени санкции между 10 и 100 000 лева.

"Ако има увеличение на цените ние сезираме компетентните органи или вземаме мерки по Закона за въвеждане на еврото в България. Искаме да знаем как се е въвела цената и каква е причината за нейното покачване", заяви и. ф. председател на КЗП.