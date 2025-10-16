КЗП хвана само 50 нарушения при проверки в над 500 обекта за обозначаването на цените

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила проверки в над 500 обекта за обозначаването на цените в лева и евро. Това съобщи пред БНТ и. ф. председател на КЗП Александър Колячев. Констатирали сме около 50 нарушения. Това е много добър сигнал за това как се справя бизнеса с това ново предизвикателство, коментира той.
"Грешките при изписването на етикетите е да кажем в шрифта, цената в евро да е по-голяма, да има обявена цена само в лева, ситно изписани цени", обясни Колячев и допълни, че това може да въведе потребителя в заблуждение. По думите му обаче като цяло бизнесът се справя добре с предизвикателствата около въвеждането на еврото. Колячев каза още, че малко от засичаните грешки са в полза на потребителите, посочи той, цитиран от news.bg.
Санкциите за такъв тип нарушения са между 500 и 7000 лева, а при повторното им допускане се удвояват.
"Според мен потребителите трябва да свикнат с новата ситуация с въвеждане на еврото. Смятам, че двойното обозначаване на цените е важен елемент в този процес. Точно заради това законодателят е предвидил двойното обозначение да продължи за по-дълъг период - до средата на другата година", коментира Александър Колячев.
Скоро ще можем да наблюдаваме цените по рафтовете в магазините, каза още той и добавим че за тази цел е създадена платформата "Колко струва". За търговците, които не предоставят информация за цените си, са предвидени санкции между 10 и 100 000 лева.
"Ако има увеличение на цените ние сезираме компетентните органи или вземаме мерки по Закона за въвеждане на еврото в България. Искаме да знаем как се е въвела цената и каква е причината за нейното покачване", заяви и. ф. председател на КЗП.
1 нерегистриран
09:53 16.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #3
09:54 16.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Дори едни етикети не можаха да направят както трябвя❗
Плаща се в лев- значи НАВСЯКЪДЕ
първо и с по-големи цифри трябва да е цената в лева.
Цената в € е само за информация ❕
09:57 16.10.2025
4 1488
10:00 16.10.2025
14 ГНЯВ
НИКОЙ НЕ ВИ ГО ИСКА!
ПРИНУДИХТЕ ОКОЛО 400000 ФИРМИ ДА СИ ПРЕНАСТРОЙВАТ КАСОВИТЕ АПАРАТИ , И ТО ЗА ТЯХНА СМЕТКА!
ВЪРНЕТЕ ИМ ПАРИТЕ!
ОСТАВКА!
И ОЩЕ НЕЩО....
10:21 16.10.2025