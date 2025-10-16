Новини
България »
Ружа Смилова: Борисов няма сили да се освободи от Пеевски

16 Октомври, 2025 10:12 1 396 52

Няма как да бъде 'продадена' една такава коалиция дори в сегашната, доста променена международна конфигурация

Ружа Смилова: Борисов няма сили да се освободи от Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Шестото място на ГЕРБ в изборите за общински съвет в Пазарджик не е комфортно за първа политическа сила в страната, каза пред БНР политологът Ружа Смилова. Според нея това показва тенденция към преливане на гласове от ГЕРБ към ДПС-Ново начало, което би могло да се наблюдава и на други места в страната.

"За първи път Борисов инкасира загуби от участие във властта, много видими, и то за сметка на партньори във властта," коментира Смилова в предаването "Преди всички". Тя подчерта, че винаги когато Борисов е правил коалиция, са страдали по-малките партньори като ВМРО и Патриотичния фронт, но сега тенденцията е обратна.

Лидерът на ГЕРБ не е готов за пряка конфронтация с лидера на ДПС-Ново начало, но се опасява от загуба на влияние и изпомпване на сили от конкурент, от когото правителството му зависи, смята политологът. Затова сега Борисов показва, че от него зависи цялото управление на страната.

"Борисов не смее да каже, че проблемът му е Пеевски. Вероятно няма достатъчно сили да се еманципира," каза Смилова. Тя добави, че е очевидно, че правителството на Росен Желязков в момента зависи от Пеевски.

Според Смилова стратегията на ДПС-Ново начало е да се прилепват към действия, които да отслабят противника. Пеевски се прилепва към всяко решение на мнозинството, за да демонстрира, че трябва да са заедно и че ДПС-Ново начало също са ключово важни.

"Правеше същото и по време на сглобката с ПП-ДБ. Тогава нямаше никаква необходимост той да подкрепя, но Пеевски, за да налага себе си в публичното пространство, се прилепяше към всяко решение на мнозинството," обясни политологът.

Борисов си дава сметка, че съвместно управление с ДПС-Ново начало ще доведе до изолация на ГЕРБ и страната в международен план, изрази мнение Смилова. Тя посочи, че имаше неуспешен опит да бъдат извадени от списъка "Магнитски" както лидерът на Ново начало, така и по-близки хора като Владислав Горанов.

"Няма как да бъде 'продадена' една такава коалиция дори в сегашната, доста променена международна конфигурация. Борисов си дава сметка, че това тяхно сътрудничество и прилепване към неговия широк гръб на други е опасно за него и той рискува да бъде потопен," каза Смилова.

Запитана за публичното унижение, на което беше подложен премиерът Росен Желязков, Смилова определи като "работа за психолог да обясни защо хора на толкова важни позиции са склонни да търпят подобни унижения".

Напомняме, че на 12 октомври се проведоха извънредни избори за общински съвет в Пазарджик, на които ДПС-Ново начало спечели с 17.13 процента, а ГЕРБ остана на шесто място с 6.16 процента. На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи остро изявление, в което постави под въпрос участието на партията в управлението и поиска преформатиране на кабинета.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омазан

    23 3 Отговор
    до ушите , от 99 места е зависим !

    Коментиран от #42

    10:16 16.10.2025

  • 2 Голфаровото гоги

    15 3 Отговор
    Избори до дупка

    10:16 16.10.2025

  • 3 Хасковски каунь

    12 4 Отговор
    За Премиер, БОКО ще се освободи от всеки и от всичко. И от долните си кащи даже

    10:18 16.10.2025

  • 4 Истината е тая

    10 14 Отговор
    Ако погледнете на предишните избори ще видите,че резултатът в Пазарджик е същия.
    Тия сиГ Ани не са контингентът на ГЕРБ.
    Тях ги купуват от ПП- то.

    10:19 16.10.2025

  • 5 жесед

    34 3 Отговор
    Тоя разбойник ПРОТЕСТИРА против себе си??? Българите наистина са най големите глупаци на Света, щом един лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя ги язди вече 20 години. Този глупав айдук ограби милиарди, направи от България кочина, и сега Протестира против себе си и кабинета дето точно той събра за да могат да крадат. И седят и анализират какво искал да каже циганина глупав??? Слава Богу , всеки може да види с очите си какъв лъжлив глупак протестира против себе си.

    10:20 16.10.2025

  • 6 Ирония

    30 2 Отговор
    Бойко Борисов се страхува от Делян Пеевски!
    А е самосвалил правителството, а са се появили пак снимки с кюлчета злато и пачки евраци в чекмеджето му...

    10:22 16.10.2025

  • 7 Е,бравос

    9 8 Отговор
    Руже,знаеш ли каква увехнала теменуга си! Също като твоя босилек! Спряха ви "водата" от САЩ и сега търсите нов оазис,да подслоните морните си демократични душици..

    10:24 16.10.2025

  • 8 Факти

    19 3 Отговор
    ГЕРБ постъпиха много глупаво. Пропуснаха исторически шанс за промяна, но не е късно. Бойко Борисов можеше да се откаже и оттегли на спокойствие и да даде шанс на ГЕРБ да оцелее. Можеше да се изчисти партията от корумпираните и заедно с ПП да дръпнат държавата напред. И двете партии имат европейски свързаности и подкрепа! Особено сега когато се прие държавата и в Шенген, и в еврозоната! Това са големи събития. Но с Пеевски няма да стане. По-скоро ще ги завлече към дъното. Както се забелязва немските издания са се задействали с материали срещу случващото се и ще се вдигне шум. И е възможно през тези медии и съответните европейски партии да подават знак към ГЕРБ ще с Пеевски няма да го бъде. Със случващото се и окупирана от корупция съдебна система няма да има примирение. Можеше, ако бяха проявили смелост и самоинициатива, и по този начин да изхвърлят Пеевски и да се откъснат от зависимостите му. Но изглежда Борисов има много тежки зависимости и дългове които да изплаща.

    Коментиран от #28

    10:27 16.10.2025

  • 9 Политическият театър на Борисов

    23 1 Отговор
    Бойко Борисов протестира, недоволства, отправя критики, но:
    • Това е неговото правителство, избрано с негов мандат;
    • Това са негови коалиционни партньори;
    • Това е негова конструкция на властта.
    Точно затова звучи лицемерно или театрално – той се държи като опозиция на кабинет, който сам е съставил.
    Как да го разчитаме?
    Това не е объркване или случайност. Това е Стратегия за дистанциране от негативи
    – Ако нещо се провали, Борисов може да каже:
    „Аз бях против, аз ги предупредих.“

    10:27 16.10.2025

  • 10 А пък

    13 1 Отговор
    На нас такива безсилни не са ни притрябвали!

    10:31 16.10.2025

  • 11 Опит за задоволяване на всички електорат

    16 1 Отговор
    Бойко Борисов хем се държи „държавнически“, хем се оплаква като „опозиция“ — за да не загуби нито твърдото ядро, нито разочарованите.
    Това е новата властова конструкция от 2025 г., в която Борисов има водеща роля, а Росен Желязков е "сламен човек", безгласна кукла на конци.
    Критиките на Борисов към управлението са фалшиви, защото той стои зад него!!!
    Това е типичен пример на политическа игра с публиката, не с реалните действия.

    10:33 16.10.2025

  • 12 Ддд

    10 7 Отговор
    Ако не е Смилов, ще е Смилова. И двамата на хранилка на др. Прокопиев.

    10:33 16.10.2025

  • 13 гост

    13 2 Отговор
    Заслужилият народен артист - Тиква купи за милиарди скрап.

    10:35 16.10.2025

  • 14 гост

    12 3 Отговор
    Като дойде голямата скъпотия Тиква ще избяга.

    10:36 16.10.2025

  • 15 Защо Борисов играе политически театър?

    11 3 Отговор
    Защо Бойко Борисов играе политически театър, протестирайки срещу собственото си правителство?
    За да управлява, без да носи отговорност!!!!
    Борисов е мастер в оцеляването, а в България политическата цена за всяко управление расте бързо:
    • Ако правителството се провали той ще каже:
    „Те си го направиха. Аз ги предупредих.“
    • Ако успее, ще заяви:
    „Стабилността е благодарение на ГЕРБ и на мен лично.“
    Така Борисов обира дивидентите, но бяга от негативите.
    Нарича се „власт чрез дистанция“ — реален контрол без формална отговорност.

    10:36 16.10.2025

  • 16 Примката

    14 3 Отговор
    Около тиквата се затяга, бавно му се случва същото като на джуган бей

    10:38 16.10.2025

  • 17 Политическата стратегия на Борисов:

    11 2 Отговор
    Борисов иска да задържи всички видове избиратели.
    Борисов знае, че:
    • Част от електората му иска стабилност и ред;
    • Друга част мрази ПП, ДБ, „Америка за България“, НПО-та и очаква да ги „мачка“;
    • Трета част е просто отегчена и объркана, и се лови на популизъм.
    Затова той говори различно към различни публики:
    • За едните е „държавник“;
    • За другите – „народен човек, жертва на задкулисието“;
    • За трети – „последната преграда пред пълната анархия“.
    Театърът, който разиграва, му дава възможност да е едновременно всичко за всички — нещо, което другите политици трудно постигат.

    Коментиран от #21, #24, #49

    10:38 16.10.2025

  • 18 Г.Георгиев

    8 3 Отговор
    Крайно време е, в България да бъде създадена ПАРТИЯ на НЕДОВОЛНИТЕ !

    Коментиран от #22

    10:39 16.10.2025

  • 19 Леле - леле !? 🤔

    8 1 Отговор
    В сглобката няма ни читав политик , ни читава партия ! Лошото е , че и "опозицията в парламента" е нефелна .

    10:40 16.10.2025

  • 20 Това е вид защита на Борисов!

    4 2 Отговор
    Бойко Борисов иска да се предпази от удари вътре в коалицията
    ГЕРБ си партнира с ДПС Ново начало, БСП, ИТН — все силни в задкулисието!!
    Ако някой от тях реши да го отслаби или елиминира, Борисов иска да има вече изградена публична позиция, с която да каже:
    „Аз не бях в схемата! Те предадоха народа!“
    Т.е. политическият театър е застраховка срещу вътрешна подмяна.

    10:40 16.10.2025

  • 21 ни мое

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Политическата стратегия на Борисов:":

    не може да се харесаш на всички - трябва да си лачена Крвъ, а ББ не е...или?

    Коментиран от #25, #29, #30, #35

    10:41 16.10.2025

  • 22 Ирония

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Г.Георгиев":

    Партия на недоволните, която после ще се съяши с Пеевски, както направиха ИТН?!

    Коментиран от #52

    10:42 16.10.2025

  • 23 Смях в залата

    0 5 Отговор
    Радев и Пеевски играят срещу Борисов и ГЕРБ.

    10:43 16.10.2025

  • 24 Само че

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Политическата стратегия на Борисов:":

    Който стои на два стола, по някое време пада. И какво значи мразят ПП? Нали знаете каква им е същността на тези? Руслямската същност на тези? Корумпираната същност на тези? На бизнес паразитите, които укриват пари, крадат и грабят! Това е същността на тази част. Което показва от къде произлиза русистката природа на ГЕРБ, които дори са с БСП! Това е и същността на ГЕРБ. Корумпирани страхливци, които ги е страх да ударят летално по задкулисната олигархия и корумпцията им. Защото тези точно ги и държат в зависимости.

    10:44 16.10.2025

  • 25 Така е! Прав си!

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "ни мое":

    Не може да се харесаш на всички. И най-големите политически играчи в историята са падали, когато са се опитвали да угодят на всеки.
    Но и тук идва важният момент – Бойко Борисов не се опитва да се хареса на всички по едно и също време.
    Той играе по-умно:
    Харесва се на различни групи, в различни моменти, като казва точно това, което всяка иска да чуе.

    10:45 16.10.2025

  • 26 Гост

    4 6 Отговор
    Най после тия драскачи тук разбраха,че най-добрия политик е Борисов.За това х.рачите кръв от Злоба.Българският народ го обича и винаги ще гласува за него!
    Запомнете го!!!

    Коментиран от #32

    10:45 16.10.2025

  • 27 Йосиф Висарионович

    1 5 Отговор
    Аман от мрънкащи, вечно оплакващи се плювалници... ЗАЩО Бат Бойко да се "еманципира" или "отървава" от Пеевски. Всъщност единствено правилното решение е да се отърси от всички маймуни който му драпат по гърба и ентусиазирано харчат бюджетни пари за всеки който си отвори устата, но всъщност си играят на "социално ангажирани" комунисти и дънят бюджета. Същият този бюджет който ще се защитава не само в НС но и в ЕП!! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Бат Бойко следва да се коалира САМО И ЕДИНСТВЕНО С ПЕЕВСКИ стига % да събират мнозинство. Това е ПРАВИЛНОТО и това е ДЪРЖАВНИЧЕСКОТО поведение ако искаме просперираща България с главно Б, а не тия случайници, промянкаджии и пишман патриотари които мило и драго дават да ни закопаят.

    Коментиран от #31, #44, #47

    10:48 16.10.2025

  • 28 Леле - леле !? 😜

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Как Борисов ще се "оттегли от ГЕРБ " ? Герб е вождистка партия , Бойко и Герб са едно и също ! Въпреки че с ДПС и Доган се получи . Но трябва голямо задкулисие , както и наличие на влияние в системата , мисирки ...

    Коментиран от #41

    10:49 16.10.2025

  • 29 Примери:

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "ни мое":

    Пример как действа Борисов, какво казва:
    • Евроатлантици (НАТО/ЕС ориентирани):
    – Какво казва: „Ние сме в НАТО, в ЕС, ще пазим границата.“
    – Как изглежда: Умерен, проевропейски лидер.
    • Антиевропейци / суверенисти:
    – Какво казва: „Писна ми от американски посланици и грантаджии.“
    – Как изглежда: Народен човек, антисистемен.
    • Пенсионери и уязвими групи:
    – Какво казва: „Аз дадох 50 лв. на всички, само ГЕРБ ги храни.“
    – Как изглежда: Социален патриот, грижовен лидер.
    • Бизнес и елит:
    – Какво казва: „Стабилност, контрол, пари от еврофондове.“
    – Как изглежда: Предсказуем партньор, стабилизатор.
    • Хора, които мразят ПП-ДБ:
    – Какво казва: „Тия лъжци от Харвард... с тях съм до тук!“
    – Как изглежда: Бащица, който ги „наказва“ вместо народа.
    • Интелигенция и центристи:
    – Какво казва: „Ще правим съдебна реформа, ще махнем Гешев.“
    – Как изглежда: Модерен реформатор (поне на думи).
    Тези послания си противоречат помежду си — това също разкрива защо накрая никой не вярва напълно.
    Все едно има няколко версии на Борисов, и всяка върви на различен „канал“.
    Но тази стратегия има лимит
    Точно както казваш:
    „Не може вечно да се харесваш на всички.“

    10:49 16.10.2025

  • 30 Борисов е Лъжец!!

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "ни мое":

    Хората сравняват изказванията на Бойко Борисов с действията му:
    – Пример: казва, че е „за съдебна реформа“, но гласува с ДПС против нея.
    • Става предсказуем и прозрачен
    – Всеки вижда, че „говори това, което искаш да чуеш“, но не действа.
    • Рано или късно губи доверието и на двете страни
    – Центърът не му вярва, че е проевропеец;
    – Народът не му вярва, че е „антисистемен“ – той сам е системата.
    Резултат: Има влияние, но все по-малко искрен електорат. Повече хора го търпят, отколкото го харесват.

    10:51 16.10.2025

  • 31 Господин Тиквонович

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Йосиф Висарионович":

    Я кажи къде си на хранилка?

    10:51 16.10.2025

  • 32 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Вярвам, ще такива като теб все има нещо за което да ви вкарат в затвора. Но колко ли пъти си бил спасяван от себеподобните си?

    10:51 16.10.2025

  • 33 Тиквена шизофрения

    3 0 Отговор
    Този пък изненадан от реалността - не дал 1 лв за глас, и реалността го застигнала, сега сърдита. Да е купувал като пдб и едрото момче, какво е чакал да купува и за него. Това са реалните резултати на граб

    10:52 16.10.2025

  • 34 АМАH OT ИДИOTИ

    2 0 Отговор
    ТОВА ЛИ Е ПРОБЛЕМА СПОРЕД ПATИЦATA ????
    😮😮😮
    ПРОБЛЕМЪТ Е ЧЕ Е СПЕШНО БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ДА СЕ ОСВОБОДИ И ОТ ДВАМАТА
    ,😡😡😡

    10:52 16.10.2025

  • 35 Многото маски на Бойко Борисов

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "ни мое":

    Да, не можеш да се харесваш на всички.
    Но Борисов се опитва да поддържа образи за различни групи, без пълно припокриване.
    🎭 Това е политическа техника – ефективна в краткосрочен план, но разяждаща доверието в дългосрочен.

    10:52 16.10.2025

  • 36 да нямат брак вече без сватба!?

    2 0 Отговор
    Борисов няма сили да се освободи от Пеевски

    10:53 16.10.2025

  • 37 Се ла ви

    1 0 Отговор
    Създава се съмнение,че това е поредната договорка между двете прасета

    10:53 16.10.2025

  • 38 Г.Георгиев

    2 0 Отговор
    Само заради ОТКАЗВАНЕТО от БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ, българските политици ВИНОВНИ за това, са НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ !

    Не на ЕВРОТО !
    България ВЪН от ВОЕННИ СЪЮЗИ и ЕС.

    10:54 16.10.2025

  • 39 Бистришки Тигър, преди

    1 0 Отговор
    Януарското въстание от 2026 г.

    Свобода или Смърт !
    Историята се повтаря, баце !

    10:55 16.10.2025

  • 40 За да диктува дневния ред Борисов:

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов протестира срещу себе си, той:
    • отвлича вниманието от реалните проблеми и отговорности на управлението;
    • измества фокуса от действията на ДПС, БСП и ИТН;
    • контролира медийния цикъл, като държи камерата насочена към себе си.
    Борисов умишлено обърква сцената, за да остане единственият разпознаваем АКТЬОР.

    10:55 16.10.2025

  • 41 Няма вече Герб

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Леле - леле !? 😜":

    Всички клиентилисти са се продали на новия господар.

    10:55 16.10.2025

  • 42 Омазан

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Омазан":

    завчера каза в пазарджик че
    другите си играят на него но
    гърбът му е широк
    но хлъзгав

    не го мислете
    да му мислят бедните дето са го избирали
    от догодина

    10:56 16.10.2025

  • 43 Печели време до нови избори

    2 0 Отговор
    Не е изключено той: да тества почвата за нови избори през 2026 г., но без да носи вината за разпад; да подготвя почва за ново политическо преформатиране (напр. с ДПС в открит съюз); да изчака момент, в който опозицията е напълно срината, за да се върне „триумфално“.
    В този смисъл театърът е част от дългосрочна стратегия за възстановяване на личната му легитимност.

    10:56 16.10.2025

  • 44 На кой ги разправяш?

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Йосиф Висарионович":

    Винаги сте били малцинство, бе, сплут Зеленчук!

    10:57 16.10.2025

  • 45 Емигрант

    3 0 Отговор
    Много "загрижени" тези платени политолози за Пеевски и Борисов бе ? Само тези две УТРрЕПКИ им са в устата, а така им вдигат "рейтингът" сред многолюдието от мал(к)оумни българи ! Как един политолог, социолог или журналист ама НЕЗАВИСИМ (явно няма такива) не излезе в ефир и да разглежда подробности около списъкът "Магнитски", да разследва това име Пеевски как и защо е попаднало в този списък на най-корумпираните политици, бизнесмени и олигарси както това направиха във всички държави които имат "представители" в него ? Каквоюе това българско общество което не се интересува от престъпната дейност на политиците които му създават беднотията в която съществува ??? "Просст народ-слаба държава" !

    Коментиран от #50

    10:57 16.10.2025

  • 46 Борисов играе този политически театър

    1 0 Отговор
    Какво постига с театъра?
    Да контролира, но не отговаря
    Остава силен, без да носи вина
    Да говори на всички
    Привлича разнородни избиратели
    Да се пази от партньорите
    Изгражда алиби срещу бъдещо предателство
    Да командва дневния ред
    Отвлича вниманието от скандали и зависимости
    Да печели време
    Подготвя нови сценарии без натиск

    Коментиран от #48

    10:58 16.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Борисов играе този политически театър":

    Само дето е забравил, че няма толкова луди да му вярват! Биполярните може сами да критикуват себе си, но аудиторията не страда от раздвоение.🤭

    11:00 16.10.2025

  • 49 Нищо не постига!

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Политическата стратегия на Борисов:":

    Избирателната активност продължава да е ниска, но скоро на всички ще им писне и ще го свалят от сщената.

    11:03 16.10.2025

  • 50 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Емигрант":

    Всички журналисти са купени и я карат спокойно. Защото им се хвърлят подаръци. Държавата на нищоправцитр. Да ти дават пари за да не правиш нищо, сладка работа. Е само трябва да крепиш статуквото което от десетки години.

    11:03 16.10.2025

  • 51 Гражданин

    1 0 Отговор
    Тъжна и жалка клоунада на персони, омръзнали до болка на мнозинството българи! Простащината, превърната в стил на управление отвращава. Дали ще сменят Офелия с поредната нищо незначеща калинка, или мястото на фритюрника ще се заеме от друг, няма никакво значение! Българският народ иска ДЪРЖАВНИЦИ, които да защитавата националните интереси и достойнство, да осигурят равен достъп на всички до работни места,(не само на фаворитките си), достойно заплащане, сигурен и достоен живот в Родината! ЛИПСВАТ АВТОРИТЕТИ!

    11:05 16.10.2025

  • 52 Г.Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ирония":

    Партия, която ще защитава интересите на СУВЕРЕННАта ДЪРЖАВА България, както в Унгария и Словакия, а сега и в Чехия !

    Партия, която НЯМА да ДОПУСНЕ унищожаване на БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ, като елемент от НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ на ДЪРЖАВАТА България !

    11:06 16.10.2025

