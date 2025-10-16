Ружа Смилова: Борисов няма сили да се освободи от Пеевски

Шестото място на ГЕРБ в изборите за общински съвет в Пазарджик не е комфортно за първа политическа сила в страната, каза пред БНР политологът Ружа Смилова. Според нея това показва тенденция към преливане на гласове от ГЕРБ към ДПС-Ново начало, което би могло да се наблюдава и на други места в страната.
"За първи път Борисов инкасира загуби от участие във властта, много видими, и то за сметка на партньори във властта," коментира Смилова в предаването "Преди всички". Тя подчерта, че винаги когато Борисов е правил коалиция, са страдали по-малките партньори като ВМРО и Патриотичния фронт, но сега тенденцията е обратна.
Лидерът на ГЕРБ не е готов за пряка конфронтация с лидера на ДПС-Ново начало, но се опасява от загуба на влияние и изпомпване на сили от конкурент, от когото правителството му зависи, смята политологът. Затова сега Борисов показва, че от него зависи цялото управление на страната.
"Борисов не смее да каже, че проблемът му е Пеевски. Вероятно няма достатъчно сили да се еманципира," каза Смилова. Тя добави, че е очевидно, че правителството на Росен Желязков в момента зависи от Пеевски.
Според Смилова стратегията на ДПС-Ново начало е да се прилепват към действия, които да отслабят противника. Пеевски се прилепва към всяко решение на мнозинството, за да демонстрира, че трябва да са заедно и че ДПС-Ново начало също са ключово важни.
"Правеше същото и по време на сглобката с ПП-ДБ. Тогава нямаше никаква необходимост той да подкрепя, но Пеевски, за да налага себе си в публичното пространство, се прилепяше към всяко решение на мнозинството," обясни политологът.
Борисов си дава сметка, че съвместно управление с ДПС-Ново начало ще доведе до изолация на ГЕРБ и страната в международен план, изрази мнение Смилова. Тя посочи, че имаше неуспешен опит да бъдат извадени от списъка "Магнитски" както лидерът на Ново начало, така и по-близки хора като Владислав Горанов.
"Няма как да бъде 'продадена' една такава коалиция дори в сегашната, доста променена международна конфигурация. Борисов си дава сметка, че това тяхно сътрудничество и прилепване към неговия широк гръб на други е опасно за него и той рискува да бъде потопен," каза Смилова.
Запитана за публичното унижение, на което беше подложен премиерът Росен Желязков, Смилова определи като "работа за психолог да обясни защо хора на толкова важни позиции са склонни да търпят подобни унижения".
Напомняме, че на 12 октомври се проведоха извънредни избори за общински съвет в Пазарджик, на които ДПС-Ново начало спечели с 17.13 процента, а ГЕРБ остана на шесто място с 6.16 процента. На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи остро изявление, в което постави под въпрос участието на партията в управлението и поиска преформатиране на кабинета.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Омазан
Коментиран от #42
10:16 16.10.2025
2 Голфаровото гоги
10:16 16.10.2025
3 Хасковски каунь
10:18 16.10.2025
4 Истината е тая
Тия сиГ Ани не са контингентът на ГЕРБ.
Тях ги купуват от ПП- то.
10:19 16.10.2025
5 жесед
10:20 16.10.2025
6 Ирония
А е самосвалил правителството, а са се появили пак снимки с кюлчета злато и пачки евраци в чекмеджето му...
10:22 16.10.2025
7 Е,бравос
10:24 16.10.2025
8 Факти
Коментиран от #28
10:27 16.10.2025
9 Политическият театър на Борисов
• Това е неговото правителство, избрано с негов мандат;
• Това са негови коалиционни партньори;
• Това е негова конструкция на властта.
Точно затова звучи лицемерно или театрално – той се държи като опозиция на кабинет, който сам е съставил.
Как да го разчитаме?
Това не е объркване или случайност. Това е Стратегия за дистанциране от негативи
– Ако нещо се провали, Борисов може да каже:
„Аз бях против, аз ги предупредих.“
10:27 16.10.2025
10 А пък
10:31 16.10.2025
11 Опит за задоволяване на всички електорат
Това е новата властова конструкция от 2025 г., в която Борисов има водеща роля, а Росен Желязков е "сламен човек", безгласна кукла на конци.
Критиките на Борисов към управлението са фалшиви, защото той стои зад него!!!
Това е типичен пример на политическа игра с публиката, не с реалните действия.
10:33 16.10.2025
12 Ддд
10:33 16.10.2025
13 гост
10:35 16.10.2025
14 гост
10:36 16.10.2025
15 Защо Борисов играе политически театър?
За да управлява, без да носи отговорност!!!!
Борисов е мастер в оцеляването, а в България политическата цена за всяко управление расте бързо:
• Ако правителството се провали той ще каже:
„Те си го направиха. Аз ги предупредих.“
• Ако успее, ще заяви:
„Стабилността е благодарение на ГЕРБ и на мен лично.“
Така Борисов обира дивидентите, но бяга от негативите.
Нарича се „власт чрез дистанция“ — реален контрол без формална отговорност.
10:36 16.10.2025
16 Примката
10:38 16.10.2025
17 Политическата стратегия на Борисов:
Борисов знае, че:
• Част от електората му иска стабилност и ред;
• Друга част мрази ПП, ДБ, „Америка за България“, НПО-та и очаква да ги „мачка“;
• Трета част е просто отегчена и объркана, и се лови на популизъм.
Затова той говори различно към различни публики:
• За едните е „държавник“;
• За другите – „народен човек, жертва на задкулисието“;
• За трети – „последната преграда пред пълната анархия“.
Театърът, който разиграва, му дава възможност да е едновременно всичко за всички — нещо, което другите политици трудно постигат.
Коментиран от #21, #24, #49
10:38 16.10.2025
18 Г.Георгиев
Коментиран от #22
10:39 16.10.2025
19 Леле - леле !? 🤔
10:40 16.10.2025
20 Това е вид защита на Борисов!
ГЕРБ си партнира с ДПС Ново начало, БСП, ИТН — все силни в задкулисието!!
Ако някой от тях реши да го отслаби или елиминира, Борисов иска да има вече изградена публична позиция, с която да каже:
„Аз не бях в схемата! Те предадоха народа!“
Т.е. политическият театър е застраховка срещу вътрешна подмяна.
10:40 16.10.2025
21 ни мое
До коментар #17 от "Политическата стратегия на Борисов:":не може да се харесаш на всички - трябва да си лачена Крвъ, а ББ не е...или?
Коментиран от #25, #29, #30, #35
10:41 16.10.2025
22 Ирония
До коментар #18 от "Г.Георгиев":Партия на недоволните, която после ще се съяши с Пеевски, както направиха ИТН?!
Коментиран от #52
10:42 16.10.2025
23 Смях в залата
10:43 16.10.2025
24 Само че
До коментар #17 от "Политическата стратегия на Борисов:":Който стои на два стола, по някое време пада. И какво значи мразят ПП? Нали знаете каква им е същността на тези? Руслямската същност на тези? Корумпираната същност на тези? На бизнес паразитите, които укриват пари, крадат и грабят! Това е същността на тази част. Което показва от къде произлиза русистката природа на ГЕРБ, които дори са с БСП! Това е и същността на ГЕРБ. Корумпирани страхливци, които ги е страх да ударят летално по задкулисната олигархия и корумпцията им. Защото тези точно ги и държат в зависимости.
10:44 16.10.2025
25 Така е! Прав си!
До коментар #21 от "ни мое":Не може да се харесаш на всички. И най-големите политически играчи в историята са падали, когато са се опитвали да угодят на всеки.
Но и тук идва важният момент – Бойко Борисов не се опитва да се хареса на всички по едно и също време.
Той играе по-умно:
Харесва се на различни групи, в различни моменти, като казва точно това, което всяка иска да чуе.
10:45 16.10.2025
26 Гост
Запомнете го!!!
Коментиран от #32
10:45 16.10.2025
27 Йосиф Висарионович
Коментиран от #31, #44, #47
10:48 16.10.2025
28 Леле - леле !? 😜
До коментар #8 от "Факти":Как Борисов ще се "оттегли от ГЕРБ " ? Герб е вождистка партия , Бойко и Герб са едно и също ! Въпреки че с ДПС и Доган се получи . Но трябва голямо задкулисие , както и наличие на влияние в системата , мисирки ...
Коментиран от #41
10:49 16.10.2025
29 Примери:
До коментар #21 от "ни мое":Пример как действа Борисов, какво казва:
• Евроатлантици (НАТО/ЕС ориентирани):
– Какво казва: „Ние сме в НАТО, в ЕС, ще пазим границата.“
– Как изглежда: Умерен, проевропейски лидер.
• Антиевропейци / суверенисти:
– Какво казва: „Писна ми от американски посланици и грантаджии.“
– Как изглежда: Народен човек, антисистемен.
• Пенсионери и уязвими групи:
– Какво казва: „Аз дадох 50 лв. на всички, само ГЕРБ ги храни.“
– Как изглежда: Социален патриот, грижовен лидер.
• Бизнес и елит:
– Какво казва: „Стабилност, контрол, пари от еврофондове.“
– Как изглежда: Предсказуем партньор, стабилизатор.
• Хора, които мразят ПП-ДБ:
– Какво казва: „Тия лъжци от Харвард... с тях съм до тук!“
– Как изглежда: Бащица, който ги „наказва“ вместо народа.
• Интелигенция и центристи:
– Какво казва: „Ще правим съдебна реформа, ще махнем Гешев.“
– Как изглежда: Модерен реформатор (поне на думи).
Тези послания си противоречат помежду си — това също разкрива защо накрая никой не вярва напълно.
Все едно има няколко версии на Борисов, и всяка върви на различен „канал“.
Но тази стратегия има лимит
Точно както казваш:
„Не може вечно да се харесваш на всички.“
10:49 16.10.2025
30 Борисов е Лъжец!!
До коментар #21 от "ни мое":Хората сравняват изказванията на Бойко Борисов с действията му:
– Пример: казва, че е „за съдебна реформа“, но гласува с ДПС против нея.
• Става предсказуем и прозрачен
– Всеки вижда, че „говори това, което искаш да чуеш“, но не действа.
• Рано или късно губи доверието и на двете страни
– Центърът не му вярва, че е проевропеец;
– Народът не му вярва, че е „антисистемен“ – той сам е системата.
Резултат: Има влияние, но все по-малко искрен електорат. Повече хора го търпят, отколкото го харесват.
10:51 16.10.2025
31 Господин Тиквонович
До коментар #27 от "Йосиф Висарионович":Я кажи къде си на хранилка?
10:51 16.10.2025
32 Абе
До коментар #26 от "Гост":Вярвам, ще такива като теб все има нещо за което да ви вкарат в затвора. Но колко ли пъти си бил спасяван от себеподобните си?
10:51 16.10.2025
33 Тиквена шизофрения
10:52 16.10.2025
34 АМАH OT ИДИOTИ
😮😮😮
ПРОБЛЕМЪТ Е ЧЕ Е СПЕШНО БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ДА СЕ ОСВОБОДИ И ОТ ДВАМАТА
,😡😡😡
10:52 16.10.2025
35 Многото маски на Бойко Борисов
До коментар #21 от "ни мое":Да, не можеш да се харесваш на всички.
Но Борисов се опитва да поддържа образи за различни групи, без пълно припокриване.
🎭 Това е политическа техника – ефективна в краткосрочен план, но разяждаща доверието в дългосрочен.
10:52 16.10.2025
36 да нямат брак вече без сватба!?
10:53 16.10.2025
37 Се ла ви
10:53 16.10.2025
38 Г.Георгиев
Не на ЕВРОТО !
България ВЪН от ВОЕННИ СЪЮЗИ и ЕС.
10:54 16.10.2025
39 Бистришки Тигър, преди
Свобода или Смърт !
Историята се повтаря, баце !
10:55 16.10.2025
40 За да диктува дневния ред Борисов:
• отвлича вниманието от реалните проблеми и отговорности на управлението;
• измества фокуса от действията на ДПС, БСП и ИТН;
• контролира медийния цикъл, като държи камерата насочена към себе си.
Борисов умишлено обърква сцената, за да остане единственият разпознаваем АКТЬОР.
10:55 16.10.2025
41 Няма вече Герб
До коментар #28 от "Леле - леле !? 😜":Всички клиентилисти са се продали на новия господар.
10:55 16.10.2025
42 Омазан
До коментар #1 от "Омазан":завчера каза в пазарджик че
другите си играят на него но
гърбът му е широк
но хлъзгав
не го мислете
да му мислят бедните дето са го избирали
от догодина
10:56 16.10.2025
43 Печели време до нови избори
В този смисъл театърът е част от дългосрочна стратегия за възстановяване на личната му легитимност.
10:56 16.10.2025
44 На кой ги разправяш?
До коментар #27 от "Йосиф Висарионович":Винаги сте били малцинство, бе, сплут Зеленчук!
10:57 16.10.2025
45 Емигрант
Коментиран от #50
10:57 16.10.2025
46 Борисов играе този политически театър
Да контролира, но не отговаря
Остава силен, без да носи вина
Да говори на всички
Привлича разнородни избиратели
Да се пази от партньорите
Изгражда алиби срещу бъдещо предателство
Да командва дневния ред
Отвлича вниманието от скандали и зависимости
Да печели време
Подготвя нови сценарии без натиск
Коментиран от #48
10:58 16.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 хе хе
До коментар #46 от "Борисов играе този политически театър":Само дето е забравил, че няма толкова луди да му вярват! Биполярните може сами да критикуват себе си, но аудиторията не страда от раздвоение.🤭
11:00 16.10.2025
49 Нищо не постига!
До коментар #17 от "Политическата стратегия на Борисов:":Избирателната активност продължава да е ниска, но скоро на всички ще им писне и ще го свалят от сщената.
11:03 16.10.2025
50 Ами
До коментар #45 от "Емигрант":Всички журналисти са купени и я карат спокойно. Защото им се хвърлят подаръци. Държавата на нищоправцитр. Да ти дават пари за да не правиш нищо, сладка работа. Е само трябва да крепиш статуквото което от десетки години.
11:03 16.10.2025
51 Гражданин
11:05 16.10.2025
52 Г.Георгиев
До коментар #22 от "Ирония":Партия, която ще защитава интересите на СУВЕРЕННАта ДЪРЖАВА България, както в Унгария и Словакия, а сега и в Чехия !
Партия, която НЯМА да ДОПУСНЕ унищожаване на БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ, като елемент от НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ на ДЪРЖАВАТА България !
11:06 16.10.2025