Ружа Смилова: Борисов няма сили да се освободи от Пеевски

Шестото място на ГЕРБ в изборите за общински съвет в Пазарджик не е комфортно за първа политическа сила в страната, каза пред БНР политологът Ружа Смилова. Според нея това показва тенденция към преливане на гласове от ГЕРБ към ДПС-Ново начало, което би могло да се наблюдава и на други места в страната.

"За първи път Борисов инкасира загуби от участие във властта, много видими, и то за сметка на партньори във властта," коментира Смилова в предаването "Преди всички". Тя подчерта, че винаги когато Борисов е правил коалиция, са страдали по-малките партньори като ВМРО и Патриотичния фронт, но сега тенденцията е обратна.

Лидерът на ГЕРБ не е готов за пряка конфронтация с лидера на ДПС-Ново начало, но се опасява от загуба на влияние и изпомпване на сили от конкурент, от когото правителството му зависи, смята политологът. Затова сега Борисов показва, че от него зависи цялото управление на страната.

"Борисов не смее да каже, че проблемът му е Пеевски. Вероятно няма достатъчно сили да се еманципира," каза Смилова. Тя добави, че е очевидно, че правителството на Росен Желязков в момента зависи от Пеевски.

Според Смилова стратегията на ДПС-Ново начало е да се прилепват към действия, които да отслабят противника. Пеевски се прилепва към всяко решение на мнозинството, за да демонстрира, че трябва да са заедно и че ДПС-Ново начало също са ключово важни.

"Правеше същото и по време на сглобката с ПП-ДБ. Тогава нямаше никаква необходимост той да подкрепя, но Пеевски, за да налага себе си в публичното пространство, се прилепяше към всяко решение на мнозинството," обясни политологът.

Борисов си дава сметка, че съвместно управление с ДПС-Ново начало ще доведе до изолация на ГЕРБ и страната в международен план, изрази мнение Смилова. Тя посочи, че имаше неуспешен опит да бъдат извадени от списъка "Магнитски" както лидерът на Ново начало, така и по-близки хора като Владислав Горанов.

"Няма как да бъде 'продадена' една такава коалиция дори в сегашната, доста променена международна конфигурация. Борисов си дава сметка, че това тяхно сътрудничество и прилепване към неговия широк гръб на други е опасно за него и той рискува да бъде потопен," каза Смилова.

Запитана за публичното унижение, на което беше подложен премиерът Росен Желязков, Смилова определи като "работа за психолог да обясни защо хора на толкова важни позиции са склонни да търпят подобни унижения".

Напомняме, че на 12 октомври се проведоха извънредни избори за общински съвет в Пазарджик, на които ДПС-Ново начало спечели с 17.13 процента, а ГЕРБ остана на шесто място с 6.16 процента. На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи остро изявление, в което постави под въпрос участието на партията в управлението и поиска преформатиране на кабинета.