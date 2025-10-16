Ивелин Михайлов: Разграничавам се от осемте депутати, които се регистрираха в НС. Изплюха се върху доверието на хората

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов направи изявление във Фейсбук профила на партията, в което изрази официална позиция от името на ПГ във връзка с осем свои депутати, които се регистрираха в зала днес, съобщават от novini.bg.

„Искам да се разгранича от осемте депутати, които днес се регистрираха за работата на НС. Истинската причина за регистрацията им е желанието да не им бъдат орязани някакви пари – нещо недостойно за мен и нещо, с което самите те унищожават всичко, сътворено от партията, които се борят всеки ден, за да има справедливост. Няма значение, че това решение не води до последствия, въпросът е принципен. Лично аз съм се отказал от всички пари, които честно съм спечелил в живота си. Търпя унижения всеки ден, семейството ми също. Над хиляда семейства търпят унижения и финансови несгоди заради това правителство.

Предлагаха ми стотици милиони всякакви варианти, за да може да не правя това, което сме обещали на хората. Никой от нас не е специален, ние сме абсолютно обикновени хора, нищо не струваме освен думата си. Влязохме в НС, обещавайки да покажем друга етика и морал. Изрично вчера сме говорили, че не трябва да се регистрираме, защото въпросът е принципен. Докато хората мизерстват, не трябва ние да отидем и да се регистрираме, за да вземем някакви пари.

Дори тези хора, ако търсят някакви пари, могат да отидат в другите партии, ще им дадат бонуси, но „Величие“ ще работи в НС по един и същ начин - чест и морал, без дребни сметки. Не ме интересуват нито МЕЧ, нито ПП, които били казали, че ще се разбираме за регистрации, за да не търпим финансови загуби.

Това са парите на хората, те не са заслужени от нас. Не може да се водим по партии, които не влизат в битка, когато трябва, а в моментите с финансова изгода да работим заедно. Ставаме същите като тях.

В неделя в Пазарджик много наши съмишленици дойдоха, изправиха се срещу мутри, и всичко това беше унищожено заради регистрация за жълти стотинки. Нека тези хора да се изправят, да си поемат отговорността пред избирателите.

Не знам как ще компенсират това нещо, но аз нямам желание да работя по този начин с хора, които така дребно и елементарно мислят за жълти стотинки. Те трябва да се извинят на избирателите. Тези осем души се изплюха върху доверието на хората.“