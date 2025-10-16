Ивелин Михайлов: Разграничавам се от осемте депутати, които се регистрираха в НС. Изплюха се върху доверието на хората

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов направи изявление във Фейсбук профила на партията, в което изрази официална позиция от името на ПГ във връзка с осем свои депутати, които се регистрираха в зала днес, съобщават от novini.bg.
„Искам да се разгранича от осемте депутати, които днес се регистрираха за работата на НС. Истинската причина за регистрацията им е желанието да не им бъдат орязани някакви пари – нещо недостойно за мен и нещо, с което самите те унищожават всичко, сътворено от партията, които се борят всеки ден, за да има справедливост. Няма значение, че това решение не води до последствия, въпросът е принципен. Лично аз съм се отказал от всички пари, които честно съм спечелил в живота си. Търпя унижения всеки ден, семейството ми също. Над хиляда семейства търпят унижения и финансови несгоди заради това правителство.
Предлагаха ми стотици милиони всякакви варианти, за да може да не правя това, което сме обещали на хората. Никой от нас не е специален, ние сме абсолютно обикновени хора, нищо не струваме освен думата си. Влязохме в НС, обещавайки да покажем друга етика и морал. Изрично вчера сме говорили, че не трябва да се регистрираме, защото въпросът е принципен. Докато хората мизерстват, не трябва ние да отидем и да се регистрираме, за да вземем някакви пари.
Дори тези хора, ако търсят някакви пари, могат да отидат в другите партии, ще им дадат бонуси, но „Величие“ ще работи в НС по един и същ начин - чест и морал, без дребни сметки. Не ме интересуват нито МЕЧ, нито ПП, които били казали, че ще се разбираме за регистрации, за да не търпим финансови загуби.
Това са парите на хората, те не са заслужени от нас. Не може да се водим по партии, които не влизат в битка, когато трябва, а в моментите с финансова изгода да работим заедно. Ставаме същите като тях.
В неделя в Пазарджик много наши съмишленици дойдоха, изправиха се срещу мутри, и всичко това беше унищожено заради регистрация за жълти стотинки. Нека тези хора да се изправят, да си поемат отговорността пред избирателите.
Не знам как ще компенсират това нещо, но аз нямам желание да работя по този начин с хора, които така дребно и елементарно мислят за жълти стотинки. Те трябва да се извинят на избирателите. Тези осем души се изплюха върху доверието на хората.“
1 Величие
13:20 16.10.2025
2 Този
13:21 16.10.2025
3 пира миди,фара они
13:23 16.10.2025
4 бай Бай
13:23 16.10.2025
5 Нали се извиниха
13:27 16.10.2025
6 пенсионер
Коментиран от #15, #25
13:28 16.10.2025
7 Даниел
13:30 16.10.2025
8 Имотни измамници
13:33 16.10.2025
9 Какъв лицемер
13:35 16.10.2025
10 Последния Софиянец
13:36 16.10.2025
11 исторически парк
13:51 16.10.2025
12 Цирк" Фараонски"
Това деб,илно, крадливо същество, завлякло българи с кредити го използват като корва.Пфу!
Коментиран от #40
13:54 16.10.2025
13 ИЗЧЕГЪРТОВ
13:54 16.10.2025
14 Факла
Нещо като рецидив - Фараона скача на депутатите си, както при полковник Марков.
И пак, докато на Пеевски му е трудно.
Каква случайност.
Кой ли има полза от хаоса тъкмо сега?
От преливане на депутати?
Това е същият Фараон с доклада на ДАНС, който обяви от трибуната на НС, че съм в заговор с Борисов против “горкия” Росен Желязков…
Професия “интригант и провокатор”.
Жалко за наивниците, които пак му повярваха.
Да продължават, цирковете са гарантирани.
8 от 10 депутати, бре - 80% от парламентарната група?! Селска чест и национален потрес.
Айде, време е ментетата да си ходят."
13:55 16.10.2025
15 Стефанов
До коментар #6 от "пенсионер":Жалка история Никаква кадрова политика Ами пълен майтап е че не си си провелил хората Някакви случайници които гласуват срещу теб Значи не ставаш за нищо А избирателите ти от Варна руския анклав на ТИМ те са ясни
13:56 16.10.2025
16 Баба Гошка
13:58 16.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Безпристрастен
14:00 16.10.2025
19 Двуличие (Величие)
14:02 16.10.2025
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ВСИЧКИ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СА ПРЕСТЪПНИЦИ
ОТ ОПГ ДПС
...... САМО КМЕТОВЕ НА ДПС ОБЩИНИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДПС
......
КАСИЧКА ПРЕЗ КОЯТО ОТ 2002 ГОДИНА СЕ ОТЧИТАТ С ДАРЕНИЯ НА ЛИДЕРИТЕ НА ДПС - ПРЕДИ ДЖОЛАН , СЕГА ПЕЕВСКИ
14:04 16.10.2025
21 Сатана Z
Коментиран от #22
14:04 16.10.2025
22 Вазелин
До коментар #21 от "Сатана Z":Това ли е новото име на Ивелин? Става, какво. Вазелин от величието.
14:05 16.10.2025
23 Ивелин Михайлов
Коментиран от #28
14:06 16.10.2025
24 ЕДГАР КЕЙСИ
14:09 16.10.2025
25 Ивелин Михайлов
До коментар #6 от "пенсионер":Кой те е излъгал тебе,че ставаш за каквото и да е
Коментиран от #29
14:09 16.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Така е
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":Още когато Сталин нарежда българи да бъдат превръща и в македонци! Още от преди това. Как за постове са подготвяли отцепване на земи от България. Още Гоце Делчев пише за разцепленията, такъв ни е чииза. Предатели. Но пък как да си обясниш руската природа на Ивелин? И той със сигурност би трябвало да познава какви хора има около него. Защото той е вътре и с двата крака! Няма оправдание никакво. Да зареже оправданията в стил "Борисов".
Коментиран от #31
14:12 16.10.2025
29 Царю
До коментар #25 от "Ивелин Михайлов":Смени си имението на Вазелин Михайлов.
Коментиран от #35
14:13 16.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ква руска природа, бе?
До коментар #28 от "Така е":Престъпна , да. Престъпността няма националност
14:15 16.10.2025
32 Монетата има две страни
От една страна, подобна позиция е похвална — говори за ценности като честност, морал и отговорност пред избирателите. Принципността, с която той защитава отказа си да се регистрира и да вземе пари, излъчва силен личен пример.
От друга страна, политиката често е игра на компромиси и прагматизъм. Не винаги е лесно да се поддържат такива идеали, особено в сложна и динамична среда. Някои биха казали, че депутатите, които са се регистрирали, са правили прагматичен избор, за да могат да изпълняват функциите си или да осигурят ресурси за работата си.
Коментиран от #34
14:24 16.10.2025
33 Разумен
14:24 16.10.2025
34 Хохо
До коментар #32 от "Монетата има две страни":Пуснаха ви троловете, кома скриваха ви по спешност. Направихте поредния пожар. От коя библиотека си?
14:25 16.10.2025
35 Ивелин Михайлов
До коментар #29 от "Царю":Ти си го смени на анононим мишков
14:27 16.10.2025
36 Това говори за няколко важни неща:
Морал и принципи срещу прагматизъм и лични интереси. Той вижда регистрацията като опит да се вземат пари, което счита за „дребно“ и недостойно, докато други може да го възприемат като прагматично решение.
Кризата на доверие — Той говори за това как действията на депутатите са „изплюли“ върху доверието на избирателите, което показва, че според него те са предали общественото доверие и очакванията на хората.
Политическа честност и отговорност — Михайлов се опитва да позиционира себе си и партията като носители на етика и морал в политиката, които не биха правили компромиси с тези ценности.
Публичен призив за поемане на отговорност — Той изисква депутатите, които са се регистрирали, да се извинят и да поемат отговорност пред избирателите, което е форма на отчетност и желание за възстановяване на доверието.
Коментиран от #38
14:28 16.10.2025
37 Вътрешен конфликт във "Величие"
14:29 16.10.2025
38 Тролче
До коментар #36 от "Това говори за няколко важни неща:":Вашият лидер трябва да понесе отговорността! Кирил Петков се оттегли. Как никое от вашите прасета не поема лична отговорност и все кара другите да гърмят като бушони вместо него! Оставка на Ивелин Михайлов!
14:30 16.10.2025
39 Парадокс БГ
От една страна, ако лидерът на партията — в случая Ивелин Михайлов — изглежда твърде строг и непреклонен към депутатите си, може да рискува да загуби влияние и подкрепа в своята група. Политическите лидери често трябва да балансират между това да налагат дисциплина и да дават свобода на отделните депутати да взимат решения според ситуацията.
От друга страна, ако Михайлов позволи твърде много „самостоятелност“ по важни принципни въпроси, това може да доведе до разпад на единството и до компромиси с основните ценности на партията, което се отразява на нейния имидж и доверие пред избирателите.
В случая с регистрацията, тя явно е възприета от лидера като принципен въпрос — нещо, което не бива да се допуска да бъде компрометирано, защото става дума за етика и морал. Затова и той се дистанцира публично.
Коментиран от #41, #43
14:32 16.10.2025
40 Програмист
До коментар #12 от "Цирк" Фараонски"":Само дето никой не е завлякъл,защото с тях е построен обект за десетки милиони
14:33 16.10.2025
41 Тролче
До коментар #39 от "Парадокс БГ":Вашият лидер трябва да понесе отговорността! Кирил Петков се оттегли. Как никое от вашите прасета не поема лична отговорност и все кара другите да гърмят като бушони вместо него! Оставка на Ивелин Михайлов!
14:33 16.10.2025
42 Съвет
За по-малки или рутинни въпроси, които не застрашават основните принципи, би било разумно да даде повече автономия на депутатите.
Освен това, важно е да има вътрешен диалог, за да не се стига до публични конфликти, които вредят на имиджа и на самата партия.
Така че, дали Ивелин губи лидерски позиции зависи и от това как ще управлява тези конфликти и доколко ще успее да съхрани единството и доверието в партията.
Коментиран от #44
14:33 16.10.2025
43 Абе
До коментар #39 от "Парадокс БГ":Кой ще ти се върже на тъпотиите?
14:34 16.10.2025
44 Тролче
До коментар #42 от "Съвет":Вашият лидер трябва да понесе отговорността! Кирил Петков се оттегли. Как никое от вашите прасета не поема лична отговорност и все кара другите да гърмят като бушони вместо него! Оставка на Ивелин Михайлов!
14:34 16.10.2025
45 Коко
14:36 16.10.2025
46 Анализ
Това води до сериозен вътрешен конфликт — от една страна, той е на фронта, давайки личен пример и плащайки цената на принципността, а от друга — депутатите му правят избор, който според него руши всичко това. Разбираемо е, че се чувства предаден и разочарован.
Освен това, има и риск да загуби влияние сред групата си, ако депутатите започнат да гледат на него като на човек, който не разбира „реалностите“ или който налага прекалено строги изисквания. Това прави ситуацията още по-напрегната и болезнена за лидерството му.
Така че гневът му е резултат от разминаването между идеалите, за които се бори, и практическите действия на хората около него — което за всеки лидер е голямо предизвикателство и въпрос на лично и политическо оцеляване.
14:36 16.10.2025