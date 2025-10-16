Новини
България »
Всички градове »
Ивелин Михайлов: Разграничавам се от осемте депутати, които се регистрираха в НС. Изплюха се върху доверието на хората

Ивелин Михайлов: Разграничавам се от осемте депутати, които се регистрираха в НС. Изплюха се върху доверието на хората

16 Октомври, 2025 12:56 2 368 46

  • ивелин михайлов-
  • разграничаване-
  • 8 депутати-
  • регистриране-
  • парламент

Не знам как ще компенсират това нещо, но аз нямам желание да работя по този начин с хора, които така дребно и елементарно мислят за жълти стотинки. Те трябва да се извинят на избирателите, коментира лидерът на "Величие"

Ивелин Михайлов: Разграничавам се от осемте депутати, които се регистрираха в НС. Изплюха се върху доверието на хората - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов направи изявление във Фейсбук профила на партията, в което изрази официална позиция от името на ПГ във връзка с осем свои депутати, които се регистрираха в зала днес, съобщават от novini.bg.

„Искам да се разгранича от осемте депутати, които днес се регистрираха за работата на НС. Истинската причина за регистрацията им е желанието да не им бъдат орязани някакви пари – нещо недостойно за мен и нещо, с което самите те унищожават всичко, сътворено от партията, които се борят всеки ден, за да има справедливост. Няма значение, че това решение не води до последствия, въпросът е принципен. Лично аз съм се отказал от всички пари, които честно съм спечелил в живота си. Търпя унижения всеки ден, семейството ми също. Над хиляда семейства търпят унижения и финансови несгоди заради това правителство.

Предлагаха ми стотици милиони всякакви варианти, за да може да не правя това, което сме обещали на хората. Никой от нас не е специален, ние сме абсолютно обикновени хора, нищо не струваме освен думата си. Влязохме в НС, обещавайки да покажем друга етика и морал. Изрично вчера сме говорили, че не трябва да се регистрираме, защото въпросът е принципен. Докато хората мизерстват, не трябва ние да отидем и да се регистрираме, за да вземем някакви пари.

Дори тези хора, ако търсят някакви пари, могат да отидат в другите партии, ще им дадат бонуси, но „Величие“ ще работи в НС по един и същ начин - чест и морал, без дребни сметки. Не ме интересуват нито МЕЧ, нито ПП, които били казали, че ще се разбираме за регистрации, за да не търпим финансови загуби.

Това са парите на хората, те не са заслужени от нас. Не може да се водим по партии, които не влизат в битка, когато трябва, а в моментите с финансова изгода да работим заедно. Ставаме същите като тях.

В неделя в Пазарджик много наши съмишленици дойдоха, изправиха се срещу мутри, и всичко това беше унищожено заради регистрация за жълти стотинки. Нека тези хора да се изправят, да си поемат отговорността пред избирателите.

Не знам как ще компенсират това нещо, но аз нямам желание да работя по този начин с хора, които така дребно и елементарно мислят за жълти стотинки. Те трябва да се извинят на избирателите. Тези осем души се изплюха върху доверието на хората.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Величие

    22 26 Отговор
    се разграничи от Ивелин Михайлов, дава го на Прокуратурата и Пеевски

    13:20 16.10.2025

  • 2 Този

    20 21 Отговор
    Едно от руските момчета.И той се грижи за хората.

    13:21 16.10.2025

  • 3 пира миди,фара они

    18 9 Отговор
    и 80% за мельони

    13:23 16.10.2025

  • 4 бай Бай

    18 1 Отговор
    Ами ето на, извиниха се.

    13:23 16.10.2025

  • 5 Нали се извиниха

    20 5 Отговор
    Няма разцепление. Стига с тия фалшиви внушения!

    13:27 16.10.2025

  • 6 пенсионер

    22 16 Отговор
    Кой го е излъгъл този, че става за политик.От кого се отказва, след като те са 10 депутатина. Ако се откаже от 8, ще останат двама, той и още един., той началник, другия работник. Пази боже България от подобни депутати, които са грешки на природата.

    Коментиран от #15, #25

    13:28 16.10.2025

  • 7 Даниел

    15 5 Отговор
    Ама Борисов каза на неговите депутати да не се регистрират,този какво общо има с ГЕРБ?

    13:30 16.10.2025

  • 8 Имотни измамници

    13 12 Отговор
    Запомнете много добре. Много добре прочетете и запомнете! Кой ми оцапа гащите? Ама вие от Величие сте същите! Крушите не падат по-далепе от дървото си. Каквото и да говорите, каквито и театрални постановки да разигравате, си оставате същите. Селяндури, тарикати, бизнесмени, с купища фирми и имоти. Достатъчно алчни и коруоза да ламтят за още повече, докато се гаврят със съгражданите си. И още по-лошото, е че сте и руслямисти. Но в корупцията няма по най лошо, всички сте еднакви. Кочината ви е същата, бе значение генерали с пагони, политици, общественици или други. И се правят на патриоти пред обществото.

    13:33 16.10.2025

  • 9 Какъв лицемер

    7 7 Отговор
    Вас с Борисов и Ивелинчу на един и същ конвейер ли ви работят? Кое е това тъпо задколисе от олигарси което десетилетия наред продължава да се гаври с държавата и народа.

    13:35 16.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Масова шишизация.

    13:36 16.10.2025

  • 11 исторически парк

    12 10 Отговор
    време е мошеническата руска шайка величие да се разпадне

    13:51 16.10.2025

  • 12 Цирк" Фараонски"

    14 8 Отговор
    Тоя го гледахме- с Марков
    Това деб,илно, крадливо същество, завлякло българи с кредити го използват като корва.Пфу!

    Коментиран от #40

    13:54 16.10.2025

  • 13 ИЗЧЕГЪРТОВ

    3 4 Отговор
    ДА НЕ СА ТИЯ ДЕТО ЩЯХА ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ УШ ? ТРЯБВА СЪВРЕМЕНО УПРАВЛЕНИЕ БА МАЛКА БЪЛГАРИЯ. МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ВСИЧКИ ОБЩИНИ СЕЛА И ГРАДЧЕТА ПОД 1000 ЖИТЕЛИ ДА СЕ ЗАКРИЯТ ТЕЗИ ДРЕМАЧИ КМЕТСТВА И ДА МИНАТ КЪМ НАЙ БЛИЗКИЯ ГРАД НЯМА НИКАКВА ПОЛЗА ОТ ТЯХ ВСИЧКО СЕ ИЗВЪРШВА В ПО ГОЛЕМИЯ ГРАД .ТИЯ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛ.МЕСТА ПО ЦЯЛ ДЕН СТОЯТ ДРЕМАТ БЕЗПОЛЕЗНИ.ЧАК ГИ ОТОПЛЯВАТ И ЗАПЛАТИ ИМ ДАВАТ КМЕТИЦИ КМЕТОВЕ СЕКРЕТАРКИ.

    13:54 16.10.2025

  • 14 Факла

    9 4 Отговор
    ,,А, “Виличии”?! Пак ли, бре?

    Нещо като рецидив - Фараона скача на депутатите си, както при полковник Марков.

    И пак, докато на Пеевски му е трудно.

    Каква случайност.

    Кой ли има полза от хаоса тъкмо сега?

    От преливане на депутати?

    Това е същият Фараон с доклада на ДАНС, който обяви от трибуната на НС, че съм в заговор с Борисов против “горкия” Росен Желязков…

    Професия “интригант и провокатор”.

    Жалко за наивниците, които пак му повярваха.

    Да продължават, цирковете са гарантирани.

    8 от 10 депутати, бре - 80% от парламентарната група?! Селска чест и национален потрес.

    Айде, време е ментетата да си ходят."

    13:55 16.10.2025

  • 15 Стефанов

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "пенсионер":

    Жалка история Никаква кадрова политика Ами пълен майтап е че не си си провелил хората Някакви случайници които гласуват срещу теб Значи не ставаш за нищо А избирателите ти от Варна руския анклав на ТИМ те са ясни

    13:56 16.10.2025

  • 16 Баба Гошка

    9 5 Отговор
    Ох на бабба сладкото момченце. Абре кукло, кой ги е вкарал в парламента? Аз ли съм ти правила списъците? Не се гласува за личности, а за партии. И ти си включил жълтостотинковци в жълтостотинковата ти партия. Ако имаше достойни хора двамата управляващи българия тюффлека, щяха да бъдат елиминирани, а не да ни "вкарват" в евроблатото и затриват последния символ на българската държавност и ограбването на валутния ни резерв. За златото вече стана ясно, че едното завинаги е ограбено от английските отговорно пазещи го, другото дъндитата яко го изпомпват срещу нищо, сега бнб купи оше, за да даде на ецб, а на народа само жълти евроцентове - дрънкуллки са подготвили да дадат в ръцете.

    13:58 16.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Безпристрастен

    8 4 Отговор
    Снощи го гледах в едно видео. Това същество е обида за нацията. Сигурно беше др,ог,ир,ано. Плаз,модий. Вижте Емил Русанов - събират българите от чужбина пари да помогнат на измамените от него за да се борят в съда. Сар,афов нне дава ход на делата му.Ясно.

    14:00 16.10.2025

  • 19 Двуличие (Величие)

    7 8 Отговор
    Работата на тази фашистка партия на същото мафиотско задкулисие от олигарси завоня още когато подкрепиха ГЕРБ. И се въртя същия като лопата че това не било подкрепа, сми техническа подкрепа. И сега отново същата техническа подкрепа услужливо помага на мафията, на задкулисието. Кое е това отвратително задкулисие? Кои да смотаните им имена крадливи? Толкова ли не може национална сигурност да се разправи с тях? Или я има, колкото и джендералитета (генералитета) на България.

    14:02 16.10.2025

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 6 Отговор
    ФОНДАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ , АДРЕС ПЛОЩАД МАКЕДОНИЯ 1 ЕТАЖ 17
    .....
    ВСИЧКИ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СА ПРЕСТЪПНИЦИ
    ОТ ОПГ ДПС
    ...... САМО КМЕТОВЕ НА ДПС ОБЩИНИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДПС
    ......
    КАСИЧКА ПРЕЗ КОЯТО ОТ 2002 ГОДИНА СЕ ОТЧИТАТ С ДАРЕНИЯ НА ЛИДЕРИТЕ НА ДПС - ПРЕДИ ДЖОЛАН , СЕГА ПЕЕВСКИ

    14:04 16.10.2025

  • 21 Сатана Z

    2 8 Отговор
    НАТОвската кочина се разпада ,а от 1 януари без вазелин ще ви е б ъ т в ГЗ с ново начало

    Коментиран от #22

    14:04 16.10.2025

  • 22 Вазелин

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Това ли е новото име на Ивелин? Става, какво. Вазелин от величието.

    14:05 16.10.2025

  • 23 Ивелин Михайлов

    9 4 Отговор
    В България всички са предатели. Всички български герои са били предадени от други българи за жълти стотинки

    Коментиран от #28

    14:06 16.10.2025

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 5 Отговор
    ОЩЕ МАЛКО И ИВЕЛИНЧО (ФАРАОНА) ЩЕ ZAПЛАЧЕ ..................... ФАКТ !

    14:09 16.10.2025

  • 25 Ивелин Михайлов

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "пенсионер":

    Кой те е излъгал тебе,че ставаш за каквото и да е

    Коментиран от #29

    14:09 16.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    Още когато Сталин нарежда българи да бъдат превръща и в македонци! Още от преди това. Как за постове са подготвяли отцепване на земи от България. Още Гоце Делчев пише за разцепленията, такъв ни е чииза. Предатели. Но пък как да си обясниш руската природа на Ивелин? И той със сигурност би трябвало да познава какви хора има около него. Защото той е вътре и с двата крака! Няма оправдание никакво. Да зареже оправданията в стил "Борисов".

    Коментиран от #31

    14:12 16.10.2025

  • 29 Царю

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ивелин Михайлов":

    Смени си имението на Вазелин Михайлов.

    Коментиран от #35

    14:13 16.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ква руска природа, бе?

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Така е":

    Престъпна , да. Престъпността няма националност

    14:15 16.10.2025

  • 32 Монетата има две страни

    2 2 Отговор
    Това, което казва Ивелин Михайлов, е много силно и изразява дълбоко разочарование от поведението на част от депутатите в неговата партия „Величие“. Той поставя моралния и етичния принцип над финансовия интерес, което е рядко срещано откровение в политиката. Според него, регистрацията на тези депутати в Народното събрание е мотивирана основно от стремежа да получат пари, а не от ангажимента да работят за хората и каузите, за които са избрани.
    От една страна, подобна позиция е похвална — говори за ценности като честност, морал и отговорност пред избирателите. Принципността, с която той защитава отказа си да се регистрира и да вземе пари, излъчва силен личен пример.
    От друга страна, политиката често е игра на компромиси и прагматизъм. Не винаги е лесно да се поддържат такива идеали, особено в сложна и динамична среда. Някои биха казали, че депутатите, които са се регистрирали, са правили прагматичен избор, за да могат да изпълняват функциите си или да осигурят ресурси за работата си.

    Коментиран от #34

    14:24 16.10.2025

  • 33 Разумен

    1 2 Отговор
    В крайна сметка дали Михайлов е прав, зависи от личните ценности и възприятия на всеки — дали политиката трябва да се ръководи изцяло от принципи и морал, или е поле за компромиси и прагматични решения.

    14:24 16.10.2025

  • 34 Хохо

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Монетата има две страни":

    Пуснаха ви троловете, кома скриваха ви по спешност. Направихте поредния пожар. От коя библиотека си?

    14:25 16.10.2025

  • 35 Ивелин Михайлов

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Царю":

    Ти си го смени на анононим мишков

    14:27 16.10.2025

  • 36 Това говори за няколко важни неща:

    1 2 Отговор
    Вътрешен конфликт в партията — Явно има сериозни разногласия между лидера и част от депутатите относно начина, по който трябва да се работи и какви приоритети да се следват.
    Морал и принципи срещу прагматизъм и лични интереси. Той вижда регистрацията като опит да се вземат пари, което счита за „дребно“ и недостойно, докато други може да го възприемат като прагматично решение.
    Кризата на доверие — Той говори за това как действията на депутатите са „изплюли“ върху доверието на избирателите, което показва, че според него те са предали общественото доверие и очакванията на хората.
    Политическа честност и отговорност — Михайлов се опитва да позиционира себе си и партията като носители на етика и морал в политиката, които не биха правили компромиси с тези ценности.
    Публичен призив за поемане на отговорност — Той изисква депутатите, които са се регистрирали, да се извинят и да поемат отговорност пред избирателите, което е форма на отчетност и желание за възстановяване на доверието.

    Коментиран от #38

    14:28 16.10.2025

  • 37 Вътрешен конфликт във "Величие"

    1 2 Отговор
    Това е израз на дълбока политическа и етична криза в партия „Величие“, която отразява по-широки проблеми в политическата система — напрежение между лични интереси и обществен дълг, между морал и прагматизъм.

    14:29 16.10.2025

  • 38 Тролче

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Това говори за няколко важни неща:":

    Вашият лидер трябва да понесе отговорността! Кирил Петков се оттегли. Как никое от вашите прасета не поема лична отговорност и все кара другите да гърмят като бушони вместо него! Оставка на Ивелин Михайлов!

    14:30 16.10.2025

  • 39 Парадокс БГ

    1 2 Отговор
    Нещата не са черно-бяло, има и нюанси на сивото!
    От една страна, ако лидерът на партията — в случая Ивелин Михайлов — изглежда твърде строг и непреклонен към депутатите си, може да рискува да загуби влияние и подкрепа в своята група. Политическите лидери често трябва да балансират между това да налагат дисциплина и да дават свобода на отделните депутати да взимат решения според ситуацията.
    От друга страна, ако Михайлов позволи твърде много „самостоятелност“ по важни принципни въпроси, това може да доведе до разпад на единството и до компромиси с основните ценности на партията, което се отразява на нейния имидж и доверие пред избирателите.
    В случая с регистрацията, тя явно е възприета от лидера като принципен въпрос — нещо, което не бива да се допуска да бъде компрометирано, защото става дума за етика и морал. Затова и той се дистанцира публично.

    Коментиран от #41, #43

    14:32 16.10.2025

  • 40 Програмист

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Цирк" Фараонски"":

    Само дето никой не е завлякъл,защото с тях е построен обект за десетки милиони

    14:33 16.10.2025

  • 41 Тролче

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Парадокс БГ":

    Вашият лидер трябва да понесе отговорността! Кирил Петков се оттегли. Как никое от вашите прасета не поема лична отговорност и все кара другите да гърмят като бушони вместо него! Оставка на Ивелин Михайлов!

    14:33 16.10.2025

  • 42 Съвет

    1 1 Отговор
    Ако някои решения са наистина ключови за ценностите и стратегията на партията, лидерът трябва да запази ясна позиция и да очаква дисциплина.
    За по-малки или рутинни въпроси, които не застрашават основните принципи, би било разумно да даде повече автономия на депутатите.
    Освен това, важно е да има вътрешен диалог, за да не се стига до публични конфликти, които вредят на имиджа и на самата партия.
    Така че, дали Ивелин губи лидерски позиции зависи и от това как ще управлява тези конфликти и доколко ще успее да съхрани единството и доверието в партията.

    Коментиран от #44

    14:33 16.10.2025

  • 43 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Парадокс БГ":

    Кой ще ти се върже на тъпотиите?

    14:34 16.10.2025

  • 44 Тролче

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Съвет":

    Вашият лидер трябва да понесе отговорността! Кирил Петков се оттегли. Как никое от вашите прасета не поема лична отговорност и все кара другите да гърмят като бушони вместо него! Оставка на Ивелин Михайлов!

    14:34 16.10.2025

  • 45 Коко

    1 1 Отговор
    Достойно изказване на Ивелин.Пример за честност и почтеност.

    14:36 16.10.2025

  • 46 Анализ

    1 1 Отговор
    Ивелин Михайлов е ядосан, защото вижда как неговите усилия и принципи на терен, като в Пазарджик, се обезценяват от действията на част от депутатите му в парламента. Докато той се бори с корупция, купуване на гласове и политическа нечестност сред хората, вътре в партията му се случва нещо, което според него е предателство към тези ценности — регистрация, която се възприема като меркантилна и дори „продажба“ за пари.

    Това води до сериозен вътрешен конфликт — от една страна, той е на фронта, давайки личен пример и плащайки цената на принципността, а от друга — депутатите му правят избор, който според него руши всичко това. Разбираемо е, че се чувства предаден и разочарован.

    Освен това, има и риск да загуби влияние сред групата си, ако депутатите започнат да гледат на него като на човек, който не разбира „реалностите“ или който налага прекалено строги изисквания. Това прави ситуацията още по-напрегната и болезнена за лидерството му.

    Така че гневът му е резултат от разминаването между идеалите, за които се бори, и практическите действия на хората около него — което за всеки лидер е голямо предизвикателство и въпрос на лично и политическо оцеляване.

    14:36 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол