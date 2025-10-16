Новини
Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

16 Октомври, 2025 14:43 874 19

  • левове-
  • фалшиви левове-
  • фалшиви банкноти-
  • евро

Тенденцията е възходяща

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България преживява най-големия бум на фалшиви банкноти от 15 години насам, показват данните на Българската народна банка. Само през последните месеци са задържани стотици неистински левови купюри, а тенденцията е възходяща. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS експертът по инвестиционно злато и сребро Иван Мутафчиев обясни какви са причините за това и как гражданите могат да се предпазят от измами.

„Предполагам, че в момента има бум на фалшиви левови банкноти, тъй като те трябва да бъдат използвани преди 1 януари, когато България влиза в еврозоната. След това фалшификатите ще могат да се обменят само през БНБ или други официални институции, където ще бъдат веднага засечени като неистински“, заяви Мутафчиев.

Той допълни, че в момента е много по-лесно фалшиви левове да влязат в търговската мрежа, тъй като хората все още плащат с тях ежедневно. „Сега е моментът, в който те могат да се пуснат в обръщение — след еврото това ще стане невъзможно“, коментира експертът.

По думите му наистина се наблюдава увеличение на броя фалшиви банкноти, но не в такава степен, че да се предизвиква паника.

„Да, има растящ тренд, със сигурност. Колко повече от преди – не може да се каже точно. Но фалшификатите не са масови, просто се откриват повече заради по-засиления контрол“, обясни Мутафчиев.

В студиото експертът демонстрира специално устройство за проверка на банкноти и показа основните защитни елементи, по които всеки може да различи оригинал от фалшификат.

„Първото нещо, което финансовите институции проверяват, са UV елементите, които светят под специална лампа. Нещо, което много фалшификати нямат, е серийният номер, който при истинските банкноти също реагира на UV светлина“, обясни той.

Освен това Мутафчиев подчерта, че обикновеният човек може да се ориентира и без специална техника. „Когато се вдигне банкнотата срещу светлина, се вижда изтъняване на хартията и образът на портрета. При истинските банкноти това е реално изтъняване, докато при фалшивите е просто нарисувано и личи, че е неестествено“, обясни той.

„Оригиналните банкноти имат осезаем релеф – буквите, числата и портретите са леко изпъкнали. Хартията е по-грапава и се усеща различно при допир. При фалшивите тя е по-гладка, прилича на обикновен бял лист за рисуване. Това е една от най-лесните проверки“, разясни каза Мутафчиев.

Той добави, че холограмните елементи също са решаващи. „Фалшификаторите често не обръщат внимание на задната част на банкнотата, където има холограмна нишка. При оригиналите тя пречупва светлината по специфичен начин, докато при фалшивите изглежда като стикер“, уточни експертът.

Проверка и при еврото – принципът е същият

След демонстрацията с левови банкноти, Мутафчиев показа и защитните елементи на евробанкнотите: „При еврото има две емисии, но принципите са същите. Най-важен е водният знак, който е прозрачна част от хартията. Има и холограми, които отразяват светлината, сменят цвета и показват различни символи – например числото 100 или знака на еврото“.

Той добави, че при осветяване с UV лампа звездите от знамето на ЕС светят, както и някои кръгови елементи, които също потвърждават автентичността.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гаьовци

    8 0 Отговор
    и евро могат да фалшифицират

    Коментиран от #3

    14:46 16.10.2025

  • 2 Рекорден ръст на фалшивите пари

    8 0 Отговор
    още малко остана на менте левчета

    после идва модата на фейк
    ефрото с пълна сила

    Коментиран от #5

    14:49 16.10.2025

  • 3 Ганчо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "гаьовци":

    Я не обиждай. Ние сме велика нация.

    14:53 16.10.2025

  • 4 е и кво толкова

    0 0 Отговор
    Има, няма още два месеца и малко...

    14:54 16.10.2025

  • 5 Солютно още

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рекорден ръст на фалшивите пари":

    иам няма два три месеца и няма да има къде да ги пласират. Макар, че ако питаш мен тези инфлационни пари, където ги печатат ФЕД и ЕЦБ и за тях е вече оста съмнително колко точно са истински.

    14:58 16.10.2025

  • 6 Столичанин

    1 1 Отговор
    Те отиват в кофата след няколко месеца, нека се пробват с еврото. Няма да могат и да печатят пари за раздаване на този и онзи.

    14:59 16.10.2025

  • 7 България е залята

    2 0 Отговор
    С качествени ментата от Италия! Нека да свърша работата на некадърниците в БНБ и службите... Серийните номера на фалшивите банкноти от 50 евро включват ES8125815125, FB8477117453, BS1473810574, SE5325815512 и SF2555812181. Серийният номер на банкнотите от 200 евро е EA5086938835.

    15:00 16.10.2025

  • 8 Тома

    5 1 Отговор
    Платена статия демек че лева е фалшив а еврото не е.И хората ще кажат добре че дойде еврото.

    Коментиран от #10

    15:00 16.10.2025

  • 9 1488

    5 1 Отговор
    от 1ви всичко ще е фалшиво с тоя фалшив союз

    15:04 16.10.2025

  • 10 Фалшивите левове

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    е бизнес на банкерите и свързаните с тях. Прекарват се през каса, стават цифрови и отиват после в бали за унищожаване. При всяка смяна и деноминация на валута поне 2,5% са такива ...

    15:04 16.10.2025

  • 11 Е да де,

    3 0 Отговор
    Най големия фалшификатор на долари в началото на миналия век е българина Тодор Кривналиев, роден през 1907 г. в село Вятово край Русе, който през 1923 г. още на 16 заминава за Ню Йорк, където изкарва само месец, след което се премества в Чикаго. Започва работа в някакъв бар, собственост на Ал Капоне, с когото по късно си пият уискито. Българинът е изобретил "цепенето" на долара заедно с френски бежанец. Печеният майстор закопал в родното си село 10 000 фалшиви долара за черни дни. През 1983 година режисьора Неделчо Чернев заснима български филм "Фалшификаторът от „Черния кос“" по сценарий на Хаим Оливер. Сценарият е написан по едноименния роман на Хаим Оливер от 1969 г. отразяващ същото събитие.

    15:14 16.10.2025

  • 12 истината

    2 0 Отговор
    Сигурно Шиши ги печати, за да купува фалшиви гласове с фалшиви левчета.

    15:15 16.10.2025

  • 13 Карло☪︎ НacсpaH

    2 1 Отговор
    Искам много пари от държавата. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!

    15:25 16.10.2025

  • 14 Карло☪︎ НacсpaH

    1 1 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!

    15:27 16.10.2025

  • 15 незнайко

    3 0 Отговор
    Супер провокативна статия без да казват какви копюри се фалшифицират !

    15:30 16.10.2025

  • 16 Механик

    2 0 Отговор
    Под фалшиви пари вероятно се разбира, пари отпечатени без знанието на държавата.
    Щото те всички пари по принцип са фалшиви и не от вчера.

    15:32 16.10.2025

  • 17 Карло☪︎ НacсpaH

    1 1 Отговор
    Добре,че са чичко Борисов и чичко пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!

    15:33 16.10.2025

  • 18 Защото

    0 0 Отговор
    ще влизаме в "клуба на богатите" !

    15:57 16.10.2025

  • 19 Милко

    1 0 Отговор
    Кой не е чувал за на тиквата печатниците за дублиране на банкноти и вкарване в обърщание през Фи(шиши)Банк да вдигне ръка? Даже и децата в детската градина на дъщеря ми знаят, къде е острова на тиквата...

    15:57 16.10.2025

