Важните новини във ФАКТИ на 05.10.2025 г.

Кирил Петков: Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинение в съда срещу мен и Божанов на 1 октомври

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече са подсъдими, след като прокуратурата е внесла на 1 октомври в Софийския градски съд обвинителен акт. Това съобщават от БНР.

Заради риск от нови опасности: От 15 часа в понеделник достъпът до "Елените" ще бъде ограничен

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище "Елените", силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация Бургас.

Хиновски: "Топлофикация София" за мен е новото КТБ. Същият воденичен камък, същите последствия ще има за държавата

Предстои ли на българския данъколатец да плати вероятно най-големия фалит в държавата след КТБ? Ако беше частна фирма "Топлофикация София" щеше да е фалирала и днес просто нямаше да работи. Но "Топлофикация София" не може да спре да работи.

Кметът на столичния район "Люлин: От обявените 8 точки с големи контейнери към момента е поставен само един

От днес жителите на столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ ще трябва временно да изхвърлят битовите си отпадъци в големи сиви контейнери, предназначени по принцип за строителни отпадъци.

Бойко Станкушев: В момента нито един български гражданин не трябва да разчита на това, че съдебната система работи

Има ли България легитимен главен прокурор? Този въпрос се превърна в поредното бойно поле, което раздели не само политическите партии, но и самата съдебна власт. Докато едни институции твърдят, че мандатът на изпълняващия длъжността е изтекъл, други го подкрепят, създавайки усещане за хаос и ерозия на държавността. В студиото на „На фокус“ по Нова телевизия журналистът и директор на „Антикорупционния фонд“ Бойко Станкушев и социалният антрополог доц. Харалан Александров коментираха дали разделението на властите вече не е химера и какво следва оттук нататък.

Кметът на Царево: Получихме средства за възстановяване на мостове, но не и поисканите пари за чистене на речните корита

"Лицето с “неофициалния кеш за избори” от записите, които всички чухме и с публични данни за измамени от него инвеститори, по-известен като най-неуспешния финансов министър и узурпатор (бел.ред.-Асен Василев) на партията на промяната, коментирал днес, че са отпуснали 43 милиона на община Царево през 2023-та за почистване на реки и дерета и да се „изгради моста“.

Пилотът от фаталното рали във Варна е с положителен полеви тест за наркотици. Задържан е за 24 часа

Пилотът, който се вряза в публиката по време на планинското рали „Аладжа манастир“, е дал положителна проба за наркотици. Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това стана ясно от изявление на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна, цитиран от Нова телевизия. В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.

Радостин Василев: И без главен прокурор в момента, прокуратурата в България може да функционира доста успешно

"Кашата със Сарафов е много голяма. Единственият изход от тази ситуация е той да си подаде оставката, да напусне и да се освободи възможност за избор, както и за нов ВСС".

Емил Димитров: Чака се бедствие и криза, за да може да се усвояват пари

"Плевен има достатъчно вода, но местните власти с години игнорираха проблемите". Това заяви пред БНР Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите.

Атанас Славов: Ситуацията, създадена около Сарафов, е политико-прокурорски опит за преврат в съдебната власт

Ситуацията, създадена около Сарафов, е рискова за правовата държава. Това заяви пред БНР Атанас Славов, депутат от ПП-ДБ, бивш министър на правосъдието.

Спортният директор на ралито във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика. Това съобщи на брифинг пред журналисти Слави Славов, който е спортен директор на състезанието Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025, на което днес стана инцидент със загинал човек.

Крум Зарков: Колапсът, който е предизвикан от едно упорство, ще завлече и другите власти неминуемо

"Ситуацията е пределно ясна. За първи път имаме безпрецедентно отказ от най-висшата фигура, която трябва да следи за спазването на закона - главния прокурор, на изпълнението на самия закон. Големият въпрос е какво следва от това".

Зафиров: Ако се установи, че има огромни незаконни постройки, вярвайте, че държавата е готова да стигне до край

"Ще положа лични усилия виновните, ако има такива, да получат най-строги наказания, предвидени от закона. С нетърпение очаквам резултатите от възложените проверки на ДНСК, Басейнова дирекция, работата на прокуратурата".

Кола се вряза в публиката на автомобилно състезание във Варна. Има един загинал (ВИДЕО)

Зрител е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“, което се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, цитирани от БТА.

Калоян Методиев за Зафиров: Такъв пишман виц-премиер не е имало. Борисов си го размята като евтин ключодържател

ПР цирковете на правителството продължават. Евтини! Обидни за народа. Откриха 10 км от "Хемус", от отсечка от 13, а след месец ще има снимки и за останалите 3. Скоро ще започнат и на метри да правят рязане на ленти. Правителството официално обяви, че отсечката ще се открие от Бойко Борисов и регионалния Иван Иванов. Телевизиите чакат. Обаче в последния момент лисугерът Борисов се изсули и изпрати..... вицето Атанас Зафиров. Иначе журналисти и общество трябваше да го питат за потопа по морето (дългодишни ГЕРБ общини), за кризата с боклука в София, създадена от неговите съветници. Защо не се снимат в Царево, Лозенец, Елените, Люлин, Красно село, Дружба, Плевен, Ловеч, Брезник, Трън, Свищов, Балван, стотици села и десетки общини...? Там сега е тежко, има проблеми, жертви... Повечето ги управляват ГЕРБ кметове по 3-4 мандата.

Иван Иванов: Пускането на новия участък от "Хемус" ще облекчи пътуващите в посока Плевен и Русе

Днешното пускане на магистралата ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе. Това каза регионалният министър Иван Иванов, който заедно с вицепремиерът Атанас Зафиров, инспектира новопостроения участък от АМ „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, съобщават от Нова телевизия. Новото трасе на магистралата започва при 88-и км от п. в. „Боаза“ и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел „Дерманци“.

Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев

В най-неочакван момент напрежението в обществото може да се върне и аз се притеснявам не за сегашния мандат, а за установяване на проруско мнозинство в България в средносрочен план. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Любомир Стефанов: Виждаме процес на „едно напред, две назад“. Сякаш всеки следващ парламент започва отначало

Огънят между управляващите партии и държавния глава Румен Радев продължава. През последната седмица администрацията на „Дондуков“ 2 остана без колите на НСО, Радев почти остана без правото да назначава шефовете на службите, а Бойко Борисов обобщи, че стъклените къщи се рушат.

Корнелия Нинова: България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия

България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия. Лятото доброволците изиграха ключова роля за потушаването на пожарите. Хвърляха се срещу стихията с голи ръце. По време на COVID кризата бяха в болниците. Спасяват загубени в планините. Сега отново самоотвержено се борят с наводненията.

Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване

"Приветствам всеки един опит за разрушаване на сегашната политическа система. България има нужда от преосноваване, има нужда от нова Конституция, от нов обществен договор. България има нужда от възстановяване на доверието между властта и народа". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

БЧК -Бургас оказва помощ на пострадали в района на Свети Влас

Екип на БЧК – Бургас оказват помощ и подкрепа на пострадали и евакуирани в района на Свети Влас, съобщава БНР.

Критично ниско ниво на водата в Дунав край Лом

Това лято река Дунав в българския участък достигна критично ниски нива. Заради маловодието край Лом, в коритото са се образували острови, а водата се е отдръпнала далеч от защитните диги. Само последната седмица нивото при Лом е спаднало с над от половин метър, пише Нова телевизия.

Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

Кметове на няколко населени места в Южна България алармират за риск от наводнения заради непочистеното корито на река Стряма. Жителите на пловдивските села Калековец и Трилистник се опасяват при следващите проливни дъждове реката да не потопи къщите им и да се повтори бедствието от преди три години, чийто щети все още не са отстранени напълно.

Представят кризисната схема за сметосъбиране на "Люлин"

Кметът на Столичния район "Люлин" Георги Тодоров се очаква да представи кризисната схема за сметосъбиране в квартала, която ще се прилага в следващите две седмици, пише БНР.

Продължават протестите в Труд

Протестите на местните хора продължават, докато кметовете на Пловдив и Марица поемат публична отговорност за редовна автобусна връзка. Това заявиха от сдружение "Бъдеще за Труд", след като в петък транспортното министерство съобщи, че до 100 дни се очаква трайно решение на проблема, пише БНР.