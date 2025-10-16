Михаил Миков: БСП няма полезен ход, защото има 19 депутати. Трябваше да избере трудния път на опозиция

БСП няма полезен ход, защото има 19 депутати. Още с влизането на управленската коалиция този риск трябваше да бъде пресметнат. Не случайно Борисов легитимира участието на ДПС-НН в управлението, като възможност за парламентарно мнозинство, каза Михаил Миков, бивш лидер на БСП, бивш министър на МВР и председател на 42-то НС, в интервю пред БНР.

"Мисля, че това е по-почтеното и за двете страни. Това че, ще предизвика настроения в опозицията, не е важно. ДПС-НН иска участие в изпълнителната власт, защото досега приказките за участие са формални. Днес се търси формализиране и на това съдружие и мисля, че се върви нататък. Тези разговори очевидно са се провели, те се водят преди да се пишат писмата", анализира политическата картина той в предаването "12+3".

От изказването на Борисов е "разбрал, че БСП се страхува да прояви характер", по-скоро ръководството на Столетницата:

"Никак не са хубави нещата, които се случват в историческата сграда на Партийния дом. Това е принос към историческата практика, мнозинството да блокира форума, за да реши вътрешнокоалиционни проблеми, което да размести тежестите и влиянето в изпълнителната власт и ръководството на НС."

За Миков изборите в Пазарджик не са толкова важни, "прави се опит да бъдат онзи повод за някакво разтръскване в управленската коалиция":

"Досега ДПС-НН участваше като неформален партньор и на всички е ясно, че без тази подкрепа няма да функционират НС и правителство. И това е повод за разместване в управленската коалиция."

Председателят на 42-ото НС коментира, че изказването на Борисов за "министерства на концесия" е бягство от отговорност. И в основата на това управление на ГЕРБ, констатира и чака едни избори в Пазарджик, за да озвучи случилото се, е бягство от отговорност.

"Всичко отива на вятъра, когато се направи такова признание на политическа сила - гръбнак на коалиция и управление. Какво се случва с финансите на държавата? Нямаме яснота откъде ще дойдат парите – цената на дронове и милитаризацията на публичните финанси? Няма отговор на въпроса за уязвимите групи, за социалното осигуряване. Всичко това замъглява тези проблеми, а там са алтернативите. И опозицията се движи в плоскостта, "виждаме, че няма чисти в тази игра с купуване на гласове", каза още Михаил Миков.

Той посочи, че БСП има тежки проблеми с политическата идентификация, "участието в дясно правителство задълбочава този проблем, а ниската избирателна активност позволява твърдото ядро да показва активност":

"БСП се явява малък партньор, но никога партия, която да определя бъдещето на България – каквато партия е била."

И припомни:

"Категорично БСП не трябваше да влиза в коалицията. Ако искаше да търси историческото си място, трябваше да избере трудния и трънлив път - опозиция."