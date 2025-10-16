Новини
Михаил Миков: БСП няма полезен ход, защото има 19 депутати. Трябваше да избере трудния път на опозиция

16 Октомври, 2025 16:27 1 152 13

За Миков изборите в Пазарджик не са толкова важни, "прави се опит да бъдат онзи повод за някакво разтръскване в управленската коалиция"

Михаил Миков: БСП няма полезен ход, защото има 19 депутати. Трябваше да избере трудния път на опозиция - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП няма полезен ход, защото има 19 депутати. Още с влизането на управленската коалиция този риск трябваше да бъде пресметнат. Не случайно Борисов легитимира участието на ДПС-НН в управлението, като възможност за парламентарно мнозинство, каза Михаил Миков, бивш лидер на БСП, бивш министър на МВР и председател на 42-то НС, в интервю пред БНР.

"Мисля, че това е по-почтеното и за двете страни. Това че, ще предизвика настроения в опозицията, не е важно. ДПС-НН иска участие в изпълнителната власт, защото досега приказките за участие са формални. Днес се търси формализиране и на това съдружие и мисля, че се върви нататък. Тези разговори очевидно са се провели, те се водят преди да се пишат писмата", анализира политическата картина той в предаването "12+3".

От изказването на Борисов е "разбрал, че БСП се страхува да прояви характер", по-скоро ръководството на Столетницата:

"Никак не са хубави нещата, които се случват в историческата сграда на Партийния дом. Това е принос към историческата практика, мнозинството да блокира форума, за да реши вътрешнокоалиционни проблеми, което да размести тежестите и влиянето в изпълнителната власт и ръководството на НС."

За Миков изборите в Пазарджик не са толкова важни, "прави се опит да бъдат онзи повод за някакво разтръскване в управленската коалиция":

"Досега ДПС-НН участваше като неформален партньор и на всички е ясно, че без тази подкрепа няма да функционират НС и правителство. И това е повод за разместване в управленската коалиция."

Председателят на 42-ото НС коментира, че изказването на Борисов за "министерства на концесия" е бягство от отговорност. И в основата на това управление на ГЕРБ, констатира и чака едни избори в Пазарджик, за да озвучи случилото се, е бягство от отговорност.

"Всичко отива на вятъра, когато се направи такова признание на политическа сила - гръбнак на коалиция и управление. Какво се случва с финансите на държавата? Нямаме яснота откъде ще дойдат парите – цената на дронове и милитаризацията на публичните финанси? Няма отговор на въпроса за уязвимите групи, за социалното осигуряване. Всичко това замъглява тези проблеми, а там са алтернативите. И опозицията се движи в плоскостта, "виждаме, че няма чисти в тази игра с купуване на гласове", каза още Михаил Миков.

Той посочи, че БСП има тежки проблеми с политическата идентификация, "участието в дясно правителство задълбочава този проблем, а ниската избирателна активност позволява твърдото ядро да показва активност":

"БСП се явява малък партньор, но никога партия, която да определя бъдещето на България – каквато партия е била."

И припомни:

"Категорично БСП не трябваше да влиза в коалицията. Ако искаше да търси историческото си място, трябваше да избере трудния и трънлив път - опозиция."


  • 1 ООрана държава

    17 0 Отговор
    От алчност се навряха и сега бранят бойко и шиши с изказвания че ако нема правителство разбираш ли край с държавата

    Коментиран от #4

    16:29 16.10.2025

  • 2 Град Симитли

    15 1 Отговор
    Ти виж само Бою как се подигра на Киселова--ходела на изложба на джанки!
    Тиквеника, който позира с китара и гири пред мисирка!
    А тя е депутат от БСП и жена, все пак!

    Коментиран от #12

    16:35 16.10.2025

  • 3 Знаещ

    13 0 Отговор
    Не съм фвн на Нинова, но тя постоянно им го повтаряше, че ако се сглобят с Боко и Шиши, това ще е краят на БСП. Ама алчни до последно, провалиха всичко. Опитват се да осребрят и малкото време което им остава. На следващите избори даже няма да са в Парламента. Да се молят на Шиши да им отпусне малко гласове, че да правят пак коалиции.

    16:38 16.10.2025

  • 4 Добре де Миков

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    За Мазното парче Зафиров и депутатите му си прав, но останалите ръководни екземпляри и редови бесепари къде са?! Ще се намерят ли хора, които да се опълчат сериозно на лакомията и предателството на 19-те депутати от БСП, за да не бъде затрита цялата партия?!

    16:38 16.10.2025

  • 5 Ужас безкрай

    11 0 Отговор
    БСП скоро никой няма да я помни.

    16:48 16.10.2025

  • 6 Тити

    7 0 Отговор
    Явно пияндето Миков 3 единственият трезво мислещ в пропаднало то БZП.

    16:49 16.10.2025

  • 7 не е за пари а за вас го правят

    3 0 Отговор
    Кирил Добрев ,Зафиров и бай Гуцан искат да напускат БСП и да пеминават в редиците на герб.

    16:52 16.10.2025

  • 8 Тома

    9 0 Отговор
    Миков бесепето умря ма след като влезе под шлифера на бати им боко тиквата.

    16:59 16.10.2025

  • 9 Фактъ

    4 1 Отговор
    Столетната чума отече в канала .

    17:05 16.10.2025

  • 10 Дориана

    5 0 Отговор
    Зафиров се проваля , а с него и БСП ОЛ. Падат стремглаво надолу. Колкото повече продължават да бъдат патерица на Борисов и Пеевски толкова по- надолу ще продължават да падат докато стигнат дъното.

    17:22 16.10.2025

  • 11 Правилно

    3 0 Отговор
    Трябваше да е опозиция ,ама ако беше Нинова председател,а тоя фритюрник затова я изпъди от бсп ,за да се закачи за двете прасенца и да цуца

    17:38 16.10.2025

  • 12 Тя просто

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Симитли":

    си го заслужава.

    18:00 16.10.2025

  • 13 Бсп

    0 0 Отговор
    Са опозиция впрочем. Само те работят и правят нещо за народа, другите въртят циркове.

    18:02 16.10.2025

