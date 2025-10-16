Михаил Миков: БСП няма полезен ход, защото има 19 депутати. Трябваше да избере трудния път на опозиция

БСП няма полезен ход, защото има 19 депутати. Още с влизането на управленската коалиция този риск трябваше да бъде пресметнат. Не случайно Борисов легитимира участието на ДПС-НН в управлението, като възможност за парламентарно мнозинство, каза Михаил Миков, бивш лидер на БСП, бивш министър на МВР и председател на 42-то НС, в интервю пред БНР.
"Мисля, че това е по-почтеното и за двете страни. Това че, ще предизвика настроения в опозицията, не е важно. ДПС-НН иска участие в изпълнителната власт, защото досега приказките за участие са формални. Днес се търси формализиране и на това съдружие и мисля, че се върви нататък. Тези разговори очевидно са се провели, те се водят преди да се пишат писмата", анализира политическата картина той в предаването "12+3".
От изказването на Борисов е "разбрал, че БСП се страхува да прояви характер", по-скоро ръководството на Столетницата:
"Никак не са хубави нещата, които се случват в историческата сграда на Партийния дом. Това е принос към историческата практика, мнозинството да блокира форума, за да реши вътрешнокоалиционни проблеми, което да размести тежестите и влиянето в изпълнителната власт и ръководството на НС."
За Миков изборите в Пазарджик не са толкова важни, "прави се опит да бъдат онзи повод за някакво разтръскване в управленската коалиция":
"Досега ДПС-НН участваше като неформален партньор и на всички е ясно, че без тази подкрепа няма да функционират НС и правителство. И това е повод за разместване в управленската коалиция."
Председателят на 42-ото НС коментира, че изказването на Борисов за "министерства на концесия" е бягство от отговорност. И в основата на това управление на ГЕРБ, констатира и чака едни избори в Пазарджик, за да озвучи случилото се, е бягство от отговорност.
"Всичко отива на вятъра, когато се направи такова признание на политическа сила - гръбнак на коалиция и управление. Какво се случва с финансите на държавата? Нямаме яснота откъде ще дойдат парите – цената на дронове и милитаризацията на публичните финанси? Няма отговор на въпроса за уязвимите групи, за социалното осигуряване. Всичко това замъглява тези проблеми, а там са алтернативите. И опозицията се движи в плоскостта, "виждаме, че няма чисти в тази игра с купуване на гласове", каза още Михаил Миков.
Той посочи, че БСП има тежки проблеми с политическата идентификация, "участието в дясно правителство задълбочава този проблем, а ниската избирателна активност позволява твърдото ядро да показва активност":
"БСП се явява малък партньор, но никога партия, която да определя бъдещето на България – каквато партия е била."
И припомни:
"Категорично БСП не трябваше да влиза в коалицията. Ако искаше да търси историческото си място, трябваше да избере трудния и трънлив път - опозиция."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #4
16:29 16.10.2025
2 Град Симитли
Тиквеника, който позира с китара и гири пред мисирка!
А тя е депутат от БСП и жена, все пак!
Коментиран от #12
16:35 16.10.2025
3 Знаещ
16:38 16.10.2025
4 Добре де Миков
До коментар #1 от "ООрана държава":За Мазното парче Зафиров и депутатите му си прав, но останалите ръководни екземпляри и редови бесепари къде са?! Ще се намерят ли хора, които да се опълчат сериозно на лакомията и предателството на 19-те депутати от БСП, за да не бъде затрита цялата партия?!
16:38 16.10.2025
5 Ужас безкрай
16:48 16.10.2025
6 Тити
16:49 16.10.2025
7 не е за пари а за вас го правят
16:52 16.10.2025
8 Тома
16:59 16.10.2025
9 Фактъ
17:05 16.10.2025
10 Дориана
17:22 16.10.2025
11 Правилно
17:38 16.10.2025
12 Тя просто
До коментар #2 от "Град Симитли":си го заслужава.
18:00 16.10.2025
13 Бсп
18:02 16.10.2025