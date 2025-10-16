Новини
Кирил Петков за процеса срещу Коцев: Чух един смел, свободен човек да изрази реалните аргументи

16 Октомври, 2025 21:36 1 001 34

  • кирил петков-
  • процес-
  • дело-
  • благомир коцев

Кирил Петков за процеса срещу Коцев: Чух един смел, свободен човек да изрази реалните аргументи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поздравявам съдия Андрей Ангелов, тъй като за пръв път съдия каза истинските доводи, каза пред медиите Кирил Петков след заседанието на съда.

Той допълни, че следващата седмица в Европейския парламент има дебат и всички аргументи на Андрей Ангелов ще бъдат изложени.

Това, което съдия Ангелов заяви, е че обвинението се предоверява на показанията на Пламенка Димитрова, без да ги проверява, което намалява тяхната достоверност.

За пореден път държавното обвинение беше укорено, че събира само угодни за него доказателства, без такива в полза на Коцев, каза адвокат Владимир Николов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Изрод

    10 15 Отговор
    Говори с Шиши, помоли го, нали му седяхте в скута и го прахте.

    Коментиран от #16

    21:40 16.10.2025

  • 2 Галъп

    7 13 Отговор
    Монтерей да пуснат ли крадливия варненски кмет или чрез ТИМ и партията им да "изберат" друг кмет, дето няма да спира строителството във Варна като сегашния? ПюГласувай с Плюс за крадливия кмет, минус за ТИМ и Монтерей и нов кмет.

    21:40 16.10.2025

  • 3 Николова , София

    9 8 Отговор
    ЕС + USA , освободете Благомир Коцев ,кмет на Варна ,той е невинен до доказване на обратното !!!!

    21:41 16.10.2025

  • 4 Галъп

    4 7 Отговор
    Монтерей да пуснат ли крадливия варненски кмет или чрез ТИМ и партията им да "изберат" друг кмет, дето няма да спира строителството във Варна като сегашния? ПюГласувай с Плюс за крадливия кмет, минус за ТИМ и Монтерей и нов кмет.

    21:41 16.10.2025

  • 5 1488

    8 9 Отговор
    убиец

    21:41 16.10.2025

  • 6 Кради крадиии

    10 12 Отговор
    Едни мутри се бият с други мутри кой да краде варненци. Едните извикаха и мутри от Европа да се месят

    21:42 16.10.2025

  • 7 канада

    11 12 Отговор
    С ботевска брада, но по-скоро е поредния талибан учил в харвардси университет.
    С далавера фалшификат за невменяемост , защитавания Блажко е уреждал изцепка на баща си.

    21:42 16.10.2025

  • 8 12340

    8 7 Отговор
    През 2020 г. уж чуваше 2 милиона.
    Сега чуваш един сал Баго!?

    21:43 16.10.2025

  • 9 фактчекър

    9 11 Отговор
    Тази мутра е обучавана на политика лично от Трактора. Колко да е чиста?

    21:45 16.10.2025

  • 10 Пуснете демокрада да краде

    14 11 Отговор
    Бащата на Благо е Рубин Коцев, от стар комунистически ДС род. Но е фалирал, фирмите му са запорирани от банките, сметките също са запорирани. Пратил сина си да краде като кмет, но го хванаха.

    21:46 16.10.2025

  • 11 Българин

    9 9 Отговор
    Тоя трябва да го арестуват още в залата и да го сложат през три килии от благо! Да ги пуснат 2055-та, ако са се държали добре в затвора!

    21:47 16.10.2025

  • 12 България е в реален

    12 10 Отговор
    Фалит. ГЕРБ направиха фалит на България, дефицита вече е над 5 % и свинята Теменуга много добре знае че докара до фалит България за по малко от 1 година. Понеже лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя знае че е фалирал България иска да се измъкне преди да гръмне бомбата. Чуди се как да се измъкне. За това играе пиески. Понеже само с крадене не става, вече знаят че няма пари за крадене и почват въпросите, бързат да се измъкнат и да кажат че друг е виновен. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжат, истината ще ги застигне. Вече и най глупавите разбраха че ГЕРБ могат само да крадат и лъжат, а вече се наредиха много крадци на клона. Свинята Шишко има много голям апетит, така че няма вече за всички.

    21:48 16.10.2025

  • 13 ФАКТ

    5 9 Отговор
    Защо е задържан? Дето е крал ли? Нали затова е демокрад

    21:49 16.10.2025

  • 14 Дидо

    10 7 Отговор
    🔴 Добър вечер, уважаеми зрители!
    ❓ СПИТЕ ли? Или чоплите семки, гледайки поредното “реалити”? А може би сте в някоя квартална кръчма?
    ❗️ И докато се “вайкате” колко е несправедлив живота, едно дебело момче овладява държавата Ви! Единствено ПП/ДБ дават отпор и група граждански активисти!
    😴 СПЕТЕ, СПЕТЕ! Приятни сънища!

    Коментиран от #17, #18, #30

    21:49 16.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Амии

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Изрод":

    Не само, че седяха в скута Шиши, ами му помогнаха, тотално да се изгаври с Конституцията... Сега, да се чуди човек, дали не разиграват театър с ареста на варненския кмет, за да го направят герой... И после да го издигнат заедно, старата сглобка, като кандидат президент... Както подкрепиха Терзиев на балотажа за кмет на София, без ГЕРБ, ДПС нямаше да спечели балотажа.....

    21:50 16.10.2025

  • 17 БгТoпИдиoт🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дидо":

    Пеевски получава 100 млн.месечно отчисления от министерствата формално на ИТН предимно този на транспорта. Отделно милиардите от Булгартабак ,КТБ, Лафка и други. Пеевски се е хвалил че може да купи на парламентарни избори с неговото МВР 1 милион човека по 100 лева = 100 милиона. Които са отчисленията за него на месец от министерствата. Но ще биело много на очи и ще купел 500 хиляди за 50 милиона.

    Коментиран от #20

    21:50 16.10.2025

  • 18 Кики

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дидо":

    И Сенсея така каза. Те с Татко Петко пак всичко са уредили.

    21:51 16.10.2025

  • 19 ленчето с мустака съм

    8 6 Отговор
    Кире, не са занивай с глупости, така и така гушнахме едни 800 милиона по УСАИД, ела на парапета да си поживеем.

    21:53 16.10.2025

  • 20 Преди седмица

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":

    Докато Киро,Асен и Лена дават показания пред Антикорупционната комисия,депутатите на ДПС-Пеевски и няколко техни кметове протестират срещу комисията и да не се вземат предвид техните показания. Оказа се че сме подценили Пеевски. Откраднал е от народа досега не 69 милиарда а се оказва 118 милиарда според показанията. Бившия Европейски депутат Бареков със стотици подръжници е пред комисията с цел унищожаване на крадците от ДПС -Пеевски. Пеевски преминава бързо с бронираното си БМВ и хвърля пиратка към обградилите ги граждани и изчезва. Това е България.

    Коментиран от #23

    21:54 16.10.2025

  • 21 Кит

    8 8 Отговор
    Човекът, който практически доказа, че не е в състояние да чете юридически текстове с разбиране, сега раздава оценки за едно съдебно производство така, сякаш е последна инстанция!
    Класика!
    Киро Тъпото във вихъра си 😂😂😂

    21:55 16.10.2025

  • 22 Бойко Борисов 🇧🇬⚰️

    6 6 Отговор
    "Българите са кофти материал", този на снимката безусловно го доказва. 😂

    21:58 16.10.2025

  • 23 Кит

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Преди седмица":

    118 милиарда ми се виждат малковато...
    Кажи поне 118 трилиона и ще ти повярвам на секундата, гений!

    Коментиран от #25

    21:58 16.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Край

    5 1 Отговор
    Глупав е Киро но между нагло прасе и глупав човек избирам човека. Егати и избора дето го имаме …

    22:10 16.10.2025

  • 28 Българин...

    5 4 Отговор
    Психически болен талибан!!

    22:14 16.10.2025

  • 29 граф Монте Кристо

    3 4 Отговор
    Я,каква брада си е пуснал,като същински джихадист и ян кеседжия,трябваше да се прибере в Канада ,вместо да се излага така.

    22:21 16.10.2025

  • 30 Ъхъ

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дидо":

    Няма лошо през това време престъпниците да бъдат натикани в затвора! Пеевски не влияе на съдебната система, костовистите го правят, защото ще си разчисти сметките и с твх

    22:26 16.10.2025

  • 31 Киро тъпако

    1 2 Отговор
    Последвай го. Признай си за катастрофата. Човек уби, мр. снико.

    22:28 16.10.2025

  • 32 Кит

    1 0 Отговор
    След като изнудва и обвинява подмолно и анонимно, че е ощетен, явно има нещо незаконно. Понякога хората се предоверяват и после не могат да се откачат от капана.

    22:28 16.10.2025

  • 33 Факт

    0 0 Отговор
    Затова се присламчи в определени медии. Там няма право на отговор!

    22:30 16.10.2025

  • 34 В ЕС

    0 0 Отговор
    е така. Всички са крадци и се борят помежду си, кой да краде повече. Голяма корупция на всички нива.

    22:35 16.10.2025

