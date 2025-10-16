Кирил Петков за процеса срещу Коцев: Чух един смел, свободен човек да изрази реалните аргументи

Поздравявам съдия Андрей Ангелов, тъй като за пръв път съдия каза истинските доводи, каза пред медиите Кирил Петков след заседанието на съда.

Той допълни, че следващата седмица в Европейския парламент има дебат и всички аргументи на Андрей Ангелов ще бъдат изложени.

Това, което съдия Ангелов заяви, е че обвинението се предоверява на показанията на Пламенка Димитрова, без да ги проверява, което намалява тяхната достоверност.

За пореден път държавното обвинение беше укорено, че събира само угодни за него доказателства, без такива в полза на Коцев, каза адвокат Владимир Николов.