Кирил Петков за процеса срещу Коцев: Чух един смел, свободен човек да изрази реалните аргументи

Поздравявам съдия Андрей Ангелов, тъй като за пръв път съдия каза истинските доводи, каза пред медиите Кирил Петков след заседанието на съда.
Той допълни, че следващата седмица в Европейския парламент има дебат и всички аргументи на Андрей Ангелов ще бъдат изложени.
Това, което съдия Ангелов заяви, е че обвинението се предоверява на показанията на Пламенка Димитрова, без да ги проверява, което намалява тяхната достоверност.
За пореден път държавното обвинение беше укорено, че събира само угодни за него доказателства, без такива в полза на Коцев, каза адвокат Владимир Николов.
1 Изрод
Коментиран от #16
21:40 16.10.2025
2 Галъп
21:40 16.10.2025
3 Николова , София
21:41 16.10.2025
4 Галъп
21:41 16.10.2025
5 1488
21:41 16.10.2025
6 Кради крадиии
21:42 16.10.2025
7 канада
С далавера фалшификат за невменяемост , защитавания Блажко е уреждал изцепка на баща си.
21:42 16.10.2025
8 12340
Сега чуваш един сал Баго!?
21:43 16.10.2025
9 фактчекър
21:45 16.10.2025
10 Пуснете демокрада да краде
21:46 16.10.2025
11 Българин
21:47 16.10.2025
12 България е в реален
21:48 16.10.2025
13 ФАКТ
21:49 16.10.2025
14 Дидо
❓ СПИТЕ ли? Или чоплите семки, гледайки поредното “реалити”? А може би сте в някоя квартална кръчма?
❗️ И докато се “вайкате” колко е несправедлив живота, едно дебело момче овладява държавата Ви! Единствено ПП/ДБ дават отпор и група граждански активисти!
😴 СПЕТЕ, СПЕТЕ! Приятни сънища!
Коментиран от #17, #18, #30
21:49 16.10.2025
16 Амии
До коментар #1 от "Изрод":Не само, че седяха в скута Шиши, ами му помогнаха, тотално да се изгаври с Конституцията... Сега, да се чуди човек, дали не разиграват театър с ареста на варненския кмет, за да го направят герой... И после да го издигнат заедно, старата сглобка, като кандидат президент... Както подкрепиха Терзиев на балотажа за кмет на София, без ГЕРБ, ДПС нямаше да спечели балотажа.....
21:50 16.10.2025
17 БгТoпИдиoт🇧🇬
До коментар #14 от "Дидо":Пеевски получава 100 млн.месечно отчисления от министерствата формално на ИТН предимно този на транспорта. Отделно милиардите от Булгартабак ,КТБ, Лафка и други. Пеевски се е хвалил че може да купи на парламентарни избори с неговото МВР 1 милион човека по 100 лева = 100 милиона. Които са отчисленията за него на месец от министерствата. Но ще биело много на очи и ще купел 500 хиляди за 50 милиона.
Коментиран от #20
21:50 16.10.2025
18 Кики
До коментар #14 от "Дидо":И Сенсея така каза. Те с Татко Петко пак всичко са уредили.
21:51 16.10.2025
19 ленчето с мустака съм
21:53 16.10.2025
20 Преди седмица
До коментар #17 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":Докато Киро,Асен и Лена дават показания пред Антикорупционната комисия,депутатите на ДПС-Пеевски и няколко техни кметове протестират срещу комисията и да не се вземат предвид техните показания. Оказа се че сме подценили Пеевски. Откраднал е от народа досега не 69 милиарда а се оказва 118 милиарда според показанията. Бившия Европейски депутат Бареков със стотици подръжници е пред комисията с цел унищожаване на крадците от ДПС -Пеевски. Пеевски преминава бързо с бронираното си БМВ и хвърля пиратка към обградилите ги граждани и изчезва. Това е България.
Коментиран от #23
21:54 16.10.2025
21 Кит
Класика!
Киро Тъпото във вихъра си 😂😂😂
21:55 16.10.2025
22 Бойко Борисов 🇧🇬⚰️
21:58 16.10.2025
23 Кит
До коментар #20 от "Преди седмица":118 милиарда ми се виждат малковато...
Кажи поне 118 трилиона и ще ти повярвам на секундата, гений!
Коментиран от #25
21:58 16.10.2025
27 Край
22:10 16.10.2025
28 Българин...
22:14 16.10.2025
29 граф Монте Кристо
22:21 16.10.2025
30 Ъхъ
До коментар #14 от "Дидо":Няма лошо през това време престъпниците да бъдат натикани в затвора! Пеевски не влияе на съдебната система, костовистите го правят, защото ще си разчисти сметките и с твх
22:26 16.10.2025
31 Киро тъпако
22:28 16.10.2025
32 Кит
22:28 16.10.2025
33 Факт
22:30 16.10.2025
34 В ЕС
22:35 16.10.2025