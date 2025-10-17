Времето днес, прогноза за петък, 17 октомври: Облачно и хладно за сезона

Сутринта в низините и по поречията видимостта ще е намалена, предаде БНТ.

Ще бъде хладно за средата на октомври - минималните температури ще са между 4° и 9°, в София - едва 2°-3° над нулата. Дневните ще са почти без промяна - между 14° и 19°, в София - около 15°. След обяд ще духа слаб, в Източна България - до умерен източен вятър.

И по Черноморието ще е облачно, но почти без валежи. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 16° до 18°. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Значителна ще е облачността и в планините. На отделни места се очакват слаби превалявания. Границата между дъжд и сняг ще остане на около 2000 мнв. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части - от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

Ще вали отново в петък - на много места в западните райони от страната.