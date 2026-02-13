Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Евростат: България е трета в еврозоната по икономически растеж на годишна база през последното тримесечие на 2025 г.

13 Февруари, 2026 14:44 673 40

  • евростат-
  • еврозона-
  • ръст

Това сочат предварителните сезонно коригирани данни

Диаграма: Евростатт
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната и Европейския съюз е нараснал с 0,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие. Това сочат предварителните сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес на страницата на европейската статистическа агенция.

През третото тримесечие в сравнение с предходното БВП се е увеличил с 0,3 на сто в еврозоната и с 0,4 на сто в ЕС.

Икономиката на еврозоната е наддала с 1,5 на сто през 2025 г., а на ЕС - с 1,6 на сто, според сезонно и календарно изгладените данни на Евростат.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година, БВП е нараснал с 1,3 на сто в еврозоната и с 1,5 на сто в ЕС през четвъртото тримесечие на 2025 г. През предходното тримесечие годишният ръст бе 1,4 на сто в еврозоната и 1,6 на сто в ЕС.

В България БВП се е увеличил с 0,8 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., като същият ръст е регистриран и в Испания, и в Португалия. През третото тримесечие на 2025 г. БВП на България нарасна с 0,7 на сто.

На годишна основа ръстът на българския БВП се е забавил до 2,9 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. През третото тримесечие на 2025 г. ръстът бе 3,1 на сто. По-рано днес Националният статистически институт (НСИ) оповести идентични с данните на Евростат оценки за развитието на българската икономика.

Сред страните от ЕС с най-голям годишен темп през четвъртото тримесечие са се разширявали икономиките на Ирландия (6,7 на сто), Кипър (4,5 на сто), Полша (3,6 на сто) и България (2,9 на сто), сочат още данните на Евростат. Сред членките на еврозоната, към които България се присъедини на 1 януари 2026 г., страната ни е на трето място по годишен икономически растеж през четвъртото тримесечие на миналата година.

През четвъртото тримесечие на 2025 г., отнесено към предишното тримесечие, най-голям икономически растеж е регистриран в Литва (1,7 на сто), Кипър (1,4 на сто) и Полша (1 на сто). Месечен спад на икономиката е отчетен единствено в Румъния (-1,9 на сто) и Ирландия (-0,6 на сто).

Нива на заетост

По отношение на заетостта - броят на заетите лица се е увеличил с 0,2 на сто както в еврозоната, така и в ЕС през четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение с предходния период. През третото тримесечие на 2025 г. заетостта нарасна с 0,2 на сто в еврозоната и с 0,1 на сто в ЕС.

Спрямо същото тримесечие на предходната година заетостта се е повишила с 0,6 на сто в еврозоната и с 0,7 на сто в ЕС през четвъртото тримесечие.

Като цяло през 2025 г. заетостта се е увеличила с 0,7 на сто в еврозоната и с 0,5 на сто в ЕС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 13 Отговор
    А пък в русията свалиха лихвата от 16% на 15.5% да борят инфлацията.

    14:47 13.02.2026

  • 2 Ако бегето е пример за растеж

    21 1 Отговор
    То предстовяте ли си останалата ефрота колко е зле🤣🤣🤣🤣

    14:48 13.02.2026

  • 3 Гост

    23 2 Отговор
    Айде да ни е честито! Пред нас са 2 държави зад нас цяла Европа. Най-накрая се видяхме у пари, как го усетихте ?

    Коментиран от #6

    14:48 13.02.2026

  • 4 Стакмистиката

    23 1 Отговор
    може и първи да сме.

    14:49 13.02.2026

  • 5 Стенли

    18 2 Отговор
    Тъй тъй всичко в България е чудесно цените почти не се промениха говоря за цифрите което е струвало десет лева сега е станало осем евро дори има поевтиняване от десет на осем 😁 абе важното е че сме в клуба на богатите 😁

    14:49 13.02.2026

  • 6 Гост

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ние сме в клуба на богатите. Българите от 2026 г. богатеят.

    14:49 13.02.2026

  • 7 българин

    13 1 Отговор
    така е растежа се усеща запада ни завижда!

    Коментиран от #9, #16

    14:50 13.02.2026

  • 8 Мнение

    18 3 Отговор
    Шоколад Милка от 3.5лв/бр на 2.5 евро/бр?!
    Пилешко от 12лв/кг на около 10 евро/кг?!

    Но иначе според ШОРОШСТАТ в България имало икономически растеж?!

    Ех народе, ядойсай се достатъчно и да ходим да им ... мкята на подметките на шорош в България!

    14:50 13.02.2026

  • 9 политиците

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "българин":

    да затварят границите и да пускат визов режим че сега цял свят ще се втурне към рахата в България

    14:51 13.02.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Абе защо в еврозоната ръста на БВП е по-нисък?

    Ръст на икономиката от 3% ръст на инфлацията от 10% еми гепили са ви едни кинти и го отчитат като успех!... и за тях е, щото не е тяхна вината, че сте балъчета

    14:53 13.02.2026

  • 11 Дядо Гъдю

    10 1 Отговор
    Какъв растеж бе? Единствения растеж който виждам че Асан и Айшето чакат девето.

    14:54 13.02.2026

  • 12 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Ей сега като дигнат тока ще минем още по - напреш

    14:57 13.02.2026

  • 13 Муму

    6 1 Отговор
    знам, знам. и аз съм богат. ама свършва съня, събуждам се и трябва да ходя на работа за по 12 часа с малко над минималнат заплата

    14:59 13.02.2026

  • 14 нормално

    10 1 Отговор
    в България всичко живо е бизнесмени и манекенки!

    15:01 13.02.2026

  • 15 Още малко

    6 1 Отговор
    и ще стане първа по растеж на цените на стоките, ако вече не Е...

    15:01 13.02.2026

  • 16 На цените

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "българин":

    защото другия расте ама надолу - вече копае под дъното...

    15:05 13.02.2026

  • 17 срам сме

    7 1 Отговор
    Направо цъфтим и вързваме , а цените вървят нагоре като кремиковски комин !!

    15:06 13.02.2026

  • 18 Леле мале

    8 1 Отговор
    АВТОРКАТА НЕ ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ
    ПРЕДВАРИТЕЛНИ
    И
    ЕКСПРЕСНИ ДАННИ!

    Ужас!!!

    15:07 13.02.2026

  • 19 икономист

    5 1 Отговор
    Тия не спряха да лъжат . Нека сравнят минималните работни заплати в ЕЗ и тогава да си говорим

    15:11 13.02.2026

  • 20 Факти

    3 1 Отговор
    Евростат: България е трета отзад напред в еврозоната по икономически растеж на годишна база през последното тримесечие на 2025 г., защото е в леврозоната

    15:13 13.02.2026

  • 21 Още може

    1 5 Отговор
    Благодарим ЕС и Еврозоно! Но в интерес на истината, нормално е да сме с най-голям растеж, при положение, че имаме да догонваме по заплати еврозоната! Важното е: 1 - посоката е правилната и 2 Без ЕС щяхме да си стоим на 200 - 300 лв пенсии.

    Коментиран от #22

    15:14 13.02.2026

  • 22 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Още може":

    Че те сега са толкова...

    15:17 13.02.2026

  • 23 При служебните

    2 1 Отговор
    правителства,бяхме последни!

    15:18 13.02.2026

  • 24 С руски газ

    4 2 Отговор
    щяхме да сме първи!

    15:19 13.02.2026

  • 25 хаха

    4 3 Отговор
    Няма такова нещо. Всичките данни са предоставени от заблатените неандерталци. Следователно са фалшиви.

    15:28 13.02.2026

  • 26 хаха

    3 1 Отговор
    Така ще да е ...

    15:30 13.02.2026

  • 27 Цвете

    4 1 Отговор
    ЕВРОСТАТ, А ПО ДОХОДИ НА КОЕ МЯСТО Е БЪЛГАРИЯ? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА. 🤡🤔🇧🇬

    15:31 13.02.2026

  • 29 Анджо

    1 4 Отговор
    Браво и скоро време първи, А КОПЕЙКИТЕ НАЛИ СА БЕДНИ И НЕ МОЖЕЩИ ЩЕ ПИШАТ СЕГА ,ЧЕ НЕ Е ВЯРНО. 🤣🤣😜👻

    15:42 13.02.2026

  • 31 Литнахме... се

    6 0 Отговор
    Какви ли върхове можем да стигнем с тази услужлива статистика...

    15:51 13.02.2026

  • 32 Левски

    5 0 Отговор
    Ние нямаме икономика, тия бълнуват растеж. Е да, на калинки.

    15:53 13.02.2026

  • 33 Докато

    3 0 Отговор
    Статистиката на БВП

    се прави от ПАТОЛОГИЧНИЯ ЛЪЖЕЦ доц. АТАНАС АТАНАСОВ,

    така ще е ...

    15:54 13.02.2026

  • 35 Повярвахме!

    3 1 Отговор
    България е първа в еврозоната по "нагодиго" коригирани данни!

    16:06 13.02.2026

  • 36 Със стотици милиони заеми на месец

    3 1 Отговор
    растежът е гарантиран

    16:12 13.02.2026

  • 37 иван костов

    1 0 Отговор
    Инфлация се бори с увеличаване на лихвата, а не с намаляването и!
    До кой клас успя да избуташ?😂

    16:15 13.02.2026

  • 38 Булекзит му е майката!

    1 1 Отговор
    ЕС унищожи икономиката на България! Нищо не произвеждаме нищо не изнасяме! Дори не можем сами да се изхраним.

    16:15 13.02.2026

  • 39 По-добре

    1 0 Отговор
    малък мек и отпред,отколкото голям,твърд и отзад!

    16:19 13.02.2026

  • 40 Хихи

    0 0 Отговор
    леля теменужка ли е им предоставяла данните?!

    16:21 13.02.2026

