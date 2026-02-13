Швейцария гласува дали да ограничи населението до 10 милиона души

Швейцария ще проведе референдум, за да реши дали да ограничи населението си до 10 милиона души, съобщава „Дойче веле“, предава News.bg.

Инициативата „Не на 10-милионна Швейцария“ е предложена от дясната, антиимигрантска Швейцарска народна партия (SVP). Проектът е събрал достатъчно подписи, за да бъде подложен на гласуване, което ще се състои на 14 юни, информира правителството.

В момента в страната живеят около 9,1 милиона души, като чужденците, предимно от Европейския съюз, са около 30% от населението.

Предложението цели промяна в конституцията, така че ако населението - включително швейцарски граждани и чужденци с разрешение за пребиваване - достигне 9,5 милиона преди 2050 г., правителството да предприеме мерки за ограничаване на растежа. Това включва промени в правото на убежище, събиране на семейства и издаване на разрешителни за пребиваване.

Според инициативата властите трябва също да преразгледат международни споразумения, които насърчават растежа на населението. Ако броят на жителите надхвърли 10 милиона, правителството ще трябва да предприеме всички възможни мерки, включително евентуално прекратяване на споразумението за свободно движение с ЕС.

Ноемврийско проучване показа, че 48% от анкетираните подкрепят или са склонни да подкрепят инициативата, 41% са против, а 11% не са сигурни.

Противници на мярката са Федералният съвет на Швейцария, повечето политически партии и бизнес организации. Те предупреждават, че без миграция страната ще се изправи пред недостиг на работна ръка в здравеопазването, транспорта, хотелиерството и строителството.

Бизнес асоциацията Economisuisse нарече предложението „инициатива на хаоса“ и предупреди, че без чуждестранни работници компаниите може да се преместят извън страната.

Швейцария провежда референдуми четири пъти годишно, като при пряката демокрация всяко предложение с поне 100 000 подписа може да бъде гласувано като „народна инициатива“. Въпреки това едва около 10% от референдумите се приемат.

SVP, най-голямата партия в парламента на Швейцария, е критикувана за разпалване на ксенофобски и расистки настроения и е нарушавала антирасистките закони на страната в миналото.