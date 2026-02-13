Новини
България »
Гуцанов отчете като успехи разкриването на "къщите на ужасите" и програмата за връщане на българи от чужбина

13 Февруари, 2026 14:15 601 12

  • борислав гуцанов-
  • къщи на ужасите

Сред дейностите са ремонтите на всички 81 държавно финансирани домове за стари хора

Гуцанов отчете като успехи разкриването на "къщите на ужасите" и програмата за връщане на българи от чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проверките в домовете за грижа за възрастни хора и разкриването на т. нар. къщи на ужасите е един от успехите, който Борислав Гуцанов отчита в рамките на своя мандат като социален министър. Това пише в съобщение на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), откъдето изпратиха отчет за работата на Гуцанов и екипа му в периода януари 2025 – февруари 2026 г.

Бяха извършени близо 1000 проверки от Агенцията за качество на социалните услуги. Прекратена е работата на 15 незаконни обекта и отнети 19 лиценза на обекти, които не отговаряха на стандартите, посочиха от МТСП. Заради затегнатия контрол доброволно бяха върнати 405 лиценза, а проверките продължават, се казва в съобщението. Отпуснати бяха 400 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за подобряване на условията в държавно финансираните места за настаняване на възрастни хора.

Сред дейностите са ремонтите на всички 81 държавно финансирани домове за стари хора. Напълно реновирани са вече 12 дома. Предстои ремонтите в останалите да приключат до август. Започна се работата по разкриването на още 250 места за грижа за хора с увреждания, информираха от МТСП. Разкри на пет нови дома със 101 места за възрастни също е сред изпълнените цели.

В мандата си Гуцанов предложи законодателни промени, с които коледните и великденските надбавки да влязат в закон, припомниха от МТСП.

За първи път близо 2200 души с увреждания получават безплатно високотехнологични помощни средства и то по техен избор, след като реалното им предоставяне се бавеше с години, както и закупуване на електромобили и зарядни станции за нуждите на социалните услуги и поставянето на фотоволтаични системи.

С началото на инициативата „Избирам България“ започна реална работа за връщането на българите от чужбина като част от борбата с демографската криза. Над 3700 души са подали заявления по мярката, която предвижда различни видове подкрепа за завърналите се и започнали трайно работа в България, казаха от МТСП.

От министерството припомнят и отпускането на средства за общините за превенция на бедствията и борба с последиците от тях.

От МТСП отчитат като успех и вдигането на минималната работна заплата на 620,20 евро от 1 януари т.г. и ръста на линията на бедност - 390,63 евро.

В неприетия законопроект за държавния бюджет за 2026 г. по предложение на МТСП беше предвидено по-високо обезщетение за майките през втората година на детето и увеличение от 50% на 75% на сумата, която получават от него при връщане на работа по-рано, казаха още от социалното министерство.

БТА припомня, че на 17 декември 2025 г. парламентът прие Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. Законът ще действа до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
  • 1 оня с коня

    2 3 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    Коментиран от #2

    14:16 13.02.2026

  • 2 оня с магарето

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Майка ти е виновна че не те е абортирала. Че с този ген си много за шамари.

    14:18 13.02.2026

  • 3 Гуцито на врвмето

    1 1 Отговор
    малко бой яде на Аврам Гачев.. Все се криеш зад гърба на бате Краси. Само няколко пъти го докопахме, тогава бати Краси ни похвали. До там му стигна нахалството, че сам свали банките на майка си от въжето за пране, след което бяхме привикан в първо районно мвр Варна. След това, гуцито потуна в дън земя... Пратиха детето в София....

    14:21 13.02.2026

  • 4 Тъща

    5 0 Отговор
    Нещо за къщите за тъщите с европари, няма ли да каже?

    14:24 13.02.2026

  • 5 Браво

    7 0 Отговор
    Гуцан, айде изчезвай

    14:27 13.02.2026

  • 6 Да беше

    4 0 Отговор
    разгадал и аферата в хижата, ама отде толко акъл

    14:29 13.02.2026

  • 7 Забравил си(удобно)

    4 0 Отговор
    Успешното въвеждане на Еврото!

    14:32 13.02.2026

  • 8 Инсенератор

    1 0 Отговор
    Развитието на социалната система до това положение е "голям успех" наистина.

    14:35 13.02.2026

  • 9 Пропуснахте

    1 0 Отговор
    само хижата на ужасите!

    14:37 13.02.2026

  • 10 Айде бе

    1 0 Отговор
    Идват виждат действителността и пак обратно стига лъжи

    14:41 13.02.2026

  • 11 анализиращ

    0 1 Отговор
    Той е единственният мореплавател, ветроходец, победител в множество национални и международни регати и преплувал с яхта Черно море от Варна, до най далечният й бряг на изток! И ако не беше той, никой нямаше да се нагърби с това, което той свърши за старите хора. Свалям му шапка за това и съжалявам, че не е в политическата сила, на която аз симпатизирам! БСП не е за него, защото в нея не търпят, някой да се е изявил в нещо!

    14:43 13.02.2026

  • 12 ДАНСингът на смъртта

    1 0 Отговор
    ДАНСингът на смъртта



    Естествено, че за ДАНС агент Буда е по-ценен.

    За това, след разкритият му наркоканал ,
    ДАНС ликвидират
    и двамата си агенти рейнжъри,
    покрай останалите изчистени.




    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце

    14:44 13.02.2026

