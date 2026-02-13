Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Започва строителството на последния участък от бул. „Тодор Каблешков“ в София

13 Февруари, 2026 13:11 1 505 7

  • бул. „тодор каблешков“-
  • строителство-
  • пътна отсечка

Изграждането на бул. „Тодор Каблешков“ като част от третия градски ринг започна през октомври 2023 г. в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Луи Айер“

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Довършването на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ в София започва. Издаденото от главния архитект разрешение за строеж влезе в сила и Столична община открива строителна площадка и от днес започва работа на терен. Това става възможно след като Административният съд – София-град допусна предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване на частния имот, който възпрепятстваше дострояването на булеварда.

„С изграждането на последния участък завършваме един стратегически проект за южните квартали на София. Довършваме незавършеното, за да отключим движението и да развием града“, каза кметът Васил Терзиев.

„Направление „Обществено строителство“ ще следи стриктно всички елементи от изпълнението на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“, така че строително-монтажните работи да се реализират в съответствие с одобрения проект, нормативните изисквания и заложените срокове. Целта ни е обектът да бъде завършен в пълен обхват, с пълна техническа обезпеченост на инфраструктурата“, заяви зам.-кметът Никола Лютов.

Ще бъдат завършени последните метри от трасето на един от най-важните рингови булеварди – „Тодор Каблешков“, който свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“, както и южните квартали на столицата – „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“, чрез директна пътна връзка.

Довършването на пътната отсечка бе блокирано заради неотчужден частен имот.

Историята

Изграждането на бул. „Тодор Каблешков“ като част от третия градски ринг започна през октомври 2023 г. в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Луи Айер“. Строителството се изпълнява в срок, като последната отсечка от ул. „Луи Айер“ до бул. „Черни връх“ е пусната за движение в края на декември 2024 г.

Булевардът е с две пътни платна с по три ленти за движение. Изградени са три четириклонни кръстовища: при ул. „Луи Айер“, при ул. „Емилиян Станев“ и при бул. „Черни връх“, които осигуряват връзки с прилежащите квартали.

Изключение прави участъкът от ул. „Гатьо Шишков“ до ул. „Иван Андонов“, където движението е организирано двупосочно в едното пътно платно поради неприключило съдебно производство по отчуждаването на частен имот.

Причината за блокирането на строителството бе неприключила процедура по отчуждаване. За да се отключи работата по последния участък, Столична община започна процедура по изменение на плана за регулация. В Столичния общински съвет бе внесен доклад на кмета Васил Терзиев с предложение за изменение на плана.

На 24.07.2025 г. Столичният общински съвет прие решение за изменение на плана за регулация с 31 гласа „за“. Последва процедура по принудително отчуждаване с предварително изпълнение. Столична община обяви процедура по принудително отчуждаване на частен имот. През септември 2025 г. Административният съд – София-град отхвърли жалбите срещу предварителното изпълнение на плана за регулация, а през януари 2026 г. допусна предварителното изпълнение за отчуждаването.

Определението на съда е ключово, тъй като поставя обществения интерес на първо място и дава възможност за реалното завършване на един от най-важните обекти от транспортната мрежа на града.

Булевардът е изграден на 95%.

Завършването на строителството на булеварда ще осигури инфраструктурна връзка като част от цялостния транспортен коридор на третия градски ринг, който е от първостепенно значение за транспортната мрежа на София. С това цялото трасе ще бъде изпълнено в пълен обхват.

Общите параметри на булеварда са: дължина 1391 м и габарит на трасето 38,80 м; тротоари с ширина 4–5,50 м, велосипедни алеи с ширина 2 м, южно и северно платно за движение с ширина 9 м и разделителна ивица с ширина 7,30 м, предвидена за бъдещо трамвайно трасе.

В пълен обем е обезпечена техническата инфраструктура, включително водоснабдителни и канализационни мрежи, електроразпределителни и телекомуникационни мрежи, газоразпределителна мрежа и улично осветление. Изпълнено е интензивно залесяване с подходящи дървесни видове с цел надграждане на зелената система по основните булеварди на града.

Проектът на бул.“Тодор Каблешков“ се финансира от бюджета на Столична община и чрез заем от Европейската инвестиционна банка.

Линия на времето:

Октомври 2023 г. - Старт на строителството на булеварда в участък между бул. „Черни връх“ и ул. „Луи Айер“.

18 октомври 2024 г. - Пускане на първи участък за движение:

Отворено е движението между бул. „Черни връх“ и ул. „Емилиян Станев“.

Изградени са нови платна, тротоари, велоалеи и трасе за бъдещ трамвай.

23 декември 2024 г. - Пускане на разширен участък

Отворен е участъкът между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни връх“. Движението е с по три ленти в посока.

Остават административни процедури по отчуждаване на отделен имот.

2025 г.

Решение на общинския съвет за изменение на план за регулация

Прието е изменение на подробния устройствен план, което позволява довършването на оставащия участък.

Януари 2026 г.

Отпадане на последните правни пречки

Отстранени са административните препятствия. Остава довършване на приблизително 80 м от трасето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    10 2 Отговор
    Тоя палячо какво декламира все едно ще строи тунел под Витоша а не 80 метра асфалт

    13:14 13.02.2026

  • 2 Б Е З П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н О!

    5 6 Отговор
    Безпрецедентен рекорд постави Терзиев …30 месеца строителство на 100 м. Пътно платно!!! Ама не бил крал… какво ме интересува, като с работата си не може да се справи. Вече 1 година общината строи едно мостче от 5 м. На ул Т.Жабарив в Манастирски ливади! Всеки по силен дъжд ще залее квартала, а общинарите просто нехаят… с такъв кмет какво им пука!?

    13:22 13.02.2026

  • 3 Тези 80 метра

    6 6 Отговор
    ще ги строят 8 години! Има бая за крадене!

    13:24 13.02.2026

  • 4 Пусни ми достъпа

    4 0 Отговор
    Делян Пеевски

    13:31 13.02.2026

  • 5 Странно имена на улици и булеварди в

    2 1 Отговор
    София

    13:33 13.02.2026

  • 6 Ей остава

    3 2 Отговор
    сега и да не обезщетят собственика с равностоен терен ! Въобще няма да се учудя, така както и не търсиха отговорност на виновниците да се стигне до тук !
    Как беше гарван, гарвану ......

    13:41 13.02.2026

  • 7 дедо Флашко

    0 0 Отговор
    На строителната площадка днес да не се започва работа на терен,защото вали як дъжд.

    14:39 13.02.2026

