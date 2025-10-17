Новини
Георги Харизанов: Върви евтина заигравка на президента с това, което се случва в истинската политика

17 Октомври, 2025 08:32 1 323 49

„Стара цел на Пеевски е да легализира поне част от властта, която той има самочувствието, че притежава. Ако имаш повече власт, отколкото легално си получил, значи тази власт е нелегална. А министър-председателят е в твърде слаба позиция за поста, който заема“, коментира и медийният експерт доц. Георги Лозанов

Георги Харизанов: Върви евтина заигравка на президента с това, което се случва в истинската политика - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Върви евтина заигравка на президента с това, което се случва в истинската политика. Той продължава да допринася за свалянето на нивото на политиката. Това заяви в ефира на Нова телевизия политическият анализатор Георги Харизанов, цитиран от novini.bg.

"В изявлението на Борисов имаше едно противоречие – той беше много силно обиден и изнервен за избори, за които сам каза, че не държи много“, на мнение е медийният експерт доц. Георги Лозанов.

По думите му посланието на Борисов се е състояло в три неща: не може да удържа повече Пеевски, не може да удържа 3% дефицит и не може да удържа повече да не дойде евроскептично управление: „Тава става в Чехия, отдавна е така в Унгария, така е в Словакия. Войната ще свърши, когато Путин си върне влиянието в Източна Европа. Затова е възможно следващото управление тук да е тип Румен Радев.“

„Борисов си постигна целта – ГЕРБ получи импулс, припомни се около кого е създадено това управление“, смята Харизанов.

„Стара цел на Пеевски е да легализира поне част от властта, която той има самочувствието, че притежава. Ако имаш повече власт, отколкото легално си получил, значи тази власт е нелегална. А министър-председателят е в твърде слаба позиция за поста, който заема“, каза още Лозанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неоспорим Факт

    69 1 Отговор
    Един истински президент възпрепятства, пречи, ама много пречи на всякакви партийно афиширани ОПГ-та!

    08:35 17.10.2025

  • 2 име

    76 1 Отговор
    Тоа крадец пак дрънка глупости. Президента не сваля нивото в политиката, нивото на боко и шишо е такова. Само вижте социологическите проучвания и анкетите за доверието в политиците или какво мислят хората за служебните автомобили.

    08:36 17.10.2025

  • 3 Йотова президент, Радев премиер

    52 6 Отговор
    А тикви, шопари, ПростиПарчета и ДайБългария кръв повръщат!

    08:38 17.10.2025

  • 4 влък

    52 0 Отговор
    Дрънъ-дрънъ,че плясъ! Глупости на търкалета,като бочковите.

    08:38 17.10.2025

  • 5 още

    50 1 Отговор
    Пеевски иска да купи цяла България.

    Коментиран от #22

    08:40 17.10.2025

  • 6 ккк

    59 0 Отговор
    евтина , евтина ама много ви е страх от президента и ви се тресат зайчарниците и кочините

    08:42 17.10.2025

  • 7 ТРЪБАТА

    51 0 Отговор
    тръбокрадеца у всека манджа мерудия

    08:43 17.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    57 0 Отговор
    Лятото Радев ходеше с колело на работа.А Шиши и Бойко ще ги разкъсат хората на парчета без армия охрана.

    08:44 17.10.2025

  • 9 Пич

    52 1 Отговор
    Този има капацитет единствено да изнася лекции в "Столипиново" на тема - Как да си "наберем"тръби!!!

    08:45 17.10.2025

  • 10 Евроджендър

    45 0 Отговор
    Щом изливате толково много помия в платените медии, значи много ви е страх от Президента!

    08:47 17.10.2025

  • 11 Я проверете

    37 0 Отговор
    Чичка ти какво точно рАбОтиш
    и какво си завършил?
    Ама завършил не сдобил се с тапия !

    08:49 17.10.2025

  • 12 Само да добавя

    44 0 Отговор
    Не могат да се сравнят с президента по интелект, затова беснеят. Такива хора трябва да управляват, а не разни торби с мас.

    08:49 17.10.2025

  • 13 оня с коня

    7 8 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    08:50 17.10.2025

  • 14 Тома

    37 0 Отговор
    Жоро тръбата и на челото му пише че е крадец а ни дрънка глупости всеки ден.

    08:52 17.10.2025

  • 15 ООрана държава

    30 0 Отговор
    В България истинска политика няма бе, тия ходи ги разправй в твойта махала

    08:53 17.10.2025

  • 16 А не бе

    31 0 Отговор
    Харизанов и Лозанов са най големите мижитурки. Изобщо в качеството на какви ги канят по студиата тези идиоти.

    08:59 17.10.2025

  • 17 Противен

    32 0 Отговор
    Ръбест индивид.
    Няма право да се показва пред българския народ,
    не ли пък да дава "експертно" мнение по каквото и да било.
    Наглец, унищожител на храната на народа си,
    лишавайки растения и животни от напояване.
    И става все по-ръбест

    09:01 17.10.2025

  • 18 Някой

    26 1 Отговор
    А истинската политика е, че ГЕРБ сдават властта на Пеевски. Факт. Тъй че, Радев отново е прав. Затова и има най-високия рейтинг от всички наши политици.

    09:03 17.10.2025

  • 19 Връщай тръбите

    20 0 Отговор
    Изиот мутрофонски!

    09:04 17.10.2025

  • 20 шопа

    20 0 Отговор
    ХаризаниЯТ паплещи простотии. Ма нълтребе си изкара надника човекот. Кой дава кинти , неголиже и величае(затуй са аналЛизаторите).Ма не мудреме , че у очите на ората си е един жалък смешко.

    09:04 17.10.2025

  • 21 барселона

    27 0 Отговор
    Абе този цървул, крадец , г---лизец докога докога ще ни го показвате много Ви падна нивото на всички платени " медии" .

    09:06 17.10.2025

  • 22 Някой

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "още":

    Не да купи, а да присвои с типичния си маниер. Но после ще последва предходните му придобивки - печатницата, Булгартабак, КТБ и т.н.

    09:06 17.10.2025

  • 23 Яво

    15 0 Отговор
    Куку и Пепе в ефир! Какво може да очаква човек от изкукуригал папионкаджия и унищожителя на напоителното земеделие освен глупости.

    09:11 17.10.2025

  • 24 тоя

    14 0 Отговор
    К-а-ец на напоителни системи и шефа му сикаджииската герберска мутра в Белене

    09:13 17.10.2025

  • 25 Главанак банкянски

    16 0 Отговор
    Георге, тази сутрин си заработи хонорара. Сега тичай при Дебелян и толупа да си го вземеш.

    09:15 17.10.2025

  • 26 нннн

    16 0 Отговор
    Истинската българска политика е мафиотска.
    Абе, защо му викат на тоя ,,Жоро Тръбата"?

    09:15 17.10.2025

  • 27 Харисанофф

    13 0 Отговор
    Мазна филия си ти

    09:16 17.10.2025

  • 28 Наглецо

    11 0 Отговор
    Жоро Трабата, кога ще го съдят за унищожаването на напоителни системи, които сега ги възстановяват?!?

    09:18 17.10.2025

  • 29 Падна ми в очите много

    11 1 Отговор
    Нямах високо мнение и преди за теб
    Но да наричаш шиши и тиквун истински политици е срам и позор дори за наглец като теб

    09:19 17.10.2025

  • 30 Я ходи

    3 1 Отговор
    да те оправят у вас по пеню@р!
    !

    Коментиран от #42

    09:20 17.10.2025

  • 31 Гост

    10 0 Отговор
    Е добре де, как да вярваш на един гербераски тарикат, обичащ най-много далаверата и схемата, ама такава далавера, дето не се изисква никакъв акъл??

    09:21 17.10.2025

  • 32 Симеон Иванов

    0 8 Отговор
    Не знам за какъв интелект говорите!
    И аз се подлъгах навремето, че като е генерал ще да има нещо в главата,
    ама след 9 (ДЕВЕТ) години начело на държавата, включително с 2 (ДВЕ) негови правителства,
    стигам до извода, че Радев е човек с определен дефицит в надраменното пространство.
    Ако погледнем делата му - какво е направил .... еми само лошо май, включително неизчистването на България от разни животински и растителни вредители ...

    09:22 17.10.2025

  • 33 Мисит

    6 1 Отговор
    Харизанооов,,,,,,тръбите,,кажи къде са тръбите,,? Стига въртоли ий ръси мозъци,,,,,,

    09:27 17.10.2025

  • 34 Истината-винаги

    9 0 Отговор
    Господин Матросов е застанал на амбразурата и не дава косъм да падне от главата на своите господари.

    09:29 17.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 12340

    5 0 Отговор
    А какво се е случило днес-утре ще ни обяснят двамата Гоговци:)

    09:29 17.10.2025

  • 37 "демократ"

    5 0 Отговор
    Така ще е, като не правите референдуми, ще си носите отговорността.

    09:29 17.10.2025

  • 38 Ван Дал

    6 0 Отговор
    Жоро тЪрбата е прав, че има заигравка- цирк но той, цирка е между Тиквеника и Дебелян. А, президента е в удобната позиция да се усмихва под мустак от скеча на двете шимбита.

    09:30 17.10.2025

  • 39 Само боклуци по тези мисирници

    8 1 Отговор
    Престъпника, Шефа на напоителни системи, който ошътъ монтираните напоителни системи за земеделското ни стопанство, тоя дава оценки. Човека удобен на Борисов заема анализаторска позиция, а присъдата му е нарисувана.

    09:32 17.10.2025

  • 40 Бай Араб

    1 6 Отговор
    Русия пропадна завинаги и съответно господарите на Румен Радев.Дори и да успее да купи някого с парите от Боташ,той полезен ход няма.

    09:36 17.10.2025

  • 41 Ту Туууу

    8 0 Отговор
    Абе мишок крадлив,точно ти,който нямаш нито експертизата,нито умствения и морален капацитет си тръгнал да развиваш някакви заучени опорни.Жалък и смешен си

    Коментиран от #44

    09:37 17.10.2025

  • 42 Бай Араб

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Я ходи":

    По пенюар ви оправят вас копейките.

    09:38 17.10.2025

  • 43 Шьофьорчето

    5 0 Отговор
    Тези така наречени истински политици да отиват на женския пазар.

    09:39 17.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 нннннннннн

    0 4 Отговор
    герб мачкаше щото е лидерска и авторитарна партия. НН мачка всички щото е етническа и диктаторска партия. при радев получаваш или боташ или ботуш.......алтернативи......

    09:42 17.10.2025

  • 46 българка

    5 0 Отговор
    Кое по-точно е "истинска" политика - постоянните лъжи на Борисов или гаменските изявления на Пеевски?

    09:43 17.10.2025

  • 47 Мухаа ха!

    4 1 Отговор
    Тресе ви Нилска треска,само при споменаването на Президент Радев.Ще ви помете , както есенна вихрушка мете листата по земята.От това ви друса нервата предварително. Какъв политически проект,каква партия? Достатъчно е,да се регистрира с някоя малка формация,или гражданско движение.Народа сам ще контролира в изборните бюра и този път няма да допуснем Ала- Бала портокала,за никого.Онези- " хелекторато" за петдестачка се продавам,ще берат ядове от хората.Еврозоната е вашата спирачка,да не загасите осветлението.За цялата " сглобка" включително Делян, и самите " опозиционери" от пп,дб.Защотп отвън са ви разпоредили това да се случи, каквото и да ви струва.Но ако влезе еврото,и има предсрочни избори, когато народа се усети наживо,в реалният живот,в какво тресавище сте го набутали,една искра ще взриви бурето с барут.Бунтовете през зимата на 1997 ,ще ви се сторят детска игра.Защото тогава няма да има леви,десни, либерали - всеки ще е засегнат от мизерия и недоимък.

    09:46 17.10.2025

  • 48 Шьофьорчето

    2 0 Отговор
    да добавя,като се появят на пазара стискайте си джобовете!

    09:47 17.10.2025

  • 49 елате при нас приятели от ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Моля всички от ГЕРБ да се прехвърлят в ДПС при г-н Пеевски.Там е супер и с перспектива.Попитайте всеки дошъл за това със структурите си и приятелите си.Нека спечелим следващите избори заедно!

    09:54 17.10.2025

