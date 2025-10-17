Георги Харизанов: Върви евтина заигравка на президента с това, което се случва в истинската политика

Върви евтина заигравка на президента с това, което се случва в истинската политика. Той продължава да допринася за свалянето на нивото на политиката. Това заяви в ефира на Нова телевизия политическият анализатор Георги Харизанов, цитиран от novini.bg.

"В изявлението на Борисов имаше едно противоречие – той беше много силно обиден и изнервен за избори, за които сам каза, че не държи много“, на мнение е медийният експерт доц. Георги Лозанов.

По думите му посланието на Борисов се е състояло в три неща: не може да удържа повече Пеевски, не може да удържа 3% дефицит и не може да удържа повече да не дойде евроскептично управление: „Тава става в Чехия, отдавна е така в Унгария, така е в Словакия. Войната ще свърши, когато Путин си върне влиянието в Източна Европа. Затова е възможно следващото управление тук да е тип Румен Радев.“

„Борисов си постигна целта – ГЕРБ получи импулс, припомни се около кого е създадено това управление“, смята Харизанов.

„Стара цел на Пеевски е да легализира поне част от властта, която той има самочувствието, че притежава. Ако имаш повече власт, отколкото легално си получил, значи тази власт е нелегална. А министър-председателят е в твърде слаба позиция за поста, който заема“, каза още Лозанов.