Бащата на Сияна: Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи

Поредното заседание по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, ще се състои днес. При катастрофата, в която загина детето, тежко пострада и нейният дядо.

Преди заседанието на съда бащата на детето призова за подкрепа.

"Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда. Двете последни решения на Върховния касационен съд, които поставят под съмнение актовете на прокуратурата в лицето на и.ф. главния прокурор, отвориха широко вратата на убиеца към свободата", написа в социалните мрежи бащата на детето Николай Попов.

Той уточни, че делото на Сияна е било прехвърлено с такова постановление в Националната следствена служба.

"След това прокурорите бяха командировани в Плевен дори след 21 юли 2025 г., когато според ВКС мандатът на обвинител №1 вече е изтекъл. Днес дори се поставя под съмнение легитимността на целия ВСС, който също е с изтекъл мандат", посочи още бащата на Сияна.

Той призовава хората да присъстват на протеста пред Съдебната палата в Плевен днес, от 9:00 ч. "Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена. Че ние няма да мълчим", написа Попов.