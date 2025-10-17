Новини
България »
Бащата на Сияна: Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи

17 Октомври, 2025 09:23 658 17

  • сияна-
  • николай попов-
  • дело

Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредното заседание по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, ще се състои днес. При катастрофата, в която загина детето, тежко пострада и нейният дядо.

Преди заседанието на съда бащата на детето призова за подкрепа.

"Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда. Двете последни решения на Върховния касационен съд, които поставят под съмнение актовете на прокуратурата в лицето на и.ф. главния прокурор, отвориха широко вратата на убиеца към свободата", написа в социалните мрежи бащата на детето Николай Попов.

Той уточни, че делото на Сияна е било прехвърлено с такова постановление в Националната следствена служба.

"След това прокурорите бяха командировани в Плевен дори след 21 юли 2025 г., когато според ВКС мандатът на обвинител №1 вече е изтекъл. Днес дори се поставя под съмнение легитимността на целия ВСС, който също е с изтекъл мандат", посочи още бащата на Сияна.

Той призовава хората да присъстват на протеста пред Съдебната палата в Плевен днес, от 9:00 ч. "Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена. Че ние няма да мълчим", написа Попов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    2 7 Отговор
    има реална опасност той отново да се измъкне без присъда..... ТАКА Е В БЪЛГАРИЯ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ!

    09:29 17.10.2025

  • 2 Аман,

    20 4 Отговор
    Байгън от тоя!

    09:30 17.10.2025

  • 3 в кратце

    10 1 Отговор
    Не можем да върнем при нас това красиво дете! Дано е в Божиите ръце!

    09:30 17.10.2025

  • 4 Сталин

    18 1 Отговор
    Ей епилиран г€йтак убийци сте вий от Гроб ,като лапахте милионите от "строителите" на магистрали тогава не ревахте,този човек който катастрофира е жертва на корупцията на Гроб

    09:31 17.10.2025

  • 5 111

    18 2 Отговор
    Не ми се пише под статия свързана със смъртта на дете, но тоя ГЛУППППАК не заслужава да и е баща, щом след всичко случило се продължава да не споменава главната тикккккква виновник за положението. СРАМ!СРАМ !СРАМ!

    09:34 17.10.2025

  • 6 Карлос Друсар

    18 1 Отговор
    Този гepбаджийски отпaдък се биеше в гърдите, че пътя между Луковит и Плевен, където баща му уби внучката си, щял да бъде ремонтиран тази есен. Сега е по-тих от водата и по-нисък от тревата!

    09:36 17.10.2025

  • 7 Не разбрахте ли,

    4 3 Отговор
    че част от Българските съдилища са със шосейните убийци. Тази сутрин съобщиха, че някаква жена е пометена от кола, когато е била на тротоарите. Съдилищата станаха политиески придатък на управниците.

    09:38 17.10.2025

  • 8 МП4

    15 0 Отговор
    Плевен е най -долнопробния град , обвързан с доносници , псевдо полицай , мутри , измамници :)
    Вс са обвързани пряко или непряко. Прокурори , сидии , адвокати . Лошото е че греховете им ги плащат такива слънчица , като Сияна. Отдавна трябваше да има прът в изгнилата им машина- мИлИцИонерска .
    П.с. Нали знаете как мирише развалената риба, това е Плевен , окрасена с пагони (: :) ((: ::)) (: :)

    09:42 17.10.2025

  • 9 Трифонов

    5 0 Отговор
    Т.е., дори да е нарушен законът, предлагате все пак съдът да си затвори очите и да даде приоритет на обществения интерес от наказването на виновния водач? От друга страна, спазването на закона и това, че във всичките си актове и действия съдът трябва да се ръководи единствено от закона, също е в обществен интерес и това даже е въздигното в основен принцип на наказателния процес на демократичното общество и правовата държава. И така... по същество предлагате съдът да наруши този основен принцип в името на възмездието... Което не е основен принцип на наказателното право и не е сред целите на наказанието и наказването. Та, въпросът ми е, ако съдът реши да постъпи по този начин в този конкретен случай, кое ще го предпази от това занапред да продължи да постъпва по този начин? А ако продължи... кое би го спряло вбъдеще да започне да се ръководи от конюнктурна целесъабразнаст вместо от закона? И ако това се превърне в практика, дали няма от граждани с гарантирани на конституционно и законово ниво права, да се превърнем в поданици? Диктатурите се установяват на базата на такива виждания - когато един човек, съумял да се задържи на властови позиции много по-дълго отколкото предвижда законът, в един момент решава, че това да упражнява властта, която върви със съответния пост, е по-важно от правата на гражданите!

    09:46 17.10.2025

  • 10 хъ хъ хъ

    11 0 Отговор
    Ето го бе. Да не го забравиме случайно.

    09:49 17.10.2025

  • 11 Механик

    12 0 Отговор
    Какви са тия "предишни осъждания"??? За какво е бил осъждан водача на камиона?
    Не знам на вас, но на мен силно ми писна от тоя "баща".
    У дома ме е страх да отворя хладиника, да не би и от там да ми се опули "бащата на....".
    И не ми се вярва шофьора да има такива големи връзки и/или пари, че да подкупи съда.
    До преди ми се струваше, че тоя БАЩА си прави ПиАр, но вече клоня към мисълта, че страда от някаква маниакална обсесия.

    09:52 17.10.2025

  • 12 Питам!

    8 0 Отговор
    От къде тоя се е сдобил със СМС- и от кореспонденцията м/ у Благой Коцев и сестра му, които преснемани от телефон , тоя поборник за закон и спаведливост е разпространил в медиите. Това е нарушение на личната кореспонденция и намеса в неприкосновеността на личната такава?
    Вместо да организира пртести, да остави и прокуратура и съда да работят без натиск!
    Че и някакво « отворено писмо» е внесъд в деловодството на ВСС.
    Този мъж е за достоен съд и наказан, а не да ми държи речи по медиите!

    09:54 17.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 МПС

    7 0 Отговор
    На този гербаджииски палячо минутата му слава отмина, време е да напусне медийното пространство и да отиде да скърби за детето си!

    09:58 17.10.2025

  • 15 Борисов

    4 0 Отговор
    Отърви се от такива психично неуравновесени, какъвто доказано е бащата!
    Омръзна на всички с неговите акции и протести.
    За това ГЕРП сетразпада. Отттакивамкадри като тоя.

    10:02 17.10.2025

  • 16 Любопитен

    4 0 Отговор
    Георги Александров ли е виновен, че Сияна е била без колан и с крака качени на таблото?
    Георги Александров ли е виновен, че дядото на Сияна се е помислил за автомобилен състезател защото имал син буркан?
    Георги Александров ли е виновен за лошите пътища?

    10:04 17.10.2025

  • 17 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Абе не Ви ли писна бе?! Айде стига с тая Саяна и Баща и! Реве,но що не каже за буркана и кръвната проба на "дядото"......айде стига!

    10:07 17.10.2025

