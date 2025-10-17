Бащата на Сияна: Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи

Поредното заседание по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, ще се състои днес. При катастрофата, в която загина детето, тежко пострада и нейният дядо.
Преди заседанието на съда бащата на детето призова за подкрепа.
"Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда. Двете последни решения на Върховния касационен съд, които поставят под съмнение актовете на прокуратурата в лицето на и.ф. главния прокурор, отвориха широко вратата на убиеца към свободата", написа в социалните мрежи бащата на детето Николай Попов.
Той уточни, че делото на Сияна е било прехвърлено с такова постановление в Националната следствена служба.
"След това прокурорите бяха командировани в Плевен дори след 21 юли 2025 г., когато според ВКС мандатът на обвинител №1 вече е изтекъл. Днес дори се поставя под съмнение легитимността на целия ВСС, който също е с изтекъл мандат", посочи още бащата на Сияна.
Той призовава хората да присъстват на протеста пред Съдебната палата в Плевен днес, от 9:00 ч. "Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена. Че ние няма да мълчим", написа Попов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъкаааа
09:29 17.10.2025
2 Аман,
09:30 17.10.2025
3 в кратце
09:30 17.10.2025
4 Сталин
09:31 17.10.2025
5 111
09:34 17.10.2025
6 Карлос Друсар
09:36 17.10.2025
7 Не разбрахте ли,
09:38 17.10.2025
8 МП4
Вс са обвързани пряко или непряко. Прокурори , сидии , адвокати . Лошото е че греховете им ги плащат такива слънчица , като Сияна. Отдавна трябваше да има прът в изгнилата им машина- мИлИцИонерска .
П.с. Нали знаете как мирише развалената риба, това е Плевен , окрасена с пагони (: :) ((: ::)) (: :)
09:42 17.10.2025
9 Трифонов
09:46 17.10.2025
10 хъ хъ хъ
09:49 17.10.2025
11 Механик
Не знам на вас, но на мен силно ми писна от тоя "баща".
У дома ме е страх да отворя хладиника, да не би и от там да ми се опули "бащата на....".
И не ми се вярва шофьора да има такива големи връзки и/или пари, че да подкупи съда.
До преди ми се струваше, че тоя БАЩА си прави ПиАр, но вече клоня към мисълта, че страда от някаква маниакална обсесия.
09:52 17.10.2025
12 Питам!
Вместо да организира пртести, да остави и прокуратура и съда да работят без натиск!
Че и някакво « отворено писмо» е внесъд в деловодството на ВСС.
Този мъж е за достоен съд и наказан, а не да ми държи речи по медиите!
09:54 17.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 МПС
09:58 17.10.2025
15 Борисов
Омръзна на всички с неговите акции и протести.
За това ГЕРП сетразпада. Отттакивамкадри като тоя.
10:02 17.10.2025
16 Любопитен
Георги Александров ли е виновен, че дядото на Сияна се е помислил за автомобилен състезател защото имал син буркан?
Георги Александров ли е виновен за лошите пътища?
10:04 17.10.2025
17 Последния Софиянец
10:07 17.10.2025